В ходе российской СВО уже собрались сотни свидетельств того, что за регулярные неудачи на фронте войска киевского режима отыгрываются на мирном населении, нанося террористические удары по гражданским объектам на территории РФ. Впрочем, не жалеют ВСУ и собственных граждан, то и дело прикрываясь ими, как щитом, в ходе выполнения тех или иных задач.Так, согласно информации от украинского ТГ-канала «Легитимный», со ссылкой на собственные источники, ВСУ уже давно используют пассажирские поезда для транспортировки своих раненых.В материале говорится, что войска киевского режима цепляют к пассажирским поездам по два дополнительных вагона, которые внешне ничем не отличаются от остальных. В них и перевозятся раненные бойцы ВСУ.По данным авторов канала, сегодня такие вагоны с 300-ми начали прибывать с поездами, следующими в Полтаву и Днепр из Харькова. При этом источник, на который они ссылаются, сообщил, что после начала наступления ВС РФ на севере Харьковской области количество раненных украинских солдат резко возросло.Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда войска киевского режима используют гражданскую инфраструктуру в собственных целях. ВСУ часто маскируют склады с боеприпасами и вооружением, размещая их на территории промышленных предприятий и различных коммерческих объектов. В свою очередь, на фронте и в прифронтовой зоне украинские военные и вовсе оборудуют боевые позиции прямо в многоквартирных жилых домах, в которых еще остаются мирные граждане.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»