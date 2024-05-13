////////Глава правительства Дании: Первые F-16 будут переданы Украине в течение месяца////////

Официальный Копенгаген заявляет о том, что полным ходом идёт подготовка к передаче Украине самолётов F-16. Напомним, что такая передача была одобрена в ходе одного из заседаний в так называемом формате «Рамштайн». Однако с конкретными срока всё никак не могли определиться.Теперь глава датского правительства Метте Фредериксен озвучила конкретную информацию по срокам. По её словам, первые истребители F-16 Дания передаст Воздушным силам ВСУ в течение месяца. Таким образом, самолёты натовского производства могут оказаться на Украине во второй половине мая – первой половине июня. Но на Украине ли?Напомним, что для принятия этих самолётов готовился в первую очередь аэродром в Староконстантинове. Российские комбинированные удары превратили его инфраструктуру в то, где эксплуатация F-16 вряд ли возможна. Поэтому не исключена вероятность того, что основная часть партии истребителей, которые будут использоваться в интересах киевского режима, вполне может быть размещена вне территории Украины. Для этого НАТО вполне может организовать операцию прикрытия с задействованием аэродромов, например, в Польше и Румынии.Стоит также напомнить, что ранее украинские чиновники заявляли, что для хранения F-16 «может быть подготовлена специальная подземная инфраструктура». Правда, сразу же добавлялось, что это долго и дорого. Но есть неугасающая украинская надежда на американский печатный станок.

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