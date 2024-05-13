Иноагента Макаревича проверят на экстремизм после того, как он пожелал победы Зеленскому
Беглый музыкант Андрей Макаревич (признан в России иноагентом*) в ходе телефонного разговора с якобы Владимиром Зеленским пожелал «победы» украинской армии. На деле основателя группы «Машина времени», который с 2022 года проживает на территории Израиля, разыграли российские пранкеры Вован и Лексус.
В ходе вышеупомянутой беседы с Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым Макаревич* признался, что считает дни до «победы» Украины в текущем конфликте. Более того, музыкант даже пообещал выступить с, как он выразился, «бешенным» концертом в Киеве в первую годовщину данного события.
Что характерно, основатель группы «Машина времени» заявил, что с пониманием отнесется к возможному негативу со стороны украинских слушателей из-за того, что он исполняет свои песни на русском языке. При этом он добавил, что в Россию возвращаться не собирается и в Израиле чувствует себя как дома.
В то же время, как пишет ТГ-канал Mash, иноагента Макаревича* проверят на экстремизм после того, как он пожелал «победы» ВСУ и выразил слова поддержки фейковому Зеленскому. С соответствующим официальным запросом в Следственный комитет, Госдуму и Генпрокуратуру РФ уже обратились общественники.
Напомним, что Минюст РФ признал иноагентом основателя группы «Машина времени» в сентябре 2022 года. В графе об источниках, откуда Макаревич* получает финансирование, указана Украина.
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