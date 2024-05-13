Госдума РФ утверждает кандидатов в новый состав правительства страны
Государственная дума Российской Федерации утверждает новый состав правительства страны. Список кандидатов на министерские посты был ранее внесен на рассмотрение Государственной думой РФ председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.
В перечне кандидатов – как старые, так и новые лица. В частности, на должность первого вице-премьера страны предложен Денис Мантуров, возглавлявший прежде Минпромторг РФ. На посту министра промышленности и торговли Мантуров находился с 2012 года, то есть более десяти лет.
Андрей Белоусов, который прежде был вице-премьером правительства РФ, нашел себе новую работу в правительстве - министр обороны. Правда, официально он в новой должности ещё не утверждён. При этом в новом составе правительства вводится новая должность – вице-премьер по вопросам развития транспорта и логистики. На нее предложена кандидатура Виктора Савельева, ранее возглавлявшего Минтранспорта Российской Федерации.
Как отмечается, еще одним вице-премьером правительства станет Дмитрий Патрушев. Ранее сын секретаря Совета безопасности Российской Федерации возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ. Теперь он будет курировать не только агропромышленный комплекс, но и охрану окружающей среды.
Александр Новак станет вице-премьером, курирующим энергетический комплекс страны, а Дмитрий Григоренко получит в сферу компетенции финансовую и контрольно-надзорную деятельность. Наконец, Дмитрий Чернышенко будет курировать работу Министерства образования и науки России, Минспорта и Минэкономики РФ,
Минпросвещения и молодежную политику. СМИ, кстати, тоже войдут в его сферу компетенции. А за Минздрав, Минтруд и Минкультуры будет отвечать Татьяна Голикова. Посты заместителей председателя правительства РФ сохранят Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев и Алексей Оверчук. Минпромторг РФ возглавит Антон Алиханов. Кандидатуры утверждены Думой.
Минтранспорта – Роман Старовойт (губернатор Курской области), а Минсельхоз – Оксана Лут, ранее бывшая заместителем министра в данном ведомстве. Минспорта РФ возглавит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Совет Федерации ФС РФ 14 мая будет проводить заседание, на котором будут рассмотрены кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД России .
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