Neue Zürcher Zeitung: Отдельные политики в Швейцарии призывают помочь Украине вернуть мужчин на родину

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Neue Zürcher Zeitung: Отдельные политики в Швейцарии призывают помочь Украине вернуть мужчин на родину

На фоне сильной нехватки у ВСУ людей на передовой и ужесточения мобилизационных норм на Украине в европейских странах нередко можно услышать призывы содействовать украинским властям в возвращении мужчин на родину.

Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подобные призывы можно услышать и из уст некоторых политиков в Швейцарии. Так, член Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) Кристиан Вассерфален заявил, что было бы хорошо заключить с Украиной соответствующее соглашение для возвращения домой 11 тысяч украинских мужчин, бежавших ранее в Швейцарию.



Мы не хотим укрывать де-факто дезертиров... Это помогло бы Украине решить кадровую проблему и сняло бы нагрузку со швейцарских миграционных структур

– сказал Вассерфален, добавив, что Берн должен сосредоточиться на помощи женщинам, детям и пожилым людям.

В поддержку данной инициативы выступил и лидер Швейцарской народной партии Паскаль Шмид, обещавший поднять этот вопрос в Национальном совете.

Тот факт, что Швейцария принимает дезертиров в течение последних двух лет и поддерживает их налоговыми деньгами, свел статус защиты до абсурда

- заявил политик, отметив, что таким образом его страна демонстрирует отсутствие солидарности с Украиной.

В Министерстве юстиции страны заявили, что по закону все украинцы подлежат защите и для исключения какой-либо категории потребуется изменение соответствующего закона.
19 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:23
    Могли бы просто их депортировать,чтобы поменьше скакали там,а то Швейцария страна маленькая,кругом горы,так и до землетрясения недалеко от этих скакунов wassat
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:24
    Швейцарские политики ещё те политики.МИД Швейцарии - мы соблюдаем нейтралитет в военной сфере.В других сферах значит не надо, о нейтралитете можно забыть.Ага знаем в каких швейцарских банках хранились золотые коронки ,жертв фашистских концлагерей.По этому вопросу нейтралитет соблюдать не обязательно.Так что бегите украинцы с этой Швейцарии,заплатят по 1 000 евро за нас и здравствуй Ридна Украина.
  3. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 16:24
    Швейцария не Польша, там явно скрываются от мобилизации ни рабочие, крестьяне, инженеры или служащие, а люди с достатком и связями. Как только почуют неладное то точно сидеть в Швейцарии не будут и подадутся куда подальше. yes
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:54
      В Тель Авив например,чем не подходит?
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 16:58
        В Тель Авив например,чем не подходит?

        Днём жара и зной, ночью холодно до озноба. Да ещё и бесконечные войны с соседями, при мизерной площади самого Израиля.
        Нет, лучше уж куда подальше на запад вплоть до Флориды или Сан-Франциско. bully
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 17:17
        ХАМАС свиней не любит.................
  4. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 16:25
    А женщины этим любителям радужных оболочек зачем, их тоже отправляйте в зад. А то насмотрится европЭйское молодое поколение на красивых славянских женщин и в радужные погремушки играть перестанет.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 17:19
      а они могут потом вляпаться , ибо кому не хватит мозгов тот поведется на красивых славянских женщин и женится .... а это начало конца .... ибо жадность кaклоff уступает только жадности их самок.
  5. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +1
    Сегодня, 16:27
    Похоже задолбали всех эти "беженцы". Сами на тушенку не хотят перерабатывать, то ли стесняются, то ли брезгуют.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Roman_VH
      Похоже задолбали всех эти "беженцы". Сами на тушенку не хотят перерабатывать, то ли стесняются, то ли брезгуют.
      Сегодня в новостях полька, владелица сада, рассказывала, что яблоки собирать некому. В сезон давала объявления, звонили украинцы. Слышат, что платит "от одного евро в час" - бросают трубку. Жалуется, что, не стесняясь, говорят, что им и без того пособие ни за что платят больше.
      Они рассчитывали, что их генеральными директорами нанимать в Польше будут? Так, думаю, их в Польше своих хватает. А вот яблоки собирать некому.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:20
        Игорь hi от 1 евро в час пусть полька сама работает - разбогатеет,денег сэкономит.Не серьёзное предложение.Пусть сдельщину вводит. laughingТолько ветки не трясти и не пилить.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:38
          hi!
          Цитата: tralflot1832
          от 1 евро в час пусть полька сама работает - разбогатеет,денег сэкономит.Не серьёзное предложение.
          Жрать захотят, пособие платить не будут - за 30-40 евро на семью будут горбатить (см. Дж.Стейнбек, "Гроздья гнева"). Не деньги, но с голоду не передохнут.
          А нет - так нет. Палками пока их только на войну гонят, а яблоки собирать нет.

          Вот сподобятся поляки Стейнбека прочитать - и не поляки будут к себе заманивать, а укры будут за этот евро драться. Надо только рынок рабсилы грамотно организовать.

          Пы.Сы. Про оплату.
          Я точно слышал "в час". Возможно, интеллектуальные особенности нашего молодого поколения корреспондентов "трудности перевода". На такой работе, согласен, почасовую не платят, это не сиделкой с пенсионером и не охранником в ТЦ в потолок плевать. Тут обычно ящиками или чем-то таким считают.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:40
    Ага. Сплю и вижу. Как " украинские мужчины" ломают ограждкния,прорываясь на незалежную. Они скорее в публичные дома для ЛГБТ пойдут работать,чем вернутся домой.
  7. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 16:47
    Ну, объективно: даже если они всех этих тарасиков возвернут в нэньку, те что, на фронте реально начнут "не щадя живота своего" жизни класть за "ридну краину"? Толку от таких возвращенцев? request

    Мне кажется, что просто они уже просто порядком старушку-Европу подзаколебали. Вот и хотят избавиться по возможности yes
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Everevil
      Мне кажется, что просто они уже просто порядком старушку-Европу подзаколебали. Вот и хотят избавиться по возможности
      Это с клопами дустом справиться можно. С украинцами в Европе посложнее будет...
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:55
    В Россию пусть возвращают: их Родина скоро будет тут.
  9. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 17:00
    Отправить тех кто бежит от войны и смерти обратно в огненное жерло пожирающее жизни ,сравнимо с утилизацией людей в конц. лагерях при фашизме. Видимо они не знают ,что это такое .
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 17:04
    Да правильно, приютили хеков а они ведут себя там там, ну как о обычно в общем, терпение не вечное, вот отличный предлог выгнать всех! Как сказал Борель: - мы долго строили свой европейский сад, чужие нам здесь не нужны!
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:54
    Бешенцы достали уже всех, да и кормить дармоедов накладно!
    В общем, доскакались ребята, гейропа для них ласковой нэнькой не стала, пора наихаус, в полях могилизироватся!!!
    А так, колоссальное разводилово, скакуасы и кастрюлеголовые форэвэ!