Андрей Белоусов сделал первые заявления в рамках выступления в Совете Федерации после внесения кандидатуры на должность главы Минобороны

И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты (...) Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать (...) Это касается и обеспечения участников СВО жильем

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов считает, что в Министерстве обороны очень большое количество задач, которые нужно будет решить в случае утверждения его на данной должности. Об этом сообщили в Совфеде.Белоусов прибыл в Совет Федерации на проведение консультаций, где, выступая, описал круг задач, которые намерен решить в случае утверждения на посту министра обороны. В первую очередь будут решаться вопросы, связанные со спецоперацией и участниками СВО. Кроме денежного содержания и льгот, это также обеспечение военных жильем, медицинское обслуживание и т. д. В общем, всё, что касается обеспечения и работы, боевая деятельность оставлена военным.— заявил Белоусов.Также он обратил внимание на медицинское обслуживание военных, к которому также много вопросов. В частности, отказ гражданских медучреждений принимать военнослужащих на фоне, когда в госпиталях нет мест. Кроме того, очень сильна бюрократия, особенно в вопросе подтверждения льгот участников СВО. Всё это, а также другие вопросы намерен по мере возможности решать Белоусов, если его утвердят, а всё к этому и идет.Как заявили в Совфеде, пленарное заседание по кандидатурам силовых министров пройдет завтра, 14 мая. Все выводы будут изложены в специальном письме на имя президента России, открытых оценок не последует.