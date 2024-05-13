Госдума РФ утверждает кандидатов в новый состав правительства страны

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Госдума РФ утверждает кандидатов в новый состав правительства страны

Государственная дума Российской Федерации утверждает новый состав правительства страны. Список кандидатов на министерские посты был ранее внесен на рассмотрение Государственной думой РФ председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

В перечне кандидатов – как старые, так и новые лица. В частности, на должность первого вице-премьера страны предложен Денис Мантуров, возглавлявший прежде Минпромторг РФ. На посту министра промышленности и торговли Мантуров находился с 2012 года, то есть более десяти лет.



Андрей Белоусов, который прежде был вице-премьером правительства РФ, нашел себе новую работу в правительстве - министр обороны. Правда, официально он в новой должности ещё не утверждён. При этом в новом составе правительства вводится новая должность – вице-премьер по вопросам развития транспорта и логистики. На нее предложена кандидатура Виктора Савельева, ранее возглавлявшего Минтранспорта Российской Федерации.

Как отмечается, еще одним вице-премьером правительства станет Дмитрий Патрушев. Ранее сын секретаря Совета безопасности Российской Федерации возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ. Теперь он будет курировать не только агропромышленный комплекс, но и охрану окружающей среды.

Александр Новак станет вице-премьером, курирующим энергетический комплекс страны, а Дмитрий Григоренко получит в сферу компетенции финансовую и контрольно-надзорную деятельность. Наконец, Дмитрий Чернышенко будет курировать работу Министерства образования и науки России, Минспорта и Минэкономики РФ,

Минпросвещения и молодежную политику. СМИ, кстати, тоже войдут в его сферу компетенции. А за Минздрав, Минтруд и Минкультуры будет отвечать Татьяна Голикова. Посты заместителей председателя правительства РФ сохранят Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев и Алексей Оверчук. Минпромторг РФ возглавит Антон Алиханов. Кандидатуры утверждены Думой.

Минтранспорта – Роман Старовойт (губернатор Курской области), а Минсельхоз – Оксана Лут, ранее бывшая заместителем министра в данном ведомстве. Минспорта РФ возглавит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Совет Федерации ФС РФ 14 мая будет проводить заседание, на котором будут рассмотрены кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД России .
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 16:56
    Вот весь список кому интересно.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 17:14
      Как я понял Ольга Любимова успешно справилась с культурой и теперь будет также успешно поднимать наше здравоохранение.
      Да, уж. recourse
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:15
        Любимова осталась Министром Культуры.Сначало должность,потом фамилия министра,а не наоборот.Иначе получится что Лаврова назначили Министром Сельского хозяйства,а не Министром Иностранных Дел. laughing
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 17:20
          Любимова осталась Министром Культуры.Сначало должность,потом фамилия министра,а не наоборот.

          Пардон, беру свои слова обратно. Всегда думал, что под чертой пишут уже о другом, а тут так коряво написано что сразу же и не разберёшь.
          Любимая всеми культура как и прежде остаётся у Любимовой Ольги. love
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +1
          Сегодня, 17:55
          Цитата: OrangeBigg
          Любимова осталась Министром Культуры.Сначало должность,потом фамилия министра,а не наоборот.Иначе получится что Лаврова назначили Министром Сельского хозяйства,а не Министром Иностранных Дел. laughing
          тогда уж "сначала" а не "сначало".
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 17:57
            Ставьте тогда двойку сразу.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 17:20
        «Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком»
        (В.С.Черномырдин)
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          0
          Сегодня, 17:46
          Хорошо сказал покойный Виктор Степанович!)))
        2. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 17:54
          У него еще другая, замечательно подходящая для данного случая, фраза - "Хотели как лучше, получилось как всегда"...
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:52
      Хочется плакать и кричать. Только толку то не будет никакого.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:53
        Допустим всё в ваших руках.Кого бы вы и на какие должности назначили?Так чтобы не плакать и не кричать.
        1. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 17:56
          Кого назначить, к сожалению, не в наших силах и компетенциях.
          Так что я просто подчеркнул факт утверждения, как факт наших несбывшихся надежд.
  2. Комментарий был удален.
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 17:31
      Бондаренко, Николай Николаевич . 1985 г.р . Тот ещё "коммунист". Расчухал, что деньгу можно неплохо делать и на скандалах . Посмотрите его биографию . Слишком уж скользко всё . Чем-то Навального напоминает этот " борец с режимом."
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:55
        Цитата: dauria
        Бондаренко, Николай Николаевич . 1985 г.р . Тот ещё "коммунист". Расчухал, что деньгу можно неплохо делать и на скандалах . Посмотрите его биографию . Слишком уж скользко всё .

        Викидепия
        Выступал за возврат Крыма Украине, выражал сомнения в результатах голосования на референдуме 2014 года. В 2021 году на заседании Верховной рады Украины несколько депутатов выступили с предложением выдать Николаю Бондаренко гражданство.
        Выступил против российского вторжения на Украину.
        Или уже успел переобуться?

        Как-то слабо мне верится, что в кабинете человека, которому на момент смерти КПСС было 6 лет, стоит на полке ПСС В.И.Ленина и на столе лежит "Манифест коммунистической партии".
        А в КПРФ есть, как в КПСС, Комитет партийного контроля? По-моему, с такими его взглядами тому комитету есть, чем заняться.

        Был у нас уже один премьер-министр, который сейчас в первых рядах в Трибалтике на конференциях с нами "воюет". Как-то и к этому я лично не очень...
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:06
    А вы друзья как не садитесь, а все в правленье не годитесь!
    Тут от перестановки слагаемых....
    Уже проходили
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 17:10
    Голиковой и Мантурову нужно дать коленом под зад,это пустышки бесполезные. А Патрушев старший губв не дура,сынка на тёплое место подтянул,глядишь со временем тот и бизнес какой под крыло возьмёт!Короче,кроме косметических обновлений никаких серьёзных изменений в составе правительства страны нет!"Весь вечер на манеже клоуны-одни и те же "!!!!
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 17:39
      Голиковой и Мантурову нужно дать коленом под зад,это пустышки бесполезные

      нельзя так про самых уважаемых и главных людей, от них больше зависит чем от "исполнителей красивых речей", они решают судьбу народа и реально управляют поездом, несущимся под откос, в строгом соответствии с методичкой, написанной почему-то на английском языке....
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:25
    Не любите вы господа, здоровую критику Николая Бондаренко...
    Более, чем странно...
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:30
    Самое сладкое - раздача слонов, сиречь, портфелей, а потом в кабак, шампань с устрицами - жизнь удалась. Вторая, самая многочисленная и безмолвная партия, тех, кто хапнуть не сумел - за работу, не хрен отдыхать, страну поднимать надо.
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 17:35
    Всё и так было хорошо, а теперь-то уж точно будет отлично.
  8. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:48
    Минсельхоз – Оксана Лут

    Очень занятная дама.

    В 2001 закончила факультет «Экономика, финансы и кредит» в Финансовой академии при правительстве России, без отрыва от работы. Потому что с 2000 по 2003 год работала в «Альфа-Банке» экономистом отдела кредитных продуктов, а затем исполнительным секретарем и старшим экономистом отдела развития кредитного бизнеса.

    С 2003 по 2010 год работала в «Банке ВТБ»: главный экономист, управляющий директор Корпоративного блока, менеджер Управления по развитию корпоративного бизнеса, управляющий директор Департамента строительных проектов.

    В 2010 году возглавила Департамент инвестиционных программ госкорпорации «Ростехнологии».

    С 2010 по 2018 год Лут была зампредом правления «Россельхозбанка» и главой Департамента организации работы с клиентами. Именно до 2018 года Дмитрий Патрушев возглавлял Россельхозбанк (РСХБ). И похоже, что он ее забрал с собой в Минсельхоз. А теперь оставил ей свое кресло там.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 17:55
    Минсельхоз – Оксана Лут

    Чую сельскому хозяйству с такой фамилией достанется laughing loot - c английского добыча или хабар request