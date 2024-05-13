Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

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Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

Вслед за Латвией и Литвой об отправке войск на Украину высказалась и Эстония. Как заявил советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл, Таллин готов участвовать в международной коалиции.

Эстония готова к отправке своих войск на Украину, но с одним уточнением — только в западные регионы и без участия в боевых действиях. Отправка эстонских солдат на передовую категорически исключена. Зато эстонцы могут заменить собой тыловые подразделения ВСУ, взяв на себя их обязанности по охране или чему-либо другому. Вот, наверное, украинцы-то обрадуются отправке из тыла на передовую.



Вопрос окончательно не решен, правительство республики еще рассматривает такую перспективу, но склоняется к ее одобрению. Причем эстонцы, как и литовцы и латвийцы, хотят зайти на Украину в составе большой международной коалиции, а если не получится, то согласны и на маленькую, но не в одиночку.

(...) о прямом участии в боевых действиях речи не идет. Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи», тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте.

- заявил Ролл.

Ранее с аналогичными инициативами выступили Литва и Латвия, они тоже готовы отправить своих солдат на Украину, но не сражаться, а тренировать, охранять, обеспечивать логистику и т. д. В то же время большинство стран ЕС и НАТО выступают против отправки войск, опасаясь эскалации конфликта.
40 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    +10
    Сегодня, 20:29
    Пускай отправляют, калибрам и Искандерам нет разницы ,кого обнулять.
    А нам приятней , ибо нехрен лезть не свое дело!
    1. krot Звание
      krot
      +8
      Сегодня, 21:00
      Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

      Надеюсь в этом случае прилетов по западенщине будет в десятки раз больше и именно по прибалтам!
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 21:22
        Всё, товарищи, тушите свет!
        Эстонское снабжение... laughing
        Пора капитулировать!
        Эстонец поймал золотую рыбку, снял ее с крючка, а она говорит ему: "отпусти меня, я исполню любое твое желание".
        В ответ на это эстонец берет ее за хвост и со всей дури лупит ее об дерево со словами:
        "не на-то раз-го-ва-ри-вать со мной по русс-ки". laughing
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 22:13
          Ранее с аналогичными инициативами выступили Литва и Латвия, они тоже готовы отправить своих солдат на Украину, но не сражаться, а тренировать, охранять, обеспечивать логистику и т. д.

          Таких продуманных готовых "тренировать, охранять, обеспечивать логистику и т. д." и среди местных хохлопов с избытком хватает... Нет уж лабусы, пожалуйте в окопы, а там уж ФАБы сами разберутся кто вы и откуда, но им это как-то до лампочки... Всех рядышком положат и закопают...
      2. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 21:43
        Так они кордоны ствить туда приедут, что бы не сбежали в европу кто помирать не хочет. И до них очередь дойдет...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +6
      Сегодня, 21:01
      "В очередь, сукины дети, в очередь"! .
  2. Степняк Звание
    Степняк
    +10
    Сегодня, 20:30
    только в западные регионы и без участия в боевых действиях.

    А про ракеты они не слышали?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +7
      Сегодня, 20:37
      Наёмникам там уже прилетало - драпали быстрее своего визга. Даже интересно, как поведут себя прибалты после прилётов "Искандеров".
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 20:38
      Годика через три сообразят.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 20:32
    Еще шпротасов там не хватало. С их заторможенностью я бы им даже собачью будку охранять,не доверил. Был у нас в учебке один эстонец. Ну точно- тормоз! Причем, " камазовский". Вечно на пинках сержантов крутился,из- за своей " шустрой реакции")))
    1. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 21:14
      Ну литовцы, как солдаты, были весьма хороши. Но от утилизации их это не спасёт.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 20:35
    с аналогичными инициативами выступили Литва и Латвия, они тоже готовы отправить своих солдат на Украину, но не сражаться, а тренировать, охранять

    Всё происходит, как в сценарии с поставками, сначала нелетального оборудования-вооружения, потом потихонечку дошли и до вполне себе летального, и сейчас уже речь идёт про ракеты с большим радиусом действия, и о Ф-16
    Так и войсковыми соединениями - сначала грузы какие-нибудь возить, потом, якобы, где-то на второй линии отсиживаться, и в итоге - до прямых столкновений.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +3
      Сегодня, 20:47
      Пока ещё это "поиск скрытых резервов" самой Украины. Первым "умником" был, кстати, Макрон, который мечтал разместить французов на спокойной Белорусско-Украинской границе, а ВСУшных погранцов соответственно "высвободить" на передовую! Вот и прибалты -туда же!
  5. GrandDao Звание
    GrandDao
    +4
    Сегодня, 20:36
    Идите укры погибать пока эстонские "братушки" будут "утешать" ваших женщин.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +7
      Сегодня, 20:39
      Они европейцы. Они будут друг дружку утешать. На кой им бандеровки?
      1. GrandDao Звание
        GrandDao
        +2
        Сегодня, 20:41
        Ну кто-тож там проституток снимает? А тут бесплатно будет...
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 20:41
    Эстонцам нужно поспешить, а то их место займут другие более резвые и ушлые.
  7. Dzafdet Звание
    Dzafdet
    +4
    Сегодня, 20:46
    и хорошо. Уменьшим поголовье прибалтов. Вообще уже давно пора договор Петра достать и сунуть им под нос.
  8. Hellcos Звание
    Hellcos
    0
    Сегодня, 20:46
    эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи»


    Ловить своими тушками Калибры да Искандеры?
  9. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 20:48
    У руководства Остзейского края, в последние годы, очень сложно и пугающе стало с мировосприятием, здоровыми человеческими инстинктами, да и просто организовать, в голове мыслительный процесс... А отсюда и очень странные "дикие" заявления и желания... Послать необстрелянные ВС в Укрорейх - уничтожить остатки национальных генофондов... Хотя по их "петушино" - задиристым заявлениям их (руководители Остзейского края) этот вопрос абсолютно не волнует... Жаль... Наши "Калибры" быстро всё расставят по своим местам в "Остзейском покере" в Укрорейхе...
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 20:48
    A když celá Ukrajinská armáda bude poražena, tak kdo pak bude bojovat s Ruskem??
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +4
      Сегодня, 20:49
      А если вся украинская армия будет разгромлена, то кто будет воевать с Россией??
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 20:48
    Зато эстонцы могут заменить собой тыловые подразделения ВСУ, взяв на себя их обязанности по охране или чему-либо другому.

    Например оленями прикинуться
  12. Egor-dis Звание
    Egor-dis
    +1
    Сегодня, 21:03
    Походу эстония решила поспорить с польшей за звание политической гиены. Хотя, нет. Не прав. Звание политической гиены неоспоримо. А эстония - просто мелкий политический шакал один, из стаи европейских шакалов, готовых урвать кусок добычи, пока не видят крупные хищники.
  13. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +4
    Сегодня, 21:05
    Представляю себе "радость" тех смелых свиновоенов, которые сидят на попах ровно в тепле и безопасности на западенщине - наконец-то они смогут пойти воевать против ненавистных им "*биков, алкашей и зэков", как они говорят. laughing
  14. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 21:06
    Зато эстонцы могут заменить собой тыловые подразделения ВСУ, взяв на себя их обязанности по охране


    "Значит будут грабить" (с)
  15. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 21:11
    Любые наемники и представители НАТО, для Нас раздражители и их будут уничтожать в первую очередь. Посмотрим, что «быстрые эстонцы», будут говорить при получении гробов?
  16. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 21:13
    о прямом участии в боевых действиях речи не идет. Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи»

    Хм, а попадание под ракетный удар в глубоком тылу будет считаться прямым участием в боевых действиях или косвенным?
  17. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 21:17
    Забавно. Помимо того, что этих супермотивированных и опытных вояк, придётся хоронить там же, на Западенщине, в этих странных лиметрофных образованиях, разве не слышали про казус белли?
  18. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 21:18
    Как же обрадуются бабы и мужики, которые пока отсиживаются на западе Украины. Мне кажется эстонцев будут бить и возможно ножами.
  19. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:20
    Два вопроса:
    1. Будут ли эти тыловые части законной целью для нас?
    2. Обрадуются ли украинско- западенские "тыловики" , что их выдавят на, фронт?
  20. isergil Звание
    isergil
    0
    Сегодня, 21:21
    А с ними как с Францией? Будут считать вступлением в войну?
  21. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 21:22
    Нуу, не знаааю. Реальный случай. Эстония, аэродром Эмари (или Сууркюла, кому как нравится).
    Раннее летнее утро, эстонец-двухгодичник решил пересечь торец ВПП на велосипеде. Да, можно проехать по дороге, но решил сократить путь. Подсветка ВПП включена, заходит на посадку МиГ-23 УБ с разведки погоды с крылом 16. Тушка эстонца поехала дальше, а голова лежала уже отдельно. Спешел для молодых: наушников в те времена не было.
  22. Алт22 Звание
    Алт22
    +1
    Сегодня, 21:22
    Вот так вот и происходит оккупация.
  23. Отшельница Звание
    Отшельница
    0
    Сегодня, 21:23
    Отдельные страны это не НАТО, значит можно в случае ввода войск третьих стран каждой отдельно объявить войну. Той же Латвии. А как сортировать натовцев и латышей? Придется натовцам откатить назад чтобы латышские стрелки в честном бою смогли победить русских.
    МИД должен объявить что в случае отправки третьими странами своих войск на Украину будет считаться объявлением войны России.
    1. agoran Звание
      agoran
      0
      Сегодня, 21:43
      На одном промежутке времени в Латвии 7 похорон и только одна свадьба. Немного подождать, там даже захватывать будет некого.
  24. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:24
    Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

    Так не любите своих сограждан?
    Российским ракетам вообщем-то всё равно, что укровермахт глушить, что бравых эстонцев.
    Готовы организовать приём гробов?
  25. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:27
    А если они себя обзовут международным миротворческим корпусом - типа мы так решили по нашим правилам.Это будет для них зонтиком от Калибров и Кинжалов?
  26. vitochervicco Звание
    vitochervicco
    0
    Сегодня, 21:56
    Ну как этим шавкам не терпится отхватить люлей. laughing
  27. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 22:08
    Отправка эстонских солдат на передовую категорически исключена. Зато эстонцы могут заменить собой тыловые подразделения ВСУ, взяв на себя их обязанности по охране или чему-либо другому.

    Ну а когда в Западную Украину, придут русские солдаты, что должны делать эсьонцы. Если станут воевать, то все знают, что случится. Или мозгов немае ?