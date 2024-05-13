Пентагон анонсировал «срочную» поставку Украине дополнительных РСЗО HIMARS
США поставят Украине в новом пакете военной помощи дополнительные пусковые установки РСЗО HIMARS. Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству еще 10 мая отправило Конгрессу США уведомление о планируемой поставке данных комплексов, Госдеп одобрил передачу, даже не рассматривая.
По имеющимся данным, речь идет о трех дополнительных РСЗО М142 HIMARS из наличия армии США общей стоимостью 30 млн долларов. Поставка полностью финансируется правительством Германии, ранее об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, побывавший в Вашингтоне и проведший переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Согласно заявлению американского Минобороны, комплексы будут отправлены на Украину очень быстро, поставка названа «срочной». По-видимому, Киеву не хватает данных систем для применения ракет ATACMS.
Как уже сообщалось, в период 2022–2023 годов США поставили Украине 21 установку HIMARS из наличия армии, еще 18 РСЗО были заказаны в рамках подписанного контракта с поставкой после 2024 года. Из ранее преданных комплексов часть была уничтожена российскими войсками, часть повреждена и отправлена на ремонт, в общем, потери были, но цифры их назвать сложно. В Киеве вообще не признают уничтожения даже одной РСЗО М142 HIMARS, тем не менее количество обстрелов данными РСЗО со временем уменьшилось.
Недавно американцы поставили Киеву партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые запускаются с РСЗО HIMARS. Договор с Берлином на закупку трех пусковых установок для ВСУ американцы заключили в связи с опасениями, что военная помощь все же не будет утверждена Конгрессом.
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