Опубликованы кадры уничтожения моста в Волчанске и удара ОДАБ-1500 по опорному пункту ВСУ в Харьковской области
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение моста через реку Волчья в Волчанске, посредством которого боевики киевского режима осуществляли переброску в город живой силы и военной техники, эвакуировали раненых и снабжали свою группировку боеприпасами.
Также появились кадры удара ОДАБ-1500 с УМПК по опорному пункту ВСУ на окраине населенного пункта Цегельное в Волчанском районе Харьковской области.
В настоящее время продолжается скоординированный штурм Волчанска подразделениями российской армии. На позиции противника непрерывно сбрасываются авиабомбы и ведется плотный огонь артиллерии.
Сообщается, что уже полностью завершена зачистка Волчанского мясокомбината, после чего российские штурмовики продолжают свое продвижение на юг. В частности, установлен контроль над местной обувной фабрикой.
Таким образом внешний контур обороны Волчанска прорван на всем протяжении противнику остается лишь попытаться зацепиться за высотную застройку в центре города. За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области.
Продвижение в Харьковской области идет в двух направлениях. Первое направление — село Липцы, через которое проходит первая линия обороны Харькова. Вторым направлением является город Волчанск, на территории которого в настоящее время продолжаются бои.
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