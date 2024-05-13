Пхеньян предостерег Запад от размещения новых сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Усилившаяся в последнее время активность Соединённых Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе не может не вызывать беспокойство в Северной Корее и в Китае.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), министерство иностранных дел страны распространило заявление, в котором предостерегает западные страны от наращивания военного присутствия в регионе. В Пхеньяне обещали предпринять ответные меры в случае продолжения подобной политики Запада.
В МИД КНДР справедливо отметили, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе чуть ли не одно за другим проходят военные учения, в которых принимают участие США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония. Стоит добавить, что в последнее время Вашингтон все упорнее пытается использовать в своих военных планах и Филиппины. При этом всё это на Западе, в свою очередь, объясняют растущей угрозой со стороны Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы.
— заявили в МИД КНДР.
Соединённые Штаты создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически что-то вроде военного союза под их руководством, состоящего из ряда подконтрольных стран, который прежде всего направлен на сдерживание Китая.
Информация