Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» снова проигнорировала приказ Сырского
У Сырского новые трения с командованием 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), теперь насчет Харьковского направления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, националисты снова проигнорировали приказы главкома.
По имеющимся данным, поступающим с разных ресурсов Украины, Сырский намеревался перебросить «Азов»* на Харьковское направление, тем самым решить сразу две задачи: во-первых, остановить продвижение российских войск и нанести им поражение, ведь 3-я ОШБр считается одной из самых боеспособных в ВСУ, а во-вторых, утилизировать как можно больше националистов, которых опасается Зеленский. Но снова ничего не получилось, бригада отказалась выполнять приказ.
Как сообщают паблики, после Авдеевки, где «Азов»* понес большие потери, командование бригады полностью игнорирует все приказы главкома, предпочитая восстанавливать свою численность. До этого были попытки отправить националистов под Бердычи, Часов Яр и Очеретино. Позднее появились данные, что бригада на пороге расформирования.
— пишет ТГ-канал «Резидент».
Ранее сообщалось, что Сырский не планирует переброски на Харьковское направление больших резервов, надеясь справится малыми силами. Главком якобы не верит, что российским войскам поставлена задача взять Харьков.
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