США стремятся опередить Китай в использовании ИИ для управления истребителями

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США стремятся опередить Китай в использовании ИИ для управления истребителями

Соединенные Штаты соревнуются за то, чтобы оставаться впереди Китая в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и его использования в системах вооружения, отмечает издание Military News. Акцент на искусственном интеллекте вызвал обеспокоенность общественности тем, что будущие войны будут вестись машинами, которые выбирают цели и поражают их без прямого вмешательства человека. Официальные лица говорят, что этого никогда не произойдет, по крайней мере, не со стороны США.

Хотите вы называть это гонкой или нет, это, безусловно, так… Китай работает над этим так же усердно, как и мы

- сказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, комментируя внедрение ИИ в системы вооружений.



Military News напоминает, что ИИ сделал важный шаг вперед в 2012 году, когда сочетание больших данных и передовых вычислительных мощностей позволило компьютерам самостоятельно анализировать информацию и составлять наборы правил. А в начале мая американский истребитель F-16, управляемый искусственным интеллектом, провёл учебный воздушный бой над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии. Кстати, на этом истребителе находился и глава ВВС страны Фрэнк Кендалл.

Хотя этот самолет является наиболее заметным признаком ведущейся работы над искусственным интеллектом, в Пентагоне продолжаются сотни проектов в области внедрения ИИ

- говорится в материале американского издания.

По словам авторов издания, в рамках другого важного проекта военные США работают над созданием ИИ-альтернативы навигации, зависящей от спутников GPS. В будущей войне дорогостоящие спутники GPS, скорее всего, будут поражены или выведены из строя. Потеря GPS может привести к отключению систем связи, навигации и банковского обслуживания в США, а также к тому, что военный флот США, состоящий из самолетов и военных кораблей, будет менее способен координировать ответные действия.

Искусственный интеллект быстро обучается. Из-за сверхскоростных вычислений, которые ИИ использует для анализа данных, а затем применения этих новых наборов правил в симуляторе, его скорость в поиске наиболее эффективного способа полета и маневрирования уже привела к тому, что он опередил некоторых пилотов-людей в упражнениях по воздушным боям, отмечает Military News.

ВВС США надеются, что разрабатываемая версия искусственного интеллекта может послужить мозгом для флота из 1000 беспилотных боевых самолетов, разрабатываемых американскими оборонными компаниями General Atomics и Anduril

- пишет американское издание.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:34
    США стремятся опередить Китай в использовании ИИ для управления истребителями
    . Гонка, гонка, гонка и кто не успел, тот вполне себе может догнать и перегнать на крутом повороте!!! Потому как ни фига еше ничего не понятно и впереди столько ухабов, ям, тот кто поспешит, может...
    Если не всё, то многое не понятно.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:51
    С технической частью у США все нормально ,думаю очкарики создадут ИИ через определенное время .
    У США проблемы с законами .Если ты даже фашист ,но поддерживаешь США ,у тебя все хорошо .
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:52
    Во они на этой афёре бабла поделят!ИИ сейчас это связка из программ,тут лидерство в микроэлектронике плюс умные головы и кучи бабла. Как такового ИИ не существует
    ,а то что под его видом миру преподносят это лишь аналог составленный из кучи программ.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Бережливый
      Как такового ИИ не существует

      Читая новости, ловишь себя на мысли, что мы и с живым интеллектом как-то не преуспели...
  4. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Сегодня, 14:53
    Гонка была, есть и будет. Гонка датчиков, турбин, малых помощников, алгоритмов, процессоров, способов и методов ориентирования и определения своего положения в пространстве и на карте, запоминающих устройств, флэш, ОЗУ,.... И мы я понимаю тоже давно, с 70-х годов прошлого века в этой гонке.
  5. Дво Звание
    Дво
    +1
    Сегодня, 14:55
    Нужны талантливые математики и программисты специалисты в робототехнике, наличие технологий и современных заводов и наличие собственных процессоров а не экспортируемых и всего электронного ряда радио электронных компонентов собственного производства ,одним словом технологически и экономики развитые государства . Под эти критерии с ИИ подходят всего две страны США и Китай ,увы Россия не удел всё про...и наплодили чиновников, бухгалтеров ,экономистов одним словом балласт. Деньги бездарно потратили на Олимпиады и Мундиали ,заместо строительства заводов и развития науки , поднятия качества образования и разработки новых технологий получили закономерный результат .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:56
    ИИ ограничен только перегрузками которые не проведут планер истребителя к разрушению.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:11
    У нас вроде создана уже. С-70 для су-57 создавался. Теперь на рой бпла всё это перенести