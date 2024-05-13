Андрей Белоусов сделал первые заявления в рамках выступления в Совете Федерации после внесения кандидатуры на должность главы Минобороны

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Андрей Белоусов сделал первые заявления в рамках выступления в Совете Федерации после внесения кандидатуры на должность главы Минобороны

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов считает, что в Министерстве обороны очень большое количество задач, которые нужно будет решить в случае утверждения его на данной должности. Об этом сообщили в Совфеде.

Белоусов прибыл в Совет Федерации на проведение консультаций, где, выступая, описал круг задач, которые намерен решить в случае утверждения на посту министра обороны. В первую очередь будут решаться вопросы, связанные со спецоперацией и участниками СВО. Кроме денежного содержания и льгот, это также обеспечение военных жильем, медицинское обслуживание и т. д. В общем, всё, что касается обеспечения и работы, боевая деятельность оставлена военным.



И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты (...) Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать (...) Это касается и обеспечения участников СВО жильем

— заявил Белоусов.

Также он обратил внимание на медицинское обслуживание военных, к которому также много вопросов. В частности, отказ гражданских медучреждений принимать военнослужащих на фоне, когда в госпиталях нет мест. Кроме того, очень сильна бюрократия, особенно в вопросе подтверждения льгот участников СВО. Всё это, а также другие вопросы намерен по мере возможности решать Белоусов, если его утвердят, а всё к этому и идет.

Как заявили в Совфеде, пленарное заседание по кандидатурам силовых министров пройдет завтра, 14 мая. Все выводы будут изложены в специальном письме на имя президента России, открытых оценок не последует.
52 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +10
    Сегодня, 13:15
    Андрей Белоусов считает, что в Министерстве обороны очень большое количество задач, которые нужно будет решить
    А что ж их Шойгу не решал ?
    1. al3x Звание
      al3x
      +12
      Сегодня, 13:23
      Он всецело доверял это дело своим "тимуровцам"
      1. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        +3
        Сегодня, 13:56
        в Министерстве обороны очень большое количество задач, которые нужно будет решить

        Названные Белоусовым задачи несомненно важны как свидетельство необходимой заботы о воинах СВО. Даже как первоочередные.

        Однако, это уж очень мелкий масштаб для Белоусова. Это буря в стакане воды и популизм.

        Его важнейшая задача - как адаптировать бюджет МО чтобы победить в современной быстро-меняющейся, многолетней войне с Украиной, в условиях усиления санкций и технологической зависимости, и в противостоянии с Западом.

        Вопросы о вписывании ВПК в экономику России «оптимальным образом и способствовании структурной ее перестройке в целях…» важны только в смысле попутных, не противоречащих задаче победы над Украиной (свыше ).

        Инновации - это конечно интересно и хорошо где уместно. Но как «вещь в себе» - это роскошь.

        Главное в твердом осадке - решать проблемы, от которых зависит достижение победы над Украиной, и которые находятся в запущенном состоянии, по которым 2 - неуд, а не заниматься шлифованием заусенцев до зеркального блеска потому что лучшее - враг хорошего, и улучшениями несть конца.

        Получите 4 с минусом где были 2, и не занимайтесь получением 5 с минусом где была 4 с плюсом
        1. SSR Звание
          SSR
          +2
          Сегодня, 14:25
          Его важнейшая задача - как адаптировать бюджет МО чтобы победить в современной быстро-меняющейся, многолетней войне

          Вообще-то он очень многие проблемы он озвучил ещё раньше в том числе о доле импорта в тех же FPV дронах и других изделиях.
        2. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 14:57
          Однако, это уж очень мелкий масштаб для Белоусова. Это буря в стакане воды и популизм.
          Вообще то судя по сказанному, он даже в этом допускает вариант "ну не шмогла".
          Всё это, а также другие вопросы намерен по мере возможности решать Белоусов, если его утвердят, а всё к этому и идет.
    2. кредо Звание
      кредо
      +9
      Сегодня, 13:25
      А что ж их Шойгу не решал ?

      Решал, но наверное устал.
      Пожелаем же Белоусову успехов на поприще Министра обороны, а Шойгу на новом месте. love
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +3
        Сегодня, 14:24
        Цитата: кредо
        Пожелаем же Белоусову успехов на поприще Министра обороны

        Тут еще важно, как к этому отнесется армия. Обычно армейские ооочень не любят, когда им что-то указывают гражданские. А если шпак будет еще ими и беспрекословно руководить 24/7 - то фиг знает как армия это воспримет.
        Знать точно я этого не могу, мне так опять-таки кажется. Хотя в милиции всегда было совсем наоборот: менты всегда были недовольны, когда ими приходил руководить армейский. Помню, когда в конце 80-х из министров МВД уволили Бакатина, и вместо него пришли Пуго с Громовым - то мы все были ооочень недовольны! Хотя Громов был боевым генералом, афганцем, всё такое... но он был военным, и менталитет у него был армейский.
        А в милиции (как и у казаков :))) всегда дорожили своей вольницей, всегда подчеркивали, что милиция - организация хоть и военизированная, но ГРАЖДАНСКАЯ! Поэтому мы были против и категорически не хотели менять даже откровенно слабого министра - на грамотного профессионала-кгбшника и прекрасного боевого командира-афганца :))
        В общем, всегда везде были недовольны, когда ими приходить люди из других структур.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 15:20
          Тут еще важно, как к этому отнесется армия. Обычно армейские ооочень не любят, когда им что-то указывают гражданские...

          Я уже высказывался месяц назад по-поводу негативного отношения некоторых посетителей ВО на личность Шойгу. Всем не угодишь и ни все начальники с военным образованием способны со свежим взглядом оценить проблемы Министерства обороны.
          В конце концов я вот смотрю и слушаю то как некоторые пеняют на гражданских и высказывают недовольство втихаря и задаюсь вопросом, а где были наши военные начальники родов войск и генштаба когда горбатый, а потом пьяница кромсали армию на право и налево при том, что тогда во главе армии стояли кадровые военные.
          Или чего они молчали когда уничтожали военные училища по всей стране и молча таили обиды. Уж лучше бы тогда встали все вместе и либо уволились в знак несогласия или защитили армию от развала, право голоса никто же у них не отнимал или всё-таки пенсии не хочется лишиться? soldier
    3. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 13:59
      Он из решал и частично решил. Частично, бо все задачи, ни на каком производстве, решить невозможно. По мере решения одних, возникают другие. Решаешь эти, возникают новые.. и так до бесконечности. Так было, есть и будет.

      Новый Минобороны тоже решит не все, часть его задач достанется следующему преемнику.
    4. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 14:42
      Занят был . Иванову помогал бюджеты осваивать , не до того было фанерному
    5. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Uncle Lee
      А что ж их Шойгу не решал ?

      Их решал его зам Тимур Иванов и его близкий друг Сергей Бородин.
      Шойгу очень повезет если рядом с ними не сядет.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Сегодня, 13:16
    Кроме того, очень сильна бюрократия, особенно в вопросе подтверждения льгот участников СВО.
    Не удивительно. Власть письменных столов в стране Очень сильна, к сожалению... Самое неприятное - от бюрократии нельзя избавиться полностью. Она слишком сильна, а в некоторых вещах - без нее не разобраться. sad
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 13:28
      Власть письменных столов
      Дело не в столах, а в тех кто их занимает. Если основной критерий отбора лояльность то он диаметрально противоположен профессионализму и никак иначе.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 13:39
        На лояльности земля держится, как на китах и черепахе. Подчиненный должен иметь вид туповатый и лихой, дабы своим разумением не смущать начальство, а большего для карьеры не требуется. Вертикаль везде одинакова.
    2. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +2
      Сегодня, 13:32
      Самое неприятное - от бюрократии нельзя избавиться полностью.

      А еще неприятней что коррупция в бюрократии на всех уровнях.
    3. cytadell Звание
      cytadell
      0
      Сегодня, 13:44
      В ненешнее время существует три проблемы. Первая - концептуальная. На высших постах мало таких управленцев как Мантуров и Белоусов. Тех, кто может ставить комплексные задачи и формулировать их. Вторая - на многих постах руководителей пониде нет конкурентной системы кадров, при том, что имеющиеся, сами по себе не всегда соответствуют для поставленных задач. Третий аспект - это низкий уровень образования, ответственности и заинтересованности немалой части нашего трудового населения. Всё это в целом очень тормозит наш прогресс. С молодёжью, особенно с подростками, вообще мрак. Всё зависимы от игр и лодыри как один. Трудно будет с ними. Бестолочь, да ещё лентяй - гремучая смесь.
      У нас в Донецкой области, было огромное количество вузов, при том что это не столица, и кадров с дипломами очного обучения было с избытком. Конкуренция была серьезная. Какой-то части этих выпускников приходилось работать с несоответствием профессии и образования. Смысл вы поняли. Но такая конкуренция исключала нехватку толковых кадров. Немцы, имея кафедры в технических институтах забирали самых способных ребят в Германию, с трудоустройством и жильем.
      1. A17ttt
        A17ttt
        +1
        Сегодня, 14:21
        cytadell (Andrew)
        На высших постах мало таких управленцев как Мантуров и Белоусов.


        ну-ну. наивность.
        там каждый кулик охраняет свою маленькое болотце и свои доходы. сливая и не допуская к месту-кормушки и своему лежбищу равного или больше и лучше знающего.
        т.к. прекрасно понимает, что вылетев из обоймы - он уже будет за границей кормовой базы.

        Что там у нас, у велико специалиста Мантурова, как у ведущего/главного куратора завода АвтоВАЗ - дела прут в гору?
        АвтоВАЗ выпускает по млн. единиц авто разных классов в год, все ТС с автоматическими и роботизированными коробками переда? По стоимости авто, служащий на СВО его может приобрести без кредита и в срок до 4 месяца?
        АвтоВАЗ снова опустил цены и говорит что нужно снижать утилизационный сбор?!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 13:21
    — «По плодам их узнаете их» ...
    (Мф. 7: 20)
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:25
    Ждем вторые заявления.... а третьи будут?
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 13:34
    Концепция по отношению к бойцам СВО и вообще к армии должна быть такой, сначала выдать всё что положено, льготы там, квартиры, медицинское обеспечение ( не забывая что боец прежде всего гражданин нашего государства и нет разницы куда он обратится за помощью, как и любой служивший в армии и флоте может обратится в военный госпиталь с болячками полученные на службе, даже по прошедшие много лет).
    Да бывают аферисты не законно пользующие льготами, но их мизерный процент что бы мурыжить абсолютное большинство участников СВО. soldier
    1. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 14:16
      Правильно. Сначала пенсию, льготы, а уж потом - в детский сад.
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 13:34
    Сейчас в армию придется вливать много денег. Потому, как оказалось, парады и танковые биатлоны с деревянными рейхстагами, и храмами цвета хаки, были всего лишь распилом бабла тимуровцами. Как показала СВО, у второй армии мира не оказалось (и до сих пор нет) космической разведки уровня старлинка, военной связи (и сейчас проблемы), беспилотников в наличии, а не на картинках и в образцах, и др. военной техники и оружия. Что уже на третий год войны, волонтеры продолжают снабжать армию необходимым, а МО и не телится. Значит на потоки надо посадить доверенного человека, который будет пилить как надо. Шойгу, и его коррупционное окружение, нанесли армии больше вреда, чем кремлевские западные партнеры своим оружием. Пригожин был ой как прав, когда говорил про масштабное воровство в МО, за что и поплатился.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: алабурга
      Как показала СВО, у второй армии мира не оказалось...беспилотников в наличии, а не на картинках и в образцах...

      Опять дерьмо на вентилятор? А что там за БПЛА, которые уже накрошили и продолжают крошить вражескую бронетехнику и опорники?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +1
        Сегодня, 14:26
        А они не наши,в основном. Помогают заинтересованные ,чтоб нас не схавали,"союзники". Ибо им после прилетит. Россия ,как во все времена ,щитом работает,своими животами мир от скверны спасает.
      2. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 15:28
        На начало СВО, не было, только волонтеры снабжали в дозированных количествах. И сейчас их не хватает, а вот у укрорейха их с избытком, даже сам Путин говорил, что в курсе, как постоянно жужжат над головами российских солдат, что головы не поднять, и что надо что-то с этим делать. Много БПЛА, это когда не посылают пехоту отвоевывать внеочередной нацистский блиндаж, а посылают добить случайно выживших, после атаки беспилотником.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 13:42
    Денежное содержание, квартиры, госпиталя - это хорошо. Дай нам пнв хотя бы, и оптику. Лабанов оптику наладил? Лучше чтобы наши целыми приходили. Протез - это хорошо, но хуже чем своя нога-рука. Почему опять не военного? С СВО уже есть спецы - их ставьте. Они хоть знают что надо
  8. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -3
    Сегодня, 13:42
    А не рано разкукарекался? Как еще в Совфеде посмотрят на такую программу.... recourse Там есть не только за наших. request
    Как заявили в Совфеде, пленарное заседание по кандидатурам силовых министров пройдет завтра, 14 мая.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 14:10
      Силовых министров и главу МИДа президент утверждает после консультации с Совфедом. То есть все зависит от воли президента. Это премьер, вице-премьеры и "обычные" министры обязательно должны быть утвержден Госдумой.
  9. bk316 Звание
    bk316
    +3
    Сегодня, 13:49
    Ну наконец назначили программиста министром обороны, теперь дело пойдет laughing

    А если серьезно, то это назначение имеет смысл только в одном случае:
    ВВП понял, что без перевода экономики на военные рельсы (хотя бы частично) мы против НАТО не потянем.
    Помните я об этом писал две недели назад , о том что верховный хотел все сделать экономикой мирного времени. Я писал ну давайте посмотрим, что из этого получится. Смотреть долго не пришлось.

    Вполне может прокатить. Тем более что это уже было. Был такой человек Алексей Николаевич Косыгин . И что самое интересное отец Белоусова работал непосредственно с Косыгиным и скорей всего Белоусов, даже с Косыгиным встречался.
    1. МЮД Звание
      МЮД
      -3
      Сегодня, 14:04
      А если серьезно, то это назначение имеет смысл только в одном случае:

      А по моему этот случай самый простой: Путин специально назначил гражданского, ибо в армии "пиджак" не будет уважать ни кто. А значит он не сможет организовать акции подобно Пригожинской. Просто власть подстраховалась опасаясь действий со стороны военных.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +3
        Сегодня, 14:25
        Просто власть подстраховалась опасаясь действий со стороны военных.

        Объяснение не катит. Тогда было бы проще оставить ШОЙГУ.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:26
        ибо в армии "пиджак" не будет уважать ни кто. А значит он не сможет организовать акции подобно Пригожинской.

        С каких это пор спортсмен, фармацевт и бывший уголовник Е.Пригожин стал военным, как и "пиджак"-прораб Шойгу? Отсутствие военного образования вовсе не помешало Е.Пригожину организовать и возглавить одно из самых эффективных (на момент, когда он им командовал) военных соединений - ЧВК "Вагнер".
        А лояльность кадрового военного НГШ Герасимова сомнению не подвергаете? По непроверенным и неподтвержденным клеветническим слухам он интриган гораздо более сильный, чем военный стратег.
      3. Essex62 Звание
        Essex62
        +1
        Сегодня, 14:34
        Тогда надо было Кожугедыча оставлять. Вот уж кто не допустил- бы никогда взбрыка вояк. На пригожинском примере он это и доказал. Да и с чего арбатскому военному округу быть недовольным башнями и лично гарантом?
      4. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 15:31
        ибо в армии "пиджак" не будет уважать ни кто.

        Есть замечательное выражение "Война план покажет!"
        Кто есть кто на самом деле и на что способен.

        Вспоминаем первых советских красных командиров, многие из которых были рядовыми в армии: Блюхер, Будённый, Ворошилов, Фрунзе, Тухачевский... Да даже Василия Ивановича Чапаева возьмите с тем же Аркадием Гайдаром, который неплохо командовал полком в неполных 18 лет.

        В первую очередь будут решаться вопросы, связанные со спецоперацией и участниками СВО. Кроме денежного содержания и льгот, это также обеспечение военных жильем, медицинское обслуживание и т.д. В общем, всё, что касается обеспечения и работы, боевая деятельность оставлена военным.

        Надеюсь, что в "и т.д." входит и задача по обеспечению ВС оружием и боеприпасами. Как и то, что все комплектующие должны быть отечественного производства - на деле, а не на словах.

        Как пример тому, доклад Белоусова по одной из самых больных тем - производству беспилотников.

        Цитата:

        Производство готовых беспилотников отличается низким уровнем локализации. По сути это крупноузловая сборка, уровень локализации по разным видам беспилотников составляет где-то от 10 до 30 процентов. Достаточно сказать, что сегодня импортируется почти 100% силовых установок: и электродвигателей и ДВС. Из других стран ввозится примерно 90% систем электроснабжения, почти 95% пилотажно-навигационного оборудования.

        По данной проблеме надо Мантурова с Чемезовым "приводить в чувство и порядок". Либо подыскать им тоже место службы в зоне СВО (чтобы проверить их настоящую компетентность).
  10. saygon66 Звание
    saygon66
    0
    Сегодня, 13:51
    Экономист... recourse А кто знает: По каким критериям (с точки зрения экономики) оценивается деятельность МО?
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 14:11
      saygon66 (Константин)
      По статьям и срокам.

      За несколько лет не могли отладить систему учета и экономического анализа издержек (доли) к в общем финансовом потоке приходящихся на ВС РФ, и в том числе к ВВП РФ.

      склонен предполагать, что все попытки пинать снизу этот камень - сводились к тому чтобы (на выбор вариант):
      1. смести как мусор в корзинку мусорную
      2. положить под сукно под грифом "может в дальнейшем выстрелит или пригодиться"
      3. интересный проект/предложение - озвучу его как собственную идею
      1. saygon66 Звание
        saygon66
        -1
        Сегодня, 14:22
        Эт понятно... Но я не о том. Например: Отжали при помощи наших ВС какую нито африканскую страну... залежи там и все такое. В плюсе - прибыли от этого, в минусе - потери, в людях и технике, затраты на логистику, денежное довольствие, выплаты разные.... Подсчитали... Оба на! В минус сработали....Кто отвечать будет? :)
        1. A17ttt
          A17ttt
          0
          Сегодня, 14:25
          saygon66 (Константин)
          кхе, а зачем тогда нужно МЭР РФ?!
          ходить до банка за заработной платой?!
          1. saygon66 Звание
            saygon66
            +1
            Сегодня, 14:28
            Связка МО РФ и МЭР РФ... Забавно...
        2. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 15:23
          В минус сработали....Кто отвечать будет? :)
          А не может быть в минус. По крайней мере не для всех. Ибо как правило, если затраты то государственные. А если прибыль то частная. А уж часники с гос.чиновниками завсегда "договорятся". По непреодолимым обстоятельствам.
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      +2
      Сегодня, 14:15
      Цитата: saygon66
      По каким критериям (с точки зрения экономики) оценивается деятельность МО?

      нууу... например, как уже мемасики зафорсенные "не бить искандерами по уазикам"... или, серьезнее - соревнуясь с НАТО,- обеспечивать себестоимость нашего вооружения в разы меньше...
      не тратиться на все "гениальные кулибинские гаражные придумки", но и не упускать хорошие находки = выстраивать систему венчурных проектов, интеерсных и КБ больших гособоронзаводов, и небольшому хайтех-бизнесу...
      найти синергию с "условно-партнерами" (типа Ирана, КНДР), не дублируя мощности, по крайнйе мере, сейчас...
      отспорить с боевыми генералами оптимальные запасы всего (читай "оптимальный размер оборотного капитала)... видеть потенциал конверсии / двойного использования в т.ч., в гражданской сфере, новых ВПК-разработок...
  11. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 13:59
    Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать (...) Это касается и обеспечения участников СВО жильем

    Очень, очень любопытно.

    Это как?
    Жилищные сертификаты покупать на м2 жилья в разных количествах у застройщика или доверенного лица его (банк или иной партнер), брать льготную ипотеку или рассрочку у банков партнеров застройщика?!
    Что-то мне подсказывает, что за всем этим уши видны ДОМ.РФ, СБЕР, ВТБ и отчасти Райфазена.

    А что там у нас с жильем на первичном рынке и вторичном - уже не первую пятилетку опускаются вниз?!
  12. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:04
    Кроме того, очень сильна бюрократия, особенно в вопросе подтверждения льгот участников СВО

    Да и в этом блоке кто бы сомневался.

    Ведь закупки по автоматизации прошли, компьютерный парк обновили, как и обновили договора по направлению зарплатные проекты от банка.
    А вот в системе передач данных и архивное дело, включая документооборот - конь не валялся.
    Ведь главное стаж и выслуга лет с чинами.
  13. T800-101 Звание
    T800-101
    0
    Сегодня, 14:05
    И этот сразу за жильё взялся. Тимур тоже неплохо жильём обеспечивал (кого надо). Прямо за спиной у Шойгу. А тот и не подозревал ничего наивная душа. Но теперь-то новый министр обороны наведёт порядок.
  14. Касатик Звание
    Касатик
    +1
    Сегодня, 14:12
    Насчет госпиталей - это вне в бровь, а в глаз. Военной медициной Кужугетычем был поставлен руководить не военный и даже не медик. Но человек, который до этого занимался санаторно-курортным обслуживанием. Года два назад группа ветеранов обратилась к нему с просьбой - чем помочь? Ответ - ничего не надо, все есть! Перед обращением ветераны были в военных госпиталях, где не хватало даже носилок....
  15. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 14:13
    Цаликов и ко. задумались, в какое ОО устроиться. Или в какую страну рвануть...
  16. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 14:17
    нормальная схема: "госплан" - в МО (где как раз полезна централизация, поиск синергии, четкое just in time)... а "госбанк" - в ФЭ-блоке правительства (где требуется благоприятная среда для частной инициативы, разумное управление рисками, баланс "пушек" и "масла")...
  17. Касатик Звание
    Касатик
    +1
    Сегодня, 14:18
    Он не сказал главного - коррупция. В условиях ведения бд коррупцию надо приравнять к госизмене. Но мне кажется, скоро пойдут изменения в "экономическом блоке" МО. Веревочке недолго виться.
  18. Aleks24lion Звание
    Aleks24lion
    0
    Сегодня, 14:50
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — «По плодам их узнаете их» ...
    (Мф. 7: 20)


    В газете «Известия» № 53 от 22.02.1990 была опубликована статья «Секреты без секретов» (авт. В. Литовкин). В структуре ВС СССР отображено, что МО СССР управляет этой махиной через заместителей МО и НГШ. В современной структуре МО РФ этот принцип управления сохранен. Как бы не называли Белоусова перед назначением (не буду повторять), управлять этой структурой придется со дня назначения, но не ранее вступления в должность. Желаю новому министру обороны успехов на этом поприще!
  19. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 15:02
    Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов считает, что в Министерстве обороны очень большое количество задач, которые нужно будет решить в случае утверждения его на данной должности. Об этом сообщили в Совфеде.
    И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты (...) Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать (...) Это касается и обеспечения участников СВО жильем

    — заявил Белоусов.
    Создаётся впечатление того что без личных "мотивационных" напутствий от Валентины Ивановны не обошлось, помимо деятельности Совета Федерации. Нам так-то всегда было над ЧЕМ работать , главное чтобы было с КЕМ работать.
  20. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 15:08
    Если судить по фотке к статье, Вальку-полстакана к нему в наставницы определили? Ну эти уж точно тогда "навоюют".
  21. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 15:08
    Также он обратил внимание на медицинское обслуживание военных, к которому также много вопросов. В частности, отказ гражданских медучреждений принимать военнослужащих на фоне, когда в госпиталях нет мест. Кроме того, очень сильна бюрократия, особенно в вопросе подтверждения льгот участников СВО.
    Точно без Валентины Ивановны не обошлось которая об них заботится в принципе как и всегда. Кстати о восстановлении в полном объеме медицинской службы в Вооружённых Силах Российской Федерации скромно умалчивается также как и о восстановлении военных медицинских учебных заведений.