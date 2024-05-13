Отставной эстонский офицер: никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха

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Отставной эстонский офицер: никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха

Западные страны пообещали киевскому режиму немалое количество оружия, боеприпасов и военной техники. Все это якобы может помочь ВСУ удерживать фронт до лета или осени следующего года.

Такое мнение высказал отставной эстонский офицер, подполковник Лео Куннас, в интервью местной телерадиокомпании ERR.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах одобрили новый пакет военной помощи Украине, Чехия собирает средства на закупку странами ЕС 800 тысяч боеприпасов для артиллерии, существует также инициатива по поставке ВСУ истребителей F-16. Но даже если абсолютно все эти проекты осуществятся в полном объеме, рассуждает офицер, все равно никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха и одержать победу. ВСУ не сумеют с помощью всего этого вооружения не то чтобы добиться стратегического преимущества и отвоевать утерянные территории, но даже достичь оперативного успеха на каком-либо из направлений.

Чтобы выиграть войну, Украине нужно увеличить армию, Вооруженные силы, как минимум до 1,5 млн, а лучше до 2 млн

- к такому выводу приходит отставной эстонский военный.

Но Куннас также отмечает, что набрать столько людей в свою армию Киев не способен.

Каких-либо «радужных» прогнозов не дают и украинские военные. К примеру, генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко считает, что даже 61 миллиард долларов от американцев не дадут Киеву возможность сократить разрыв в военной мощи с российской армией.
6 комментариев
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  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +1
    Сегодня, 12:46
    Основное в сообщение , ОТСТАВНОЙ . Почему то , как уже не у дел , голова начинает работать . И это не только у военных , у политиков так же .
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 12:55
      Кузнец55-вы зачем раньше В В Воронцова комментарий написали lol ?-лишили его удовольствия быть первым в комментариях crying wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:48
    «Отставной эстонский офицер: никакая помощь Запада Украине не поможет» —

    — Уже дошло даже до отставного эстонского офицера ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:52
    Отставной эстонский офицер: никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха
    . Опять отставник...
    А так, запад будет гадить до конца, что б максимальный ущерб нам нанести...
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 12:52
    Насчёт "радужных "вы не правы laughing там таких толпы laughing .В заявления эстонца-неужели он знает что мы воюем против всук? belay "Быстро "мужик растормозился lol
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:53
    Не имеет смысла, но надо! звезднополосатые так и пинают..... подневольники...