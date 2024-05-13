Американский генерал проговорился о том, что на Украине действует британский спецназ

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Американский генерал проговорился о том, что на Украине действует британский спецназ

Пока на Западе идут ожесточенные споры по поводу возможности отправки военнослужащих из стран НАТО на Украину, американский генерал проговорился о том, что в зоне конфликта уже действует британский спецназ.

В ходе своего интервью Associated Press командующий Командованием специальных операций США (USSOCOM) генерал Дж. Брайан Фентон рассказал о планах переформатирования команд «Зеленых беретов». С его слов, отряд из 12 человек может быть усилен киберэкспертом, пилотом ВВС или, например, криптологом.



Как выразился американский военный, такая необходимость продиктована все более высокотехнологичным ведением войны, а сама идея у него возникла на основе, дословно, уроков, извлеченных из опыта работы на Украине, в основном глазами наших партнеров по специальным операциям из Великобритании.

Развивая тему, Фентон пояснил, что британским коммандос потребовались советы пилотов Королевских ВВС по работе с беспилотниками, а специалисты из ВМС понадобились для того, чтобы объяснить спецназовцам, как ориентируется корабль в Черном море.

Таким образом, командующий USSOCOM не только подтвердил непосредственное участие западных военных в украинском конфликте, но и дал понять, что за атаками на корабли Черноморского флота РФ, а также на Крымский полуостров в целом, стоит британский спецназ.
10 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 16:10
    Дело за малым...Нужно посмотреть, как новый президент будет выполнять предупреждения старого...По каким британским целям нанесёт удары...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:14
    Понятно, они не просто так там присутствуют...
    Интенсивные боевые действия, используется много того, чего раньше, так интенсивно не использовалось...
    Логично, хотят знать все из первых рук.
  3. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +3
    Сегодня, 16:16
    Все обучаться рванули на Украину.
    Найти и уничтожить! Как и обещали. Словно и небыло их там.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 16:16
    И?..
    Мы его в суд свидетелем потянем или, может быть, сразу?..
    Я не считаю нужным доказывать кому-то то, в чём ты не сомневаешься.
    Россия достаточно Велика, чтобы НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАТЬ.
    Если Государь знает, что против нас на украине воюет спецназ британии - уничтожить спецназ, а его кости сложить перед воротами посольства.
    Если Государь знает о том, что по русским городам летят британские ракеты, значит по британским военным объектам должны лететь русские ракеты.
    И не надо никому ничего объяснять. Они прекрасно сами всё знают.
    Хватит играть по чужим правилам.
    Мир должен научиться уважать наши.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 16:17
    Да. Они просто технологию войны изучают. А то что они сканчиваются внезапно после покрытия укров в бункерах, да и на передовой - всем известно. Мы говорит не ожидали такой войны. Подождите "господа" - пока не всё. Станете седее меня
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 16:18
    , американский генерал проговорился о том, что в зоне конфликта уже действует британский спецназ.
    fool Он выполнил указивку сдал подлецов-конкурентов. feel Ничего личного, друзья-соперники. request
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:20
    Там только спецназа народа пигмеев нету,а так со всего мира разные виды и типы подразделений кучами шляются.
  8. Vyacheslav P Звание
    Vyacheslav P
    +2
    Сегодня, 16:24
    тоже мне секрет))) там каждой твари по паре
  9. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 17:05
    Еще раз доказывает-что полная победа на Краине -это победа над всем Западом,это будет трудно , но жизненно важно .
    Не будет в Мире такого наглого - военного,экономического и политического диктата-как лжедемократия США и их сателлитов,так что у России Великая Миссия ,без всякого преувеличения и патетики......
  10. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 17:38
    В туалетах мочить... Так говорил один Великий человек!