По последней информации из Волчанска, у противника (а это ВС РФ) есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнём, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону.

Российские войска продолжают расширять зону контроля на севере Харьковской области, планомерно освобождая один населённый пункт за другим.К настоящему моменту подтвердилась информация о полном переходе села Глубокое Харьковского района. Над ним наши бойцы подняли российский флаг.С освобождение села Глубокого под контроль наших войск перешёл и весь левый берег Травянского водохранилища. Как уже отмечалось, это ключевой объект водоснабжения Харьковского района.На данный момент, развивая успех, наши войска подходят к селу Липцы. По оценкам экспертов, у ВСУ вряд ли есть возможности для удержания этого села под контролем. Причина состоит в том, что Липцы находятся в низменности на фоне тех высот, которые от Красного до территорий к югу от Глубокого заняли Вооружённые силы России.Также российские войска продолжают продвигаться в районе Волчанска, откуда киевский режим осуществляет вывоз документации и материальных ценностей.Украинская сторона заявляет, что Волчанск может быть окружён российской армией. Так называемый депутат Харьковского областного совета Скорик: