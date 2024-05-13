Опубликованы кадры отработки технологии роя дронов в армии Китая

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Опубликованы кадры отработки технологии роя дронов в армии Китая

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть отработку технологии роя дронов в армии Китая (НОАК). На кадрах запечатлена синхронная и слаженная работа нескольких сотен беспилотников.

В частности, судя по опубликованным кадрам, китайские военнослужащие отрабатывали одновременный подъем в воздух роя дронов, их синхронное движение по заданным траекториям и другие действия.






Ранее сообщалось, что в Китае продолжаются исследования в области обеспечения шифрованной связи между дронами. Беспилотники беспрерывно передают световые сигналы для распознавания своих собратьев, предупреждения об опасности и указания направления движения роя дронов. Использование оптических сигналов для передачи информации обеспечивает "двойную страховку" при установлении связи между беспилотниками.

В ходе исследований, проведенных Институтом оптоэлектроники и интеллекта Северо-Западного политехнического университета Китая и Исследовательским институтом искусственного интеллекта (ИИ) China Telecom удалось добиться существенного прогресса при разработке дронов, в которых использованы технологии оптической связи и ИИ для организации связи посредством оптических сигналов, что обеспечивает дронам возможность передавать информацию даже в условиях воздействия электромагнитных помех.

24 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:13
    Дайте это добро хуситам - они отработают, как нужно...
    1. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 16:18
      Я смотрю на это действо с точки зрения применения его по отношению к нашим войскам и мирному населению и приходит очевидное понимание, что без эшелонированной защиты системами РЭБ всей нашей протяжённой границы нам никак не обойтись. Время не ждёт. Пока ещё у нас есть для этого возможности и ими надо пользоваться. hi
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 17:37
        Причём систему РЭБ тоже надо делать на основе беспилотников.
        Стационарные объекты раздолбают, если не с первой попытки, то с десятой.
        Вот только тут читатели не обратили внимание на слова "оптика" и "ИИ".
        А оптика означает, что рой - это именно рой, каждый беспилотник действует в связке с другими, и все вместе общаются по оптическому каналу.
        Хрен такой РЭБ заглушит, если только дым пустить. Но дым быстро ветром сносит, а беспилотники и подождать могут.
        А ИИ означает, что беспилотники и без управляющего сигнала могут цель найти и поразить. То есть РЭБ бесполезны.
        Тут нужны аналогичные рои истребителей.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 16:15
    Ну что говорить фильм Терминатор притворяется в жизнь. Война дронов, киборгов, роботов приближается.
    ИИ со временем будет рулить и нужно будет создавать ИИ против ИИ.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 16:20
      Ну что говорить фильм Терминатор притворяется в жизнь. Война дронов, киборгов, роботов приближается.
      Вот только не голливудский сценарий там будет, а китайский. И Терминатором станет не Шварценеггер. А, образно говоря, Брюс Ли... smile
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Irokez
      Ну что говорить фильм Терминатор притворяется в жизнь.

      Хреново у вас с грамматикой...Прямо и не знаю, чем там притворялся Терминатор...
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      1. Irokez Звание
        Irokez
        -1
        Сегодня, 17:27
        Цитата: ROSS 42
        чем там притворялся Терминатор

        Человеком блин.
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 17:43
          Русская грамматика - худший враг индейца! Хуже шерифа. bully
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    -2
    Сегодня, 16:15
    Заразить пару дронов троянами,и вся эта красота в один момент выйдет из под контроля.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 16:47
      Стало быть, технология слабая, у себя можно не развивать, а у потенциальных противников наличия таковой не бояться?
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:56
        Тарелка-все зависит от возможности защитить подобную технику от вмешательства извне,в том числе и от заражения вирусами или троянами,которые много сложнее найти и не только удалить,но и "пролечить "ваше устройство чтобы троян снова не активировался.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 17:11
          Мне кажется, что структура слишком сложная, чтоб её можно было вот просто так взять и заразить "трояном". Это должна быть масштабная диверсия со всеми сопутствующими сложностями. Заражение одного дрона представить легко, на самом деле. Но не целого роя. "Пролечить" устройство, серьёзно? Да списать его и ликвидировать. Это же изначально одноразовый дрон.
          Я честно, вообще не представляю, как от этого защищаться. Разве что плотный огонь автоматических зенитных пушек организовывать. Да и то, как будто слишком маленькие высоты и дистанции, чтоб это успело сработать.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      -2
      Сегодня, 16:51
      Гибсон в Нейроманте описывал айсы . программы взлома систем и там описывались айсы которые ломают государственные сети и пишут их военные. вот будущее и наступает (там еще еда искусственная , переход на которую мы наблюдаем в наше время). надеюсь у нас хотя бы частники работают в этом направлении (на гос-во уже не надеюсь)
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:55
      Не пару дронов. Там ведущий пока оператор. Только рэб или пуля в башку. Кроме того они не программируются так. Даже по проводу замучаешься
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 16:59
        Если там всё зависит от прихоти оператора то это и близко не Искусственный Интеллект!ИИ это самопрогроммирование,возможность анализа своих функций,расширение их по мере получения новой информации,создание автономной системы защиты без внешнего воздействия или вмешательства в механизм самопрогроммирования роя.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 17:14
          Какое ещё самопрограммирование для роя дронов, задача которых - самоуничтожиться? Обучили нейросеть, записали в каждого скомпилированную версию с фиксированными коэффициентами и погнали. Вот, я полагаю, что имеется в виду под "ИИ". Чем проще и дешевле, тем лучше. Я даже думаю, тут можно и должно пожертвовать характерным для армии качеством продукции.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 17:22
          А это не ии. Ведущий оператор. Он отдаёт команды какую цель кому из роя атаковать. В Авдеевке тоже летели роем, но за ведущим оператором. И они не разбирали цели. Просто клином вошли. Там нет ии. На с-70 вроде есть. Ну и вообще - раз есть "машинное зрение", то дело за малым. Герань-3 может самостоятельно выбрать цель и ланцет при потере связи пользуется "машинным зрением". Поэтому на видосах - видео пропадает при рэб, но он долетит в цель
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 16:29
    Это уже совсем не волны китайцев с винтовками... Новый мир. Вспомнился роман С.Лема "Непобедимый".
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 16:59
      Вспомнился роман С.Лема "Непобедимый".

      Ага, а вместо "Циклопа" у нас "танк-черепаха" :)
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 16:52
    Рой дронов уже используется ВСУ с Авдеевки. Задача поставить рой на матку-носитель и передать ей полное управление
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 17:23
      Пока лишь добиваются адекватного приёма задачи от оператора и обработки сканирования окружающей среды. Для полноценного автономного управления в меняющейся обстановке нет ни мощностей, ни софта, ни обученных нейросетей.
  6. Alien From Звание
    Alien From
    0
    Сегодня, 17:13
    Будущее наступило, китайцы впереди планеты всей.....увы
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 17:37
      Нет. Впереди мы. Но технологии не приняты на вооружение. Концерном Калашников по инициативе разработаны ходячие роботы с турелями и птрк. Но они не приняты МО
  7. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 17:49
    Компьютерные игры в стиле Galaxian становятся реальностью)))