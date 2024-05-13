Азербайджанский депутат о переговорах глав МИД Армении и Азербайджана: «Обошлись без посредников»

Сегодня уже всем понятно, что страны региона должны решать свои проблемы сами

На территории Казахстана, который, как и Азербайджан, является тюркским государством, с 10 по 11 мая проходили переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. При этом стороны обошлись без посредников.Азербайджанский депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Новруз Аслан в интервью местному новостному порталу Day.Az затронул тему о переговорах глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы.- считает политик.Он отметил, что Баку с самого начала переговорного процесса стремился к договоренностям с Ереваном без участия посредников. По мнению Аслана, они в значительной степени виновны в том, что азербайджанские территории так долго находились под контролем Еревана. Депутат имеет в виду не только азербайджанские районы, но и сам Нагорный Карабах.Аслан утверждает, что сначала эти земли обещали армянам президенты Михаил Горбачев и Борис Ельцин, которых депутат назвал «проармянскими политиками», а затем так же повели себя лидеры Франции и Соединенных Штатов. Именно поэтому Баку и стремился к двустороннему диалогу с Ереваном.Положительно оценила переговоры с Азербайджаном и армянская сторона, назвав их конструктивными. Комментируя их итоги, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван стремится установить длительный мир с Баку.Предполагается, что армяно-азербайджанский мирный договор будет окончательно подписан в ноябре этого года.