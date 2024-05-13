Минобороны впервые сообщило об уничтожении стоящей на вооружении ВСУ 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56

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Минобороны впервые сообщило об уничтожении стоящей на вооружении ВСУ 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56

Российское Минобороны впервые сообщило об уничтожении на одном из направлений 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56, информация об этом появилась в сводке за прошедшие сутки. Судя по информации, произошло это где-то на бывшем Авдеевском направлении, которое теперь называется Покровским.

Согласно сводке военного ведомства, в ходе боев подразделения «Южной» группировки войск уничтожили одну гаубицу OTO Melara Mod 56 калибра 105 мм. Вроде бы ничего такого, ну уничтожили и на этом всё. Однако что примечательно, это первое упоминание о поражении данной гаубицы, хотя стоит она на вооружении украинской армии с начала 2023 года. Говорить это может только о том, что на фоне отсутствия боеприпасов калибра 155 мм командование ВСУ начало вытаскивать из загашников артиллерию калибра 105 мм, пусть и такую старую. Кстати, британские гаубицы L119 также появились в сводках, но чуть раньше.



Легкая гаубица OTO Melara Mod 56 или 105/14 M-56 была разработана в 50-х годах прошлого века итальянской оружейной компанией OTO Melara специально для итальянских горных стрелков. Особенностью данного орудия является возможность разборки на 12 частей для транспортировки в горных условиях. Вес гаубицы — 1,29 тонны, скорострельность — 6 выстрелов в минуту, дальность огня — 10,5 км, расчет — 7 человек.


Хотя гаубица и итальянская, поставку восьми орудий в начале 2023 года осуществила Испания в рамках военной помощи Киеву. Заодно испанцы обучили порядка 20 украинских военнослужащих эксплуатации этих гаубиц. По-видимому, в прошлом году от этих орудий никакого толка в ВСУ не видели, но в этом ситуация изменилась кардинальным образом. А на безрыбье и рак рыба.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 15:47
    «Минобороны впервые сообщило об уничтожении стоящей на вооружении ВСУ 105-мм гаубицы OTO Melara Mod 56» —

    — "Лиха беда начало!" ...
    1. krot Звание
      krot
      -1
      Сегодня, 15:50
      Особенностью данного орудия является возможность разборки на 12 частей для транспортировки в горных условиях. Вес гаубицы — 1,29 тонны

      Судя по фото, и ТТХ, это единственные качества пушки..) Интересно, сколько раз она может выстрелить))
  2. Комментарий был удален.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 15:54
    Легкая гаубица OTO Melara Mod 56 или 105/14 M-56 была разработана в 50-х годах прошлого века итальянской оружейной компанией OTO Melara специально для итальянских горных стрелков.
    belay Ну горы Великоукров не уступают Альпам, это всем известно. feel
    Легкая гаубица OTO Melara Mod 56 или 105/14 M-56 была разработана в 50-х годах прошлого века итальянской оружейной компанией OTO Melara специально для итальянских горных стрелков.
    belay Понятно же, что горы Великоукров не уступают Альпам. feel
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:07
      А чем вам Карпаты не горы?
      1. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 16:13
        Цитата: AllX_VahhaB
        А чем вам Карпаты не горы?

        Горы, горы, но скромность то должна быть.... Вот Афган это горы, Кавказ..... не только высота, но и перепад высот. request Если заметили, я сравнивал с Альпами, что можете сказать за сравнение? feel
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 16:18
          Цитата: Mavrikiy
          Если заметили, я сравнивал с Альпами, что можете сказать за сравнение?

          Я в Карпатах не был, а в Альпах только со стороны Италии. Так что ничего не могу сказать за сравнение...
      2. lexat7 Звание
        lexat7
        +2
        Сегодня, 16:22
        А мне нравится ход ваших мыслей! smile
        Но до Карпат еще далеко.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:10
    Ну так если там засветилась наша ЗИС2,которая вообще выпуска 1940 года,чему уделяться?Там хватает раритетной техники которой место в музее!
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Бережливый
      Ну так если там засветилась наша ЗИС2,которая вообще выпуска 1940 года,чему уделяться?Там хватает раритетной техники которой место в музее!
      являлось, на момент начала серийного производства, самой мощной противотанковой пушкой в мире — настолько мощной, что в 1941 году орудие не имело достойных целей, что и привело к снятию её с производства («в связи с избыточной бронепробиваемостью» — цитата), в пользу более дешёвых и технологичных пушек
      В защиту ЗИС.
      По состоянию на 2016 год ЗИС-2 находилась на вооружении армий таких государств, как: Алжир, Гвинея, Никарагуа, Республика Конго, Йемен и Того.
      И чем Папуасия лучше Алжира и несокрушимого Йемена? feel
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:34
    А на безрыбье и рак рыба.
    В данной ситуации вернее будет- на безрыбье и раком свиснешь.