Столтенберг не видит смысла в восстановлении Украины в случае её проигрыша в конфликте с Россией

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Столтенберг не видит смысла в восстановлении Украины в случае её проигрыша в конфликте с Россией

Западные страны не будут восстанавливать Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил Йенс Столтенберг в ходе молодежного саммита альянса.

Генсек НАТО не увидел смысла в восстановлении проигравшей Украины, деньги в нее будут вложены только в случае победы над Россией. Свои слова Столтенберг пояснил тем, что проигравшая Украина уже не будет свободной и независимой, а значит, и восстанавливать ее не нужно. Получается, что Запад заранее предупреждает о том, чтобы Киев ни на что не рассчитывал в ходе проигрыша.



Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине

— заявил генсек.

Советуем Зеленскому прислушаться к «говорящей голове» альянса, поскольку Столтенберг практически постоянно транслирует то, что сказали ему заокеанские хозяева. А поскольку победы Украины в этом конфликте не будет ни при каком раскладе, то перспектива дальнейшего существования того куска территории, который от нее останется, выглядит очень мрачной. Ведь та территория, которую освободит Россия, будет восстановлена, но уже как российская.

Ранее в НАТО предупредили Зеленского, что в альянс Украину возьмут только после окончания конфликта, но и эта мрия киевской хунты станет недосягаемой, поскольку Западу будет не нужна проигравшая, да еще и не восстановленная страна.
40 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +11
    Сегодня, 19:17
    Вот сейчас бы самое время поинтересоваться американским гражданам у этого товарища, а как же будут возвращаться кредиты, когда окраина проиграет?
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +11
      Сегодня, 19:21
      Все понимают, что это не кредиты, а ставка на победителя.
      Она сгорает в случае проигрыша.
      Отсюда этот крик души про восстановление. hi
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 19:24
        Это прямо признались, что Украину кинут.
        Но долги не простят.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          -1
          Сегодня, 19:39
          Говорящую замороженную ставриду понесло на откровения....... Ну а вообще он озвучил итог денацификации свинорейха..и при этом в общем то гичего нового не сказал.Где было по другому? В Ливии? В Афгане? В Ираке?...
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 20:07
            Генсек НАТО не увидел смысла в восстановлении проигравшей Украины, деньги в нее будут вложены только в случае победы над Россией.

            Не для того они становились нацистами чтоб в окопах смерть свою ждать, а для того чтобы на Украине расу новых господ создать и чтоб весь остальной мир им прислуживал... Столтенберг зря пытается креаклов на испуг брать... Ежели их кормить перестанут (в смысле деньги и оружие давать), они ж могут сами за этим в ту же Европу зайти... Мол обещали в ЕС взять, так берите... Грабить и мародёрничать им не в первой... Под знаменем анархии да в сытую Европу возьмут да и всей страной переедут... Что делать станете, евросапиенсы...???
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:23
      Они эти кредиты просто всем простят и забудут о них!С кого спрашивать-вся верхушка нестраны или свалит из ук-роины или будет утилизирована!
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 19:23
      Александр,у них есть замороженные русские активы.И какой никакой ЗВР Украины.
      1. poquello Звание
        poquello
        +2
        Сегодня, 19:44
        Цитата: knn54
        Александр,у них есть замороженные русские активы.

        русские за укропов не поручались, тч русские за свои активы спросят, а сменится власть в Украине на пророссийскую - так и Украина ещё с буржуев спросит за вывезенное и награбленное
    4. barclay Звание
      barclay
      +2
      Сегодня, 19:24
      А чего американским гражданам интересоваться? Это же не они кредиты давали...
      А поскольку победы Украины в этом конфликте не будет ни при каком раскладе, то перспектива дальнейшего существования того куска территории, который от нее останется, выглядит очень мрачной.
      Просто уверен, что Зелю этот кусок территории не интересует, и жить он там не собирается. Другое дело, что ему вряд ли жить дадут вообще. Но.. это совсем другая история
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 19:26
        Так это деньги американских налогоплательщиков. Вряд ли там политики из своих карманов укропу помогают.
    5. Болторез Звание
      Болторез
      +4
      Сегодня, 19:25
      как же будут возвращаться кредиты
      Укропы уже говорят, что это помощь, а не кредиты и отдавать ничего не надо.
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 19:46
        Если по какой-либо маловероятной случайности "Незалежна Украïна" все же останется на карте хоть в каком-нибудь виде, то счета будут предъявлены к оплате.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +1
          Сегодня, 19:49
          счета будут предъявлены к оплате.
          С них взять нечего- все уже продано.
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 19:52
            Даже с пaршивoй овцы можно состричь клок шерсти. А еще мясо втюхать тем, кто не знает, что оно от пaршивoй овцы.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              +1
              Сегодня, 19:54
              Даже с пaршивoй овцы
              Так то овца. А с бездомного наркомана на подачках?
              1. Наган Звание
                Наган
                +1
                Сегодня, 20:00
                Почки, печень, роговицы. Может даже сердце и легкие, но они плохо переносят длительную транспортировку.
    6. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 19:52
      а как же будут возвращаться кредиты, когда окраина проиграет?

      Будут выбивать из России.
      Завета Бжезинского - против России, на обломках России, за счет России, никто не отменял
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 19:59
        Цитата: BAI
        Будут выбивать из России.

        Это каким же образом "выбивать"? А выбивалка не отвалится? lol
    7. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Уарабей
      Вот сейчас бы самое время поинтересоваться американским гражданам у этого товарища, а как же будут возвращаться кредиты, когда окраина проиграет?
      Странный какой-то Столтенберг, ей-богу... Зеленский - и тот умнее оказался. Про "потом" и "восстановление" никто не говорит. Как бы это смешно не звучало, но Зеленский наши украденные деньги НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ требует СЕЙЧАС. Он один, Столтенберг, получается, не понимает, что для Украины ПОТОМ, "после победы", не будет?

      Победа будет для нас и восстанавливать Украину, получается, нам. Уже работаем.
    8. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:07
      Ну пусть уж кредиты-то не вернут, так хоть пятаки имям начистить!
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 19:22
    Бедные укры. Они сейчас рвут на себе,кастрюли. Жрут вышиванки..
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:23
    Бандитская логика, кремень. Что смогли выкачали, бабки бестолковых бюргеров попилили, можно бросать чемодан.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 19:24
    Это фактически ультиматум еврейцу-либо ты начнёшь тотальную мобилизацию и зальешь нестрану кровью,либо тебя превратят в перегной!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 19:30
      Бкрежливый,не сонласен с Вами. Представьте себе актера,труса и наркомана имеющего много денег несколько вилл. Плевать ему и на США и многомиллионное стадо недоразвитых "храмадян".
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 19:36
        Андрей Николаевич-зеля лишь кукла,он хапнул не себе а кагалу,его родители живущие в израиле фактически заложники,чтобы кукла не ерепенилась. Можно иметь кучу всего,но если у тебя постоянно косяк за косяком во внешней политике,то что ты имеешь уже не твоё. Игра кончится рано или поздно,зелю видимо перед ликвидацией самого сделают сакральной жертвой ради красивого хэппи энда.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 20:00
          Вожможно. Но чтобы не было красивого хиппи энда, ракета должна накрыть его,когда он будет в гальюне,по - большому. " гкроическая " смерть " хероя" за вильну украину.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 19:26
    Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине
    да и не нужна никакая Украина. Восстановить нужно только территории бывшей Украины в составе России.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:28
    Столтенберг не видит смысла в восстановлении Украины в случае её проигрыша в конфликте с Россией
    . Тоже новость...
    Впрочем, так прямо, так явно, пСиса болтун разоткровенничалась.
  7. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:30
    Какой-то он туповатый этот Столтенберг, все уже давно поняли, что украина провальный проект, а он это понял только сейчас! - не далеко ушел от зеленского.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 19:35
      Как проект провальный, если она развязали конфликт и это ещё продолжается. Поэтому пока проект стоит тараном против РФ они его поддерживают, потом само собой проект будет слит.
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +1
        Сегодня, 19:38
        Так они сами никак не могут определиться слит проект или нет, хотя это так очевидно.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 20:09
          Цитата: SEVERIN
          Так они сами никак не могут определиться слит проект или нет, хотя это так очевидно.
          Есть у меня один знакомый. Иногда компанией ходим в баню, после бани иногда играем в "храп". Вшестером, у одного на руках "кувалда", у остальных тоже небольшие козыри, а он сидит с простой "шестёркой" и "десяткой" и думает-прикидывает, как бы "оторваться" - взять взятку. До последней секунды свято верит, что ему что-то поможет.
          Не столько интересно смотреть, как он проигрывает, сколько удивляет его вера, что сейчас, вот-вот, случится чудо и он "оторвётся".

          Так же и они там, на Западе - не верят тому, что видят, а верят, что "вот-вот, случится чудо" и они сумеют "оторваться", отыграть взятку..
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 20:03
      Стрлтенберг- норг. В Норвегии много даунов. Север,нехватка винаминов. Вы еще норвежских женщин не видели.)
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:34
    Антироссийский проект Украина,для войны
    с Россией за западные ценности основанные правилах будет закрыт нами.Где НАТО найдёт идиотов воевать с нами ,европейцы ни в какую не пойдут из за генетической памяти им проще штурмануть аэропорты и ломаться в Америку.Пример Украины к них будет перед ними,причём украинцев к этой войне мотивировали 30 лет.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:40
    Vae victis... В.О., я не знаю, что ещё добавить.
  10. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 19:41
    Понимать надо так: "Если не удастся выбить из России репарации, то восстанавливать будет не на что. Как, за наш счет? Нет, мы на это не подписывались."
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:48
    Цитата: Андрей Николаевич
    Бкрежливый,не сонласен с Вами. Представьте себе актера,труса и наркомана имеющего много денег несколько вилл. Плевать ему и на США и многомиллионное стадо недоразвитых "храмадян".

    Зелеленский слишком много знает: ликвидируют, как Березовского.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 20:05
      Заодно и деньги конфискуют, как полученные преступным путем через взятки. Все прокси не осознают этого факта, что все получаемые ими деньги и имущества у них очень легко могут отобрать, как только они станут ненужны. И защиты они нигде не смогут найти.
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 20:06
    Господи! Да кто бы сомневался!
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:06
    Это только мы всем помогает, прощаем долги и кредиты, строим и восстанавливаем почти бесплатно. А западные господа очень расчетливы, поэтому и имеют хороший уровень и многие им завидуют. Такой сад строится очень долго, кропотливо и расчётливо!