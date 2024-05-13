На фоне продолжающегося наступления ВС РФ в Харьковской области киевский режим в спешном порядке сменил главу группировки ВСУ "Харьков". Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен бригадный генерал украинской армии с говорящей фамилией Драпатый. Помимо командования харьковской группировкой ВСУ, Драпатый также продолжит занимать должность заместителя начальника украинского Генштаба по подготовке военнослужащих.Драпатый является военным преступником, в 2022 году объявленным в розыск МВД РФ. Под его руководством боевики киевского режима более 70 раз обстреливали населенные пункты на территории ДНР и ЛНР, что стало причиной гибели более 150 мирных жителей.Он также принимал активное участие в карательной операции, проводившейся в Донбассе захватившим власть в результате госпереворота в 2014 году киевским режимом. Во время так называемой "АТО" Драпатый отметился отступлением находившегося под его командованием батальона 72 бригады ВСУ из Изварино, после чего генерал пропал из виду и появился в публичном пространстве лишь в качестве командира 58 бригады ВСУ, готовившей оборону Артемовска. Таким образом, боевой путь Драпатого отмечен чередой бесславных отступлений и поражений.В настоящее время продолжается наступление российской армии в Харьковской области. Российским подразделениям уже удалось установить контроль над 11 населенными пунктами в регионе, кроме того, ведутся городские бои в приграничном городе Волчанск, с территории которого украинские боевики обстреливают соседнюю Белгородскую область России.

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