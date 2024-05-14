Американский аналитик: Темпы продвижения армии России в Харьковской области высоки, и ситуация для Киева становится крайне опасной

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Американский аналитик: Темпы продвижения армии России в Харьковской области высоки, и ситуация для Киева становится крайне опасной

Американские аналитики дают свои оценки российской операции в Харьковской области. Напомним, что российские войска за пару дней взяли под контроль два участка территории в Харьковском и Чугуевском (в окрестностях Волчанска) районах соответственно, а накануне, ударив по центру, соединили их «географическим коридором» севернее населённого пункта Терновая.

Комментируя складывающиеся обстоятельства, аналитик американского CNN Ник Уолш заявил, что для Киева ситуация становится всё хуже и хуже.



Уолш:

Российская армия успешно продвигается в Харьковской области, ежедневно занимая населённые пункты. И это, вероятно, самые быстрые темпы продвижения, если не считать первых дней вооружённого конфликта.

По словам Уолша, у Киева должен быть повод для беспокойства, особенно на фоне того, что украинская армия одновременно теряет позиции и на других направлениях.

Уолш:

Проблема для украинских властей в том, что никакие ободряющие заявления и даже визиты европейских политиков и членов администрации Байдена не способны снять усталость самих украинцев. Украинская общественность не требует стратегической победы, как того требуют те, кто пытается ободрить Киев. В мире уже хотят прекратить эту войну, потому что теперь её исход наиболее опасен и крайне важен для безопасности Европы.

Однако у администрации США другая риторика. Так, официальный представитель Госдепа заявил, что они «ожидают дальнейших попыток продвижения российской армии на Харьков, но масштабного прорыва не произойдёт».

Вообще интересно, как поменялась риторика официального Вашингтона: от заявлений о «стратегическом поражении» России до слов о том, что ВС РФ продолжат продвижение, «но без масштабного прорыва».
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:30
    «Вообще интересно, как поменялась риторика официального Вашингтона» —

    — Меньше внимания их "риторике"...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:54
    Аналитик хреноватый....
    Ситуация изначально была опасной, когда краинцы решили мишку за нос подергать.......
    В чем сами амерзы и поспособствовали....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:01
      Чего они опасаются? fool
      Харьковское наступление ВС РФ носит весьма локальный характер: как будто хотят отодвинуть границу от Белгорода. Вот если бы наступление было по всей границе, тогда другое дело. Пока желание взять Харьков в кольцо никак не просматривается. И уже такая паника у ВСУ.
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 08:05
        И уже такая паника у ВСУ.

        Да не слепые они . Есть разведка . Где , чего и сколько припасено . Ну не спрячешь подготовку. Даже тот же подвоз горючки и портянок не утаишь . И считать умеют . Не замечены в метаниях типа " Гипс снимают, клиент уезжает ". Ну "блохеры - блогеры" пищат . И наши , и не наши - так это их золотая жила . Грибной сезон , так сказать .
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:56
    теперь её исход наиболее опасен и крайне важен для безопасности Европы.
    Рупор демократов Сша CNN начало бить тревогу - безопасность Европы в связи действиями российской армии под угрозой. Теперь кожей чувствуют, что "победить Россию на поле боя" не удалось, а наоборот для ВСУ настали тяжелые времена, которые для них ни чем хорошем не закончатся. При этом Госдеп старается сгладить ситуацию заявляя, что "масштабного прорыва не произойдёт". Время покажет и расставит все по своим местам.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:11
      Цитата: rotmistr60
      Госдеп старается сгладить ситуацию заявляя, что "масштабного прорыва не произойдёт".

      То-то Блинкен прибыл в Киев. Выразить "демократическую поддержку и солидарность". Вот не понимаю я, почему нельзя сбить самолет с таким Блинкиным.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Егоза
        Вот не понимаю я, почему нельзя сбить самолет с таким Блинкиным.
        Где сбить? Над Польшей? Посадка запланирована в Варшаве, а дальше до Куева будет добираться поездом. А вот почему бы не откалибровать Банковую в момент торжественной встречи?