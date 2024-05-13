Отставной эстонский офицер: никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха
Западные страны пообещали киевскому режиму немалое количество оружия, боеприпасов и военной техники. Все это якобы может помочь ВСУ удерживать фронт до лета или осени следующего года.
Такое мнение высказал отставной эстонский офицер, подполковник Лео Куннас, в интервью местной телерадиокомпании ERR.
Он напомнил, что в Соединенных Штатах одобрили новый пакет военной помощи Украине, Чехия собирает средства на закупку странами ЕС 800 тысяч боеприпасов для артиллерии, существует также инициатива по поставке ВСУ истребителей F-16. Но даже если абсолютно все эти проекты осуществятся в полном объеме, рассуждает офицер, все равно никакая помощь Запада Украине не поможет ей добиться военного успеха и одержать победу. ВСУ не сумеют с помощью всего этого вооружения не то чтобы добиться стратегического преимущества и отвоевать утерянные территории, но даже достичь оперативного успеха на каком-либо из направлений.
- к такому выводу приходит отставной эстонский военный.
Но Куннас также отмечает, что набрать столько людей в свою армию Киев не способен.
Каких-либо «радужных» прогнозов не дают и украинские военные. К примеру, генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко считает, что даже 61 миллиард долларов от американцев не дадут Киеву возможность сократить разрыв в военной мощи с российской армией.
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