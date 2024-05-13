Российское наступление в Харьковской области оказалось успешным в связи с полной «деградацией» государственной власти на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).По мнению украинского политика, власть так и не смогла обеспечить строительство нормальной линии обороны на Харьковском направлении. В результате российской армии удалось сделать прорыв в сторону Волчанска и на ряде других участков фронта.Как отметил политик, министр обороны Украины не смог держать ситуацию под контролем. В итоге создалась ситуация, угрожающая украинскому режиму утратой контроля не только над Волчанском, но и, в перспективе, над Харьковом.- подчеркнул украинский депутат.Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дальнейшим обстрелам Харькова уже из российской ствольной артиллерии. ВС РФ смогут наносить удары по целям в Харькове с минимального расстояния, что создает дополнительные риски для украинских вооруженных сил, считает депутат Рады.Ранее стало известно, что ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении и войти в Волчанск. Кроме того, были освобождены села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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