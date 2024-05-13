Украинский ТГ-канал: ВСУ давно используют пассажирские поезда для транспортировки раненых военных
В ходе российской СВО уже собрались сотни свидетельств того, что за регулярные неудачи на фронте войска киевского режима отыгрываются на мирном населении, нанося террористические удары по гражданским объектам на территории РФ. Впрочем, не жалеют ВСУ и собственных граждан, то и дело прикрываясь ими, как щитом, в ходе выполнения тех или иных задач.
Так, согласно информации от украинского ТГ-канала «Легитимный», со ссылкой на собственные источники, ВСУ уже давно используют пассажирские поезда для транспортировки своих раненых.
В материале говорится, что войска киевского режима цепляют к пассажирским поездам по два дополнительных вагона, которые внешне ничем не отличаются от остальных. В них и перевозятся раненные бойцы ВСУ.
По данным авторов канала, сегодня такие вагоны с 300-ми начали прибывать с поездами, следующими в Полтаву и Днепр из Харькова. При этом источник, на который они ссылаются, сообщил, что после начала наступления ВС РФ на севере Харьковской области количество раненных украинских солдат резко возросло.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда войска киевского режима используют гражданскую инфраструктуру в собственных целях. ВСУ часто маскируют склады с боеприпасами и вооружением, размещая их на территории промышленных предприятий и различных коммерческих объектов. В свою очередь, на фронте и в прифронтовой зоне украинские военные и вовсе оборудуют боевые позиции прямо в многоквартирных жилых домах, в которых еще остаются мирные граждане.
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