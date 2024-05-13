Китайские эксперты обсуждают фото якобы с пусковой установкой Patriot на дороге в Тяньцзине
В китайском сегменте социальных сетей обсуждается фотография, на которой, как утверждается, запечатлена перевозка пусковой установки комплекса Patriot американского производства в одном из районов Тяньцзиня.
При этом автор фото утверждает, будто бы эта установка была «передана в Китай Россией после захвата на территории Украины».
Множество китайских экспертов, комментируя это фото в сети, говорят о том, что заявления о якобы передаче Россией в КНР «захваченной у ВСУ пусковой установки» больше похожи на выдумки. Также выдумками называют и версию о том, что украинские военные продали комплекс китайцам после его поставки натовцами.
Отмечается, что это может быть не реальная пусковая установка Patriot, а макет, который используется китайской армией в ходе учений своих военно-воздушных сил.
Ранее на учениях в Китае действительно нередко использовались макеты различного оружия западных стран, включая то, которое есть на вооружении Тайваня. Объясняется использование таких макетов тем, что с их помощью лётчики ВВС НОАК отрабатывают обнаружение систем ПВО противника. Также позиционные районы ПВО условного противника в ходе учений НОАК вскрываются с помощью космической разведки и средств беспилотной авиации.
В итоге публикация фото привела к заочному спору между китайскими специалистами. Одни считают, что Patriot реальный, другие уверены, что это макет, третьи заявляют, что может быть вообще не Patriot, а некий китайский аналог, который ещё не демонстрировался открыто. При этом аргумент в пользу того, что это не настоящий Patriot в данном случае состоит в том, что в Китае вряд ли бы стали перевозить такого рода оружие у всех на виду, без какой-либо маскирующей поверхности.
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