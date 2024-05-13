Neue Zürcher Zeitung: Отдельные политики в Швейцарии призывают помочь Украине вернуть мужчин на родину

Мы не хотим укрывать де-факто дезертиров... Это помогло бы Украине решить кадровую проблему и сняло бы нагрузку со швейцарских миграционных структур

Тот факт, что Швейцария принимает дезертиров в течение последних двух лет и поддерживает их налоговыми деньгами, свел статус защиты до абсурда

На фоне сильной нехватки у ВСУ людей на передовой и ужесточения мобилизационных норм на Украине в европейских странах нередко можно услышать призывы содействовать украинским властям в возвращении мужчин на родину.Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, подобные призывы можно услышать и из уст некоторых политиков в Швейцарии. Так, член Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) Кристиан Вассерфален заявил, что было бы хорошо заключить с Украиной соответствующее соглашение для возвращения домой 11 тысяч украинских мужчин, бежавших ранее в Швейцарию.– сказал Вассерфален, добавив, что Берн должен сосредоточиться на помощи женщинам, детям и пожилым людям.В поддержку данной инициативы выступил и лидер Швейцарской народной партии Паскаль Шмид, обещавший поднять этот вопрос в Национальном совете.- заявил политик, отметив, что таким образом его страна демонстрирует отсутствие солидарности с Украиной.В Министерстве юстиции страны заявили, что по закону все украинцы подлежат защите и для исключения какой-либо категории потребуется изменение соответствующего закона.