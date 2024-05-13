Председатель ДОСААФ генерал Дворников: Мощности организации позволяют готовить до 6 тысяч операторов БПЛА в год
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Российский ДОСААФ способен готовить ежегодно до 6 тысяч операторов БПЛА, мощности организации это позволяют, заявил председатель ДОСААФ России, генерал армии Александр Дворников.
ДОСААФ России уже проводит обучение операторов дронов как военного назначения, так и для народного хозяйства, в системе организации более 40 учебных центров данного профиля. Сейчас мощности позволяют готовить до 6 тысяч человек ежегодно, но они будут расширяться по мере поступления необходимого оборудования. Обучение ведут специалисты с боевым опытом, прошедшие СВО, причем подготовку проходят как допризывники и призывники, так и уже принимающие участие в спецоперации.
Мы планируем значительно расширить сеть образовательных организаций, занимающихся подготовкой операторов БПЛА для вооруженных сил и нужд народного хозяйства. В настоящее время в нашем обществе их уже более 40 — готовят операторов FPV-дронов и БПЛА коптерного типа
На данный момент подготовка операторов беспилотников является одним из главных направлений деятельности ДОСААФ, но в дальнейшем организация планирует существенное расширение перечня военно-учетных специальностей, по которым будет проводиться подготовка. Сейчас идет согласование с министерствами обороны, просвещения и науки. В организации надеются кратно увеличить число людей, прошедших подготовку по ВУС именно в ДОСААФ.
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