Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

(...) о прямом участии в боевых действиях речи не идет. Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи», тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте.

Вслед за Латвией и Литвой об отправке войск на Украину высказалась и Эстония. Как заявил советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл, Таллин готов участвовать в международной коалиции.Эстония готова к отправке своих войск на Украину, но с одним уточнением — только в западные регионы и без участия в боевых действиях. Отправка эстонских солдат на передовую категорически исключена. Зато эстонцы могут заменить собой тыловые подразделения ВСУ, взяв на себя их обязанности по охране или чему-либо другому. Вот, наверное, украинцы-то обрадуются отправке из тыла на передовую.Вопрос окончательно не решен, правительство республики еще рассматривает такую перспективу, но склоняется к ее одобрению. Причем эстонцы, как и литовцы и латвийцы, хотят зайти на Украину в составе большой международной коалиции, а если не получится, то согласны и на маленькую, но не в одиночку.- заявил Ролл.Ранее с аналогичными инициативами выступили Литва и Латвия, они тоже готовы отправить своих солдат на Украину, но не сражаться, а тренировать, охранять, обеспечивать логистику и т. д. В то же время большинство стран ЕС и НАТО выступают против отправки войск, опасаясь эскалации конфликта.