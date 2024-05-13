Минобороны Украины рассказало о принудительном изъятии автомобилей для ВСУ у гражданских лиц

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Минобороны Украины рассказало о принудительном изъятии автомобилей для ВСУ у гражданских лиц

Украинские власти получили возможность изъятия транспортных средств, в первую очередь автомобилей, у гражданских лиц в пользу ВСУ. Минобороны рассказало о том, как будет работать схема по изъятию транспортных средств у граждан страны.

Как утверждается в сообщении украинского военного ведомства, изымать у населения транспортные средства власти страны могут с 18 мая текущего года. Передавать ВСУ можно будет грузовые автомобили, внедорожники и специализированную технику у владельцев двух и более транспортных средств.



Изъятию будут подлежать те автомобили, которые могут быть приспособлены для военных нужд. То есть, на обычные автомобили, в том числе иностранного производства, положения закона распространяться не будут. Однако владельцам внедорожников, строительной и иной техники, грузовиков в любом случае следует быть начеку.

Выдавать разрешения на изъятие транспортных средств будут власти регионов, однако по факту осуществление изъятия смогут проводить военнослужащие – уполномоченные территориальных центров комплектования ВСУ, органов государственной безопасности и подразделений военной разведки страны.

В течение тридцати дней после объявления демобилизации, то есть снятия режима всеобщей мобилизации и военного положения, автомобильная техника должна быть возвращена с баланса использовавших ее воинских частей законным владельцам.
32 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 14:40
    От хлопчикам не свезло.... Отбирать авто конечно будут у простых укров, сыночки и доченьки всяких шишек и мажоры явно откупятся или у них никто изначально отбирать машины не станет.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 15:08
      Пусть отбирают. Главное,чтобы кастрюли оставили. Во пожрали печенюшки,на халяву, туполовые!))
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:29
      Изъятию будут подлежать те автомобили, которые могут быть приспособлены для военных нужд. То есть, на обычные автомобили, в том числе иностранного производства, положения закона распространяться не будут. Однако владельцам внедорожников, строительной и иной техники, грузовиков в любом случае следует быть начеку.

      Когда водителю задрипанного "Запорожца" "бравые" воины ВСУ приставят дуло автомата к виску и гогоча во всё горла сообщат о том, что они изымают его транспортное средство на нужды армии, кто ж посмеет требовать у них акт изъятия или справку когда таким "аргументом" тычат в лицо. fellow
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:41
    Украинские власти получили возможность изъятия транспортных средств, в первую очередь автомобилей, у гражданских лиц в пользу ВСУ. Минобороны рассказало о том, как будет работать схема по изъятию транспортных средств у граждан страны,
    . А лексусы, бентли и бэхи изымать тоже будут?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 14:42
      Обязательно. Какелы на них в контрнаступ по танковым дорогам и по пашне поедут. wassat На низкопрофильной резине и хипповых дисках с подсветкой.
      Люки в крыше выпилят, максим приварят и впирёт.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 14:44
        Нерукопожатные....... wassat
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:45
        А что, у нас, какие то кулибины, бэху или что то подобное, на гусенки пересадили!!!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 14:49
          Думаете что ходовую от БМП какелы начнут к бентлям приваривать? Не ну а что - креативненько. laughing
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:06
            На ютубе клип есть... петербуржец переделал бентли на гусеницах.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 14:48
      Цитата: rocket757
      А лексусы, бентли и бэхи изымать тоже будут?
      Подозреваю, что УАЗик 86-го года выпуска ВСУ вряд ли заинтересует, а владельцам "Мицубиси L200" нужно покупать справку, что это тюнингованный в гараже на коленке "Иж"-"каблучок" 1983-го года рождения.
      lol
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:10
        В общем, веселуха там в самом разгаре и по нарастающей идёт.
        При том, перекинется она на гейропу, никто и вякнуть ничего не успеет.
    3. Че Фёдор Звание
      Че Фёдор
      +4
      Сегодня, 14:50
      Гелики, тайоты, лендроверы и т.д, вполне военные автомобили
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:11
        Хозяева прям в восторге будут, когда их машинешки в поля направят.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 15:17
        Гелик вообще изначально военный автомобиль. Он разрабатывался для армии какого-то шейха, а тот потом отказался и из них гражданские варианты начали клепать) Ну и Хаммеры под эту "мобилизацию" должны попасть)
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:29
        Цитата: Че Фёдор
        Гелики, тайоты, лендроверы и т.д, вполне военные автомобили
        Слышал по телевизору в передаче про историю советского автопрома, что привычный всем пассажирский ЛАЗ-965 выпускался с люком спереди для загрузки носилок. То есть для использования, в случае необходимости, в качестве санитарного. Много раз замечал, что лист кузова спереди у него не цельный, но таких подробностей не знал.
        Во как...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:43
    Интересненько.... а гражданские танками успели обзавестись? recourse
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 14:44
    А!После демобилизации?Это как?Самовывоз металлолома
  5. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 14:45
    А депутатские автомобили и автомобили олигархов входят в их число?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:58
      Зелина баба точно свой ролс-ройс на контрнаступ отдаст. Стопудово. yes lol Ещё и сама за руль сядет. wassat
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:46
    Разукомплектовывать,снимать двигатели,чтобы машину выдать за аварийную. А то конфискуют и всё с концами уйдёт машина!За лучший вариант это продажа машины как можно быстрее!
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:47
    Сейчас на Украине хозяева рабочих авто, начнут массово перебирать движки .............А на счет гражданских авто ,это сказка. Их отнимали еще до закона ,а сейчас тем более
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:53
      Да чего там - колёса открутил-припрятал, на кирпичики поставил - подвеску раскидал по углам по ящикам и усё. Конфисковывайте. wassat
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 14:56
        Да там масса способов . С какой нибудь Скании выкрутил лямбда-зонд и хрен она поедет вообще .
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Nexcom
        усё. Конфисковывайте.

        эти конфискуют, запчастями вытащат
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:59
    В списке мобилизационных изьятий забыты водные транспортные средства.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:00
      Надувные матрасы и надувные утята,
      а так же водные велосипеды? wassat
  9. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 15:01
    Сейчас вторые машины в семье начнут на бабушек переоформлять yes
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:04
      Тады вместе с бабушками начнут на передовую отправлять.....
    2. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 15:26
      Это,скорее всего, не поможет. Будут прям на улице в прямом эфире разрешения на изъятие оформлять, как повестки сейчас
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:04
    В течение тридцати дней после объявления демобилизации, то есть снятия режима всеобщей мобилизации и военного положения, автомобильная техника должна быть возвращена с баланса использовавших ее воинских частей законным владельцам.

    а если снимать не чего будет, как будет рассчитываться амортизация и износ?!
    за что люди скакали?!!!
    непонятно!!!!
  11. Selidat Звание
    Selidat
    0
    Сегодня, 15:25
    Учитывая то,как они людей набирают на улицах и в кафешках, можно предполагать,как будет организовано изъятие автомобилей)
  12. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 15:32
    А если не зубоскалить , то это нормальное решение воюющей страны . При СССР все машины типа нивы ставились на учёт . И в случае военных действий забирались для военных нужд . Так , что всё логично .. Идея не нова . Исполнение идеи оставляет вопросы .