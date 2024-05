Скоростные катера ССО США серии SEALION

Катер типа CCH. Предположительно, это второй вымпел серии

На вооружении Сил специальных операций США (US SOCOM) имеются малозаметные скоростные катера нескольких классов и типов. Эта техника используется для скрытной доставки и эвакуации спецподразделений и решения иных схожих задач. Нишу тяжелых катеров в таком флоте занимают изделия CCH или SEALION в количестве трех единиц. Недавно было принято решение о строительстве новых катеров этой серии, которым предстоит заменить самые первые изделия. История катеров Combatant Craft Heavy (CCH) восходит к середине девяностых годов. Тогда американская компания Oregon Iron Works (ныне является подразделением Vigor Industrial) получила от министерства обороны Израиля заказ на разработку и строительство скоростного полупогружного малозаметного катера для спецподразделений. В установленные сроки заказчик получил катер под названием Alligator. В конце девяностых он поступил на вооружение АОИ и, предположительно, до сих пор остается в строю.Согласно разным источникам, проект «Аллигатор» заинтересовал ССО США, и их специалисты даже принимали участие в испытаниях построенного катера. По результатам этих мероприятий в SOCOM пришли к выводу о необходимости приобретения аналогичной техники для собственных нужд. В дальнейшем эта идея получила развитие. С учетом своих потребностей Силы спецопераций заказали сразу три серии катеров – легкие Combatant Craft Assault, средние Combatant Craft Medium и тяжелые Combatant Craft Heavy. В отличие от Израиля, ССО США заказали по несколько изделий каждого класса.На рубеже девяностых и двухтысячных ССО выдали компании «Орегон Айрон Уоркс» контракт на разработку и строительство первого катера серии CCH. Изделие получило собственное обозначение SEALION-1 (SEAL Insertion, Observation, and Neutralization – «Проникновение, наблюдение и нейтрализация для отрядов SEAL»). Не позднее 2003-2004 гг. этот катер был построен, испытан и передан заказчику.В течение нескольких следующих лет SOCOM проверяли новый катер практикой и нарабатывали опыт эксплуатации и применения. Головной SEALION-1 получил положительную оценку, в результате чего появился заказ на второй аналогичный катер. По имеющимся данным, его достроили и сдали не позднее 2008-2009 гг. Любопытно, что по своей конструкции SEALION-2 незначительно отличался от предшественника.Вскоре после этого появился заказ на изделие SEALION-3. Этот катер вновь строился по доработанному проекту и был передан заказчику в первой половине десятых годов. На этом строительство катеров CCH приостановили. По всей видимости, ССО посчитали флотилию из трех вымпелов достаточной для решения всех предполагаемых задач.Точные данные об эксплуатации и боевом применении катеров CCH, CCM и CCA отсутствуют. Имеются отрывочные данные об участии в некоторых операциях за рубежом. Кроме того, катера неоднократно использовались в учениях, а также их видели на реках и вблизи морского побережья США.К настоящему времени первый катер серии SEALION успел отметить свое 20-летие, а второй служит не менее 15 лет. SEALION-3, в свою очередь, недавно должен был отметить свой первый юбилей на службе. Таким образом, катера CCH не отличаются малым возрастом и к настоящему времени должны были выработать значительную часть ресурса. Как следствие, они уже могут требовать замены.На прошлой неделе в США прошла ежегодная конференция SOF Week, посвященная вопросам развития ССО. В рамках этого мероприятия с интересными заявлениями выступил руководитель программы надводных систем Управления военно-морских систем US SOCOM коммандер Марти Бернс. Он рассказал о текущем состоянии флотилии скоростных малозаметных катеров, а также впервые раскрыл информацию о его обновлении.М. Бернс отметил, что первые два катера SEALION были своего рода демонстраторами технологии, и это наложило определенные ограничения. Сейчас этим изделиям по 15-20 лет, что тоже влияет на их перспективы. В связи с этими обстоятельствами принято решение о замене старой техники.По словам коммандера Бернса, в конце апреля SOCOM выдало американскому отделению итальянской компании Fincantieri заказ на строительство четвертого катера серии CCH. Также предусмотрен опцион на следующий, пятый корпус. Стоимость работ, сроки их выполнения и техническая информация, по понятным причинам, пока оглашению не подлежат.За счет строительства двух новых катеров в будущем планируют заменить имеющиеся SEALION-1 и SEALION-2. Третий катер первой серии пока будет оставаться на службе. Вероятно, он пойдет под замену не ранее следующего десятилетия, когда ему тоже исполнится 15-20 лет.В ходе своего доклада М. Бернс показал ранее неизвестную фотографию либо компьютерное изображение катера CCH / SEALION. Какое именно изделие на ней изображено, не уточнялось. Это мог быть один из строевых катеров либо проектный облик следующего корпуса. При этом показанный катер внешне незначительно отличается от других известных CCH. Возможно, ситуация прояснится позже, когда SOCOM сможет опубликовать подробности актуальных проектов.Подробная техническая информация о катерах серии SEALION пока отсутствует. Известен их внешний вид, некоторые характеристики и назначение. Также имеются сведения о некоторых отличиях разных изделий серии. При этом и доступный объем сведений позволяет составить общую картину.Катера SEALION создавались с учетом снижения заметности, что сказалось на конструкции корпуса и надстройки. Экстерьер катера построен с применением стелс-технологий и образован крупными прямыми панелями, соединенными под разными углами. При этом предусмотрены заостренный нос и плоское днище, необходимые для развития высокой скорости.Общая длина такого катера достигает 23-24 м при ширине до 4-4,5 м, водоизмещение – ок. 35-36 т. Катер может развертываться на суда-носителях или перебрасываться по воздуху. Так, его габариты и масса соответствуют требованиям военно-транспортных самолетов C-5 и C-17.По разным оценкам, катер оснащается парой дизельных двигателей мощностью по 1500 л.с. Они соединены с генераторами и с парой водометных движителей. Максимальная скорость хода достигает 40 узлов, максимальная дальность плавания – 400 морских миль. Катер может передвигаться скрытно, хотя и с ограниченной скоростью. Для этого используются балластные цистерны, после заполнения которых над поверхностью воды остается только надстройка.Экипаж катера включает 7 чел. и размещается в носовой рубке. В его распоряжении имеются все средства для судовождения, навигации, связи и т.д. Так, освещение обстановки производится при помощи радиолокатора и оптико-электронной станции на выдвижных мачтах. Вероятно, предусмотрено и иное радиоэлектронное оснащение, соответствующее решаемым задачам.В кормовой части корпуса организован грузовой отсек с откидной аппарелью. В нем размещается до 12 бойцов с вооружением и оснащением. Размеры отсека позволяют загрузить одну надувную лодку, несколько гидроциклов или сопоставимые объекты. Полезная нагрузка катера – 1,5 т.По известным данным, катера SEALION в актуальной конфигурации не имеют собственного вооружения. При этом отсутствуют принципиальные препятствия для установки боевого модуля или иной системы. Кроме того, известно об экспериментах с монтажом пусковой установки под барражирующие боеприпасы на средних катерах CCM. Возможно, в будущем эти идеи распространятся и на тяжелые CCH.Силы спецопераций США решают особые задачи и нуждаются в специфических инструментах, в т.ч. в технике с характерными возможностями. Катера SEALION / CCH являются одним из примеров такого подхода к оснащению спецподразделений и в течение последних двух десятилетий дают ССО необходимые возможности.Судя по всему, концепция тяжелого скоростного малозаметного катера подтвердила свой потенциал, и US SOCOM не собирается отказываться от такой техники. Однако имеющиеся образцы постепенно вырабатывают ресурс и нуждаются в замене. В связи с этим сделан первый шаг в деле обновления флотилии CCH. Вероятно, в обозримом будущем то же произойдет и с катерами среднего и легкого класса.