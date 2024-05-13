Председатель ДОСААФ генерал Дворников: Мощности организации позволяют готовить до 6 тысяч операторов БПЛА в год

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Председатель ДОСААФ генерал Дворников: Мощности организации позволяют готовить до 6 тысяч операторов БПЛА в год

Российский ДОСААФ способен готовить ежегодно до 6 тысяч операторов БПЛА, мощности организации это позволяют, заявил председатель ДОСААФ России, генерал армии Александр Дворников.

ДОСААФ России уже проводит обучение операторов дронов как военного назначения, так и для народного хозяйства, в системе организации более 40 учебных центров данного профиля. Сейчас мощности позволяют готовить до 6 тысяч человек ежегодно, но они будут расширяться по мере поступления необходимого оборудования. Обучение ведут специалисты с боевым опытом, прошедшие СВО, причем подготовку проходят как допризывники и призывники, так и уже принимающие участие в спецоперации.



Мы планируем значительно расширить сеть образовательных организаций, занимающихся подготовкой операторов БПЛА для вооруженных сил и нужд народного хозяйства. В настоящее время в нашем обществе их уже более 40 — готовят операторов FPV-дронов и БПЛА коптерного типа

— приводит слова Дворникова ТАСС.

На данный момент подготовка операторов беспилотников является одним из главных направлений деятельности ДОСААФ, но в дальнейшем организация планирует существенное расширение перечня военно-учетных специальностей, по которым будет проводиться подготовка. Сейчас идет согласование с министерствами обороны, просвещения и науки. В организации надеются кратно увеличить число людей, прошедших подготовку по ВУС именно в ДОСААФ.
7 комментариев
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  1. krot Звание
    krot
    +2
    Сегодня, 12:43
    Еще бы и спецов по РЭБ готовили смежно..
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 12:57
      Так запускать сейчас запрещено абсолютно всё . Даже фигульки весом 150 гр. у себя в огороде на высоте 1 см . Только в помещениях . Виноват - в Ханты-Мансийске можно. laughing Грозились разрешить с 1 марта 2024 - но передумали. Так что думайте -там штраф до 50 000 руб. И как говорится "незнание не освобождает...."
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:58
      Да не уж то ДОСААФ возродили или это только так красиво звучит?
      6 тысяч оператор БПЛА в год, это как то не серьёзно, особенно учитывая масштабы страны.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 12:44
    Председатель ДОСААФ генерал Дворников: Мощности организации позволяют готовить до 6 тысяч операторов БПЛА в год

    Если позволяют мощности, товарищ генерал, то - готовтье! soldier
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 12:48
    А кроме операторов дронов кого они ещё могут готовить?В Советское время в ДОСААФ не готовили только космонавтов,насколько я помню,у меня через эту кухню минимум 50 человек только водителями стали!
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 12:58
    Хорошее дело!
    Я было свой дрон собирал-собирал и в момент разбил нахрен. Эх… до сих пор обидно. А тут на казённых навык отрабатывать. Милое дело!
  5. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    0
    Сегодня, 13:00
    Что-то маловато. Может через очки и перчатки сигналов удобнее будет учить и управлять БПЛА. По мне и через пульт или телефон нет никакой сложности, можно научить и за день.