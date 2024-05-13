Украинские эксперты опасаются, что в случае потери Волчанска ВСУ утратят контроль над территорией площадью в государство Люксембург

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Украинские эксперты опасаются, что в случае потери Волчанска ВСУ утратят контроль над территорией площадью в государство Люксембург

На Украине продолжается обсуждение открытия «нового фронта» Вооружёнными силами России. Речь идёт о взятии российской армией под контроль примерно 130 квадратных километров территории на севере Харьковской области, включая часть территории города Волчанск. Украинские политики, политологи и военные (включая кадровых) пытаются разобраться с тем, кто на Украине виновен в потере как минимум 11 населённых пунктов в Харьковской области менее чем за трое суток, а также с тем, какие угрозы нависают над ВСУ в дальнейшем.

Одна из рассматриваемых угроз для войск Сырского состоит в том, что в случае завершения взятия под контроль Волчанска российская армия может нанести сходящиеся удары сразу с трёх направлений и выбить ВСУ с обширных территорий в сегменте Волчанск-Двуречная-граница РФ. Этот участок территории Харьковской области показан на фрагменте карты (вверху).



Эта территория по своей площади составляет около 2300 кв. км. Для сравнения – это примерно равно площади территории государства Люксембург.

В украинских медиа опасаются того, что эти земли не просто превратятся в буферную зону, а перейдут под полный контроль России и дадут возможность в дальнейшем вести наступательные действия по полному отрезанию Купянской группировки от снабжения.

Напомним, что сейчас часть территорий к северу от Купянска контролируется ВС РФ.
17 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +12
    Сегодня, 20:56
    это примерно равно площади территории государства Люксембург

    Я сегодня за ВВ Воронцова soldier
    --- Территорией Люксимбурга не ограничимся! good
    З.Ы, laughing
    1. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Enceladus
      Я сегодня за ВВ Воронцова
      --- Территорией Люксимбурга не ограничимся!
      З.Ы,

      А без звёздочек сверЬху не считово))
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 21:01
        Уууу батенька, только не называйте меня жуликом! Я правила не нарушаю с *** feel lol
        З.Ы. hi Почему-то первый день после отпуска сегодня ко мне милостлив... все и всех раскидал drinks laughing
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 21:04
          опасаются, что в случае потери Волчанска ВСУ утратят контроль над территорией площадью в государство Люксембург

          Кастрюлеголовые все считают, выгодное-невыгодное приобретение))
          Нечего скоро считать вам будет. Это все Россия! Поменяем полякам Львов на Сувалский коридор.. И шумеров всех во Львов.. Будете там сотки считать свои..)))
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 21:32
          «Рыбарь» о ситуации на Слобожанском направлении по состоянию на 18.00 мск 13 мая:

          ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области: появились первые подтверждения успешного продвижения в Волчанске. Территория Волчанска к северу от разделяющей город реки Волчья и востоку от Соборной улицы практически полностью перешла под контроль российских сил. Да, очаговое присутствие противника может сохраняться, но оборона в северной части города сломлена. Уже в середине дня бои шли в районе улиц Короленко и Гоголя, а территория Центрального парка и микрорайон многоэтажной застройки к востоку от лицея были блокированы и частично перешли под контроль ВС РФ. На западной окраине Волчанска сохраняется присутствие противника.

          Но после уничтожения моста через реку Волчья на улицах Привокзальной и Гагарина у противника остается всего два моста — пешеходный в районе Волчанской центральной районной больницы на улице Шевченко и автомобильный на Соборной улице (трасса Т-21−08). Еще один автомобильный мост (Гуркановский), расположенный восточнее у Волчанского агрегатного завода если и не перешёл полностью под контроль российской армии к этому часу, то как минимум находится под огневым контролем ВС РФ.

          О попытках штурма Волчанского агрегатного завода пока ничего неизвестно, но не исключено, что противник может попытаться опереться на завод, чтобы сохранить плацдарм в северной части города. Еще двумя узлами обороны выступают Волчанский лицей № 1 и больничный комплекс, где по предварительным данным идут наиболее тяжелые бои. На других участках наступления на севере Харьковской области продвижение не столь масштабно.

          Появились кадры из освобождённого ещё два дня назад Глубокого: на восточной окраине села реет флаг Российской Федерации. Бои в садовом товариществе «Лира-1» на восточном берегу Травенского водохранилища продолжаются, после взятия СНТ можно будет говорить о начале штурма Липцев.

          К югу от Мороховца и Олейникова, а также к северу от Лукьянцев фиксируется активность беспилотников украинских формирований и перемещения малых групп российской пехоты. По-видимому, противник сохраняет контроль над Лукьянцами, а в Липцы продолжается переброска подкреплений как из «сборной солянки» территориальной обороны, так и подразделений ГУР.

          Под Старицей и Бугроваткой ВС РФ ведут зачистку сёл, о взятии населённых пунктов говорить пока рано.

          В ближайшее время стоит ожидать завершения зачистки северного Волчанска: тактика российских войск по обрубанию всех коммуникаций, грамотно отлаженная разведка и огневое поражение в составе разведывательно-ударного контура даёт свои плоды. На фоне продолжающегося скандала на т.н.Украине и попыток переложить ответственность друг на друга за крах обороны ВСУ мы видим, как российская армия берёт тот рубеж, который должен был ВС РФ хоть как-то задержать.

          Но преисполняться ура-патриотизма не стоит: ВС РФ ведут тяжёлую работу, пытаясь преодолеть укрепрайоны противника. ВСУ по-прежнему активно задействуют FPV-дроны и коптеры со сбросами, которые наносят ощутимый ущерб наступающим подразделениям.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 21:04
      А что с Воронцовым? Неужто наконец исписался? fellow
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 21:06
        Эх, видимо не выдержала душа поэта... неужто поминать crying drinks Порвем 2 баяна laughing fellow нет.... 4!
        Цитата: Кот Александрович
        А что с Воронцовым? Неужто наконец исписался?
    3. Болторез Звание
      Болторез
      +3
      Сегодня, 21:34
      Я сегодня за ВВ Воронцова
      Хорошо что не за Михана laughing .
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 20:57
    А почему не Печенеги - Двуречная? Ведь правый фланг защищает Печенежское водохранилище.
  3. mihey Звание
    mihey
    -1
    Сегодня, 20:57
    Странные рассуждения. А Старый Салтов и Печенеги оставить немцам что ли?
  4. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 20:59
    Напрасно украинские эксперты опасаются потерять Волчанск: началась операция по захвату Харькова. laughing good
    Дальше полное освобождение Левобережной и Правобережной Малороссии.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Бородач
      Дальше полное освобождение Левобережной и Правобережной Малороссии.


      Не гоните лошадей. Ещё Новороссию не освободили полностью.
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 21:02
    Вот только на хрена Люксембургами мерить? Ведь лучше Ватиканами!
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 21:52
      Вот только на хрена Люксембургами мерить? Ведь лучше Ватиканами!
      Ну не... Лучше мерить Альбионами.
  6. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 21:21
    Может надёжнее, русскими вёрстами?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:32
      Может надёжнее, русскими вёрстами?
      Украинскими контрнаступами. Сколько наступов в этом российском, просто, продвижении...
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 21:30
    Какой-то однобокий подход. А Купянск, а Изюм?