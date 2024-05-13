Сообщается о том, что ВС РФ соединили два ранее взятых под контроль участка территории на севере Харьковской области
1
Российская армия продолжает успешное продвижение в Харьковской области. К настоящему моменту стало известно о том, что в результате наступательной операции под контроль Вооружённых сил России перешли ещё несколько десятков кв. км территории в примыкающих к Белгородской области районах Харьковщины.
В частности, сообщается, что ВС РФ соединили два ранее взятых под свой контроль участка территории в Харьковской области: один – в районе Волчанска, второй – в районе Глубокого и Липцов.
Российскими войсками освобождены сёла Старица и Бугроватка. Противник отброшен на несколько километров южнее – в сторону Избицкого. А территории двух ранее освобождённых сегментов соединились своеобразным коридором к северу от населённого пункта Терновое.
К настоящему моменту ВС РФ ведут ликвидацию отрядов противника в селе Лукьянцы Харьковского района, а также расширяют коридор, соединивший два участка, о которых сообщалось выше. Бои также продолжаются в Волчанске, север которого - за ВС РФ и ещё примерно треть территории города - фактическая серая зона.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация