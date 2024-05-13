Власти Польши отменили переговоры с Киевом по экспорту зерна из-за обвинения украинского министра агрополитики в коррупции
Очередной раунд переговоров между представителями Варшавы и Киева по вопросам ввоза украинской агропродукции на территорию Польши не состоится 14 мая, как планировалось ранее. Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак.
Как пояснил чиновник, встреча не состоится из-за того, что ряду представителей украинской делегации недавно предъявили обвинения в коррупционной деятельности.
Речь в первую очередь идет о министре агрополитики Украины Николае Сольском, который в конце апреля был освобожден Верховной Радой от занимаемой должности после того, как НАБУ предъявило ему обвинения в незаконном завладении государственной землей. Фигурантами дела также являются еще несколько представителей ведомства.
Со слов Колодзейчака, польские власти однозначно не станут вести никаких переговоров с коррупционерами. При этом он добавил, что на данный момент Минсельхозу Польши так и не удалось найти решения проблемам, которые привели к массовым протестам фермеров в стране.
Напомним, что с начала февраля текущего года в Польше происходят массовые протесты аграриев. Последние, среди прочего, требуют от властей запретить ввоз в страну дешевой сельхозпродукции из Украины, которая ставит на грань разорения многие фермерские хозяйства страны. Последний крупный пикет состоялся в Катовице 7 мая у здания, где проходил XVI Европейский экономический форум с участием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и польского премьера Дональда Туска.
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