Продолжать или остановить. Варианты наступления на Харьков
Удивительно, но буквально вчера написанный материал неожиданно получил подтверждение со стороны… координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби. Нас действительно упорно направляли на Харьков. Делалось это довольно топорно. Наверное, правы те, кто утверждает, что американцы в своей уверенности в победе в холодной войне растеряли хороших экспертов по России.
Именно он заявил о том, что США давно готовились к наступлению русских именно на этом участке и давно начали готовить Украину именно к этой битве. Там были подготовлены склады с боеприпасами и вооружением. Задача – не допустить захвата Харькова и создания санитарной зоны в приграничных районах. Американцы очень боялись продвижения Русских войск на расстояние работы ствольной артиллерии.
Чуть ранее один из экспертов Пентагона заявил о том, что не видит стратегических перспектив в захвате Харькова. Тактический и политический успех, без существенного влияния на ход войны. Это тоже косвенно подтверждает наши выводы. В Пентагоне продолжают воевать с той армией России, которая начинала СВО в 2022...
Теперь, как сказал Кирби, наступление стартовало, и карты выложили на стол. Только вот опять незадача с этими русскими. Мы действительно наступаем по многим направлениям. Несмотря на ни на что, наступаем. И это вызывает беспокойство у Зеленского и его хозяев. Получается, что в штабах Русской армии знали о подготовке обороны именно в этом месте.
Американцы делают большие глаза: где оборонительные сооружения, на которые потрачено столько их долларов, что блиндажи и доты можно было бы строить из американских бумажек. Русские неожиданно начали наступление. Интересно, внезапно начали то, на что нас толкали достаточно долго. В целом, как мне кажется, ребята на серьезных должностях в западных армиях и в ВСУ запаниковали.
Вчера я писал о том, что Харьков брать не стоит. Своего мнения я не изменил. Создавать санитарную зону, усиливать плацдарм для возможного наступления на юг для удара по линии обороны на восточном фронте Украины. С этим можно согласиться.
А с Харьковом?
Продолжать создавать условия для того, чтобы полностью исключить этот город из системы обороны Украины. Жители уже сейчас массово покидают город. Предприятия эвакуированы или уничтожены. Таким образом мы кратно уменьшим потери мирного населения в ближайшем будущем.
Остановиться или продолжать?
Возникает вполне законный вопрос – так что делать дальше? Остановиться или продолжать наступление?
Думаю, ответ тут однозначный. Наступление надо продолжать настолько, насколько это сегодня возможно. О конкретике писать не буду просто потому, что ситуация слишком быстро меняется, и комментировать то, что уже произойдет ко времени выхода статьи, несерьезно.
Кстати, любопытно наблюдать за украинскими и западными СМИ. Вслед за политиками риторику изменили и журналисты. Теперь совсем не сложно найти материал об успехах Русской армии, чего раньше не было. Начали использовать даже наше клише «мясные штурмы» при описании боевых действий со стороны ВСУ.
Красиво использовали наше наступление демократы США в своей предвыборной гонке. Неожиданно оказалось, что президент Байден лично предупреждал Зеленского о русском наступлении на Харьков, но тот отмахнулся от этого предупреждения. Так вот кто виноват в том, что американские деньги утекли в песок... – Зеленский!..
Я уже писал о том, что нам необходимо демилитаризировать Украину. Это тоже задача, которую выполняют наступающие войска. Как бы ни хотелось нам увидеть крах ВСУ, пока что об этом говорить рано. Армия Украины все ещё представляет собой серьезную силу.
Я даже рискну предположить что ВСУ, в случае конфликта с любой другой армией Европы, даже в теперешнем состоянии, легко задавит противника в открытом бою. Так что эйфории быть не должно. Мы воюем с серьезным противником, с врагом, который, что бы там ни говорили, хорошо мотивирован и подготовлен.
Даже тот факт, что увеличилось количество пленных, подтверждает именно это. В плен сдаются тогда, когда понимают бесполезность дальнейшего боя. Сдача в плен в такой ситуации – это нормально с точки зрения западных профессионалов. Другая школа, которую прошли десятки, а может, и сотни тысяч бойцов ВСУ.
Не знаю, обратили ли вы внимание на кадры из украинских окопов, где можно хорошо рассмотреть шевроны бойцов. Ещё недавно чего только не навешивали на себя бойцы. Сейчас же уже сложно увидеть на передовой какого-нибудь «рабовластника» или фашиста.
Обычные шевроны части или соединения. Уже даже смешно, когда вдруг оказывается, что реальных бойцов в плену нет. Одни повара, водители, банщики и прочие санитары... Благо наши бойцы научились распознавать фашистов и карателей довольно быстро.
Ещё раз повторю то, о чем писал в предыдущем материале.
Наступление на харьковском направлении важно уже тем, что ВСУ вынуждены бросать в бой элитные бригады, которые ещё недавно находились в важнейших для Украины городах. В Киеве, в Одессе и других. Тактика, точнее – тактические задачи вынуждают командование ВСУ отказываться от стратегических задач.
Скорость, с которой Русская армия освобождает города и поселки, впечатляет украинцев. Некоторые блогеры ВСУ прямо говорят о том, что сегодня в войсках больше разговоров об отступлении, чем о желании защищать позиции до последнего.
Спасут ли ВСУ новые поставки вооружения?
Всё чаще и чаще слышу мнение о том, что наступление может остановиться с появлением нового вооружения у ВСУ. «Начнутся поставки, и мы будем вынуждены замедлить или остановить наступление...» Ерунда, никакие поставки не смогут компенсировать преимуществ нашей армии. Имею в виду доминирование в вооружении и технике.
Про моральный дух я даже писать не хочу. У наших бойцов не просто появился, а укрепился дух победителей. Смотришь на то, как действуют бойцы, и удивляешься. Один или в паре берут отделение ВСУ. Читаю комментарии, никто даже не удивлен. Наши же. Эти могут...
Или действия монстра типа «Царь-мангал». Куда там разрекламированным танкам прорыва. Сразу вспоминается тот самый слон из басни Крылова, который «идет себе и идет» и лая, в смысле дронов, мин, ПТУРов и прочих РПГ, не признает. А ведь там экипаж. И этот экипаж прекрасно понимает, что в случае поражения эвакуироваться будет почти невозможно...
Вот он дух победителей в действии.
Вместо выводов
В предыдущем материале я уже писал о том, что считаю Харьков не целью, а средством. Повторяться не буду. Кому интересно, смогут найти эту статью на ВО.
Мы должны бить ВСУ на всех направлениях. Иначе бить будут нас.
Но в заключение хочу сказать о другом.
Сегодня много материалов от граждан украинских городов, где звучит один и тот же риторический вопрос: а нас за что?.. Причем под этим самым «нас» скрываются не попадания в гражданские объекты или места скопления вроде рынков или массовых мероприятий. «Нас» – это военные объекты, расположенные в жилых кварталах.
Увы, на войне мирные жители всегда самый уязвимый контингент. Беззащитный и часто бесшабашно смелый. Кто-то рискнет утверждать, что ВСУ не используют своих граждан как живой щит? Кто-то не видел танки во дворах и пулеметные гнезда в многоэтажках?
Мы должны бросать своих бойцов на пулеметы без поддержки только потому, что ВСУ прикрываются мирными? Ну нет, жизнь солдата стоит не меньше жизни гражданского. И если вы допускаете в свои дворы танки или установки ПВО, туда точно прилетит. И прилетит серьезно. Так что выбора у нас нет.
А жалость?
А те мирные, что погибают в Белгороде, на Донбассе, в приграничных деревушках? Там точно не было танков во дворах. Там вообще военных не было. А снаряды и ракеты были! Украинские снаряды и ракеты! Их не жалко?
Так что, как увидели, что в вашем дворе появились защитники из ВСУ, то бегите в другое место. К родственникам, знакомым, друзьям. Мы не будем стрелять по больницам или школам. Но ровно до того момента, как разведка доложит о складе боеприпасов в той самой больнице или о располаге подразделения ВСУ в школе...
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