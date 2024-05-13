Украинский депутат заявил о «деградации» государственных структур страны на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении

19
Украинский депутат заявил о «деградации» государственных структур страны на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении

Российское наступление в Харьковской области оказалось успешным в связи с полной «деградацией» государственной власти на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По мнению украинского политика, власть так и не смогла обеспечить строительство нормальной линии обороны на Харьковском направлении. В результате российской армии удалось сделать прорыв в сторону Волчанска и на ряде других участков фронта.



Как отметил политик, министр обороны Украины не смог держать ситуацию под контролем. В итоге создалась ситуация, угрожающая украинскому режиму утратой контроля не только над Волчанском, но и, в перспективе, над Харьковом.

Это выглядит как абсолютная деградация государственных институтов

- подчеркнул украинский депутат.

Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дальнейшим обстрелам Харькова уже из российской ствольной артиллерии. ВС РФ смогут наносить удары по целям в Харькове с минимального расстояния, что создает дополнительные риски для украинских вооруженных сил, считает депутат Рады.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении и войти в Волчанск. Кроме того, были освобождены села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 13:09
    «Украинский депутат заявил о "деградации" государственных структур страны на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении» —

    — А без "фона" это было незаметно? ...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +5
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — А без "фона" это было незаметно? ...

      Заметно. Было. Но все уже привыкли.
      А вот на фоне наступления там опять "дно пробито", и снова непривычно, опять заметно.
      1. кредо Звание
        кредо
        +6
        Сегодня, 13:18
        Прежде чем заявлять про "деградацию" государственных структур Украины Гончаренко следовало бы на себя посмотреть со стороны.
        Эта человекообразная обезьяна лет 10 или 15 как деградировала и прилагала все силы к тому, что бы и остальное население было похоже на него. Усилия не прошли даром, достаточно только посмотреть на ту стаю брехливых собак которая именуется Радой и всё станет на свои места. angry
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 13:24
        Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дальнейшим обстрелам Харькова уже из российской ствольной артиллерии.

        Когда Лёшу Гончаренко называют "политиком", у меня наступает ощущение полного диссонанса... Ну какое отношение эта гни.да и порошенковский щeнok имеет к политике... Ему Петрушка сказал погавкать вот он и гавкает...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 13:23
      Тупой,еще тупее-никаких способностей к адекватному мышлению.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 13:13
    Вся недострана деградировала... и не выглядит, а так и есть в натурале.... господи прости, в натуре!....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:19
      ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении
      Вот это радует ! А всякие ихние деградации меня не колышат !
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 13:19
        Чем оне глубже, тем нам лучше! hi
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +3
          Сегодня, 13:43
          Чем оне глубже, тем нам лучше!
          ....да уж ...глубины его глубин поистине необъятны...очко на готове всегда, что при яныке,что при пастыре, что при потрохе, что при наркотом.....молодца....лёся-дырка
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +8
    Сегодня, 13:16
    Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По мнению украинского политика...
    Ув. редакция.
    Давайте таки окончательно определимся, как называть эту мразь:
    террорист, экстремист или политик и депутат?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 13:21
      Я бы сказал.... не пропустют........ wassat
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 13:37
      Вообще-то одесситы его знают за гомосексуалиста.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Смею_заметить_
      террорист, экстремист или политик и депутат

      Речь же идёт про украинских депутатов и/или политиков, правильно?
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 13:18
    Ну хоть в чем-то эта Гончаренко оказался прав. Но деградация власти там уже давно.
    У меня в комментарии убрали одно слово об этом Гончаренко. Не дают свободы слова. Очень надеюсь, что он за Дом Профсоюзов ответит по полной.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 13:21
    Незачем заслуженного пи...раса называть народным депутатом и политиком. Кроме тех, кто его пользует ни он, ни его изречения никому не интересны.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 13:22
    открыл америку, это уже наблюдаем почти 30 лет
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:36
    Украинский депутат заявил о «деградации» государственных структур страны на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении
    . Ещё тот, кадр, депутатский...
    А так, бегут с! Наворованное вывозят, то что прихватил по случаю, последнее время и не успели "эвакуировать".
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +5
    Сегодня, 13:39
    Этого нацистского губошлепа, надо повесить на Крещатике еще за одесскую Хатынь, не говоря про все остальные его "заслуги".
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:59
    Опять очередная зрада !Только депутат Верховной рады Алексей Гончаренко все бредит звездами ,трусами с кружевами и евро зарплатами