Сообщается о том, что ВС РФ соединили два ранее взятых под контроль участка территории на севере Харьковской области

1
Сообщается о том, что ВС РФ соединили два ранее взятых под контроль участка территории на севере Харьковской области

Российская армия продолжает успешное продвижение в Харьковской области. К настоящему моменту стало известно о том, что в результате наступательной операции под контроль Вооружённых сил России перешли ещё несколько десятков кв. км территории в примыкающих к Белгородской области районах Харьковщины.

В частности, сообщается, что ВС РФ соединили два ранее взятых под свой контроль участка территории в Харьковской области: один – в районе Волчанска, второй – в районе Глубокого и Липцов.



Российскими войсками освобождены сёла Старица и Бугроватка. Противник отброшен на несколько километров южнее – в сторону Избицкого. А территории двух ранее освобождённых сегментов соединились своеобразным коридором к северу от населённого пункта Терновое.



К настоящему моменту ВС РФ ведут ликвидацию отрядов противника в селе Лукьянцы Харьковского района, а также расширяют коридор, соединивший два участка, о которых сообщалось выше. Бои также продолжаются в Волчанске, север которого - за ВС РФ и ещё примерно треть территории города - фактическая серая зона.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 22:07
    Бейте их, парни и берегите себя! Гордимся Вами!