ВС РФ водрузили флаг над селом Глубокое, переведя под контроль ключевые высоты восточнее Травянского водохранилища в Харьковском районе

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ВС РФ водрузили флаг над селом Глубокое, переведя под контроль ключевые высоты восточнее Травянского водохранилища в Харьковском районе

Российские войска продолжают расширять зону контроля на севере Харьковской области, планомерно освобождая один населённый пункт за другим.

К настоящему моменту подтвердилась информация о полном переходе села Глубокое Харьковского района. Над ним наши бойцы подняли российский флаг.



С освобождение села Глубокого под контроль наших войск перешёл и весь левый берег Травянского водохранилища. Как уже отмечалось, это ключевой объект водоснабжения Харьковского района.



На данный момент, развивая успех, наши войска подходят к селу Липцы. По оценкам экспертов, у ВСУ вряд ли есть возможности для удержания этого села под контролем. Причина состоит в том, что Липцы находятся в низменности на фоне тех высот, которые от Красного до территорий к югу от Глубокого заняли Вооружённые силы России.



Также российские войска продолжают продвигаться в районе Волчанска, откуда киевский режим осуществляет вывоз документации и материальных ценностей.

Украинская сторона заявляет, что Волчанск может быть окружён российской армией. Так называемый депутат Харьковского областного совета Скорик:

По последней информации из Волчанска, у противника (а это ВС РФ) есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнём, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону.
14 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 17:10
      Киевские дуболомы, ворьё и прихлебатели ещё не раз пожалеют, что повелись на сладкие речи англосаксов и мантры про "божественный" безвиз, да поздно уже будет.
      За российских солдат и офицеров. drinks
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 17:02
    Высоты занять это основное в военном деле! Сразу обзор и контроль на многие км, молодцы!
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 17:19
      Ой, обзор с высот прям. Обзор с дронов вести можно. Мне кажется, сейчас дело исключительно в том, что высоту сложнее штурмовать и что с неё дальше стрелять можно. С другой стороны, в эпоху высокоточного оружия высота это ещё и привлекательная мишень. Из какого-нибудь леса бахнуть туда управляемой ракетой от Химеры, скажем, по наводке со спутника или дрона, и ищи её потом. А высота уже всё - тю-тю.
      Не знаю, как там на самом деле, но предполагаю, что у нас наступил очередной момент, когда следует подвергнуть сомнению все "основы военного дела".
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 17:38
        Что известно к этому часу о штурме Волчанска.

        Первое – "северяне" закрепились у мясокомбината на Слобожанской. Заходили со стороны Плетенёвки, которая уже освобождена нашими военными. Между тем, ВСУ стоят у станции Волчанск, а также на территории ТЭЦ и стадионов. Проблема для врага в том, что сплошного рубежа в этом районе у него нет. Есть вероятность, что какие-то здания противнику удалось занять на соседнем берегу реки Волчьей, но контингент там так мал, что едва ли сдержит наступление ВС России.

        Второе – Волчанск берут в клещи. Сохранить темпы наступления, в данном случае, удалось благодаря одновременной зачистке флангов и применению уже упомянутых фугасных бомб. Нашим удалось пробить несколько опорников ВСУ к западу и востоку, после чего и начались совсем не нежные "объятья".

        Третье – ВСУ ждут введения наших дополнительных сил у трассы Т-2104, она идёт на Белый Колодезь. Последний был (и пока остаётся) логистическим хабом, через который снабжалась купянская группировка войск противника. Если нашим удастся освободить Белый Колодезь, то само существование купянской группировки будет под вопросом.

        "Военная хроника" полагает, что после первой фазы наступления наши могут начать выравнивание линии фронта в треугольнике Волчанск — Терновая — Глубокое. Последнее село находится неподалёку от основного оборонительного рубежа ВСУ и в ближайшее время должно перейти под контроль российских войск.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 17:26
      Взяли Глубокое!!! good
      Глубоко зашли. laughing
      Нада ещё глубже. По самые гланды.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:04
    Занятие нами господствующих высот отличный результат!Теперь главное зачистка прилегающей низменности с забором её под наш контроль.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:06
    На эту минуту российские штурмовые группы закрепились на господствующей высоте 210 м в 3,5 км северней Липцов, что обеспечивает прямой огневой контроль опорников и огневых точек ВСУ из танков и противотанковых пушек "Рапира" и ПТРК "Корнет".
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 17:10
    В Волчанск и под Липцы ВСУ стягивают все , что только возможно для удерживания нашей армии. Безуспешно, гибнут под десятками бомб,русский ФАБ сильнее элитного украинского спецназа.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 17:23
      Похоже они уже начинают забивать на Часов Яр.

      По данным мониторинговых каналов незалежной, одна из самых боеспособных «натовских» бригад ВСУ — 42-я ОМБр — в спешке перебрасывается из Часова Яра на север Слобожанщины — под Волчанск. Тем самым самостийный Генштаб подтвердил свой «недетский» испуг перед нашим наступлением на Харьков.

      Примечательно это еще и тем, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Павлюк вдруг заявил, что потеря Часова Яра не будет иметь решающего значения, дескать, «обычное городское поселение». Причем зрадную мысль он озвучил в интервью изданию The Economist, журналист которого, со ссылкой на британский мозговой центр IISS, напротив, написал, что речь идет о «стратегически важном городе, который открывает дороги на целый ряд других городов Донбасса».

      Украинская «телега» считает, что на Банковой решили пожертвовать «Часиком» ради Харькова, и Павлюку дали указание заранее запустить антикриз, чтобы потом не сильно оправдываться за потерю господствующей высоты.

      На сайте офиса президента появился краткий комментарий: «Обсудили оборонительные действия и усиление украинских позиций на Харьковщине, отдельно — Часов Яр. Главком доложил о трудных решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам».

      Кто не в курсе: драп захисников из Авдеевки Сырский объяснил «трудным решением», которое уже стало синонимом отступления ВСУ. Кстати, тогда он тоже промямлил, что потеря фортецi «даст больше возможностей нашим воинам».

      Вероятно, размен «Часика» на Волчанск был принят самим Зеленским.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 17:26
        Про что они еще забудут , если ВС РФ развернут еще одно направление где нибудь в районе Сум или под прикрытием РЭБ начнут переправу через Днепр на Херсон? Ну это так, варианты
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 17:27
          С сегодняшнего дня началась артподготовка по Сумской и Черниговской областям. Погуглите.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 17:43
            Хорошая новость. Там наших несколько полнокровных дивизий
  6. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 17:27
    "Как уже отмечалось, это ключевой объект водоснабжения Харьковского района." - вот были бы мы хохлоподобными, перекрыли бы воду в Харьков, как они в Крым am
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:42
    А какую плотину тогда взорвали? Знает кто, покажите на карте