Глава МИД Индии: доминирование США в мире фактически завершилось
Доминирование США в мире фактически завершилось. Американцы перестали пытаться контролировать все, что происходит на планете, и стали более осторожно брать на себя ответственность за глобальные процессы.
Такое мнение высказал в интервью индийскому агентству PTI глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар.
- рассуждает дипломат.
В итоге теперь многие проблемы в регионах планеты теперь решаются не Соединенными Штатами или какой-либо другой сверхдержавой. Теперь зачастую ими более или менее успешно занимаются сами региональные государства без постороннего вмешательства.
Когда-то глава американского Госдепа Мадлен Олбрайт говорила, что без Соединенных Штатов в мире не решается ничего, назвав свою страну «незаменимой державой». Теперь, утверждает Джайшанкар, все происходит уже не так, а более локально.
Это означает, что мировое господство Вашингтона и однополярный мир, которые установились после Холодной войны, подходят к концу. Мир меняется, и вместе с ним меняется и список ведущих держав.
При этом индийский дипломат призвал другие страны пока не торопить события и не списывать США со счетов.
- заявил министр иностранных дел Индии.
Но, отметил он, разрыв между США и другими крупными мировыми державами, существенно сократился. Да и сам Вашингтон стал относиться к своей миссии в мире немного по-другому.
Информация