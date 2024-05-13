Азербайджанский депутат о переговорах глав МИД Армении и Азербайджана: «Обошлись без посредников»

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Азербайджанский депутат о переговорах глав МИД Армении и Азербайджана: «Обошлись без посредников»

На территории Казахстана, который, как и Азербайджан, является тюркским государством, с 10 по 11 мая проходили переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. При этом стороны обошлись без посредников.

Азербайджанский депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Новруз Аслан в интервью местному новостному порталу Day.Az затронул тему о переговорах глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы.

Сегодня уже всем понятно, что страны региона должны решать свои проблемы сами

- считает политик.

Он отметил, что Баку с самого начала переговорного процесса стремился к договоренностям с Ереваном без участия посредников. По мнению Аслана, они в значительной степени виновны в том, что азербайджанские территории так долго находились под контролем Еревана. Депутат имеет в виду не только азербайджанские районы, но и сам Нагорный Карабах.

Аслан утверждает, что сначала эти земли обещали армянам президенты Михаил Горбачев и Борис Ельцин, которых депутат назвал «проармянскими политиками», а затем так же повели себя лидеры Франции и Соединенных Штатов. Именно поэтому Баку и стремился к двустороннему диалогу с Ереваном.

Положительно оценила переговоры с Азербайджаном и армянская сторона, назвав их конструктивными. Комментируя их итоги, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван стремится установить длительный мир с Баку.

Предполагается, что армяно-азербайджанский мирный договор будет окончательно подписан в ноябре этого года.
9 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:56
    . Сегодня уже всем понятно, что страны региона должны решать свои проблемы сами

    Прально... на кой им лишний гвозь в колесо....
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:33
      Закономерный вопрос возникает - "А ради чего тридцать лет тому назад убивали, резали, насиловали и кровь проливали армяне и азербайджанцы, чтобы по прошествии недолгого времени вернуться к исходным границам времён СССР?"
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:35
        Все возврощается на круги своя..
  2. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 14:59
    «Обошлись без посредников»

    Самое главное - обойдитесь без посредников, когда непримиримые с обеих сторон опять начнут кровь лить.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 15:00
    Кончится тем что Арминия исчезнет поглоченная Азербайджаном,премьеришка армянский все для этого делает активно.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:02
    «Сегодня уже всем понятно, что страны региона должны решать свои проблемы сами» —

    "Оставьте: это спор кавказцев меж собою,
    Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
    Вопрос, которого не разрешите вы" ...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:08
    Предполагается, что армяно-азербайджанский мирный договор будет окончательно подписан в ноябре этого года.

    Не верю. Слишком много стран заинтересованы в продолжении этого конфликта . Может армяне и договорятся с азербайджанцами ,но США ,Англии это надо ? А разогреть ,только что законченный военный конфликт, очень легко
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:26
    при наличии пашиняна зачем посредники, он и так сам все сдает
  7. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 15:33
    На границах РФ и Китая, а также там, где проходят их торговые пути, США и НАТО создают и поддерживают очаги нестабильности.