Ходаковский: Украине стоит внимательно отнестись к заявлению американского сенатора о целесообразности применения ЯО

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Ходаковский: Украине стоит внимательно отнестись к заявлению американского сенатора о целесообразности применения ЯО

Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский напомнил, что американский сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что для США было нормально сбросить две ядерные бомбы на города Хиросима и Нагасаки, чтобы положить конец исходящей от Японии экзистенциальной угрозе и победить в вооруженном конфликте. При этом Грэм считает, что такой шаг был нормальным для США и был бы нормальным для Израиля в стремлении сохранить свою государственность в существующих условиях.

Ходаковский рекомендует Украине очень внимательно отнестись к этому заявлению американского сенатора, поскольку оно является проводником новой морали. Следуя американской логике, России тоже следует посредством ядерных ударов по Украине прибегнуть к уничтожению пары сотен тысяч человек, чтобы таким образом спасти миллионы и положить конец кровопролитной войне. По крайней мере, такой шаг одобряют представители правительства США, которые считают себя "светочами демократии".



Однако, Ходаковский считает неприемлемым нанесение ядерных ударов по украинским городам, потому что Россия, хоть и не в большинстве своем, пытается идти рядом с Богом, который не только помогает, но и взыскивает.

Ходаковский уверен, что Бог не приемлет оправданий и рассуждений, подобных тем, которые демонстрируют американские политики. Однако, можно считать, что своими словами сенатор Грэм приговорил Украину, при этом будучи уверенным, что от этого Киев только крепче станет любить и поклоняться своим западным хозяевам.
13 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 20:27
    Че он там из себя мать терезу строит! fool Если бы им дали сферически в вакууме ядрен батон один - они бы костми бы легли, чтоб уронить её на Белгород или Москву am
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      Сегодня, 21:04
      Следуя логике Ходаковского уничтожение США ради предотвращения гибели человечества оправдано.
      И в этом что-то есть логичное.
      Но согласятся ли с ним США ?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 21:10
        Ходаковский очень мутный персонаж, мягко стелит, только вот спать больно.... Многие, кто что-то говорит.... уже были заказаны... а он живее всех живых. recourse
  2. Запасной Звание
    Запасной
    +4
    Сегодня, 20:47
    Большинство историков склоняются к мысли что основная причина капитуляции Японии это вступление в войну СССР. Причем тут атомные бомбы? И без них Японию отбомбили прилично.Страх, что в Японию высадится советский десант и к примеру Хоккайдо станет советским, вот что подвигло на капитуляцию, а не бомбы.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 21:17
      Да, они считай Токио стерли еще до этого, Дрезден отдыхает и нервно курит в сторонке... там деревянные постройки были... Сдались? Нет... мы начали Квантун кстати 6 августа, в день бомбардировки Хиросимы.... они сдались после ядрен батона? Нет! Мы разбили япошек за месяц и тут внизапно, Япония капитулирует.... ну да... ну да. Конечно же 2 батона виноваты.... Хотя давно известно, что у США не было делящегося материала для новых бомб, одну они в июне испытали, и малыщ и толстяк - все, банкет закончился. Весь уран наработанный по сути вывезли из германии и сумели за все это время наработать плутония 239 только для одного толстяка и то не были уверены, что она инициирует. Имплозивная схема даже не тестировалась и была чисто теоритической, т.к. как уже выше писал - плутония было только на 1 попытку.
  3. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 20:49
    Однако, Ходаковский считает неприемлемым нанесение ядерных ударов по украинским городам, потому что Россия, хоть и не в большинстве своем, пытается идти рядом с Богом, который не только помогает, но и взыскивает.

    Сильно витиевато.. Надо бы разобраться what
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 20:59
      Бомбить мирное население не есть богоугодное дело. Вот он о чем. Вова, например не хочет создавать прецедент применения ЯО, даже в ограниченном объеме, дабы не создавать привыкания общественного мнения к факту использования такого оружия. Хотя с другой стороны для острастки западных вражин имеет смысл пару малых зарядов подорвать на западе т.н. украины с предупреждением мирного населения, дабы оно не пострадало. Но военного эффекта от этого будем очень мало. Только если немного поломаем логистику доставки западного вооружения путем создания радиоактивных зон отчуждения. При этом в пропагандистком плане мы сильно просядем, тк западня пресса нам после всю плешь за это проест. Так что не судьба нам пока использовать ЯО.
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 21:01
        Я не понял фразы "Пытается идти рядом с Богом"... Понятие "пытается", Ходаковский определяет?
        1. Попуас Звание
          Попуас
          0
          Сегодня, 21:27
          Ну так у нас посёлок население около 12 тыс.ч... В церкви редко наберётся человек 500...и то по великим праздникам! request .. Думаю он об этом! Хотя большинство моих знакомых в церкви то и не были ни разу! Но живут по совести! hi ... Есть конечно индивиды.... Не без урода, как говорится! yes
  4. -Paul- Звание
    -Paul-
    0
    Сегодня, 20:58
    Ходаковский считает неприемлемым нанесение ядерных ударов по украинским городам

    Конечно, если бить, то по Лондону.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:04
    , России тоже следует посредством ядерных ударов по Украине прибегнуть к уничтожению пары сотен тысяч человек, чтобы таким образом спасти миллионы и положить конец кровопролитной войне.

    так и есть !
  6. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +1
    Сегодня, 21:05
    такой шаг был нормальным для США и был бы нормальным для Израиля

    Ну и на что это похоже? Начало подготовки общественного
    мнения к тому, чтоб разрешить Израилю применить то, чего
    у них как бы нет? С прицелом на Иран?
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 21:38
    Бить по своей территории ЯО, может, только, слабоумный или предатель. Если бить, то только по вражеской, потому что, именно от нее и исходит экзистенциальная угроза.