Средствами ПВО сбит истребитель Су-27, перехвачены ракеты «Точка-У» и Storm Shadow - Минобороны

16
Средствами ПВО сбит истребитель Су-27, перехвачены ракеты «Точка-У» и Storm Shadow - Минобороны

Очередные сутки прошли без значительных изменений на линии фронта, хотя продвижение войск имеется. На Харьковском направлении войска группировки «Север» улучшили свое тактическое положение, но новых населенных пунктов под полный контроль ВС России пока не перешло. Сейчас штурмовые подразделения взламывают узлы обороны ВСУ в районах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области. Противник пытался пять раз контратаковать в районах Глубокое и Тихое. Общие потери противника за сутки — до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре РСЗО, в том числе «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12.



Средствами ПВО по всей линии фронта сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, уничтожено 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» и HIMARS, пять управляемых авиабомб «Hammer», пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районах Кировск и Торское ДНР, отразив 13 контратак в районах Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение противнику в районах Клещеевка, Антоновка и Григоровка. Отражены три контратаки.

Войска группировки «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское, отразив 7 контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике Нацгвардии в районе Великая Новоселка.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах Орехов Запорожской области, Ивановка, Тягинка и Золотая Балка Херсонской области.

Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки, кроме Северного направления: по личному составу — 1205 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, в том числе один Leopard-2, семь бронированных машин, две БМП, 27 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы «Мста-Б», две М777, по одной Д-20, М119, одна итальянская «Melara» Мod 56, «Гиацинт-С». Три САУ «Гвоздика», по одной САУ М109 «Paladin» и AS-90 «Braveheart», пушка «Рапира» и хорватская РСЗО RAK-SA-12.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 14:24
    уничтожено 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» и HIMARS, пять управляемых авиабомб «Hammer»
    Это все хорошо...Всю картину портят обстрелы Белгорода !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 14:27
      Насчёт Белгорода к сожалению всё так.... И решать вопрос уже надо незамедлительно. Чем больше будут тянуть - тем больше будет гражданских жертв. Наших жертв.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Nexcom
        И решать вопрос уже надо незамедлительно.

        Его надо было решать еще в 2022.
        Когда шли не встречая преград, как лом в говно.
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 14:48
      Вы думали, что мы вывезем войну без таких случаев?
      Я вот лично удивлён тому, как долго доходило до того, что у нас уже здания выносят.
      В чеченскую кампанию довольно быстро это случилось.

      Мне очень жаль, что погибли гражданские.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:29
    Удалось им наладить производство ракет для "точка-у". Сволочи. Надеюсь этот завод уничтожат. Если не утюжить то впк Украины в несколько раз превзойдет впк европы. Этого недостаточно против нас, но кровь прольётся
    1. Село Звание
      Село
      +1
      Сегодня, 14:39
      Удалось им наладить производство ракет для "точка-у"

      Откуда инфа, если не секрет?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:53
        От укров. Наши туда били. Но толи не туда, толи маловато
      2. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 15:03
        Зачем украинцам производить устаревшую Точка-У , если они производят
        Гром-2 ? Систему, чья разработка была оплачена Саудией.
        После начала СВО, две машины из Саудии были переправлены
        обратно на Украину.
    2. МЮД Звание
      МЮД
      +1
      Сегодня, 14:40
      Надеюсь этот завод уничтожат.

      Южмаш? Вы видели его с высоты "птичьего полета". А теперь скажите сколько раз за 2 с лишним года по нему прилетало.
      Критикуя - предлагай.
      По таким заводам удар наносить МБР снаряженной простой взрывчаткой.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 14:54
        Цитата: МЮД

        По таким заводам удар наносить МБР снаряженной простой взрывчаткой.

        Вроде боеголовки относительно мелкие, и будет это как 12(или сколько там боеголовок?) ФАБ-250 уроненых из космоса. Если не взорвется от нагрева.
        А если даже умудриться набить ВВ в МБР и уронить её целиком, выйдет дорого и бестолково.
        Даже Боинг пассажирский набить взрывчаткой и на автопилоте аки брандер послать на цель и то эффективнее(как минимум по цене). Тем более что детали не продадут, да и своё надо делать.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 15:00
        Предложений нет. Может на другом заводике наладили производство. Это работа свр. И я не критикую. Я уверен что делается всё необходимое. Но производство где-то возобновилось. Может даже за рубежом. Потому как после нашего удара было затишье
  3. Aleks88
    Aleks88
    0
    Сегодня, 14:52
    У "404" на момент начала конфликта было ВСЕГО 12 ПУ Точка-У, какашенков уничтожил их еще в первые полгода СВО, при чем с "запасом". А тут сразу 6 Точка-У. В моем понимании кто то врет, или обеи сразу.
    надеюсь, для какашенкова, в аду отдельный котел приготовлен
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 15:02
      Не врёт. Но наладили производство
      1. Aleks88
        Aleks88
        0
        Сегодня, 15:17
        Не правда, ПУ для точки, делали в Брянске и в Удмуртии. С "нуля" не сделать. Не то время. Овчинка не стоит выделки. На 100 км КВО около 1 км.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 15:22
          Пу незнаю, а ракеты они производили и видимо производить начали
          1. Aleks88
            Aleks88
            0
            Сегодня, 15:33
            Нет смысла производить Точку-У 70 гг, не имея ПУ. кстати, на момент конфликта там было более 1000 Точек. ОТРК сами не взлетают, прям со склада. Более интересно бросить деньги и силы на Нептун.
            тем более, я говорил, какашенков уничтожил все ПУ, с глубоким "минусом". у "404" достаточно MLRS и Хаймарс, для запуска более продвинутых АТАКМС. хотя, конечно, какашенков и там "постарался", уже и там все уничтожил.. всяко больше, чем поставили.