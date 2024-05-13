Пхеньян предостерег Запад от размещения новых сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Реалии, в которых некоторые западные страны применяют военные силы вокруг нашей страны, находящейся далеко от них в геополитическом отношении, подсказывают нам многое. Если силовая составляющая является преследуемой ими политикой в отношении Кореи, то и нам придется пересмотреть подход к ним в наших интересах

Усилившаяся в последнее время активность Соединённых Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе не может не вызывать беспокойство в Северной Корее и в Китае.Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), министерство иностранных дел страны распространило заявление, в котором предостерегает западные страны от наращивания военного присутствия в регионе. В Пхеньяне обещали предпринять ответные меры в случае продолжения подобной политики Запада.В МИД КНДР справедливо отметили, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе чуть ли не одно за другим проходят военные учения, в которых принимают участие США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония. Стоит добавить, что в последнее время Вашингтон все упорнее пытается использовать в своих военных планах и Филиппины. При этом всё это на Западе, в свою очередь, объясняют растущей угрозой со стороны Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы.— заявили в МИД КНДР.Соединённые Штаты создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически что-то вроде военного союза под их руководством, состоящего из ряда подконтрольных стран, который прежде всего направлен на сдерживание Китая.