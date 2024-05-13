Власти Польши отменили переговоры с Киевом по экспорту зерна из-за обвинения украинского министра агрополитики в коррупции

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Власти Польши отменили переговоры с Киевом по экспорту зерна из-за обвинения украинского министра агрополитики в коррупции

Очередной раунд переговоров между представителями Варшавы и Киева по вопросам ввоза украинской агропродукции на территорию Польши не состоится 14 мая, как планировалось ранее. Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак.

Как пояснил чиновник, встреча не состоится из-за того, что ряду представителей украинской делегации недавно предъявили обвинения в коррупционной деятельности.



Речь в первую очередь идет о министре агрополитики Украины Николае Сольском, который в конце апреля был освобожден Верховной Радой от занимаемой должности после того, как НАБУ предъявило ему обвинения в незаконном завладении государственной землей. Фигурантами дела также являются еще несколько представителей ведомства.

Со слов Колодзейчака, польские власти однозначно не станут вести никаких переговоров с коррупционерами. При этом он добавил, что на данный момент Минсельхозу Польши так и не удалось найти решения проблемам, которые привели к массовым протестам фермеров в стране.

Напомним, что с начала февраля текущего года в Польше происходят массовые протесты аграриев. Последние, среди прочего, требуют от властей запретить ввоз в страну дешевой сельхозпродукции из Украины, которая ставит на грань разорения многие фермерские хозяйства страны. Последний крупный пикет состоялся в Катовице 7 мая у здания, где проходил XVI Европейский экономический форум с участием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и польского премьера Дональда Туска.
8 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 13:44
    Со слов Колодзейчака, польские власти однозначно не станут вести никаких переговоров с коррупционерами.

    Нашли удобный повод. laughing
    А на аудиенцию к старшему Байдену записываются польские политики заранее и даже не обращают внимание на том, что его вот уже который год обвиняют в различных махинациях.
    А тут да ещё и с "близкими родственниками" проявили такую брезгливость. Фу.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:48
    «Со слов Колодзейчака, польские власти однозначно не станут вести никаких переговоров с коррупционерами» —

    — А других нет ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:54
    Этот год будет тяжёлый с урожаем,надо " хвостовиков " рубить ,так на всякий случай.
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 13:58
    как НАБУ предъявило ему обвинения в незаконном завладении государственной землей.
    ....то е...незаконное владение пшековской землёй в бандерлянде?...не...ну это конкретно от смеха можно надорваться
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:03
    Власти Польши отменили переговоры с Киевом по экспорту зерна из-за обвинения украинского министра агрополитики в коррупции
    . Табачек то врозь!
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:08
    Паны ссорятся с холопами. Это хорошо. В порядке вещей.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:53
    Власти Польши отменили переговоры с Киевом по экспорту зерна из-за обвинения украинского министра агрополитики в коррупции

    Честно говоря очень удивлен .Украинцы до сих пор не переняли манеры американцев ,не коррупция ,а лоббирование !
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:02
    Спалился - коррупционер, не спалился - святой человек. Западнянские коррупционеры с залетевшими ручкаться не станут это факт. Имидж превыше всего. Про поляков очень смешно, там историческое ворье заодно с чубатой шайкой, было б кому и чего бояться.