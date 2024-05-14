Мощное вооружение ВС РФ: подготовка операторов ТОС
Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) являются самым настоящим кошмаром для ВСУ в зоне СВО. В зоне поражения термобарическими боеприпасами, выпущенными из ТОС-1 и ТОС-2, не удается уцелеть ни технике, ни тем более живой силе противника.
Исходя из ущерба, которое наносит данное вооружение вражеским войскам, его неслучайно называют «вторым после ядерного». Именно поэтому наши огнеметчики являются «заветной целью» для ССО и других подразделений ВСУ, что требует от российских бойцов высочайшего уровня подготовки. При этом последняя касается не только использования ТОС.
На одном из полигонов – секретный Центр подготовки экипажей ТОС, где тренируют подразделения войск РХБЗ, побывал ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров.
Стоит отметить, что сам полигон оборудован таким образом, чтобы погрузить бойцов в атмосферу СВО. Здесь можно увидеть изрытую снарядами землю, сожженные посадки с разбитой военной техникой и даже блиндажи и окопы.
К слову, в последних активно проходят тренировку огнеметчики. Как рассказали ведущему командиры подразделений, бойцы РХБЗ не участвуют в пехотных штурмах, однако должны быть к этому готовы, на всякий случай. Специально для обучения операторов ТОС штурмовым действиям привлекаются бойцы спецподразделений, принимающие непосредственное участие в СВО.
В ходе тренировок бойцы ведут стрельбу из укрытий и даже на специальных движущихся из стороны в сторону платформах. Кроме того, на полигоне Центра подготовки экипажей ТОС имитируется атака FPV-дронов. В роли БПЛА выступают охотничьи тарелки, которые огнеметчики сбивают из стрелкового оружия.
Естественно, ведется подготовка бойцов РХБЗ и по основному профилю – применению ТОС. При этом такие тренировки проводятся ночью, как, собственно, и действия соответствующих подразделений в зоне СВО. Ведь в кромешной тьме значительно снижается вероятность стать целью для вражеских дронов и артиллерии.
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