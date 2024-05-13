Глава МИД Индии: доминирование США в мире фактически завершилось

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Глава МИД Индии: доминирование США в мире фактически завершилось

Доминирование США в мире фактически завершилось. Американцы перестали пытаться контролировать все, что происходит на планете, и стали более осторожно брать на себя ответственность за глобальные процессы.

Такое мнение высказал в интервью индийскому агентству PTI глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар.



США изменили свою позицию по отношению к тому, на что они готовы пойти

- рассуждает дипломат.

В итоге теперь многие проблемы в регионах планеты теперь решаются не Соединенными Штатами или какой-либо другой сверхдержавой. Теперь зачастую ими более или менее успешно занимаются сами региональные государства без постороннего вмешательства.

Когда-то глава американского Госдепа Мадлен Олбрайт говорила, что без Соединенных Штатов в мире не решается ничего, назвав свою страну «незаменимой державой». Теперь, утверждает Джайшанкар, все происходит уже не так, а более локально.

Это означает, что мировое господство Вашингтона и однополярный мир, которые установились после Холодной войны, подходят к концу. Мир меняется, и вместе с ним меняется и список ведущих держав.

При этом индийский дипломат призвал другие страны пока не торопить события и не списывать США со счетов.

Соединенные Штаты по-прежнему остаются ведущей державой мира

- заявил министр иностранных дел Индии.

Но, отметил он, разрыв между США и другими крупными мировыми державами, существенно сократился. Да и сам Вашингтон стал относиться к своей миссии в мире немного по-другому.
16 комментариев
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +2
    Сегодня, 19:02
    США изменили свою позицию по отношению к тому, на что они готовы пойти

    Это он поторопился.
    Пусть прежних сил теперь у США нет, но вот своё отношение к остальному миру они не изменили.
    По прежнему ведут себя, как господин среди челяди. Очень хамский господин.
    1. dauria Звание
      dauria
      -1
      Сегодня, 19:23
      Пусть прежних сил теперь у США нет

      А что изменилось ? Был паритет с СССР к 1980-му , теперь с КНР . В Европе позиция у США намного улучшилась . На своём материке они одни , без конкурентов . А вот Россия в середине "собачьей свадьбы " между КНР и США . Как на тонком льду .
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 19:27
        Доллар изменился.
        Всё больше стран предпочитает рассчитываться личными валютами.
        1. dauria Звание
          dauria
          +1
          Сегодня, 19:39
          Доллар изменился.
          Ну , сравнили с 2004-м . Это всего лишь небольшой откат после фантастического взлёта доллара после развала СССР . Мы ж подарили им этот взлёт развалом СЭВ и смертью переводного рубля , действовавшего с 1964-го по 90-й годы. Бодаются китайцы с американцами . Нам от этого не легче .
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            0
            Сегодня, 20:08
            "Слона надо есть по кусочкам"
            (С)
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:59
      он поторопился ---- Shurik70

      По моему, да, выдаёт желаемое за действительное. Они затаились, но притязаний не оставили, не забыли, обдумывают, как чего дальше делать am am
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:06
    Как бы КНР в этом году стали по товарообороту с Индией первые.Но КНР на много больше продаёт Индии чем покупает,с США у Индии всё наоборот.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      -1
      Сегодня, 19:20
      Андрей, мы же не знаем всей кухни между Индией и Китаем?в обеих странах есть хорошие актёры и театры(вы поняли о чем я?. Можете в личку накатать hi
  3. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 19:13
    Ну вот так и подводят америкосам детордный орган к носу. А что с ним делать решайте сами
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:26
    Глава МИД Индии: доминирование США в мире фактически завершилось
    . Ладно, сказал и сказал... вряд ли ему за это что то будет.
    А так... да фиг её знает, что будет с полосатиками? Если кто их и отпустит, то это только они сами!
    Хотя помочь в этом деле, подтолкнуть, т. с. желающих найдутся и не один.
  5. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:36
    При этом индийский дипломат призвал другие страны пока не торопить события и не списывать США со счетов.
    - как-то он не уверен в себе этот Субраманиам Джайшанкар, не стоило было читать эту статью
    1. Кузмицкий Звание
      Кузмицкий
      0
      Сегодня, 19:57
      Скорее, не то чтобы неуверен, а адекватно воспринимает реальность. Штаты начинают "сдуваться", но делают это не так быстро, как нам хочется. И пока, увы, остаются "самыми толстыми" в мире.
  6. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 19:45
    US influence in Jayashanker's life is increasing day by day. Jayashanker's kids are studying in elite universities in US. He is a share holder in multiple US/UK based companies.

    India - US weapon deals from 2000 - 2022
    https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12438

    A - Z list of scams conducted by the present Indian regime
    https://corruptmodi.com
  7. Вася_2 Звание
    Вася_2
    -1
    Сегодня, 19:47
    ох и понабежит ,,победителей", если что...
  8. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 19:58
    СССР приложил руку к созданию многополярного мира. Пусть в Африке не везде это удалось. Но Индию и Китай мы в свое время поддержали. Они смогли выйти из жесткой колониальной зависимости. А дальше они уже поднялись без нашей помощи. А Китаю еще и Америка помогла. Но если бы не позиция СССР, то большинство стран мира и сейчас продолжали бы подвергаться грабежу и убийствам как это было в 20-м веке.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:02
    Любая империя рано или поздно загибается! И чем быстрее и выше она взлетела, тем быстрее начинает гнить. Это историческая истина, тут поспорит только глупец!