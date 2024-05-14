Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии
Андрей Рэмович Белоусов, 1959 года рождения, Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го ранга
Экономист-кибернетик
Звучит почти как анекдот, но самый популярный запрос на исходе 12 января в русскоязычных поисковых системах связан с личностью Андрея Рэмовича Белоусова. Украинский сегмент Интернета также, мягко говоря, взбудоражен совершенно неожиданным назначением нового министра обороны России. И действительно, более необычного руководителя военного ведомства найти сложно.
Андрей Рэмович сугубо гражданский человек, о котором в приложении к Министерству на Фрунзенской набережной до 12 мая не говорил никто. В прогнозах после инаугурации Владимира Путина на место Сергея Шойгу ставили либо действующего Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, либо просто оставляли министра на очередной срок. Последний вариант, не смотря коррупционный скандал с Тимуром Ивановым, был вполне рабочим. На переправе, как известно, лишний раз не размениваются.
И вот, в самый разгар спецоперации, на должность министра обороны становится доктор экономических наук Андрей Белоусов. Это не первый гражданский министр, но первый настолько далекий от военной стези. Был еще Анатолий Сердюков, но тот, хотя бы срочную службу прошел. Также не служившего в армии Сергея Шойгу назвать гражданским министром можно с большой натяжкой. С 1991 по 2012 годы он руководил вполне военизированной структурой МЧС. Все вышесказанное делает назначение Белоусова на пост Министра обороны в самый разгар спецоперации беспрецедентным. Как оказалось, на это у президента Путина были свои причины.
Первая и самая главная причина - деньги в Армию, наконец, пойдут значительные. По оценке Дмитрия Пескова, уровень расходов будет составлять до 7,4 процента от ВВП, что сравнимо с показателями 80-х годов прошлого столетия. Скандальное задержание Тимура Иванова несколькими неделями ранее, показало, что в ведомстве Шойгу с финансовым контролем не все просто. Говорить о том, что ближайшего соратника Владимира Путина Шойгу сняли из-за заворовавшегося заместителя, нельзя. Скорее это было обозначение проблемы. В том числе и для Андрея Белоусова.
Кстати, а что мы знаем о без пяти минут Министре обороны Российской Федерации? Прежде всего, он выходец из семьи интеллектуалов высокого ранга. Отец, Рэм Белоусов, был одним из разработчиков знаменитой «косыгинской» экономической реформы, а мать Алиса Павловна, защитила кандидатскую диссертацию по химии и занималась радиохимией. По биографии Андрея Белоусова можно снимать образцово-показательный фильм о правильной советской молодежи. Сначала одна из лучших в столице физматшкола, потом престижный экономический факультет МГУ и аспирантура Центрального экономико-математического института Академии наук. К слову, МГУ Белоусов закончил с отличием по специальности «экономист-кибернетик», что очень соответствовало профилю НИИ. Очная учеба в аспирантуре позволила молодому экономисту избежать срочной службы в армии. Кто бы мог подумать, что спустя сорок с лишним лет Андрей Белоусов будет назначен Министром обороны? 13 мая в Совете Федерации пока еще кандидат в министры скажет сакраментальное о своем новом кресле: «Жизнь пошла другим путем». Это, Андрей Рэмович, еще мягко выражаясь.
Большое перераспределение
Продолжаем удивляться биографии будущего Министра обороны. Андрей Рэмович – это типичный и очень прогрессивный ученый советской закалки. В 1988 году он защищает кандидатскую по теме «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». Ни слова о военном деле или, хотя бы, о военной экономике. Много позже, уже в 2006 году Белоусов защищает докторскую по экономике и в ней снова сугубо гражданские проблемы – тема звучит как «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики». Автореферат труда, кстати, в свободно доступе. Кому интересно, можно познакомиться.
Андрея Белоусова можно с уверенностью назвать высококлассным специалистом по макроэкономике, что не могло остаться незамеченным в Правительстве. Сначала ученый консультировал госуправленцев, а с 2006 года стал заместителем министра экономического развития. Далее служил директором департамента экономики при аппарате правительства России. Работал в команде с Игорем Шуваловым и Эльвирой Набиуллиной, где строил экономическую повестку государства на годы вперед. Вершиной карьеры до 12 мая 2024 году можно считать должность первого заместителя Председателя Правительства Михаила Мишустина, которую Андрей Белоусов получил в 2020 году. Но даже на этом высоком месте Андрей Рэмович не был публичным человеком. Белоусов типичный технократ без видимых политических амбиций – сейчас таких в Правительстве большинство. Самыми яркими чертами личности нового хозяина дома на Фрунзенской набережной считается жесткая государственность и кристальная честность. Ни одного даже намека на коррупционный скандал или иную провокацию. Возможно, именно поэтому Андрей Белоусов и не был интересен СМИ до нынешнего момента.
Назначение Белоусова на должность Министра обороны означает значительное увеличение финансовых вливаний в Армию, что не может не сказаться положительно на ходе СВО
Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина. Для этого стоит посмотреть на ситуацию в экономике, на которую давят самые масштабные в истории санкции. Рост вполне осязаемый и прогнозируемый. Не случайно никого из экономической обоймы Правительства России после инаугурации президента не убрали. А одного из них – Андрея Белоусова – перевели в главы самого могущественного силового ведомства. О перспективах нового Министра можно сказать одно – он должен будет максимально жестко и быстро оптимизировать расходы государства на оборону и СВО. Армия значительно расширяется, требует гигантские средства и министерству нужен жесткий банкир. Белоусов 13 мая перед Советом Федераций вполне четко описал, чем будет заниматься первое время:
Не стоит забывать и про личность Сергея Шойгу. Как известно, он назначен на должность секретаря Совета безопасности России, то есть Сергей Кужугетович есть остался в ближнем круге Владимира Путина. Но не это важно. Гораздо интереснее Сергей Кужугетович выглядит в креслах заместителя президента в комиссии по ВПК и руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В военном ведомстве сформировался своеобразный триумвират – Белоусов курирует финансы, инфрастуктуру и инновационное развитие, Шойгу вопросы разработки и производства боевой техники, а начальник Генштаба Герасимов добывает победу России на поле боя. Интересная конфигурация, явно рассчитанная на затяжной конфликт с Украиной.
Чего ждать от нового Министра? Об этом говорить пока слишком рано. Но вот о том, чего не стоит ждать, сказать стоит. Наверное, не стоит ждать смотров перспективной боевой техники, на которых новый министр будет советовать куда поставить пулемет, а где мотор помощнее разработать. Как ни крути, но это не дело Министра обороны. И даже не его заместителей. Есть надежда, что сугубо гражданский Белоусов не облачится в мундир генерала армии, хотя он ему и положен как Действительному государственному советнику 1-го класса на военной должности. Андрей Белоусов – это человек, который действительно может разогнать российскую экономику через оборонные заказы. Промышленность, по мнению экономиста, играет важнейшую роль в увеличении благосостояния государства и заказы для ВПК здесь как нельзя кстати. За это во вражеском стане Белоусова уже назвали «опасным министром». Появление Андрея Рэмовича у руля Российской Армии вообще нехорошая новость доля киевского режима.
В конце можно привести афоризм французского маршал XVII века Жака д,Эстамп де ла Ферте: «Бог всегда на стороне больших батальонов». В приложении к истории назначения экономиста Андрея Белоусова, афоризм дополним следующим – батальоны должны быть не только большими, но и богатыми. Во всех смыслах этого слова.
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