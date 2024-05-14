Сообщается о том, что ставленники киевского режима в Сумской области объявили об эвакуации населения из города Белополье. Город расположен в непосредственной близости от границы с Курской областью и именно из Белополья чаще всего осуществлялись обстрелы российского приграничья, включая обстрелы рабочего посёлка Тёткино.Одновременно с эвакуацией из Белополья объявлена эвакуация из соседнего населённого пункта Ворожба.Киевский ставленник в Сумской области Владимир Артюх заявил о том, что эвакуационные мероприятия проводятся в связи с тем, что российские войска нарастили число обстрелов приграничных районов области.Напомним, что ранее сообщалось о многочисленных артиллерийских ударах по позициям, пунктам размещения личного состава ВСУ, ГУР, СБУ, национальной гвардии и пограничных войск Украины в Сумской области. В Киеве это восприняли как подготовку ВС РФ «к открытию очередного фронта».На этом фоне киевский режим объявил о создании «дополнительных укреплений и заградительных линий» вдоль границы с Российской Федерации. При этом на Западе всё чаще звучат слова о том, что Украине не удастся выйти к границам 1991 года.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»