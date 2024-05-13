Заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский напомнил, что американский сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала NBC заявил, что для США было нормально сбросить две ядерные бомбы на города Хиросима и Нагасаки, чтобы положить конец исходящей от Японии экзистенциальной угрозе и победить в вооруженном конфликте. При этом Грэм считает, что такой шаг был нормальным для США и был бы нормальным для Израиля в стремлении сохранить свою государственность в существующих условиях.Ходаковский рекомендует Украине очень внимательно отнестись к этому заявлению американского сенатора, поскольку оно является проводником новой морали. Следуя американской логике, России тоже следует посредством ядерных ударов по Украине прибегнуть к уничтожению пары сотен тысяч человек, чтобы таким образом спасти миллионы и положить конец кровопролитной войне. По крайней мере, такой шаг одобряют представители правительства США, которые считают себя "светочами демократии".Однако, Ходаковский считает неприемлемым нанесение ядерных ударов по украинским городам, потому что Россия, хоть и не в большинстве своем, пытается идти рядом с Богом, который не только помогает, но и взыскивает.Ходаковский уверен, что Бог не приемлет оправданий и рассуждений, подобных тем, которые демонстрируют американские политики. Однако, можно считать, что своими словами сенатор Грэм приговорил Украину, при этом будучи уверенным, что от этого Киев только крепче станет любить и поклоняться своим западным хозяевам.

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