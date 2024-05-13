Пхеньян предостерег Запад от размещения новых сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Пхеньян предостерег Запад от размещения новых сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Усилившаяся в последнее время активность Соединённых Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе не может не вызывать беспокойство в Северной Корее и в Китае.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), министерство иностранных дел страны распространило заявление, в котором предостерегает западные страны от наращивания военного присутствия в регионе. В Пхеньяне обещали предпринять ответные меры в случае продолжения подобной политики Запада.



В МИД КНДР справедливо отметили, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе чуть ли не одно за другим проходят военные учения, в которых принимают участие США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония. Стоит добавить, что в последнее время Вашингтон все упорнее пытается использовать в своих военных планах и Филиппины. При этом всё это на Западе, в свою очередь, объясняют растущей угрозой со стороны Северной Кореи и ее ракетно-ядерной программы.

Реалии, в которых некоторые западные страны применяют военные силы вокруг нашей страны, находящейся далеко от них в геополитическом отношении, подсказывают нам многое. Если силовая составляющая является преследуемой ими политикой в отношении Кореи, то и нам придется пересмотреть подход к ним в наших интересах

— заявили в МИД КНДР.

Соединённые Штаты создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически что-то вроде военного союза под их руководством, состоящего из ряда подконтрольных стран, который прежде всего направлен на сдерживание Китая.
8 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 14:59
    Вопрос. Какие ответные меры?
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 15:02
      У Ына вариантов немного,кроме как тесной кооперации в плане защиты страны с нами и китайцами.
      1. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 15:21
        Это подсказывает логика и здравый смысл. А вот что он имел в виду?
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 15:33
      Вопрос. Какие ответные меры?
      Да думаю пока все те-же. Наращивание ЯО и средств доставки. Так что бы не только юк и японам досталось, но что б и на всякие австралии с филлипинами хватило.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:03
    Вот где надо амерзам поостеречся... эти не миролюбивая Россия....ю
    1. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      +2
      Сегодня, 15:11
      Desde luego que así es, y agrego, su gobierno está dispuesto a todo, no anda por las ramas. Ellos no anuncian líneas rojas, actúan.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:12
        Моя твоя не понимает....... wassat
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: mitlantecutli_zen
        Desde luego que así es, y agrego, su gobierno está dispuesto a todo, no anda por las ramas. [Конечно, это так, и добавлю, ваше правительство готово ко всему, оно не ходит вокруг да около.] Ellos no anuncian líneas rojas, actúan. [Они не объявляют красные линии, они действуют.]