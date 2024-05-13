Его сразу отвезли в военную часть в г. Черкассы, где по его жалобам на состояние здоровья его отказались взять на учет

В Одессе четверо сотрудников украинского ТЦК (военкомата) ловко схватили на улице гражданина призывного возраста, силой запихнули его в микроавтобус и отправили на медкомиссию, но, похоже несколько перестарались. Впрочем, хотя мужчина явно имел проблемы из-за перенесенных ранее серьезных травм, медики не обнаружили у него никаких отклонений от нормы и признали годным к военной службе.Об этом сообщает одно из украинских изданий.- говорится в статье.Сотрудники ТЦК рассудили так, что если от их «добычи» отказались в одном подразделении ВСУ, то в другом ее точно заберут. Мужчину повезли в Умань, чтобы отдать в ряды другого вооруженного формирования, но и там его не взяли. Удивляться тут нечему, ведь «абсолютно здоровый» военнообязанный гражданин когда-то получил удар ножом в легкое, из-за чего теперь дышит с большим трудом. Помимо этого, дает о себе знать и полученное ранее огнестрельное ранение в ногу. Оно не позволяет гражданину свободно передвигаться. Эти физические дефекты можно легко заметить даже без помощи профильных медицинских специалистов.Таким образом, на Украине сотрудники ТЦК забрали в ряды ВСУ мужчину, которого впоследствии две войсковые части отказались принимать в свой состав.В итоге украинские военкомы не придумали ничего лучшего, чем вернуть «призывника» в Одессу, где ему вручили повестку с требованием срочно явиться в ТЦК. А так как он ее проигнорировал, суд признал мужчину виновным в серьезном правонарушении – уклонении от призыва. За это ему присудили три года лишения свободы.