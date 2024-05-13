На фоне наступления российской армии командование ВСУ сменило главу группировки войск «Харьков»

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На фоне наступления российской армии командование ВСУ сменило главу группировки войск «Харьков»

На фоне продолжающегося наступления ВС РФ в Харьковской области киевский режим в спешном порядке сменил главу группировки ВСУ "Харьков". Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен бригадный генерал украинской армии с говорящей фамилией Драпатый. Помимо командования харьковской группировкой ВСУ, Драпатый также продолжит занимать должность заместителя начальника украинского Генштаба по подготовке военнослужащих.

Драпатый является военным преступником, в 2022 году объявленным в розыск МВД РФ. Под его руководством боевики киевского режима более 70 раз обстреливали населенные пункты на территории ДНР и ЛНР, что стало причиной гибели более 150 мирных жителей.



Он также принимал активное участие в карательной операции, проводившейся в Донбассе захватившим власть в результате госпереворота в 2014 году киевским режимом. Во время так называемой "АТО" Драпатый отметился отступлением находившегося под его командованием батальона 72 бригады ВСУ из Изварино, после чего генерал пропал из виду и появился в публичном пространстве лишь в качестве командира 58 бригады ВСУ, готовившей оборону Артемовска. Таким образом, боевой путь Драпатого отмечен чередой бесславных отступлений и поражений.

В настоящее время продолжается наступление российской армии в Харьковской области. Российским подразделениям уже удалось установить контроль над 11 населенными пунктами в регионе, кроме того, ведутся городские бои в приграничном городе Волчанск, с территории которого украинские боевики обстреливают соседнюю Белгородскую область России.
12 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 14:27
    Да, фамилия так себе... Но если генерал возглавит контротступ!..
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:55
      Фамилия от слова драпать wassat .И,этот хенералл свою фамилию опраадывает на все 100 процентов! wassat
  2. VladimirNET Звание
    VladimirNET
    +3
    Сегодня, 14:27
    Цитата: из статьи
    Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен бригадный генерал украинской армии с говорящей фамилией Драпатый.

    Наверное, чтобы ВСУ драпали быстрее. )))
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:31
      Драпатый является военным преступником, в 2022 году объявленным в розыск МВД РФ
      Он уже должен болтаться на осине, а не командовать войсками !
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 14:40
        А еще лучше на осиновом колу good am
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:33
    Этот матерый. Жаль что Галушкина сменили. Надеюсь, что глупый, но врядли
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 14:57
      Галушкин ещё живой,не съели ненароком??? wassat
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:35
    Очередная деффочка.....
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:43
    На фоне наступления российской армии командование ВСУ сменило главу группировки войск «Харьков»
    . Судя по всему, в "бардаке... барделе" будут чего то менять!?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 15:08
      В борделе правильно. Но так да. Кто у них и кто у нас - теперь вообще непонятно чего ждать
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:17
        Замена командиров в то время, когда не просто плохо, а как бы кирдык приближается... можно и так, но будет ли лучше, от того, не факт.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 15:12
    Сам факт замены командира в такой момент говорит, что у бандерогеев все не очень здорово на данном направлении. Как бы там местечковые клоуны не пытались сделать вид, что они все знают и все идет по плану. Короче в публичном доме под вывеской укрэйн продолжают двигать кровати.