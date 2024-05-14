Киевские ставленники в Сумской области объявили эвакуацию из населённых пунктов Белополье и Ворожба

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Киевские ставленники в Сумской области объявили эвакуацию из населённых пунктов Белополье и Ворожба

Сообщается о том, что ставленники киевского режима в Сумской области объявили об эвакуации населения из города Белополье. Город расположен в непосредственной близости от границы с Курской областью и именно из Белополья чаще всего осуществлялись обстрелы российского приграничья, включая обстрелы рабочего посёлка Тёткино.

Одновременно с эвакуацией из Белополья объявлена эвакуация из соседнего населённого пункта Ворожба.



Киевский ставленник в Сумской области Владимир Артюх заявил о том, что эвакуационные мероприятия проводятся в связи с тем, что российские войска нарастили число обстрелов приграничных районов области.

Напомним, что ранее сообщалось о многочисленных артиллерийских ударах по позициям, пунктам размещения личного состава ВСУ, ГУР, СБУ, национальной гвардии и пограничных войск Украины в Сумской области. В Киеве это восприняли как подготовку ВС РФ «к открытию очередного фронта».

На этом фоне киевский режим объявил о создании «дополнительных укреплений и заградительных линий» вдоль границы с Российской Федерации. При этом на Западе всё чаще звучат слова о том, что Украине не удастся выйти к границам 1991 года.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:08
    «Именно из Белополья чаще всего осуществлялись обстрелы российского приграничья» —
    «Артюх заявил о том, что эвакуационные мероприятия проводятся в связи с тем, что российские войска нарастили число обстрелов приграничных районов области» —

    — «А нас то за що?» ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 06:21
      Есть еще:" они же " братья")
  2. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +3
    Сегодня, 06:12
    При этом на Западе всё чаще звучат слова о том, что Украине не удастся выйти к границам 1991 года.

    Даже больше можно сказать: Украине не удастся сохранить и настоящие границы, в том числе
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 06:21
      Полагаю что вообще никакой укры быть не должно! И даже само слово-определение необходимо изъять и забыть! Смерть рАгулям!
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 06:31
    Доскакались кастрюлеголовые, пора в адское стойло к Бандере.
  4. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    0
    Сегодня, 06:45
    Кстати, при эвакуации населения удобно фильтровать мужское население при тотальной мобилизации на нужды армии.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:51
      Цитата: abrakadabre
      при эвакуации населения удобно фильтровать мужское население при тотальной мобилизации на нужды армии.

      А там еще есть мужское население? И не очень то стремится народ эвакуироваться.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 06:55
        Как попытка выявить и забрить уклонистов, вполне. А так, конечно, все уже кончились/разбежались/спрятались.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:01
    киевский режим объявил о создании «дополнительных укреплений и заградительных линий» вдоль границы с Российской Федерации.
    Наверное можно спросить: "А не поздно спохватились?" Наверное полагали, что российская сторона будет продолжать терпеть удары по своей территории не применяя активных ответных действий. За все удары по мирному населению придется ответить по полной и не только потерей территории.