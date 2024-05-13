Минобороны впервые сообщило об уничтожении стоящей на вооружении ВСУ 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56
Российское Минобороны впервые сообщило об уничтожении на одном из направлений 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56, информация об этом появилась в сводке за прошедшие сутки. Судя по информации, произошло это где-то на бывшем Авдеевском направлении, которое теперь называется Покровским.
Согласно сводке военного ведомства, в ходе боев подразделения «Южной» группировки войск уничтожили одну гаубицу OTO Melara Mod 56 калибра 105 мм. Вроде бы ничего такого, ну уничтожили и на этом всё. Однако что примечательно, это первое упоминание о поражении данной гаубицы, хотя стоит она на вооружении украинской армии с начала 2023 года. Говорить это может только о том, что на фоне отсутствия боеприпасов калибра 155 мм командование ВСУ начало вытаскивать из загашников артиллерию калибра 105 мм, пусть и такую старую. Кстати, британские гаубицы L119 также появились в сводках, но чуть раньше.
Легкая гаубица OTO Melara Mod 56 или 105/14 M-56 была разработана в 50-х годах прошлого века итальянской оружейной компанией OTO Melara специально для итальянских горных стрелков. Особенностью данного орудия является возможность разборки на 12 частей для транспортировки в горных условиях. Вес гаубицы — 1,29 тонны, скорострельность — 6 выстрелов в минуту, дальность огня — 10,5 км, расчет — 7 человек.
Хотя гаубица и итальянская, поставку восьми орудий в начале 2023 года осуществила Испания в рамках военной помощи Киеву. Заодно испанцы обучили порядка 20 украинских военнослужащих эксплуатации этих гаубиц. По-видимому, в прошлом году от этих орудий никакого толка в ВСУ не видели, но в этом ситуация изменилась кардинальным образом. А на безрыбье и рак рыба.
Информация