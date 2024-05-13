Американский генерал проговорился о том, что на Украине действует британский спецназ
Пока на Западе идут ожесточенные споры по поводу возможности отправки военнослужащих из стран НАТО на Украину, американский генерал проговорился о том, что в зоне конфликта уже действует британский спецназ.
В ходе своего интервью Associated Press командующий Командованием специальных операций США (USSOCOM) генерал Дж. Брайан Фентон рассказал о планах переформатирования команд «Зеленых беретов». С его слов, отряд из 12 человек может быть усилен киберэкспертом, пилотом ВВС или, например, криптологом.
Как выразился американский военный, такая необходимость продиктована все более высокотехнологичным ведением войны, а сама идея у него возникла на основе, дословно, уроков, извлеченных из опыта работы на Украине, в основном глазами наших партнеров по специальным операциям из Великобритании.
Развивая тему, Фентон пояснил, что британским коммандос потребовались советы пилотов Королевских ВВС по работе с беспилотниками, а специалисты из ВМС понадобились для того, чтобы объяснить спецназовцам, как ориентируется корабль в Черном море.
Таким образом, командующий USSOCOM не только подтвердил непосредственное участие западных военных в украинском конфликте, но и дал понять, что за атаками на корабли Черноморского флота РФ, а также на Крымский полуостров в целом, стоит британский спецназ.
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