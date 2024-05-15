Залп из-под воды: начало ядерного Апокалипсиса или его логичное завершение?

«У нас некоторые есть такие знатоки Военно-морского флота, которые особенно в начале перестройки на всех программах телевидения говорили, что наши подводные лодки плохие, американские хорошие, что нужно было не строить, а сесть задуматься, решить все, а уж потом строить… Во время перестройки у нас появились отщепенцы, которые по телевидению говорили о том, что какие у нас плохие подводные лодки, как за ними производится слежение, как эти лодки являются только целью, их не надо было вообще строить, как плохо у нас в ВМФ и как хорошо у американцев и т. д. На публику это производило отрицательное впечатление. Среди них было два подводника. По лодкам они писали статьи и выступали по телевидению. Наши лодки не имеют военной значимости, они шумные, экипажи плохие, командиры плохие, высшее руководство ничего не соображает. И поэтому за каждой лодкой цепляется американская лодка и осуществляет ее слежение, бросает ее только при возвращении в базу».

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