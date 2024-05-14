Американский аналитик: Темпы продвижения армии России в Харьковской области высоки, и ситуация для Киева становится крайне опасной
Американские аналитики дают свои оценки российской операции в Харьковской области. Напомним, что российские войска за пару дней взяли под контроль два участка территории в Харьковском и Чугуевском (в окрестностях Волчанска) районах соответственно, а накануне, ударив по центру, соединили их «географическим коридором» севернее населённого пункта Терновая.
Комментируя складывающиеся обстоятельства, аналитик американского CNN Ник Уолш заявил, что для Киева ситуация становится всё хуже и хуже.
Уолш:
По словам Уолша, у Киева должен быть повод для беспокойства, особенно на фоне того, что украинская армия одновременно теряет позиции и на других направлениях.
Уолш:
Однако у администрации США другая риторика. Так, официальный представитель Госдепа заявил, что они «ожидают дальнейших попыток продвижения российской армии на Харьков, но масштабного прорыва не произойдёт».
Вообще интересно, как поменялась риторика официального Вашингтона: от заявлений о «стратегическом поражении» России до слов о том, что ВС РФ продолжат продвижение, «но без масштабного прорыва».
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