Украинский военный эксперт раскритиковал строительство украинской армией фортификационные сооружения под Павлоградом

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Украинский военный эксперт раскритиковал строительство украинской армией фортификационные сооружения под Павлоградом

Оборонительные сооружения, построенные украинской армией в районе г. Павлоград, не выдерживают никакой критики. С таким тезисом выступил украинский военный эксперт Андрей Бабичев.

Как отмечает специалист, украинским военным так и не удалось создать эффективную систему оборонительных сооружений на Павлоградском участке фронта. По словам военного аналитика, те окопы и блиндажи, которые были сделаны, уже осыпались.



Кроме того, украинским военным не удалось создать фортификационные сооружения достаточной глубины и ширины. Окопы были вырыты прямо на сельскохозяйственных полях, а не в лесополосах и рощах, что улучшало бы возможности для дальнейшего сопротивления ВСУ наступающим российским войскам.

Просто отмывание средств. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики

= отметил украинский военный аналитик.

Как считает Бабичев, такая же ситуация с оборонительными сооружениями ВСУ наблюдается и в ряде других регионов Украины, включая Днепропетровскую область. В связи с этим Бабичев предлагает украинскому руководству сосредоточить внимание на строительстве новых фортификационных сооружений в районах, приближенных к зоне ведения боевых действий в Донбассе.
14 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 16:47
    "За ваши деньги любой каприз".
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:51
      Группировка «Север» открыла Сумское направление: «Дальше только Харьков»

      . Российская армия четвертые сутки наступает на Харьковском направлении, ежедневно сообщая об освобождении новых населенных пунктов. Так, в понедельник, 13 мая, стало известно о начавшихся боях в центре Волчанска — важном населенном пункте на пути к Купянску и Харькову, а также о боях на Сумском направлении.

      Эксперты отмечают, что информация о наших действиях на этом направлении до последнего момента сохранялось в секрете и стало неприятным сюрпризом для неприятеля, который сейчас пытается в панике заполнить бреши резервами с других участков фронта и даже сотрудниками полиции и погранслужбы. ...
      «Ночью наши зачистили 30% Волчанска, штурмовые отряды отбивают дом за домом, квартал за кварталом, выйти из города ВСУ не успели и прячутся в жилом секторе. В самом Харькове нет частично сотовой связи и электричества, панические настроения у горожан и многокилометровые очереди в сторону центральной части Украины», - сообщают с мест.


      https://dzen.ru/a/ZkIEBf3bwX6g0GeL
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 17:47
        сосредоточить внимание на строительстве новых фортификационных сооружений в районах, приближенных к зоне ведения боевых действий

        Вокруг Львова пусть блиндажи строят.
  2. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 16:50
    А что этот эксперт ожидал увидеть? Линию Маннергейма? Так её лет десять строили! И старались на совесть. А тут, видимо, как обычно, свидомиты старались спереть как можно больше winked
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:53
      Украинство и воровство- синонимы. Это их генетический код,вековой. Это не лечится.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:52
    И так сойдёт!Это они не окопы-могилы себе капают!
  4. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 16:52
    Этот военный "эксперт" делал бы тоже самое если бы ему грозила мобилизация на фронт - пилил бабло, чтобы на вырученные деньги откосить от армии или смыться за границу. Так что строителей украинских "фортификационных" сооружений можно понять.
    Я бы даже сказал что они правильно строят. good
  5. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 16:54
    Все весьма объяснимо . Чем динамичные меняються события тем сложнее неразвитом у интеллекту принимать оптимизированные решения. Мозг слаборазвитого существа не умеет использовать алгоритмическое мышление и подсознание.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:55
    Оборонительные сооружения, построенные украинской армией в районе г. Павлоград, не выдерживают никакой критики
    наследники яйценюХа
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 17:00
    А что им в чистом поле лежать? За деревьями прятаться? Копают как могут, никто их на это не учил, а деньги отмывают в других местах
  8. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 17:04
    ну а чего иного ожидали, если оборонительные линии строили не саперные части, а получившие контракт гражданские строители? Какой нафиг профессионализм с точки зрения тактики? Зачем копать в посадках, если можно в чистом поле? Там даже удобнее. В контракте указан километраж выкопанных окопов - получите и распишитесь!
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 17:14
    Оборонительные сооружения, построенные украинской армией в районе г. Павлоград, не выдерживают никакой критики

    С учётом того, где располагается Павлоград, строительство укреплений выглядит весьма пессимистично, независимо от их качества.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:21
    Проще паковать чубатых ухилянтив и кидать на бойню, прятаться в домах, погребах и сортирах, за спинами гражданских, а стройка это святое - велыкое крадивництво.
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:31
    Павлоград вообще-то находится в глубоком тылу, понятно, что прямо сейчас особо окопами в нем не занимаются.