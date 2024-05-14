Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии

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Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии
Андрей Рэмович Белоусов, 1959 года рождения, Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го ранга


Экономист-кибернетик


Звучит почти как анекдот, но самый популярный запрос на исходе 12 января в русскоязычных поисковых системах связан с личностью Андрея Рэмовича Белоусова. Украинский сегмент Интернета также, мягко говоря, взбудоражен совершенно неожиданным назначением нового министра обороны России. И действительно, более необычного руководителя военного ведомства найти сложно.



Андрей Рэмович сугубо гражданский человек, о котором в приложении к Министерству на Фрунзенской набережной до 12 мая не говорил никто. В прогнозах после инаугурации Владимира Путина на место Сергея Шойгу ставили либо действующего Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, либо просто оставляли министра на очередной срок. Последний вариант, не смотря коррупционный скандал с Тимуром Ивановым, был вполне рабочим. На переправе, как известно, лишний раз не размениваются.

И вот, в самый разгар спецоперации, на должность министра обороны становится доктор экономических наук Андрей Белоусов. Это не первый гражданский министр, но первый настолько далекий от военной стези. Был еще Анатолий Сердюков, но тот, хотя бы срочную службу прошел. Также не служившего в армии Сергея Шойгу назвать гражданским министром можно с большой натяжкой. С 1991 по 2012 годы он руководил вполне военизированной структурой МЧС. Все вышесказанное делает назначение Белоусова на пост Министра обороны в самый разгар спецоперации беспрецедентным. Как оказалось, на это у президента Путина были свои причины.


Первая и самая главная причина - деньги в Армию, наконец, пойдут значительные. По оценке Дмитрия Пескова, уровень расходов будет составлять до 7,4 процента от ВВП, что сравнимо с показателями 80-х годов прошлого столетия. Скандальное задержание Тимура Иванова несколькими неделями ранее, показало, что в ведомстве Шойгу с финансовым контролем не все просто. Говорить о том, что ближайшего соратника Владимира Путина Шойгу сняли из-за заворовавшегося заместителя, нельзя. Скорее это было обозначение проблемы. В том числе и для Андрея Белоусова.

Кстати, а что мы знаем о без пяти минут Министре обороны Российской Федерации? Прежде всего, он выходец из семьи интеллектуалов высокого ранга. Отец, Рэм Белоусов, был одним из разработчиков знаменитой «косыгинской» экономической реформы, а мать Алиса Павловна, защитила кандидатскую диссертацию по химии и занималась радиохимией. По биографии Андрея Белоусова можно снимать образцово-показательный фильм о правильной советской молодежи. Сначала одна из лучших в столице физматшкола, потом престижный экономический факультет МГУ и аспирантура Центрального экономико-математического института Академии наук. К слову, МГУ Белоусов закончил с отличием по специальности «экономист-кибернетик», что очень соответствовало профилю НИИ. Очная учеба в аспирантуре позволила молодому экономисту избежать срочной службы в армии. Кто бы мог подумать, что спустя сорок с лишним лет Андрей Белоусов будет назначен Министром обороны? 13 мая в Совете Федерации пока еще кандидат в министры скажет сакраментальное о своем новом кресле: «Жизнь пошла другим путем». Это, Андрей Рэмович, еще мягко выражаясь.

Большое перераспределение


Продолжаем удивляться биографии будущего Министра обороны. Андрей Рэмович – это типичный и очень прогрессивный ученый советской закалки. В 1988 году он защищает кандидатскую по теме «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». Ни слова о военном деле или, хотя бы, о военной экономике. Много позже, уже в 2006 году Белоусов защищает докторскую по экономике и в ней снова сугубо гражданские проблемы – тема звучит как «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики». Автореферат труда, кстати, в свободно доступе. Кому интересно, можно познакомиться.

Андрея Белоусова можно с уверенностью назвать высококлассным специалистом по макроэкономике, что не могло остаться незамеченным в Правительстве. Сначала ученый консультировал госуправленцев, а с 2006 года стал заместителем министра экономического развития. Далее служил директором департамента экономики при аппарате правительства России. Работал в команде с Игорем Шуваловым и Эльвирой Набиуллиной, где строил экономическую повестку государства на годы вперед. Вершиной карьеры до 12 мая 2024 году можно считать должность первого заместителя Председателя Правительства Михаила Мишустина, которую Андрей Белоусов получил в 2020 году. Но даже на этом высоком месте Андрей Рэмович не был публичным человеком. Белоусов типичный технократ без видимых политических амбиций – сейчас таких в Правительстве большинство. Самыми яркими чертами личности нового хозяина дома на Фрунзенской набережной считается жесткая государственность и кристальная честность. Ни одного даже намека на коррупционный скандал или иную провокацию. Возможно, именно поэтому Андрей Белоусов и не был интересен СМИ до нынешнего момента.


Назначение Белоусова на должность Министра обороны означает значительное увеличение финансовых вливаний в Армию, что не может не сказаться положительно на ходе СВО

Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина. Для этого стоит посмотреть на ситуацию в экономике, на которую давят самые масштабные в истории санкции. Рост вполне осязаемый и прогнозируемый. Не случайно никого из экономической обоймы Правительства России после инаугурации президента не убрали. А одного из них – Андрея Белоусова – перевели в главы самого могущественного силового ведомства. О перспективах нового Министра можно сказать одно – он должен будет максимально жестко и быстро оптимизировать расходы государства на оборону и СВО. Армия значительно расширяется, требует гигантские средства и министерству нужен жесткий банкир. Белоусов 13 мая перед Советом Федераций вполне четко описал, чем будет заниматься первое время:
«Денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать».
Здесь же обозначены проблемы с зарплатами военнослужащих, жильем и госпитализацией, а также с чрезмерной бюрократизацией в оборонном ведомстве. Дмитрий Песков ранее дополнил круг обязанностей Белоусова импровизированным афоризмом: «На поле боя побеждает тот, кто открыт инновациям». Ждем технологической революции на СВО?

Не стоит забывать и про личность Сергея Шойгу. Как известно, он назначен на должность секретаря Совета безопасности России, то есть Сергей Кужугетович есть остался в ближнем круге Владимира Путина. Но не это важно. Гораздо интереснее Сергей Кужугетович выглядит в креслах заместителя президента в комиссии по ВПК и руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В военном ведомстве сформировался своеобразный триумвират – Белоусов курирует финансы, инфрастуктуру и инновационное развитие, Шойгу вопросы разработки и производства боевой техники, а начальник Генштаба Герасимов добывает победу России на поле боя. Интересная конфигурация, явно рассчитанная на затяжной конфликт с Украиной.

Чего ждать от нового Министра? Об этом говорить пока слишком рано. Но вот о том, чего не стоит ждать, сказать стоит. Наверное, не стоит ждать смотров перспективной боевой техники, на которых новый министр будет советовать куда поставить пулемет, а где мотор помощнее разработать. Как ни крути, но это не дело Министра обороны. И даже не его заместителей. Есть надежда, что сугубо гражданский Белоусов не облачится в мундир генерала армии, хотя он ему и положен как Действительному государственному советнику 1-го класса на военной должности. Андрей Белоусов – это человек, который действительно может разогнать российскую экономику через оборонные заказы. Промышленность, по мнению экономиста, играет важнейшую роль в увеличении благосостояния государства и заказы для ВПК здесь как нельзя кстати. За это во вражеском стане Белоусова уже назвали «опасным министром». Появление Андрея Рэмовича у руля Российской Армии вообще нехорошая новость доля киевского режима.

В конце можно привести афоризм французского маршал XVII века Жака д,Эстамп де ла Ферте: «Бог всегда на стороне больших батальонов». В приложении к истории назначения экономиста Андрея Белоусова, афоризм дополним следующим – батальоны должны быть не только большими, но и богатыми. Во всех смыслах этого слова.
65 комментариев
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  1. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +8
    Сегодня, 06:19
    Опасный это точно, в хорошем смысле, раз народ взбодрился и начинает шутить laughing
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 07:04
      Цитата: nikolaevskiy78
      Опасный это точно, в хорошем смысле, раз народ взбодрился и начинает шутить laughing

      С первого дня войны меня мучает одна мысль, как бы придумать так, чтобы украинцы развернули оружие и вместе с нашими, плечом к плечу, вдарили по нате. К сожалению, кроме ликвидации Зеленского дальше не придумывается. Может у Андрея Рэмовича получится?
      Я, конечно, понимаю, что это смешная маниловщина, но как чертовски заманчиво!
      Какое было бы счастье ...
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        +1
        Сегодня, 07:23
        Посмотрим, может он формулу какую-нибудь придумает. Пифагоровы штаны накинет на архимедов рычаг и как повернет. Математик все-таки laughing Шутю
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +2
          Сегодня, 08:24
          Как гласит пословица- "Поживем, увидим". Главная его задача сейчас провести ревизию в армии и оборонном секторе промышленности, и отстранить от кормушки проворовавшихся генералов и менеджеров от оборонки- только после этого можно будет решать задачи по хорошему обеспечению армии вооружениями.
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 07:24
        mann, это возможно было в 14-15 годах, по крайне мере в основном в своей массе жители востока, юга и севера Украины были на "нашей стороне". Сейчас все намного сложнее.
      3. Гражданский Звание
        Гражданский
        +3
        Сегодня, 07:40
        Какой перспективный и молодой пенсионер, всего 65 лет а уже министр обороны. А Шойгу пошел на повышение, будет контролировать молодую поросль.
        Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве

        laughing
  2. Алекс_1973 Звание
    Алекс_1973
    0
    Сегодня, 06:20
    Интересное кино. Будем посмотреть, что из этого назначения выйдет. В любом случае финансист у руля армии не самый худший выбор, глядишь и правда меньше воровать станут.
    1. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +7
      Сегодня, 07:12
      Ничего хорошего не выйдет.
      В кремле окопалась шайка ворья, во главе с гарантом. Про них еще Пригожин говорил.
      У нас в стране капитализьм, это его представитель. Денег у них будет еще больше, а у нас как всегда. Армия это и есть мы.
      А судя по статье, его прямо сейчас нужно причислить к лику святых и иконы с него писать. Святее самого гаранта получился.
      Его через пару лет снимут с должности и будут нам сказки рассказывать - "мы то думали, что он хороший, а он вона какой"!
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        -7
        Сегодня, 07:22
        Оби Ван Кеноби (Сигизмунд Вольдемарович)
        Ничего хорошего не выйдет.
        Сказал как отрезал.
        В кремле окопалась шайка ворья, во главе с гарантом.
        Есть доказательства? Если есть, то вам в генпрокуратуру, а если нет, то за такое вот бла-бла как бы статья корячится.
        У нас в стране капитализьм
        Как бы да, социализм мы сами профукали, так что снявши голову по волосам не плачут.
        Армия это и есть мы.
        В каком полку служили? (О.Бендер.)
        А судя по статье, его прямо сейчас нужно причислить к лику святых и иконы с него писать.
        А у вас есть обратная информация?
        1. Оби Ван Кеноби Звание
          Оби Ван Кеноби
          +8
          Сегодня, 07:26
          Еще один ура-патриот нашелся.
          Вы тоже Мишустину верите, что средняя зарплата по стране 73 000 рублей?
          Вам скорее к Киселеву в передачу. Здесь про другое пишут.
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            -1
            Сегодня, 08:01
            Еще один ура-патриот нашелся.

            Ну ура не ура, а в отличие от вас на СВО побывал.
            Вы тоже Мишустину верите, что средняя зарплата по стране 73 000 рублей?
            Чего, на опохмел не хватает? Вперед в военкомат, з/п от 210 тыров, опять же мозги на место поставят и Родину любить научат, ну правда если выживешь.
            1. Оби Ван Кеноби Звание
              Оби Ван Кеноби
              +4
              Сегодня, 08:18
              Родину я очень люблю. И народ наш тоже люблю.
              А упырей-капиталистов терпеть не могу.
              Так понятно?
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                0
                Сегодня, 08:20
                Родину я очень люблю. И народ наш тоже люблю.
                Ну с дивана мы все "патриоты", вы это делом докажите.
                А упырей-капиталистов терпеть не могу.
                Куда прикажете их деть? Повесить принародно на лобном месте?
                1. Оби Ван Кеноби Звание
                  Оби Ван Кеноби
                  +4
                  Сегодня, 08:24
                  Все. Надоел. Куда хочешь, туда и девай. Хочешь домой забери, хочешь на передовую отправь.
                  Дискуссия окончена.
                  1. Алекс_1973 Звание
                    Алекс_1973
                    0
                    Сегодня, 08:27
                    Все. Надоел. Куда хочешь, туда и девай. Хочешь домой забери, хочешь на передовую отправь.
                    Дискуссия окончена.
                    Быстро сдулся.
                    1. BecmepH Звание
                      BecmepH
                      -1
                      Сегодня, 09:14
                      Цитата: Алекс_1973
                      Быстро сдулся.

                      Так нету аргументов. Главное пыль поднять...
                      1. Алекс_1973 Звание
                        Алекс_1973
                        -1
                        Сегодня, 09:27
                        Что верно, то верно тёзка! У меня брат двоюродный есть, сейчас в Москве живет, вечно всем не доволен, навальнист, всё ему волну надо поднимать против действующей власти. В армии не служил (откосил), налогов не платит (работает в черную), но при этом всем не доволен. Все ему всё должны, но он никому ничего не должен. При этом у него не возникает мысли, за счет чего существует полиция, скорая помощь и прочие службы, если он от налогов уходит. Т.е. государство ему вечно должно, но при этом он государству не должен НИЧЕГО...!!! Вот как с такими де Биллами жить?!
            2. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              +2
              Сегодня, 08:28
              Ну ура не ура, а в отличие от вас на СВО побывал.
              Если Вы там были, то хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение об этой книге:
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                +3
                Сегодня, 08:39
                Честно говоря не читал и даже не видел. А о чём там если вкратце? Просто нет времени искать и читать.
                П.С. Посмотрел краткое содержание. Могу сказать, что война есть война. Да, и я лично был очевидцем очень нелицеприятных вещей. От прямого дебилизма, до торговли справками о ранении. Кому война, а кому мать родна. Могу сказать, что от скакуасов мы мало чем отличаемся. И ошибки в командовании, и заваливание мясом, и оставление позиций без приказа, всё то, что пишут про укропов, всё тоже самое присуще и нам.
                Рассказывать долго, да и ничего особо хорошего.
                1. Gomunkul Звание
                  Gomunkul
                  +2
                  Сегодня, 08:44
                  (Алексей)
                  Спасибо за честностьhi
                  1. Алекс_1973 Звание
                    Алекс_1973
                    +2
                    Сегодня, 08:52
                    Спасибо за честностьhi
                    Не за что! hi
                    Просто для понимания, люди есть люди и они все разные. Где то есть и грамотные и смелые командиры, которые пекутся о личном составе, а где то есть и такие как наш, который на передке ни разу не был, но при этом успешно торговал справками о ранении. Но опять же, это наши люди, которые к нам не из Космоса прилетели, человеческий фактор он везде, в ВОВ тоже не все святые были, давайте уж честно!
                2. BecmepH Звание
                  BecmepH
                  +1
                  Сегодня, 09:16
                  Спасибо за честность!
                  Цитата: Алекс_1973
                  Честно говоря не читал и даже не видел. А о чём там если вкратце? Просто нет времени искать и читать.
                  П.С. Посмотрел краткое содержание. Могу сказать, что война есть война. Да, и я лично был очевидцем очень нелицеприятных вещей. От прямого дебилизма, до торговли справками о ранении. Кому война, а кому мать родна. Могу сказать, что от скакуасов мы мало чем отличаемся. И ошибки в командовании, и заваливание мясом, и оставление позиций без приказа, всё то, что пишут про укропов, всё тоже самое присуще и нам.
                  Рассказывать долго, да и ничего особо хорошего.
        2. Podvodnik Звание
          Podvodnik
          +8
          Сегодня, 07:44
          . Есть доказательства?

          Последние 24 года разве не наглядны? Ничего кроме слов.
          Цапков взяли только после того, как они вырезали несколько семей. До этого люди писали куда только могли. И что?
          Кузнецов из Московской области, Хорошавин, Реймер, полковник Захарченко, ГИБДД краснодарского края с золотыми унитазами, Иванов тот же. Многомиллиардные взятки и хищения! Десятилетиями! И что, ни кто не знал? Не видел? А где налоговая инспекция была? Налоговая полиция? МВД, ФСБ?
          Картины, недвижимость, брюлики, Бугатти и прочее. Траты во много раз превышали официальные доходы. И что?
          Камень в болото бросили. Один. Ну может два.
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            -2
            Сегодня, 08:05
            Podvodnik (Игорь)
            Последние 24 года разве не наглядны? Ничего кроме слов.
            В смысле кроме слов ничего? У вас магазины пустые? Как бы мы на сегодняшний день самая подсанкционная страна в мире. При этом экономика растет и с голода вроде никто пока не помер.
      2. Шарнхорст Звание
        Шарнхорст
        +1
        Сегодня, 09:07
        Скажите спасибо что нам больше повезло чем немцам с гинекологом фон дер Ляйен!
  3. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +4
    Сегодня, 06:20
    Как говорится поглядим. Человек действительно интересный. Видимо, генералам арбатского военного округа прийдется умерить аппетиты. Будем поглядеть.
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +4
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Русский ватник
      Человек действительно интересный.

      И сходство интересное:
  4. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 06:26
    Не стоит забывать и про личность Сергея Шойгу. Как известно, он назначен на должность секретаря Совета безопасности России, то есть Сергей Кужугетович есть остался в ближнем круге Владимира Путина. Но не это важно.
    Кузнецов Юрий Васильевич: ЗАДЕРЖАН...Начальник Главного Управления Кадров МО. Генерал-лейтенант. Кто думает, что пурга - нет, это ТАСС уполномочен заявить.
    https://tass.ru/proisshestviya/20786197
    И зам министра Иванов в КПЗ.
    Всвязи с чем становится любопытно, чем кончит Шойгу, и как скоро. Застрелится? Скоропостижно? Несчастный случай? Потому что министр обороны, пусть и бывший, на скамье подсудимых - не самый лучший вариант для престижа Вооруженных Сил, страны, и лично Гаранта.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 08:17
      чем кончит Шойгу, и как скоро. Застрелится?
      А разве уже сейчас не понятно?
      Бывший министр обороны продолжит работать в области, которую он «прекрасно знает изнутри и вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», резюмировал пресс-секретарь.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 06:29
    "Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина. "Весьма спорный,мягко говоря,вопрос.А так,да.Похоже авгиевы конюшни,разведенные в МО пора чистить.Больше и сказать нечего.Время покажет
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 09:31
      Цитата: dmi.pris1
      "Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина. "Весьма спорный,мягко говоря,вопрос.А так,да.Похоже авгиевы конюшни,разведенные в МО пора чистить.Больше и сказать нечего.Время покажет

      Всё верно! Но! Я-танцор (к примеру). Меня засунули в танк, самолёт, пароход...(после ремонта), и сказали, что бы я оставил только нужное...
      Какой от меня толк, если меня запихнули туда, где я ничего не знаю?
      Я не понимаю логики с этим назначением? У нас что, нету честных начфинов в армии? Нету военных экономистов?
      И меня настораживает общая эйфория. То что Кужугетович "устал" - понятно.
      Остаётся только довериться Верховному.
  6. Essex62 Звание
    Essex62
    +9
    Сегодня, 06:31
    Вывод о том ,что денег на СВО может не хватить ,оказался верным. Борцуны тащат на одну из ключевых должностей сугубого профи,с чистой репутацией. Стало ясно,что пора наводить порядок в финансах, прибрать потоки в честные руки и направить в нужное русло. До башен похоже дошло-остановить войну та сторона не даст,её надо выигрывать на поле боя. Но одного Белоусова мало будет,надо изыскивать таких-же несколько десятков. Вопрос-есть где?
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +7
    Сегодня, 06:32
    Иванов "отмывал" деньги которые выделяла Шевцова, а Шойгу делал вид, что ничего не видит, ничего не слышит и ничего не знает. Иванова и Шойгу "ушли". Если Шевцова останется, то все, что сейчас происходит в МО - ИАД (имитация активной деятельности). Коррупция как была, так и останется. Если Шевцову тоже "уйдут" (а еще лучше посадят), то тогда "будем посмотреть"...
  8. mark1 Звание
    mark1
    +4
    Сегодня, 06:36
    Интересно куда денут курятник - за шефом на новую работу?
    1. Апис1962 Звание
      Апис1962
      +1
      Сегодня, 07:08
      По основной специальности - в бордель наверное или в эскорт.
  9. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 06:39
    Посмотрим. Главное, чтобы не как сердюков.
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    Сегодня, 06:45
    . Дмитрий Песков ранее дополнил круг обязанностей Белоусова импровизированным афоризмом: «На поле боя побеждает тот, кто открыт инновациям».

    Хорошо, что не этого "полководца" поставили.

    . Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина.

    То то последние 24 года наша экономика из кризисов не вылезала! А девальвация и хроническая инфляция были у нее лучшими подругами. Провалены так же и главные экономические реформы (2012-2020), которые именовались Майскими указами.
  11. U-58 Звание
    U-58
    +2
    Сегодня, 06:47
    А для чего, собственно, нужно надеяться, что новый министр не наденет мундир?
    Он будет работать как раз в таком ведомстве, где мундир и соответствующие рангу погоны играют далеко не последнюю роль.
    Это может кому-то не нравится, но это твердый факт.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 07:02
      Как раз если он один без мундира будет производить большее впечатление на мундироносцев
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 07:26
      В Америке наоборот, Ллойд Остин снял мундир 4-звездного генерала, и через 4 года стал министром. Причем в порядке исключения, кое пришлось получать от Конгресса, потому что по закону министр обязан быть штатским, а военный имеет право только через 7 лет после увольнения из рядов.
      Кстати, в СССР во время войны Сталин стал Наркомом Обороны и Верховным Главнокомандующим, не имея звания вообще, от слова "совсем". А звание маршала Сталин получил в 1943, официально «по занимаемой должности», а на самом деле уступил требованиям генералитета, которому было неуютно подчиняться «пиджаку», пусть и самому Сталину. Ну хотелось им вместо "товарищ верховный главнокомандующий" обращаться "товарищ маршал". Генералиссимусом он вообще стал только 27 июня 1945 года, а от особых эполет отказался, сказал, что ему хорошо и в маршальском мундире, и всем пришлось согласиться.
      А то, что принимать парад в пиджаке выглядит несколько нелепо, так эту функцию вполне можно перепоручить, скажем, начальнику Генштаба, или еще кому из генералов с многими звездами.
      1. U-58 Звание
        U-58
        +1
        Сегодня, 08:35
        Все это факты истории.
        Таким же фактом является сложившаяся за крайние 100 лет традиция, по которой военными командует военный человек. Поэтому, когда в ведомстве были Кокошин, Сердюков, это вносило некую дисгармонию в ощущении складывающегося мироустройства.
        Ненешние бабы-енералы это тонко чувствовали и полагающиеся мундиры гражданской службы адаптировали к военным, что в принципе, правильно. Иначе, для чего эти мундиры с погонами вообще нужны?
        Или вот, Захарова-звезда МИДа, гражданское лицо в гражданском ведомстве, по рангу-генерал армии, мундир на службе не носит.
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:50
    Он закончил математическую спецшколу в Москве, а это уже совсем другой уровень, как уровень мышления, так и руководства. Одним словом, поглядим, что будет дальше
  13. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 06:52
    Когда идут военные действия,всегда находятся паразиты,желающие погреть руки на этой почве.Главным достоинством Белоусова считают то,что он не является либералом.Как будто все не либералы все хорошие люди.Наполеон и Гитлер тоже не были либералами.Напрягает и еще то,что доктрина ядерного сдерживания меняет свой образ.Слишком много за последнее время появляется людей,призывающих к ядерной войне.Не ставя безопасность нашего общества.В последнее время Родина рисуется не как место для проживания нашего населения с ее великолепными просторами.А как некая субстанция,которую необходимо защищать.
  14. Апис1962 Звание
    Апис1962
    0
    Сегодня, 06:57
    Либерал, специалист по макроэкономике как то слабо сочетается с продвигаемой характеристикой фигуры патриота-государственника и технократа. Есть сомнения в кристальной честности экс либерала, Чубайс в качестве примера. Но все-таки хочется верить в лучшее и надеяться на хорошее.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 09:10
      а при чем "чесность" к "либерализму"?
      дирижист не может быть коррупционером?
      или предпочтение "сравнительно более свободной частной инициативы и меньшего перераспределения" (без доведения до абсурда через крайности), как-то автоматически предполагает вредоносную сущность условного воландеморта, который злой потому что злой? ))
  15. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 06:59
    Правильно люди говорят, поживем-увидим. Не буду лукавить если скажу что люди смотрят с оптимизмом, а это уже хороший аванс, оправдает ли его человек, посмотрим.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 09:13
      Да только, чего-то, и живем, чтобы видеть, потом видим и разочаровываемся и так по кругу...
  16. deathtiny Звание
    deathtiny
    +1
    Сегодня, 07:02
    самый популярный запрос на исходе 12 января в русскоязычных поисковых системах

    автор недоотпраздновал Старый Новый Год? ))
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 07:10
      автор недоотпраздновал Старый Новый Год? ))
      Не опохмелился wink
  17. parusnik Звание
    parusnik
    -1
    Сегодня, 07:17
    От перемены мест слагаемых,сумма не изменится..
  18. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 07:21
    Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина

    Рыдаю от смеха...
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      -3
      Сегодня, 09:14
      а что не так? сравнительно эффективный, да.
      чудес не совершали, но ситуацию на плаву удерживали, там, где было предостаточно критических рисков и неочевидных решений...
      средний уровень жизни подрос существенно (за ВСЁ "путинское время"; и это НЕ о том, что "а вот у меян и моих знакомых не так...")... среда как для предпринимателей, так и для корпораций, стала прозрачнее, бюрократия не побеждена, но существенно оптимизирована. Рубль падал больно, но опять же, это далеко не Венесуэла-Зимбабве, и даже не Турция...
  19. АА17 Звание
    АА17
    +1
    Сегодня, 07:24
    Назначить гражданского чиновника на пост МО - сильный ход со стороны Путина.

    В ходе успешных действий ВС России, авторитет Армии в стране растёт. В перспективе Армия может стать влиятельной политической силой, которая захочет претендовать на Власть.
    Захотят ли войска, участвующие в СВО, принять сомнительные итоги будущих переговоров о мире?

    Назначение Белоусова это попытка контроля над ВС России.

    П.С. Белоусова можно было назначить вместо Шевцовой, чтобы отслеживать финансовые потоки,
    Министром Обороны должен быть военный, участвующий в СВО.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:23
      Назначить гражданского чиновника на пост МО - сильный ход со стороны Путина.
      Может Кремль начал работу в плане подготовки операции "Приемник"? И Белоусова готовят на пост будущего президента РФ?
      1. deathtiny Звание
        deathtiny
        -1
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Gomunkul
        Может Кремль начал работу в плане подготовки операции "Приемник"? И Белоусова готовят на пост будущего президента РФ?

        вполне может быть... этот срок ВВП, видимо, таки завершающий...
        потому потихоньку двигают баланс в пользу парламента (пока декоративными "согласованиями министров", но уже более чем ничего)...
        в стиле ВВП, кстати, готовить неожиданные каровые решения... и обеспечивать "цепочку преемников"... т.е., чтобы готовить преемника себе в лице Мишустина (условно), нужен преемник и на место мишустина.
        поэтому, вполне возможно, как потенциального кандидата, и Мишустина готовят, и Белоусова... и кого-то из сильных губернаторов (вполне еще успеется через ротации обкатать на месте министра / вицепремьера)...
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      -1
      Сегодня, 09:16
      мы ведь одинаково понимаем, что непосредственно боевыми действиями руководит "генштаб" (Герасимов)... а минобороны это система обеспечения (всем) в первую очередь.
      тут важно соблюдать баланс, в эту сторону и сделан шаг таким назначением.
      1. АА17 Звание
        АА17
        +1
        Сегодня, 09:24
        Любой руководитель должен иметь профильное образование, чтобы быть компетентным в сфере своей деятельности.
        Бывают исключения, для талантливых.
  20. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    +5
    Сегодня, 07:53
    . Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина

    Ну да.... Мой кошелек так не думает.
    1. С.З. Звание
      С.З.
      +3
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Podvodnik
      . Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина

      Ну да.... Мой кошелек так не думает.


      При капитализме "эффективность" вовсе не означает пользу для большинства населения, скорее, "эффективное изъятие средств у населения в пользу правящего класса". В этом случае все происходящее весьма эффективно.
  21. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 07:59
    Андрея Белоусова можно с уверенностью назвать высококлассным специалистом по макроэкономике, что не могло остаться незамеченным в Правительстве.
    Да. Еще год назад при попытке назначить такого человека на по настоящему значимый пост его бы банально убрали. "Консультировать правительство", это был предел, на который мог рассчитывать высококлассный специалист. И вдруг... Изменения идут, и они потрясающие. Лично я просто боюсь верить...
    Люто надеюсь, что скоро дойдет до "самого эффективного" экономического блока. Да, когда было необходимо заставить наших отвязных "бизнесменов" снизить безумные нормы прибыли до сколь нибудь разумных, методы "самых эффективных" были очень в тему. Но когда понадобилась РЕАЛЬНАЯ экономика, эффективность этого воровитого бандюшья... ой, оговорился, жутко вумных экономистов, разумеется!! больше не нужна. Хватит. Больше 30 лет рушили и портили...
    К сожалению, очень многого не вернуть никак, что ни делай. Но появилась надежда! Только бы все опять не ушло вместе с мобилизацией на военные нужды. Даже СССР проскочил по этому гибельному пути. Вроде как угол срезал... а потом все опять вернулось к вялому расслаблению. Системных реформ СССР тогда не провел, просто заставил людей рвать из себя последние силы простым обьяснением - не будем пахать как проклятые, проиграем войну. Война кончилась, системно ничего не изменилось, сверхмобилизация выпила из работников жизнь... Только не еще раз! Третьей попытки не будет!
  22. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 08:09
    Очень логичное назначение.

    Политика - концентрированное выражение экономики. В данном случае соглашусь с автором этого выражения.

    СВО имеет прежде всего экономические цели, которые не удалось достигнуть политическими средствами, поэтому пришлось применять военные, но при этом цели остаются экономическими, а средства обеспечения военной операции при затяжном конфликте на истощение - также экономические прежде всего.
  23. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    0
    Сегодня, 08:19
    Экономический блок традиционно один из самых эффективных в правительстве Путина Эта фраза самая самая во всей статье laughing Прогиб зачётный.
  24. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 08:47
    Мы движемся к западной модели армии.
    Когда МО отвечает за то чтобы солдат был снабжен, вооружен, подготовлен, и доставлен на поле боя.
    В кого он будет стрелять решает политическое руководство.
    Как - решает Генштаб и Ко.
    В этом случае от министра обороны требуется умение рулить финансовыми потоками и личная преданность
  25. Хикаро Звание
    Хикаро
    0
    Сегодня, 09:01
    Когда Брежнев назначил новым министром обороны СССР , штатского человека Д Ф Устинова,это тоже вызвало раздражение в армии, главным образом среди генералитета!! Даже Варенников и тот в своих мемуарах приложился про Устинова, дескать засыпал он при докладах Огаркова!! А по сути то именно назначение Устинова и дало импульс развития нового вооружения Советской Армии!! Именно при нем и было создано многое из того ,что до сих пор используется в Российской армии, и был сделан капитальный задел на будущее, что и спасло Россию в 90 годах. Про ракетно ядерное лоужие уже и не напоминаю, итак понятно! Конечно сравнивать Белоусова и Устинова не корректно, но сам смысл назначения его на эту должность становится более понятным! При СССР тже шло неуклонное увеличение финансирования армии, и поэтому назначение Устинова было как никогда своевременным! Зная досконально ВПК он неплохо распорядился этим финансированием. Но и ошибки тоже у него были, пример Челомея и каспийского монстра! Поэтому будем посмотреть как у Белоусова получится!
  26. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:07
    Учился в физмат школе, но пошёл дальше на экономиста. laughing Сердюков тоже не был военным, но разгребать не разгрести после него. Из того что есть на данный момент - пару кроватей передвинули.