Средствами ПВО сбит истребитель Су-27, перехвачены ракеты «Точка-У» и Storm Shadow - Минобороны
Очередные сутки прошли без значительных изменений на линии фронта, хотя продвижение войск имеется. На Харьковском направлении войска группировки «Север» улучшили свое тактическое положение, но новых населенных пунктов под полный контроль ВС России пока не перешло. Сейчас штурмовые подразделения взламывают узлы обороны ВСУ в районах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области. Противник пытался пять раз контратаковать в районах Глубокое и Тихое. Общие потери противника за сутки — до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре РСЗО, в том числе «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12.
Средствами ПВО по всей линии фронта сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, уничтожено 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» и HIMARS, пять управляемых авиабомб «Hammer», пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».
Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районах Кировск и Торское ДНР, отразив 13 контратак в районах Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение противнику в районах Клещеевка, Антоновка и Григоровка. Отражены три контратаки.
Войска группировки «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское, отразив 7 контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике Нацгвардии в районе Великая Новоселка.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах Орехов Запорожской области, Ивановка, Тягинка и Золотая Балка Херсонской области.
Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки, кроме Северного направления: по личному составу — 1205 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, в том числе один Leopard-2, семь бронированных машин, две БМП, 27 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы «Мста-Б», две М777, по одной Д-20, М119, одна итальянская «Melara» Мod 56, «Гиацинт-С». Три САУ «Гвоздика», по одной САУ М109 «Paladin» и AS-90 «Braveheart», пушка «Рапира» и хорватская РСЗО RAK-SA-12.
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