Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» снова проигнорировала приказ Сырского

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Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» снова проигнорировала приказ Сырского

У Сырского новые трения с командованием 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), теперь насчет Харьковского направления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, националисты снова проигнорировали приказы главкома.

По имеющимся данным, поступающим с разных ресурсов Украины, Сырский намеревался перебросить «Азов»* на Харьковское направление, тем самым решить сразу две задачи: во-первых, остановить продвижение российских войск и нанести им поражение, ведь 3-я ОШБр считается одной из самых боеспособных в ВСУ, а во-вторых, утилизировать как можно больше националистов, которых опасается Зеленский. Но снова ничего не получилось, бригада отказалась выполнять приказ.



Как сообщают паблики, после Авдеевки, где «Азов»* понес большие потери, командование бригады полностью игнорирует все приказы главкома, предпочитая восстанавливать свою численность. До этого были попытки отправить националистов под Бердычи, Часов Яр и Очеретино. Позднее появились данные, что бригада на пороге расформирования.

(...) третья штурмовая бригада игнорирует приказы Сырского и отказывается выдвигаться на позиции под Харьков. После неудачной операции в Авдеевке «Азов»* потерял почти половину личного состава и теперь восстанавливает резервы, но главком настаивает на том, чтобы именно третья бригада участвовала в самых острых ситуациях на линии фронта.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Ранее сообщалось, что Сырский не планирует переброски на Харьковское направление больших резервов, надеясь справится малыми силами. Главком якобы не верит, что российским войскам поставлена задача взять Харьков.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +2
    Сегодня, 18:33
    Дружеский совет бандеровцам:

    Введите у себя в действие приказ номер 1 Петросовета от февраля 1917 года.

    Очень полезен для развала армии.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 18:38
      Фашисты из Азова скорее на Куев двинут, чем в контрнахрюк пойдут. Берегут свои шкуры - других на убой гонят. am
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +14
        Сегодня, 18:46
        Можно быть одновременно фашистом и военным.
        Вторая Мировая это доказала.
        Но азовцы - не военные, а обыкновенные бандиты.
        Впрочем, не стоит относиться к ним пренебрежительно. Бандиты бывают очень опасны.
        Особенно когда загнанны в угол и имеют военный опыт и оружие.
        В плен их лучше не брать.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 18:50
          В нете пленный чудило из нацбата Корчинского.Этот персонаж,родился в Луганске,переехал с семьей в Краснодар.А потом двинул воевать против своих.И не понимет,почему на него смотрят с брезгливостью..
          1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
            Дмитрий Иванов_1991
            0
            Сегодня, 19:49
            причём, как он сказал - поддерживаю связь с родителями, оставшимися в России. Они не одобряют ту работу и чем я занимаюсь.
            с таким лицом непонимания..
            На канале ДШР Русич и АлекПаркерРетурнс - уже много постов посвещено тому, чтобы таких в плен не брали. Видишь, чувствуешь, что уопротый бандрлог - сделай так, чтобы при попытке к бегству с ним что-то случилось. Иначе именно таких упоротых обычно обменивают на лётчиков, а бандерлоги потом по 2-3 кругу в плен попадают, перед этим убив много русских хороших людей.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 19:54
              Я смотрю это видео. В глазах ни капли раскаивания,тупое упрямство.Таких в плен брать нельзя.Точнее,потом вывести не в баню,а за баню.Кончили втихую,при попятке бегства.
          2. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 19:55
            [
            b]Фашисты из Азова скорее на Куев двинут, чем в контрнахрюк пойдут. Берегут свои шкуры - других на убой гонят.[/b]

            Не для того они становились нацистами чтобы в окопах погибать, а для того чтобы на Украине расу новых господ создать и чтоб весь остальной мир им прислуживал... Отсюда и "Украiна понад усе" и наглые заявления что они весь мир от России защищают и требования денег и оружия от "защищаемых"... Испортил Запад за эти тридцать лет эту и без того испорченную халявой нацию... Избаловал... А нам, судя по всему, (да не дай бог...) как всегда придётся это расхлебывать... am
        2. Себенза Звание
          Себенза
          -2
          Сегодня, 18:56
          .....ы они.И в плен не берут!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Ilya-spb
      Введите у себя в действие приказ номер 1 Петросовета от февраля 1917 года.

      Пятая статья этого приказа гласила, что всё вооружение части должно находиться под контролем ротных и батальонных комитетов, а не офицеров, не имевших отныне права требовать от солдат сдачи оружия.
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 18:38
    командование бригады полностью игнорирует все приказы главкома

    Нууу, главком может вбросить координаты располаг той бригады куда надо, туда прилетит Калибр или Искандер...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 18:41
    Может лучше азовцам* с боем прорвываться на канадскую границу ,через Польшу.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:45
    По ходу, Сырский ни фига не может поделать с нациками. Хай отдаст приказ на уничтожение 3й бригады. laughing
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:48
    Идейные, как же... за бабло и шкурки свои, самые ценные, как они считают....
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +4
    Сегодня, 18:52
    3-я ОШБр ВСУ «Азов» снова проигнорировала приказ Сырского

    "Азов" чистые арийцы и главком им не указ. Они "крутые" только тогда, когда знают, что не отхватят в ответ. Над гражданскими и пленными измываться - тут они большие спецы. Отребье рода человеческого
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 19:27
      Так вся история т н "украины" -это история продажности, холопства и предательства! Началось всё с Данилы Галицкого, перешедшего в католичество под страхом татар под защиту Венгрии, продолжилось под властью Польши, где будущие украинцы были холопами и завершилось в концентрационных лагерях Австро-Венгрии, где и "родились" украинцы в нынешнем виде, отрекшиеся от Родины и веры, переставшие быть русинами. Им придумали свой язык, с примитивной грамматикой, кучей нестыковок, неологизмов и иностранных слов, исковерканным произношением -чтобы он нарочно не был похож на русский! Поэтому эти "Азов"цы не просто х охлы, а х охлы в квадрате, собравшие в себе все самое худшее и мерзкое!
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:03
    Козацька вольница, мама-анархия, папа стакан портвейна. Спонсоры у них одного племени, но крыши немного разные. Клоуна крышуют одни, а шайку боевиков другие - система сдержек и противовесов.
  8. Бюрер Звание
    Бюрер
    +2
    Сегодня, 19:11
    Вброс какой-то, на украинских пабликах уже появились видосы действий 3-й штурмовой бригады на харьковском направлении.
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 19:49
      Это те,которые в сосняке обделались и тикают?
  9. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 19:20
    Сырской генерал 200,или он нациков загонит на убой,или они его точно задвухсотят!
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      -1
      Сегодня, 19:48
      Может он Штирлиц 2.0?Просто,он столько чубатоидов утилизировал,шо мамо не горюй...
  10. spectr Звание
    spectr
    +1
    Сегодня, 19:24
    Что-то сломалось в их цепочке. Раньше азовцев и натовцев использовали в качестве заградотрядов. Теперь их стали активно бросать на передовую. Получается, чтобы прецедент не стал повсеместным в украинской армии, азовцев надо расформировывать.
  11. Uno Звание
    Uno
    -1
    Сегодня, 19:33
    Ну ничего страшного что бригада и так под Харьковом, но автор в такие подробности не вдается)
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 19:58
      Слова "автор ВО" давно уже стали ругательными! laughing
  12. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 19:33
    Тоесть это они, мол, мы тут силенок поднакопим, и как только так сразу. А кто же тогда нэньку захищять будет? Рдк чтоли? Так они вроде вообще не про это, они чтобы видостики пилить recourse
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 19:41
    Если правда оно, то нам это на руку. Сарафанное радио, думаю, быстро разнесет по войскам, что нацикам можно не помирать на передке, а остальным надА. Так и начнется драп бандерогеев с передка. Нашим главное не забывать их мотивировать ФАБами
  14. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    -1
    Сегодня, 19:47
    По факту,азов подобие СС,карательная банда,не способная воевать,ещё один серьёзный замес,и ей хана,потому хлопци не очень торопятся к бандере...
  15. Ботановед Звание
    Ботановед
    0
    Сегодня, 19:55
    Для украинства это нормально, новый гетьман уже на место Зели засматривается.
  16. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 20:07
    "проигнорировалия"- называется:"нарушение военной дисциплины".
    Такое, возможно, если,чувствуют за собой силу,а Сырского презирают