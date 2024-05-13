Китайские эксперты обсуждают фото якобы с пусковой установкой Patriot на дороге в Тяньцзине

12
Китайские эксперты обсуждают фото якобы с пусковой установкой Patriot на дороге в Тяньцзине

В китайском сегменте социальных сетей обсуждается фотография, на которой, как утверждается, запечатлена перевозка пусковой установки комплекса Patriot американского производства в одном из районов Тяньцзиня.

При этом автор фото утверждает, будто бы эта установка была «передана в Китай Россией после захвата на территории Украины».



Множество китайских экспертов, комментируя это фото в сети, говорят о том, что заявления о якобы передаче Россией в КНР «захваченной у ВСУ пусковой установки» больше похожи на выдумки. Также выдумками называют и версию о том, что украинские военные продали комплекс китайцам после его поставки натовцами.

Отмечается, что это может быть не реальная пусковая установка Patriot, а макет, который используется китайской армией в ходе учений своих военно-воздушных сил.

Ранее на учениях в Китае действительно нередко использовались макеты различного оружия западных стран, включая то, которое есть на вооружении Тайваня. Объясняется использование таких макетов тем, что с их помощью лётчики ВВС НОАК отрабатывают обнаружение систем ПВО противника. Также позиционные районы ПВО условного противника в ходе учений НОАК вскрываются с помощью космической разведки и средств беспилотной авиации.

В итоге публикация фото привела к заочному спору между китайскими специалистами. Одни считают, что Patriot реальный, другие уверены, что это макет, третьи заявляют, что может быть вообще не Patriot, а некий китайский аналог, который ещё не демонстрировался открыто. При этом аргумент в пользу того, что это не настоящий Patriot в данном случае состоит в том, что в Китае вряд ли бы стали перевозить такого рода оружие у всех на виду, без какой-либо маскирующей поверхности.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 21:43
    Жосткий фотошоп - достаточно сравнить тени у тягача и мопеда
    У грузовика видно, что тени от левого и правого задних краев падают на асфальт почти вертикально, а у мопеда - что-то под градусов 30 вглубь уходят.
    Прошу прощения за калиграфию стрелок... Неушто НАСА снимок делала? wassat
    1. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 21:53
      Тени падают под одинаковым углом! Вы не учли что колесо мопеда на, а платформа над асфальтом.
      Тень платформы, чуть уходит вправо и вглубь.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 21:58
        Согласитесь, то, что уходит от мопеда вправа в бок.... это тень от корзины. Её верхняя точка примерно +- таже по высоте.... там чуть выше белой линии, где у меня почти треугольник синий получился... это тень от рук на руле. Ну ожет у меня косоглазие... ну я не знаю. Шоссе можно считать не лунным пейзажем, а плоской поверхностью, думаю нет смысла спорить, что лучи от солнца паралельны... так почему тень мопеда, который будучи почти параллелен (в плоскости с задом тягача) отбрасывае такую тень по перспективе?
        1. 26rus Звание
          26rus
          0
          Сегодня, 22:13
          Не могу утверждать, фотошоп ли это, или приобрели где китайцы этого Патриота , но агрегат явно покоцаный, шины пробиты. Может, действительно, где-то "затрофеили" what ?
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 21:55
      Да да.Фотошоп.Макеты.Как же.

      Про уничтожение якобы 2 макетов ЗРК Patriot.

      Украинская армия потеряла две зенитные системы Patriot, поскольку пыталась перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы, заявил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail.
      "К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. <…> Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. <…> Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты", — рассказал эксперт.

      Бронк отметил, что американское ПВО — это чрезвычайно редкое и нужное оружие, поэтому рискованно его использовать для охоты за таким дешевым и массовым средством поражения, как корректируемые снаряды.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 21:53
    Пропал ВПК США. Сейчас китайцы ее скопируют и начнут втюхивать даже Габону. Дешево и сотнями. Вот сколько раз твердили миру- не связывайтесь с хо.лами! Везде или продадут,или сами,обос..утся!
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 21:55
    Все версии имеют право на жизнь....
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:56
    Тут лучше задать вопрос зачем это нужно и кому?!
  5. filichkin.iura Звание
    filichkin.iura
    0
    Сегодня, 22:00
    404, конечно уникальная страна, разворуют всё, что только возможно. Америкосы наверное десять раз уже пожалели, что с ними связались.
  6. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 22:02
    Нет дыма без огня.....Пусть теперь амеры доказывают что это не так
  7. Radius Звание
    Radius
    +1
    Сегодня, 22:07
    А нам оно не похрен ли? Кто кому продал...
  8. -sa- Звание
    -sa-
    +2
    Сегодня, 22:07
    У него вроде колёса спущены