Российская армия успешно продвигается в Харьковской области, ежедневно занимая населённые пункты. И это, вероятно, самые быстрые темпы продвижения, если не считать первых дней вооружённого конфликта.

Проблема для украинских властей в том, что никакие ободряющие заявления и даже визиты европейских политиков и членов администрации Байдена не способны снять усталость самих украинцев. Украинская общественность не требует стратегической победы, как того требуют те, кто пытается ободрить Киев. В мире уже хотят прекратить эту войну, потому что теперь её исход наиболее опасен и крайне важен для безопасности Европы.

Американские аналитики дают свои оценки российской операции в Харьковской области. Напомним, что российские войска за пару дней взяли под контроль два участка территории в Харьковском и Чугуевском (в окрестностях Волчанска) районах соответственно, а накануне, ударив по центру, соединили их «географическим коридором» севернее населённого пункта Терновая.Комментируя складывающиеся обстоятельства, аналитик американского CNN Ник Уолш заявил, что для Киева ситуация становится всё хуже и хуже.Уолш:По словам Уолша, у Киева должен быть повод для беспокойства, особенно на фоне того, что украинская армия одновременно теряет позиции и на других направлениях.Уолш:Однако у администрации США другая риторика. Так, официальный представитель Госдепа заявил, что они «ожидают дальнейших попыток продвижения российской армии на Харьков, но масштабного прорыва не произойдёт».Вообще интересно, как поменялась риторика официального Вашингтона: от заявлений о «стратегическом поражении» России до слов о том, что ВС РФ продолжат продвижение, «но без масштабного прорыва».