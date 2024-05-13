«Перестарались»: на Украине забрали в ВСУ мужчину, которого ранее две войсковые части отказались принимать

19
«Перестарались»: на Украине забрали в ВСУ мужчину, которого ранее две войсковые части отказались принимать

В Одессе четверо сотрудников украинского ТЦК (военкомата) ловко схватили на улице гражданина призывного возраста, силой запихнули его в микроавтобус и отправили на медкомиссию, но, похоже несколько перестарались. Впрочем, хотя мужчина явно имел проблемы из-за перенесенных ранее серьезных травм, медики не обнаружили у него никаких отклонений от нормы и признали годным к военной службе.

Об этом сообщает одно из украинских изданий.



Его сразу отвезли в военную часть в г. Черкассы, где по его жалобам на состояние здоровья его отказались взять на учет

- говорится в статье.

Сотрудники ТЦК рассудили так, что если от их «добычи» отказались в одном подразделении ВСУ, то в другом ее точно заберут. Мужчину повезли в Умань, чтобы отдать в ряды другого вооруженного формирования, но и там его не взяли. Удивляться тут нечему, ведь «абсолютно здоровый» военнообязанный гражданин когда-то получил удар ножом в легкое, из-за чего теперь дышит с большим трудом. Помимо этого, дает о себе знать и полученное ранее огнестрельное ранение в ногу. Оно не позволяет гражданину свободно передвигаться. Эти физические дефекты можно легко заметить даже без помощи профильных медицинских специалистов.

Таким образом, на Украине сотрудники ТЦК забрали в ряды ВСУ мужчину, которого впоследствии две войсковые части отказались принимать в свой состав.


В итоге украинские военкомы не придумали ничего лучшего, чем вернуть «призывника» в Одессу, где ему вручили повестку с требованием срочно явиться в ТЦК. А так как он ее проигнорировал, суд признал мужчину виновным в серьезном правонарушении – уклонении от призыва. За это ему присудили три года лишения свободы.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 16:13
    ...В итоге украинские военкомы не придумали ничего лучшего, чем вернуть «призывника» в Одессу, где ему вручили повестку с требованием срочно явиться в ТЦК. А так как он ее проигнорировал, суд признал мужчину виновным в серьезном правонарушении – уклонении от призыва. За это ему присудили три года лишения свободы...

    Меня пробрал гомерический смех. Они это серьёзно так поступили с инвалидом и калекой? fool
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 16:24
      Калека ну очень своеобразный. Ножевое плюс огнестел, серьезно потрепало "бедолагу".
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 16:39
        Калека ну очень своеобразный. Ножевое плюс огнестел, серьезно потрепало "бедолагу". по нынешним временам обычный. Это раньше он явно бандитом был бы- не иначе, а сейчас то АТО у них 10 лет было то СВО...
        Попал под нашу ДРГ и всё - недорезали/недострелили...
    2. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 16:34
      Очень качественно выполняют свою работу. И скорее всего им сказано что если не будут набирать людей на фронт, то сами там окажутся. По мирным городам лучше наверное чем, например, в Часов Яре.
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    +3
    Сегодня, 16:15
    Трагикомедия ,цирк,шапито,просто нет слов, одни матюки!
    Одному " херою" без обеих ног тоже повестку вручили.
    Прикуют к Максимке цепями и до последнего патрона!
    1. Товарищ Звание
      Товарищ
      0
      Сегодня, 16:49
      Там после 18 мая будут забирать душевнобольных 2-й и 3-й группы.

      Руки, ноги, глаза есть ? Есть.
      Значит, можешь бежать с муляжом автомата в направлении противника, чтобы он на тебя пару снарядов израсходовал.
      Для того и гребут этих несчастных, чтобы наши арсеналы истощать.
      Заодно, Зеле облегчение - не нужно будет больше пенсию платить. Значит, эти деньги можно будет украсть.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:21
      Цитата: andrewkor
      Одному " херою" без обеих ног тоже повестку вручили.
      Так ведь у них один депутат уже на полном серьёзе предлагал - нет ног, но ползти можешь. Вот и ползи по минному полю, мины снимай. Там ноги не нужны, там руками работа...
      Цирк, который уехал, главного своего клоуна на Украине забыл.
  3. potterz Звание
    potterz
    +2
    Сегодня, 16:16
    Маразм крепчает....

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 16:18
    Они вон калеке который на протезах ходит повестку прислали чтобы прийти в этот тцк,а оттуда опять на войну,где он ног и лишился!
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 16:25
    Виснет ВО.
    "Есть ли у вас указательный палец на правой руке"?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Grossvater
      Виснет ВО.
      "Есть ли у вас указательный палец на правой руке"?

      "А что ты с ней указательным пальцем делать-то будешь?!" feel
  6. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 16:26
    Одесса - город миллионник. В нём полно гопоты которая может устроить
    х охлам такую ночку, что фашистская Хрустальная ночь сказкой покажется но! Видать кончилась Одесса... Помнится в -14-м г. в Крым одесситы прислали за помощью делегацию ... из нескольких женщин... belay
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 16:33
    Главное, чтобы руки и глаза были. А бегать им противопоказано
  8. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 17:19
    laughing laughing laughing Сейчас прям с удовольствием посмотрел песню кота Базилио и лисы Алисы про страну дураков !!! laughing laughing laughing
    1. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 17:37
      Коту с лисой, до нынешнего руководства Украины, как майскому жуку до Луны. Ещё крылышками махать и махать. Они одного деревянного Буратино развели, а эти 20 с лишним миллионов украинцев деревянными дураками сделали.
      1. BlacTiger74 Звание
        BlacTiger74
        +1
        Сегодня, 17:40
        Но после прочитанного мне сразу эта песня вспомнилась laughing laughing laughing
  9. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:34
    Телеграм-канал "На самом деле в Днепре" пишет:

    Ветеран войны Олег Симороз лишился обеих ног. Но «заботливый»ТЦК решил, что руки, голова на месте, значит может еще воевать, и прислали ему повестку явиться к ним.

    «Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК и СП пишет, что я согласно законам о воинской обязанности и мобилизации должен явиться к ним»
    -сообщил потерявший обе ноги всушник.

    Киевская хунта совсем потеряла берега, всех на фронт - и инвалидов тоже. Недостаточно отдал долга за свободу и демократию. Нужно уж добить до конца, чтоб не мучился.

    В принципе, чему удивляться, если ТЦКшники присылают повестки мертвецам. Без тех вообще наверно никуда.

    Идиоты.

    Добавить нечего.

    Что с этих кастрюлеголовых взять, если они своим хероям гробы накладывают Кока-колу и картофель фри от Макдональдса... Не хватило им слепой любви ко всему западному, теперь и в загробном мире пусть у них будет как при жизни...
    1. BlacTiger74 Звание
      BlacTiger74
      0
      Сегодня, 17:48
      Было одно видео , в котором тцкшники признали годным к строевой инвалида , у которого толи ЧМТ было , то ли что-то ещё ...... Но сам факт того , что этот " пригодный " без посторонней помощи сам себя обслужить толком не может !!! Так что этот безногий ещё куда ни шло !!!
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 17:50
        Я забыл фото этого "призывника" выложить. Исправляю свою оплошность.