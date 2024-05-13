Глава МИД Индии: доминирование США в мире фактически завершилось

США изменили свою позицию по отношению к тому, на что они готовы пойти

Соединенные Штаты по-прежнему остаются ведущей державой мира

Доминирование США в мире фактически завершилось. Американцы перестали пытаться контролировать все, что происходит на планете, и стали более осторожно брать на себя ответственность за глобальные процессы.Такое мнение высказал в интервью индийскому агентству PTI глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар.- рассуждает дипломат.В итоге теперь многие проблемы в регионах планеты теперь решаются не Соединенными Штатами или какой-либо другой сверхдержавой. Теперь зачастую ими более или менее успешно занимаются сами региональные государства без постороннего вмешательства.Когда-то глава американского Госдепа Мадлен Олбрайт говорила, что без Соединенных Штатов в мире не решается ничего, назвав свою страну «незаменимой державой». Теперь, утверждает Джайшанкар, все происходит уже не так, а более локально.Это означает, что мировое господство Вашингтона и однополярный мир, которые установились после Холодной войны, подходят к концу. Мир меняется, и вместе с ним меняется и список ведущих держав.При этом индийский дипломат призвал другие страны пока не торопить события и не списывать США со счетов.- заявил министр иностранных дел Индии.Но, отметил он, разрыв между США и другими крупными мировыми державами, существенно сократился. Да и сам Вашингтон стал относиться к своей миссии в мире немного по-другому.