Глава правительства Дании: Первые F-16 будут переданы Украине в течение месяца

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Глава правительства Дании: Первые F-16 будут переданы Украине в течение месяца

Официальный Копенгаген заявляет о том, что полным ходом идёт подготовка к передаче Украине самолётов F-16. Напомним, что такая передача была одобрена в ходе одного из заседаний в так называемом формате «Рамштайн». Однако с конкретными срока всё никак не могли определиться.

Теперь глава датского правительства Метте Фредериксен озвучила конкретную информацию по срокам. По её словам, первые истребители F-16 Дания передаст Воздушным силам ВСУ в течение месяца. Таким образом, самолёты натовского производства могут оказаться на Украине во второй половине мая – первой половине июня. Но на Украине ли?



Напомним, что для принятия этих самолётов готовился в первую очередь аэродром в Староконстантинове. Российские комбинированные удары превратили его инфраструктуру в то, где эксплуатация F-16 вряд ли возможна. Поэтому не исключена вероятность того, что основная часть партии истребителей, которые будут использоваться в интересах киевского режима, вполне может быть размещена вне территории Украины. Для этого НАТО вполне может организовать операцию прикрытия с задействованием аэродромов, например, в Польше и Румынии.

Стоит также напомнить, что ранее украинские чиновники заявляли, что для хранения F-16 «может быть подготовлена специальная подземная инфраструктура». Правда, сразу же добавлялось, что это долго и дорого. Но есть неугасающая украинская надежда на американский печатный станок.
19 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +4
    Сегодня, 21:16
    Я хренею от тупости пиндов... Тупость в том ,что ради убийства из-за ненависти , они готовы нести потери , имеджевые и материальные. Ну ничего и их вылечат.
    Главное за сбитый ф16 награду хорошую получить)))
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +6
    Сегодня, 21:17
    Вот и охота на "фу" вот-вот начнётся...
    Будем посмотреть, с каких аэродромов эти 16-е будут взлетать. И на ответ, если не с 404.
  3. Бускан
    Бускан
    -5
    Сегодня, 21:17
    Предполагаю, что для прикрытия F16 на аэродромах
    будут использованы:
    1 Пэтриоты для борьбы с баллистическими ракетами, 2 Для противодействия на средних дистанциях Ирис Т и его примерные аналоги, 3 для близких дистанций Стингеры, Гепарды и тп сборная солянка. Посмотрим удастся ли достать самолёты на аэродромах.
    1. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +5
      Сегодня, 21:27
      "Кинжалу" начихать на всё вышеперечисленное. Главное, засечь точные координаты и не дать "птичкам" улететь.
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 21:28
      А не думали над такой тактикой-в случай угрозы налета они взлетают и держатся в воздухе или отходят к западу или в Польшу. В воздухе наши КР, БР и БПЛА их не могут достать. Да ВПП повредить могут, но будут подготовлены резервные ВПП, муляжи и самое главное- шиснариков будет не много и скорее всего укры уже подготовили укрытия секретные...малое кол-во легко спрятать, мы до сих пор не можем уничтожить полностью их ВВС. Использоваться они будут из засад в первую очередь с выс точн и дальнобойным оружием
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 21:21
    Подземная инфраструктура? Неужели в катакомбы Одессы литаки заволокут?
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 21:46
      Неужели в катакомбы Одессы литаки заволокут?
      Или в карпатские тоннели.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 21:21
    что для хранения F-16 «может быть подготовлена специальная подземная инфраструктура»

    --- Если им передадут подлодку... то тогда ее в воздухе подвесят? laughing
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 21:22
    Поэтому не исключена вероятность того, что основная часть партии истребителей, которые будут использоваться в интересах киевского режима, вполне может быть размещена вне территории Украины.

    Размещаться может, а насчёт использования этих аэродромов для выполнения боевых задач в небе над укрорейхом со стороны РФ было однозначное предупреждение. Найдутся ли желающие рискнуть спровоцировать прямой конфликт с ВС РФ?
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 21:45
      со стороны РФ было однозначное предупреждение

      Увы , там дальтоники. И на "красные линии" из Кремля им плевать . И притихнут они только тогда , когда узнают о степени боеготовности "полная " со всеми признаками , вплоть до драпа из Москвы . Во время карибского ( а точнее турецкого ) кризиса особисты опечатывали бомболюки с подвешенными "изделиями". И у амеров не возникло никаких сомнений , что "Да, это трындец всем "
    2. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 22:11
      Найдутся ли желающие рискнуть спровоцировать прямой конфликт с ВС РФ?

      Найдутся. В угрозы России давно никто не верит.
      И это последний шаг до ядерной войны.
      Потому что дальше будут дальнобойные ракеты с ударами по любым обьектам в глубине России
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 21:24
    Официально заявить, что если это оружие хоть раз ударит по России, то в Копенгаген прилетит "Искандер".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: КТМ-5
      Официально заявить

      Было официальное предупреждение от ВВП.
      Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы
      – сказал Путин в ходе разговора с летчиками в Торжке.

      Таким образом, F-16 ВСУ будут уничтожаться не только на землях Украины и в воздушном пространстве зоны проведения СВО. Под удары ВС РФ, вероятно, попадут аэродромные сети Румынии и Польши, если будет зафиксировано, что украинская авиация совершает с них боевые вылеты.
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 21:26
    Интересно, где они стоять будут и откуда взлетать. Путин грозился бомбить аэродромы своих западных партнеров, если оттуда будут взлетать фу16, чтобы бомбить Россию. Вот и посмотрим, завезли ли на пасху яйца в Кремль.
  9. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    +1
    Сегодня, 21:42
    Wichtig ist, das diese F16 - Jäger großräumig und samt (ausländischem) Personal (!!!) VERNICHTET werden, ganz egal wo sie stehen, um schließlich in der Ukraine russische Menschen zu töten...!!!!!
    Insbesondere in Rumänien aber auch in der Hauptstadt von Moldavien ist es mehr als überfällig, zu dieser überaus wichtigen Einsicht zu gelangen...!!!

    SCHLUSS mit "lustig"...!!!!!
    1. KLM77 Звание
      KLM77
      0
      Сегодня, 21:57
      Учите русский язык! Всё идёт к тому, что Украиной дело не закончится. laughing
  10. Третий район Звание
    Третий район
    0
    Сегодня, 21:42
    ////////Глава правительства Дании: Первые F-16 будут переданы Украине в течение месяца////////


    Наше начальство недавно делало заявление , что ф-16 потенциальный носитель ЯО. И его появление на Украине , это очередная красная линия.
  11. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 21:49
    Я, да, я козу гонял. Передавайте уже,будем посмотреть. В Ливии сбили франка наемника, так и в 404 будут летчики не разу не шумеры.
  12. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 22:07
    Для этого НАТО вполне может организовать операцию прикрытия с задействованием аэродромов, например, в Польше и Румынии.

    С самого начала говорили, что самолеты будут действовать с территории стран НАТО. Других там нет
    И какой будет ответ? Опять бла-бла-бла или удар по НАТО вским аэродромам?