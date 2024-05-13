Пентагон анонсировал «срочную» поставку Украине дополнительных РСЗО HIMARS

15
Пентагон анонсировал «срочную» поставку Украине дополнительных РСЗО HIMARS

США поставят Украине в новом пакете военной помощи дополнительные пусковые установки РСЗО HIMARS. Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству еще 10 мая отправило Конгрессу США уведомление о планируемой поставке данных комплексов, Госдеп одобрил передачу, даже не рассматривая.

По имеющимся данным, речь идет о трех дополнительных РСЗО М142 HIMARS из наличия армии США общей стоимостью 30 млн долларов. Поставка полностью финансируется правительством Германии, ранее об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, побывавший в Вашингтоне и проведший переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.



Согласно заявлению американского Минобороны, комплексы будут отправлены на Украину очень быстро, поставка названа «срочной». По-видимому, Киеву не хватает данных систем для применения ракет ATACMS.

Как уже сообщалось, в период 2022–2023 годов США поставили Украине 21 установку HIMARS из наличия армии, еще 18 РСЗО были заказаны в рамках подписанного контракта с поставкой после 2024 года. Из ранее преданных комплексов часть была уничтожена российскими войсками, часть повреждена и отправлена на ремонт, в общем, потери были, но цифры их назвать сложно. В Киеве вообще не признают уничтожения даже одной РСЗО М142 HIMARS, тем не менее количество обстрелов данными РСЗО со временем уменьшилось.

Недавно американцы поставили Киеву партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые запускаются с РСЗО HIMARS. Договор с Берлином на закупку трех пусковых установок для ВСУ американцы заключили в связи с опасениями, что военная помощь все же не будет утверждена Конгрессом.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 18:00
    [Поставка полностью финансируется правительством Германии]

    Как их всех корежить начало!
    И америкосов и ливерных немцев!
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +3
      Сегодня, 18:06
      Сначала деньги, потом срочная помощь.
      И ничего личного. Только бизнес Штатов.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 19:57
        Цитата: Alex777
        И ничего личного. Только бизнес Штатов.

        на дысь американцы закончили радиоуправляемую версию химеры, не в её ли честь балаган, как прикрытие испытаний на твд?
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +6
    Сегодня, 18:00
    Немцы выкручиваются: закупают для Украйны американское вооружение, лишь бы не поставлять туда свои ракеты Таурус
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 18:31
      лишь бы не поставлять туда свои ракеты Таурус

      Даже не сомневайтесь эти "Таурус" всё равно окажутся в ближайшее время у всук. Если уже не там и ждут своего часа.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 18:00
    Так то прибыть бы гадов, кто все это замутил, но увы... далеко сидят. Придётся прибить тех кто поближе...
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +6
    Сегодня, 18:21
    С нашей стороны нужно больше Торнадо С,чтобы точечными и точными ударами нарушать логистику,выбивать технику на максимально возможной дальности.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 18:31
    Генсек НАТО заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения
    "Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", - заявил Столтенберг, выступая на молодежном саммите НАТО.
    Это значит: если Украина проиграет, то там будет хозяйничать Россия, а значит, белым господам там не получится грабить. Значит, и не надо вкладываться туда; наоборот, пусть на это тратится Россия. Вот и весь замысел у Запада. На Микол и Оксанок им пофиг
  6. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 18:38
    Согласно заявлению американского Минобороны, комплексы будут отправлены на Украину очень быстро,

    Это не комплекс, а его часть, конкретно
    США поставят Украине в новом пакете военной помощи дополнительные пусковые установки РСЗО HIMARS.

    При цене
    трех дополнительных РСЗО М142 HIMARS из наличия армии США общей стоимостью 30 млн долларов.

    Германия оплачивает доставку груза от ворот парка до границы.
  7. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:48
    ПУ может и найдут еще, а как быть с ракетами? А их все меньше и меньше остается в запасниках.

    Цена одной ракеты, вот уже спасибо рыночной экономике, напрямую зависит от объема и условий контракта. По имеющимся сведениям, в 2020 году производитель сообщал о заказе на сумму 426 млн долларов, согласно которому он собирался изготовить 400 ракет. То есть выходило, что одна ракета в среднем стоила бы больше 1 млн. долларов.

    А предприятие в Эль-Пасо произведел более 3700 ракет ATACMS всех модификаций, из которых около 600 единиц было израсходовано американскими войсками в ходе различных боевых действий, в т.ч. 479 - только в ходе боевых действий в Ираке в 2003 году. Впервые же они были применены во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, когда они запустили по иракским целям 32 ракеты.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 19:31
      Не знаю откуда у вас информация по ракетам их, но там точно не пусты склады. К тому же сейчас явно пошли новые заказы.
  8. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Сегодня, 18:52
    США ...

    Любители лечения зубов через задний проход
  9. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 19:14
    Если судить по предыдущим бухтениям наших говорунов про удары в ответ на применение ракет по территории России.... по Белгороду летели британские снаряды. Ждем ударов по Британии....
    Тоже самое будет я так понимаю и по производителям и поставщикам "Himars" - а иначе это просто как 1001 китайское предупреждение.
    А поставщики и производители ракет летевших по по нашим городам, а также лица визировавшие поставку в Окраину этих ракет я так понимаю уже обьявлены в розыск в связи с уголовными делами в отношении них.
  10. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 19:44
    Всё это имеет смысл, если ВСУ выявило какие-то цели у нас в тылу(например, логистический узел) , а ударить по ним нечем.
  11. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:00
    Захватить бы такой для выставки, а потом в музей победы!