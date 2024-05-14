БПЛА ULTRA с повышенной продолжительностью и дальностью полета
Подготовка БПЛА ULTRA к вылету, 7 мая 2024 г.
Стало известно, что военно-воздушные силы США начали полноценную эксплуатацию нового беспилотного летательного аппарата ULTRA, разработанного Исследовательской лабораторией ВВС и компанией Dzyne Technologies. Этот беспилотник отличается от другой техники своего класса рекордными показателями продолжительности и дальности полета. Он может находиться в воздухе до 80 ч, что дает ему особые возможности при ведении мониторинга и разведки.
На неназванном аэродроме
7 мая пресс-служба ВВС США опубликовала набор любопытных фотографий, показывающих эксплуатацию новейшей техники. Снимки были сделаны ранее в тот же день на неназванной авиабазе в зоне ответственности Центрального командования вооруженных сил. При этом по отдельным деталям можно было определить, что речь шла о базе Аль-Дафра в ОАЭ.
В объектив попал процесс подготовки к вылету новейшего разведывательного БПЛА типа ULTRA. Специалисты осуществляли различные манипуляции, проверяли аппаратуру и т.д. Кроме того, фотограф не упустил возможность сделать эффектные кадры беспилотника на фоне ночного неба.
После подготовки, запечатленной на фотоснимках, БПЛА ULTRA выполнил вылет и направился в зону выполнения разведывательной миссии. Куда он летал, какие объекты снимал и что помог узнать, по понятным причинам, не сообщается. В то же время, в сообщении ВВС не забыли упомянуть особые летные характеристики нового БПЛА, а также обеспеченный ими рост разведывательного потенциала.
Фотографии с авиабазы в ОАЭ представляют особый интерес. Дело в том, что они впервые демонстрируют беспилотник ULTRA в строевой части и на аэродроме развертывания. Из этого следует, что новейший БПЛА прошел все необходимые испытания и получил рекомендацию к развертыванию в войсках. Возможно, пока беспилотник находится только на стадии опытной эксплуатации, но и в этом случае можно говорить об успехе проекта.
В ходе нынешнего развертывания и эксплуатации на базе Аль-Дафра БПЛА «Ультра» должен показать себя с лучшей стороны и подтвердить расчетные характеристики. Если это произойдет, то начнется полноценное серийное производство и распределение техники между частями ВВС.
Проверка радиоэлектронной аппаратуры
Большая продолжительность полета
В середине прошлого десятилетия ВВС сформировали новую концепцию разведывательного БПЛА. Учитывая опыт эксплуатации существующих беспилотников, они предложили разработать новый образец, отличающийся упрощенной конструкцией и повышенной продолжительностью полета. Для более эффективного мониторинга и разведки он должен был непрерывно находиться в воздухе до 2-3 суток.
Новой концепцией предсказуемо заинтересовалось Командование сил спецопераций, и дальнейшие работы велись при его участии. С целью реализации новых идей, в начале второй половины десятых годов Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) запустила две перспективные программы. Первая получила название LEAP (Long-Endurance Aircraft Program – «Программа разработки летательного аппарата большой продолжительности полета»), а следующую обозначили как ULTRA (Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft – «Тактический разведывательный БПЛА большой продолжительности полета»).
Реализацию идей и концепций в металле доверили компании Dzyne Technologies из Калифорнии. К концу десятилетия она построила и вывела на испытания опытные БПЛА LEAP. Для упрощения разработки и сборки, их выполнили на базе одного из существующих легких гражданских самолетов. В дальнейшем такая техника дошла, как минимум, до войсковых испытаний. Не позднее 2020 г. начались реальные разведывательные вылеты в Ираке. В июле того же года один из LEAP был потерян по техническим причинам.
В декабре 2019 г. AFRL впервые открыто сообщила о ходе испытаний беспилотника ULTRA LEAP. Поводом для открытой публикации стал рекорд – опытный БПЛА совершил полет продолжительностью 2,5 суток. К сообщению прилагалось художественное изображение некого беспилотника характерного облика, ранее не фигурировавшего в публикуемых материалах.
Позже стало известно, что на рисунке был изображен БПЛА ULTRA, разработанный AFRL и Dzyne Technologies. В 2021-22 гг. ВВС и исполнители проекта несколько раз публиковали фотографии беспилотника и раскрывали информацию о нем. Упоминалась часть характеристик, основные рабочие возможности и т.д. Из таких публикаций можно было понять, что «Ультра» остается на стадии летных испытаний, но подробности таких мероприятий не приводились.
Недавние новости от ВВС показали, что произошло с проектом ULTRA за прошедшее время. Опытная техника справилась с испытаниями и подтвердила расчетные характеристики. Благодаря этому беспилотник попал в одну из строевых частей ВВС. Теперь можно ожидать, что перспективный БПЛА продвинется дальше и пополнит беспилотный воздушный флот США. Техника этого типа сможет поступить на вооружение ВВС и ССО, дав им новые возможности в сфере разведки и наблюдения.
Проще и дольше
Главной задачей проекта ULTRA являлось максимально возможное увеличение дальности и продолжительности полета БПЛА при сохранении прочих характеристик и стоимости на приемлемом уровне. Решением вновь стало использование готовой основы – на этот раз применили безмоторный планер одной из коммерческих моделей. Его оснастили набором нового оборудования, обеспечивающим дистанционное управление и ведение разведки.
БПЛА «Ультра» имеет обтекаемый фюзеляж переменного сечения, характерный для спортивных планеров. В утолщенной носовой части размещается все основное оборудование; там же находятся ниши для уборки основных стоек шасси. Беспилотник получил прямое высокорасположенное крыло большого удлинения с загнутыми вверх законцовками. Хвостовое оперение – Т-образное, с рулями высоты и направления. Масса и габариты БПЛА пока остаются неизвестными.
Летательный аппарат оснастили силовой установкой неизвестного типа с двухлопастным тянущим воздушным винтом. По всей видимости, используется двигатель внутреннего сгорания. Внутри планера размещены топливные баки высокой емкости. Аэродинамический облик БПЛА указывает на ограниченные скорости полета при высокой экономичности. Благодаря этому достигается продолжительность полета порядка 80 ч.
ULTRA оснащается всеми необходимыми средствами управления и связи. Автопилот способен самостоятельно следовать по заданному маршруту или выполнять команды удаленного оператора. Способ связи со станцией управления и радиус действия с сохранением двусторонней связи не сообщаются.
Проект предусматривает выполнение только разведывательных задач. Для этого под фюзеляжем подвешивается оптико-электронная станция с требуемыми характеристиками. Полезная нагрузка БПЛА – 400 фунтов (ок. 180 кг). Возможно, в будущем ULTRA получит не только оптику, но и радиотехнические средства разведки, такие как РЛС бокового обзора, станция радиоэлектронной разведки и т.д. Нельзя исключать и появление беспилотника-ретранслятора, который будет обеспечивать работу других авиационных систем.
БПЛА ULTRA LEAP в облике 2019 г.
Применение каких-либо вооружений не предусматривается, как минимум, на текущем этапе. Грузоподъемность в 180 кг попросту не позволит дополнить ОЭС для поиска целей достаточным количеством типовых боеприпасов. Кроме того, вызывает вопросы сама концепция БПЛА, способного летать несколько суток и наносить единичные удары.
Новые возможности
Таким образом, после нескольких лет исследований, конструкторских работ и испытаний ВВС США получили желаемый БПЛА с повышенной продолжительностью и дальностью полета. Изделие ULTRA способно оставаться в воздухе более трех суток, ведя наблюдение и передавая данные. С точки зрения разведывательных возможностей этот беспилотник в разы превосходит все прочие изделия, состоящие на вооружении США.
К настоящему времени БПЛА ULTRA от AFRL и Dzyne Technologies дошел до эксплуатации в строевой части и даже развернут на заморской авиабазе. За счет этого ВВС планируют накопить опыт реальной эксплуатации и сделать выводы. Если нынешние полеты и миссии будут успешными, то «Ультра» в будущем станет полноправной частью существующего беспилотного воздушного флота.
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