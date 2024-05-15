Продолжать или остановить. Варианты наступления на Харьков

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Продолжать или остановить. Варианты наступления на Харьков

Удивительно, но буквально вчера написанный материал неожиданно получил подтверждение со стороны… координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби. Нас действительно упорно направляли на Харьков. Делалось это довольно топорно. Наверное, правы те, кто утверждает, что американцы в своей уверенности в победе в холодной войне растеряли хороших экспертов по России.

Именно он заявил о том, что США давно готовились к наступлению русских именно на этом участке и давно начали готовить Украину именно к этой битве. Там были подготовлены склады с боеприпасами и вооружением. Задача – не допустить захвата Харькова и создания санитарной зоны в приграничных районах. Американцы очень боялись продвижения Русских войск на расстояние работы ствольной артиллерии.



Чуть ранее один из экспертов Пентагона заявил о том, что не видит стратегических перспектив в захвате Харькова. Тактический и политический успех, без существенного влияния на ход войны. Это тоже косвенно подтверждает наши выводы. В Пентагоне продолжают воевать с той армией России, которая начинала СВО в 2022...

Теперь, как сказал Кирби, наступление стартовало, и карты выложили на стол. Только вот опять незадача с этими русскими. Мы действительно наступаем по многим направлениям. Несмотря на ни на что, наступаем. И это вызывает беспокойство у Зеленского и его хозяев. Получается, что в штабах Русской армии знали о подготовке обороны именно в этом месте.

Американцы делают большие глаза: где оборонительные сооружения, на которые потрачено столько их долларов, что блиндажи и доты можно было бы строить из американских бумажек. Русские неожиданно начали наступление. Интересно, внезапно начали то, на что нас толкали достаточно долго. В целом, как мне кажется, ребята на серьезных должностях в западных армиях и в ВСУ запаниковали.

Вчера я писал о том, что Харьков брать не стоит. Своего мнения я не изменил. Создавать санитарную зону, усиливать плацдарм для возможного наступления на юг для удара по линии обороны на восточном фронте Украины. С этим можно согласиться.

А с Харьковом?

Продолжать создавать условия для того, чтобы полностью исключить этот город из системы обороны Украины. Жители уже сейчас массово покидают город. Предприятия эвакуированы или уничтожены. Таким образом мы кратно уменьшим потери мирного населения в ближайшем будущем.

Остановиться или продолжать?


Возникает вполне законный вопрос – так что делать дальше? Остановиться или продолжать наступление?

Думаю, ответ тут однозначный. Наступление надо продолжать настолько, насколько это сегодня возможно. О конкретике писать не буду просто потому, что ситуация слишком быстро меняется, и комментировать то, что уже произойдет ко времени выхода статьи, несерьезно.

Кстати, любопытно наблюдать за украинскими и западными СМИ. Вслед за политиками риторику изменили и журналисты. Теперь совсем не сложно найти материал об успехах Русской армии, чего раньше не было. Начали использовать даже наше клише «мясные штурмы» при описании боевых действий со стороны ВСУ.

Красиво использовали наше наступление демократы США в своей предвыборной гонке. Неожиданно оказалось, что президент Байден лично предупреждал Зеленского о русском наступлении на Харьков, но тот отмахнулся от этого предупреждения. Так вот кто виноват в том, что американские деньги утекли в песок... – Зеленский!..

Я уже писал о том, что нам необходимо демилитаризировать Украину. Это тоже задача, которую выполняют наступающие войска. Как бы ни хотелось нам увидеть крах ВСУ, пока что об этом говорить рано. Армия Украины все ещё представляет собой серьезную силу.

Я даже рискну предположить что ВСУ, в случае конфликта с любой другой армией Европы, даже в теперешнем состоянии, легко задавит противника в открытом бою. Так что эйфории быть не должно. Мы воюем с серьезным противником, с врагом, который, что бы там ни говорили, хорошо мотивирован и подготовлен.

Даже тот факт, что увеличилось количество пленных, подтверждает именно это. В плен сдаются тогда, когда понимают бесполезность дальнейшего боя. Сдача в плен в такой ситуации – это нормально с точки зрения западных профессионалов. Другая школа, которую прошли десятки, а может, и сотни тысяч бойцов ВСУ.

Не знаю, обратили ли вы внимание на кадры из украинских окопов, где можно хорошо рассмотреть шевроны бойцов. Ещё недавно чего только не навешивали на себя бойцы. Сейчас же уже сложно увидеть на передовой какого-нибудь «рабовластника» или фашиста.

Обычные шевроны части или соединения. Уже даже смешно, когда вдруг оказывается, что реальных бойцов в плену нет. Одни повара, водители, банщики и прочие санитары... Благо наши бойцы научились распознавать фашистов и карателей довольно быстро.

Ещё раз повторю то, о чем писал в предыдущем материале.

Наступление на харьковском направлении важно уже тем, что ВСУ вынуждены бросать в бой элитные бригады, которые ещё недавно находились в важнейших для Украины городах. В Киеве, в Одессе и других. Тактика, точнее – тактические задачи вынуждают командование ВСУ отказываться от стратегических задач.

Скорость, с которой Русская армия освобождает города и поселки, впечатляет украинцев. Некоторые блогеры ВСУ прямо говорят о том, что сегодня в войсках больше разговоров об отступлении, чем о желании защищать позиции до последнего.

Спасут ли ВСУ новые поставки вооружения?


Всё чаще и чаще слышу мнение о том, что наступление может остановиться с появлением нового вооружения у ВСУ. «Начнутся поставки, и мы будем вынуждены замедлить или остановить наступление...» Ерунда, никакие поставки не смогут компенсировать преимуществ нашей армии. Имею в виду доминирование в вооружении и технике.

Про моральный дух я даже писать не хочу. У наших бойцов не просто появился, а укрепился дух победителей. Смотришь на то, как действуют бойцы, и удивляешься. Один или в паре берут отделение ВСУ. Читаю комментарии, никто даже не удивлен. Наши же. Эти могут...

Или действия монстра типа «Царь-мангал». Куда там разрекламированным танкам прорыва. Сразу вспоминается тот самый слон из басни Крылова, который «идет себе и идет» и лая, в смысле дронов, мин, ПТУРов и прочих РПГ, не признает. А ведь там экипаж. И этот экипаж прекрасно понимает, что в случае поражения эвакуироваться будет почти невозможно...

Вот он дух победителей в действии.

Вместо выводов


В предыдущем материале я уже писал о том, что считаю Харьков не целью, а средством. Повторяться не буду. Кому интересно, смогут найти эту статью на ВО.

Мы должны бить ВСУ на всех направлениях. Иначе бить будут нас.

Но в заключение хочу сказать о другом.

Сегодня много материалов от граждан украинских городов, где звучит один и тот же риторический вопрос: а нас за что?.. Причем под этим самым «нас» скрываются не попадания в гражданские объекты или места скопления вроде рынков или массовых мероприятий. «Нас» – это военные объекты, расположенные в жилых кварталах.

Увы, на войне мирные жители всегда самый уязвимый контингент. Беззащитный и часто бесшабашно смелый. Кто-то рискнет утверждать, что ВСУ не используют своих граждан как живой щит? Кто-то не видел танки во дворах и пулеметные гнезда в многоэтажках?

Мы должны бросать своих бойцов на пулеметы без поддержки только потому, что ВСУ прикрываются мирными? Ну нет, жизнь солдата стоит не меньше жизни гражданского. И если вы допускаете в свои дворы танки или установки ПВО, туда точно прилетит. И прилетит серьезно. Так что выбора у нас нет.

А жалость?

А те мирные, что погибают в Белгороде, на Донбассе, в приграничных деревушках? Там точно не было танков во дворах. Там вообще военных не было. А снаряды и ракеты были! Украинские снаряды и ракеты! Их не жалко?

Так что, как увидели, что в вашем дворе появились защитники из ВСУ, то бегите в другое место. К родственникам, знакомым, друзьям. Мы не будем стрелять по больницам или школам. Но ровно до того момента, как разведка доложит о складе боеприпасов в той самой больнице или о располаге подразделения ВСУ в школе...
30 комментариев
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  1. Наган Звание
    Наган
    -3
    Сегодня, 05:50
    Увы, на войне мирные жители всегда самый уязвимый контингент. Беззащитный и часто бесшабашно смелый. Кто-то рискнет утверждать, что ВСУ не используют своих граждан как живой щит? Кто-то не видел танки во дворах и пулеметные гнезда в многоэтажках?

    Мы должны бросать своих бойцов на пулеметы без поддержки только потому, что ВСУ прикрываются мирными? Ну нет, жизнь солдата стоит не меньше жизни гражданского. И если вы допускаете в свои дворы танки или установки ПВО, туда точно прилетит. И прилетит серьезно. Так что выбора у нас нет.

    А жалость?

    А те мирные, что погибают в Белгороде, на Донбассе, в приграничных деревушках? Там точно не было танков во дворах. Там вообще военных не было. А снаряды и ракеты были! Украинские снаряды и ракеты! Их не жалко?

    А теперь поменяйте Белгород и Донбасс на Ашдод и Сдерот, а ВСУ на Хамас. Да, конечно, танков и установок ПВО у Хамаса нет, зато пусковых для ракет полно, и прячут их в госпиталях, школах, мечетях, посередь жилых кварталов. По ним, вполне естественно, прилетает. Но логика про то, что жизнь солдата стоит не меньше жизни гражданского, ровно та же.
    1. anatolv Звание
      anatolv
      +3
      Сегодня, 05:53
      А причем здесь еврейцы? Просто хочется перевести тему или соплеменников жалко?
      1. Наган Звание
        Наган
        -2
        Сегодня, 05:54
        Я вообще-то американец.
        1. anatolv Звание
          anatolv
          +3
          Сегодня, 05:55
          Американец не может быть евреем?
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 06:07
            А даже если так, то что, еврей уже не человек?
            1. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 06:25
              еврей уже не человек?

              Человек. Я уверен, что ребята еврейской национальности принимают участие в СВО...
              Сравнение методов ведения боевых действий России и Израиля некорректны...
              1. Stas157 Звание
                Stas157
                +1
                Сегодня, 06:56
                Цитата: Msi
                Я уверен, что ребята еврейской национальности принимают участие в СВО...

                На чьей стороне?
                1. Msi Звание
                  Msi
                  0
                  Сегодня, 07:24
                  На чьей стороне?

                  СВО проводит России. Чем занимаются укросвиньи мне неизвестно...
            2. Kapany3
              Kapany3
              0
              Сегодня, 07:20
              Еврей еврею рознь. Точно не знаю цифр, но за время сво гражданских на Украине погибло меньше, чем за время операции в газе.
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 06:31
          Цитата: Наган
          Я вообще-то американец.

          это гражданство а не национальность,или вы индеец ?
        3. Stas157 Звание
          Stas157
          +1
          Сегодня, 07:16
          Цитата: Наган
          Я вообще-то американец.

          Эмигрант-"гастробайтер", американский "таджик", человек, который забыл свою Родину и решил искать счастья на чужбине.
          Позвольте спросить вас как американца: а вы себя русским (или россиянином) уже не считаете?
          Как вы воспринимаете избавление от своей Родины: тяжёлой ссылкой или приятным бонусом?
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 06:02
    Харьков брать не стоит-это автор на полном серьезе написал?Он из тех кого устраивают непрерывные обстрелы наших земель,разрушенные дома,погибшие мирные жители?Брать или не брать ВСЮ УК-РОИНУ вопрос не стоит-БРАТЬ!Иначе мы полностью потеряем доверие и уважение к нашей стране,позолив всукам вести обстрелы,да и население страны давно уже фактически на грани взрыва из за странной долгое время бездеятельности кремля-сколько времени терпели жители Белгородчины обстрелы,пока армия не зашла в Харьковскую область?Брать нужно и Харьков и Одессу и Житомир....только автор дальше носа смотреть не в состоянии,как говорится,над мной не каплет и слава Богу,а то что у соседей потоп-меня не бултыхает!Это образное сравнение мнения автора к вопросу о возврате НАШИХ ЗЕМЕЛЬ которые ещё находятся в составе ук-роины.
    P C-искренне жаль что статье нельзя поставить минус-автор их сотню заслужил!!!
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +5
      Сегодня, 06:08
      Это не автор, это Ставер. Кстати смотрите какая глупая логика. К взятию Харькова провоцируют американцы, значит Харьков не брать.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:59
      Он их заслужил миллион.Но смотрите.Какими силами освобождать это все?Ошибка лежит не в мнении автора,а в тех бошках,кто затеял это все.Точнее повелся на уговоры и прочая..Для освобождения того же Харькова или Сум нужны немалые силы.Их нет.Да и потери,усталость от этого всего растет.
  3. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 06:14
    Если украинцы начали массово сдаваться в плен,то необходимо помочь им в этом деле. Для этого подойдут и радио и листовки. Да и мы избежим ненужных потерь.Зверь,загнанный в угол всегда очень опасен.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 07:50
      21 век. Телевидение и интернет
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:01
      А массово,это как?Тысячами?Этого нет.В сообщении о полусотне,ро это явно не массово
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:16
    риторический вопрос: а нас за что?..
    За Белгород, Луганск, Донецк...
  5. Nesvoy
    Nesvoy
    -3
    Сегодня, 06:23
    Цитата: Бережливый
    Харьков брать не стоит-это автор на полном серьезе написал?Он из тех кого устраивают непрерывные обстрелы наших земель,разрушенные дома,погибшие мирные жители?Брать или не брать ВСЮ УК-РОИНУ вопрос не стоит-БРАТЬ!Иначе мы полностью потеряем доверие и уважение к нашей стране,позолив всукам вести обстрелы,да и население страны давно уже фактически на грани взрыва из за странной долгое время бездеятельности кремля-сколько времени терпели жители Белгородчины обстрелы,пока армия не зашла в Харьковскую область?Брать нужно и Харьков и Одессу и Житомир....только автор дальше носа смотреть не в состоянии,как говорится,над мной не каплет и слава Богу,а то что у соседей потоп-меня не бултыхает!Это образное сравнение мнения автора к вопросу о возврате НАШИХ ЗЕМЕЛЬ которые ещё находятся в составе ук-роины.
    P C-искренне жаль что статье нельзя поставить минус-автор их сотню заслужил!!!

    Я так понял, вы сами лично пойдете на штурм Харькова? Или как обычно, у таких как вы возраст, здоровье, дочька офицера и тому подобные причины не позволяют? Или все что вы можете это минусики да плюсики ставть?
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 06:34
    Я даже рискну предположить что ВСУ, в случае конфликта с любой другой армией Европы, даже в теперешнем состоянии, легко задавит противника в открытом бою. Так что эйфории быть не должно. Мы воюем с серьезным противником, с врагом, который, что бы там ни говорили, хорошо мотивирован и подготовлен.

    Вот мы и пришли к тому, о чём я неоднократно писал. Армия "Незалежной Беларуси" - обречена в случае удара из Прибалтики и из Украины. Если "евробойцов" ещё можно приравнять по боевым качествам к белорусам, то шумеры, прошедшие ад СВО, просто пройдут сквозь них.
    Так что если мы сейчас остановимся (что вполне вероятно) то войска НАТО и Украины переключатся на решение этой задачи.
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 06:37
    Благо наши бойцы научились распознавать фашистов и карателей довольно быстро.

    Необходимо скорректировать статистику продолжительности жизни фашистов и карателей при попадании в плен.
  8. parusnik Звание
    parusnik
    0
    Сегодня, 06:52
    Интересно, внезапно начали то, на что нас толкали достаточно долго.
     Россия не хотела, а ее толкнули и главное кто?США! За ниточки СВО,дергает Вашингтонский обком?Это он играет,в российско-украинские солдатики,только живыми? Это от него зависит,какие города сдаст Украина?
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 07:46
      Цитата: parusnik
      Вашингтонский обком?

      ну да! плюс, лондонский горком и брюссельский райком...
      и когда у них межведомственные разборки, канцелярия тупит или еще чё - у нас "окно возможностей" появляется... или даже пекинский профком втихаря помочь может...
      а так да, чудес не бывает...
  9. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 07:11
    Продолжать или остановить. Варианты наступления на Харьков

    Вариантов не было изначально, нет и сейчас. Брать город-миллионник без окружения - лютый бред. Ничего подобного удару летом 1943г. на Богодухов-Валки не видно на обозримом горизонте. Не торопятся со второй половинкой "клещей" в виде оставленной Балаклеи и Изюма. И это, не говоря о том, что для проведения такой операции (окружение, взятие), даже в масштабах территории, без учета противника, нужна группировка сопоставимая по численности и оснащению если не ВСЕЙ действующей на данный момент на ЛБС армии, то половине точно.
  10. sir Galant Звание
    sir Galant
    +3
    Сегодня, 07:18
    - набор разноплановых мыслей, никакой аналитики и выводов...
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 07:47
      ню как бы жанр-стиль-амплуа данного автора )
      если оное неудобоваримо - то нет смысла читать )
  11. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 07:22
    считаю Харьков не целью, а средством.


    Киса, это конгениально. Говоря так, когда неизвестны конкретные военно-политические цели СВО и всё скрыто в тумане, можно договориться до многого. Например, до того, что обстрелы Белгорода, Донецка и других городов тоже являются "не целью , а средством" вызвать сочувствие у большинства мирового сообщества.

    Цинично? Ещё как. Но чем это отличается от главного тезиса статьи? Тут сразу вспоминается бессмертная фраза из "Ивана Васильевича" насчёт "разбаривания казённых земель".

    Харьков, Одесса, Запорожье, Днепропетровск являются не менее "казёнными землями", чем Севастополь, Белгород, Курск или Смоленск. И они не перестали таковыми быть после пьяных Беловежских посиделок. .

    Стесняясь это признать и объявить, мы только вносим смуту в свои же умы.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 07:50
      ну как бы это в принципе противоречит ВВП, который прямо и неоднократно говорил, что "за территориями не гонимся, своего хватает" (с оговоркой, что вынуждены были и возможно, будет, если...)... и 80% его поддержки говорят, что с этим как бы "условный народ2 согласен )
  12. Kapany3
    Kapany3
    +1
    Сегодня, 07:25
    Цитата: Гардамир
    Это не автор, это Ставер. Кстати смотрите какая глупая логика. К взятию Харькова провоцируют американцы, значит Харьков не брать.

    На самом деле, брать такой большой город это тереть неимоверное число своих воинов, которые без сомнения ценой своей жизни возьмут город, но есть ли в этом смысл? Думаю намного легче блокировать его и обрабатывать точечно ствольной артиллерией. Благо на дальность действия артиллерии вот -вот наши войска уже выйдут.
  13. Леонид Дымов Звание
    Леонид Дымов
    0
    Сегодня, 07:29
    Откуда стреляют - туда и нужно стрелять, даже если там есть мирные жители. Хотя у нас нет дефицита в снарядах, мы не стреляем без необходимости по мирным объектам. У бандеровцев не хватает снарядов, а они все равно стреляют туда, где нет военных объектов с одобрения европейцев.