Оборонительные сооружения, построенные украинской армией в районе г. Павлоград, не выдерживают никакой критики. С таким тезисом выступил украинский военный эксперт Андрей Бабичев.Как отмечает специалист, украинским военным так и не удалось создать эффективную систему оборонительных сооружений на Павлоградском участке фронта. По словам военного аналитика, те окопы и блиндажи, которые были сделаны, уже осыпались.Кроме того, украинским военным не удалось создать фортификационные сооружения достаточной глубины и ширины. Окопы были вырыты прямо на сельскохозяйственных полях, а не в лесополосах и рощах, что улучшало бы возможности для дальнейшего сопротивления ВСУ наступающим российским войскам.= отметил украинский военный аналитик.Как считает Бабичев, такая же ситуация с оборонительными сооружениями ВСУ наблюдается и в ряде других регионов Украины, включая Днепропетровскую область. В связи с этим Бабичев предлагает украинскому руководству сосредоточить внимание на строительстве новых фортификационных сооружений в районах, приближенных к зоне ведения боевых действий в Донбассе.

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