Украинский ТГ-канал: ВСУ давно используют пассажирские поезда для транспортировки раненых военных

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Украинский ТГ-канал: ВСУ давно используют пассажирские поезда для транспортировки раненых военных

В ходе российской СВО уже собрались сотни свидетельств того, что за регулярные неудачи на фронте войска киевского режима отыгрываются на мирном населении, нанося террористические удары по гражданским объектам на территории РФ. Впрочем, не жалеют ВСУ и собственных граждан, то и дело прикрываясь ими, как щитом, в ходе выполнения тех или иных задач.

Так, согласно информации от украинского ТГ-канала «Легитимный», со ссылкой на собственные источники, ВСУ уже давно используют пассажирские поезда для транспортировки своих раненых.



В материале говорится, что войска киевского режима цепляют к пассажирским поездам по два дополнительных вагона, которые внешне ничем не отличаются от остальных. В них и перевозятся раненные бойцы ВСУ.

По данным авторов канала, сегодня такие вагоны с 300-ми начали прибывать с поездами, следующими в Полтаву и Днепр из Харькова. При этом источник, на который они ссылаются, сообщил, что после начала наступления ВС РФ на севере Харьковской области количество раненных украинских солдат резко возросло.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда войска киевского режима используют гражданскую инфраструктуру в собственных целях. ВСУ часто маскируют склады с боеприпасами и вооружением, размещая их на территории промышленных предприятий и различных коммерческих объектов. В свою очередь, на фронте и в прифронтовой зоне украинские военные и вовсе оборудуют боевые позиции прямо в многоквартирных жилых домах, в которых еще остаются мирные граждане.
13 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:12
    Так они на позиции на машинах скорой помощи приезжают!Было бы чему удивляться!!!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:35
      Украинство всегда было подловатым. Нечему удивляться." Буферная" нация. Или восток или запад- всегда втык дадут.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 17:44
        В данном случае (я про вагоны) не вижу ничего странного.
        Нормальная практика.
        Раненые - это, практически, гражданские. Любые правила ведения войны запрещают убийства раненых, не ведущих боевых действий. Другое дело, что не все эти правила выполняют, но русские им следуют. Так что что по гражданскому поезду, что по раненым - вести огонь не станем.
        Вот когда пассажирские поезда для перевозки военной техники используются, тогда да. Практически заложниками прикрываются. Это уже преступление.
  2. Electrical Звание
    Electrical
    +3
    Сегодня, 16:15
    Можно подумать эти же поезда обратно едут пустыми. Тут и никаких ТГ каналов не надо что бы понять что эти же поезда обратно везут свиней на убой.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Electrical
      поезда обратно везут свиней на убой

      Круговорот свинины в природе lol
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 16:48
      Они к пассажирским поездам цепляют по вагону с техникой и оружием. Это давно уже известно. Туда раненных, а обратно оружие и мяса.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:26
    Все оружие, припасы и мясо везут к линии пассажирским транспортом. Отупевшее стадо подозревает, что им вовсю прикрываются, но предпочитает слушать телевизор, а не голос разума, да и с разумом полная труба.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 16:42
    Блин. Зачем Белоусов? Дайте участника СВО. Этот снова про протезы. Дайте приборы ночного видения, дайте тепловизоры, дайте тех роботов что имеются в концерне Калашников и идите лесом. Почему не приняты? Это штурмовые роботы. И агс и пулемёт. Калибр не понравился? Так Шойгу немного выпивший был. Дайте штурмовых роботов. Они есть
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 17:49
      Это что такое я сейчас прочитал? belay
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 16:42
    укрина поставила на службу всё что только доступно, прикрывая воен производство, склады и перевозки гражданскими, чтобы на случай удара можно было громко рыдать "о русских варварах бьющих по мирняку"..шоб дали ещё оружия и денех. По сути все производства на тер-рии укрины или военные или двойного назначения (с преобладанием военного) или военные трач прикрытые гражданской завесой. Посему выносить нужно всё от мало до велика. Они сборку компонентов могут в гаражных кооперативах наладить, разбросанных по городам, а потом собирать в спец секретных ангарах или подземных укрытиях. А нам нецелесообразно тратить КР или ОТР на гараж или мастерскую в 6 соток. А им выгодно рассредоточить по мелкому производства и сборку-отследить всю логистику сложнее и при ударе потерь меньше. Мелочь мелочью, а в купе это создаёт проблему на фронте и в нашем тылу в виде БЭКов, дронов, квадрокоптеров и фпв дронов. Вот почему то не наблюдается актов саботажа и уничтожения таких секретных пр-в. А нужно уничтожать инженеров, слесарей сборщиков, спецрабочих, конструкторов. Потому как нет запрета на использование укринских боевых систем на тер-рии РФ, а с помощью западных систем они доработают свои и будут создавать нам проблемы ударами в глубь РФ
  6. grigor727 Звание
    grigor727
    0
    Сегодня, 16:57
    Ерунда какая то. А у нас что военные на поездах не передвигаются. Жел. дороги являются стратегически важной инфраструктурой и имеет всегда двойное назначение. И всегда будут использоваться в военных целях.
  7. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 17:35
    ВСУ давно используют пассажирские поезда для транспортировки раненых военных

    Не понял, чего раздувают из вполне обычной практики какую то сенсацию? Еще во времена первой и второй мировых войн обычные пассажирские вагоны использовались для формирования санитарных поездов.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:39
    Впрочем, не жалеют ВСУ и собственных граждан, то и дело прикрываясь ими, как щитом, в ходе выполнения тех или иных задач.
    Так, согласно информации от украинского ТГ-канала «Легитимный», со ссылкой на собственные источники, ВСУ уже давно используют пассажирские поезда для транспортировки своих раненых.

    Автор полную ерунду написал, лишь бы статью сочинить. Никто специально по раненым не стреляет, незачем для этого прикрываться гражданскими.