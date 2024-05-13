США стремятся опередить Китай в использовании ИИ для управления истребителями
Соединенные Штаты соревнуются за то, чтобы оставаться впереди Китая в области развития искусственного интеллекта (ИИ) и его использования в системах вооружения, отмечает издание Military News. Акцент на искусственном интеллекте вызвал обеспокоенность общественности тем, что будущие войны будут вестись машинами, которые выбирают цели и поражают их без прямого вмешательства человека. Официальные лица говорят, что этого никогда не произойдет, по крайней мере, не со стороны США.
- сказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, комментируя внедрение ИИ в системы вооружений.
Military News напоминает, что ИИ сделал важный шаг вперед в 2012 году, когда сочетание больших данных и передовых вычислительных мощностей позволило компьютерам самостоятельно анализировать информацию и составлять наборы правил. А в начале мая американский истребитель F-16, управляемый искусственным интеллектом, провёл учебный воздушный бой над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии. Кстати, на этом истребителе находился и глава ВВС страны Фрэнк Кендалл.
- говорится в материале американского издания.
По словам авторов издания, в рамках другого важного проекта военные США работают над созданием ИИ-альтернативы навигации, зависящей от спутников GPS. В будущей войне дорогостоящие спутники GPS, скорее всего, будут поражены или выведены из строя. Потеря GPS может привести к отключению систем связи, навигации и банковского обслуживания в США, а также к тому, что военный флот США, состоящий из самолетов и военных кораблей, будет менее способен координировать ответные действия.
Искусственный интеллект быстро обучается. Из-за сверхскоростных вычислений, которые ИИ использует для анализа данных, а затем применения этих новых наборов правил в симуляторе, его скорость в поиске наиболее эффективного способа полета и маневрирования уже привела к тому, что он опередил некоторых пилотов-людей в упражнениях по воздушным боям, отмечает Military News.
- пишет американское издание.
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