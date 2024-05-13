(...) третья штурмовая бригада игнорирует приказы Сырского и отказывается выдвигаться на позиции под Харьков. После неудачной операции в Авдеевке «Азов»* потерял почти половину личного состава и теперь восстанавливает резервы, но главком настаивает на том, чтобы именно третья бригада участвовала в самых острых ситуациях на линии фронта.

У Сырского новые трения с командованием 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), теперь насчет Харьковского направления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, националисты снова проигнорировали приказы главкома.По имеющимся данным, поступающим с разных ресурсов Украины, Сырский намеревался перебросить «Азов»* на Харьковское направление, тем самым решить сразу две задачи: во-первых, остановить продвижение российских войск и нанести им поражение, ведь 3-я ОШБр считается одной из самых боеспособных в ВСУ, а во-вторых, утилизировать как можно больше националистов, которых опасается Зеленский. Но снова ничего не получилось, бригада отказалась выполнять приказ.Как сообщают паблики, после Авдеевки, где «Азов»* понес большие потери, командование бригады полностью игнорирует все приказы главкома, предпочитая восстанавливать свою численность. До этого были попытки отправить националистов под Бердычи, Часов Яр и Очеретино. Позднее появились данные, что бригада на пороге расформирования.— пишет ТГ-канал «Резидент».Ранее сообщалось, что Сырский не планирует переброски на Харьковское направление больших резервов, надеясь справится малыми силами. Главком якобы не верит, что российским войскам поставлена задача взять Харьков.