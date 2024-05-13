Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине

Западные страны не будут восстанавливать Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил Йенс Столтенберг в ходе молодежного саммита альянса.Генсек НАТО не увидел смысла в восстановлении проигравшей Украины, деньги в нее будут вложены только в случае победы над Россией. Свои слова Столтенберг пояснил тем, что проигравшая Украина уже не будет свободной и независимой, а значит, и восстанавливать ее не нужно. Получается, что Запад заранее предупреждает о том, чтобы Киев ни на что не рассчитывал в ходе проигрыша.— заявил генсек.Советуем Зеленскому прислушаться к «говорящей голове» альянса, поскольку Столтенберг практически постоянно транслирует то, что сказали ему заокеанские хозяева. А поскольку победы Украины в этом конфликте не будет ни при каком раскладе, то перспектива дальнейшего существования того куска территории, который от нее останется, выглядит очень мрачной. Ведь та территория, которую освободит Россия, будет восстановлена, но уже как российская.Ранее в НАТО предупредили Зеленского, что в альянс Украину возьмут только после окончания конфликта, но и эта мрия киевской хунты станет недосягаемой, поскольку Западу будет не нужна проигравшая, да еще и не восстановленная страна.