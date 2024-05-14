Российские медиа сообщают о задержании начальника Главного управления кадров МО России Юрия Кузнецова

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Российские медиа сообщают о задержании начальника Главного управления кадров МО России Юрия Кузнецова

Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов задержан в рамках уголовного дела, такую информацию распространяют российские медиа. В чем именно подозревают генерал-лейтенанта, не сообщается.

По имеющимся данным, накануне, 13 мая, в 235-й гарнизонный суд Москвы поступили материалы в отношении полного тезки начальника управления в рамках уголовного дела для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Ряд российских ТГ-каналов утверждает, что речь идет именно о начальнике управления кадров МО Юрии Кузнецове.



По данным ТАСС со ссылкой на информированный источник, расследование ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета. Однако в чем обвиняют генерала, опять же не сообщается. В Министерстве обороны данную информацию никак не комментируют, нет ни подтверждения, ни опровержения.

Пока известно следующее: накануне в гарнизонный суд поступили материалы на избрание меры пресечения в отношении Юрия Кузнецова, о решении суда информации нет. Также сообщается о проведенных обысках по месту работы и жительства обвиняемого. При этом никакой информации о статье обвинения и т. д. нет.

На сайте Минобороны о Юрии Кузнецове имеется следующая информация: 55 лет, в 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище, в 1998-м — Военную академию ракетных войск стратегического назначения, в 2005-м — Военную академию Генштаба. В 2010 году назначен начальником 8-го управления Генштаба РФ. В 2023 году возглавил Управление кадров Минобороны. Генерал-лейтенант, имеет ведомственные награды.
85 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rusich Звание
    rusich
    +22
    Сегодня, 06:23
    Что-то МО стало похоже на рассадник по преступлениям. Полоть такой сорняк с корнями надо
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +10
      Сегодня, 06:39
      . Полоть такой сорняк с корнями надо

      Ну похоже поэтому гражданского и поставили
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 06:53
        Кадры решают всё?
        Или разрушают?
        Вот какое преступление можно совершить в кадрах? Продавать должности? Типа, кто больше даст, тот и командующий?
        1. krot Звание
          krot
          +3
          Сегодня, 07:03
          Интересная тенденция намечается в минобороны!
        2. литий17 Звание
          литий17
          +15
          Сегодня, 07:03
          Цитата: Бородач
          Продавать должности?

          Не мой уровень. Но в моем округе и во время моей службы СКВО прайсцлист был, колоны с вкуснымы вещами в Москву отправлялись! А по моему мнению, достаточно посмотреть на некоторых "военных" в руководстве в форме от Диора!
        3. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +14
          Сегодня, 07:19
          Цитата: Бородач
          Вот какое преступление можно совершить в кадрах?
          Не так всё безобидно, как кажется. Как вариант, первое, что в голову приходит - офисная мебель по цене той, что у Верховного в кабинете стоит. Служебные авто премиум... Да мало ли... Госзакупки придумали очень наивные люди, свято верящие в честность чиновников.

          Лет 15 назад за границей, в Европе, жил в гостинице на одном этаже с губернатором одной из областей - цена номера в сутки сопоставима с годовым бюджетом какого-нибудь рабочего посёлка в его области. Я-то на свои деньги жил, на отдыхе. Он был в "служебной командировке" с целым штатом "помощников" и семьёй за деньги государственные.
          Копнуть поглубже целевое расходование средств в любой госконторе - будет то же самое.
          А Вы говорите...
          Цитата: Бородач
          какое преступление можно совершить в кадрах?
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            +4
            Сегодня, 08:57
            Не, Вы папки с уголовными делами перепутали.
            Стулья продавать - это Дело начвеща.
            А тут начстрой. Должности. Кому где служить. Кому в Москве, а кому и на Чукотке. Кого уволить, кого призвать...
        4. Electrical Звание
          Electrical
          +7
          Сегодня, 07:19
          Продавать должности? Типа, кто больше даст, тот и командующий?
          Судя по тому сколько потом на этих должностях можно "заработать" то даже на их продаже можно сколотить нехилое такое состояние.
        5. Оби Ван Кеноби Звание
          Оби Ван Кеноби
          +7
          Сегодня, 07:20
          Конечно. Что охраняешь, то и имеешь. Он же не лейтенантскими должностями и погонами торговал.
          Плюс списочный состав ВС РФ, с адресами и прочим.
          И это еще самое примитивное.
          Я тихо офигеваю, кого взяли, какими возможностями он обладал.
          И чего мог наворотить человек с его должностью и доступом.
        6. sanja.grw Звание
          sanja.grw
          +6
          Сегодня, 07:23
          Он до кадров 8 управлением руководил а там документы с грифом совершенно секретно
        7. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +7
          Сегодня, 07:35
          Думаю там дела тянутся с его командования 8м управлением . Приторговывал походу секретиками красавчик, так же как и тимурка
        8. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +3
          Сегодня, 07:58
          Цитата: Бородач
          Вот какое преступление можно совершить в кадрах?

          "В 2010 году был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России (данный орган военного управления Генштаба возглавляет Службу защиты государственной тайны, фактически занимается технической защитой информации). Управление кадров Минобороны возглавил год назад, в мае 2023-го."
        9. Бек69 Звание
          Бек69
          +4
          Сегодня, 08:04
          А вы думаете что начальник управления кадров гувд москвы вагон денег за красивые глаза имел? Думаю что лучше колымить в гондурасе, чем гондурасить на колыме. Сами подумайте, где теплее служить в угольных копях или адлере.
        10. qqqq Звание
          qqqq
          +4
          Сегодня, 08:39
          Цитата: Бородач
          Продавать должности? Типа, кто больше даст, тот и командующий?

          Да, и уже давно. На "хлебные" и престижные должности двигают либо совсем своих, либо за ... Справедливости ради, это уже идет с начала 2000-х.
          1. vinschu Звание
            vinschu
            +1
            Сегодня, 08:46
            И даже намного раньше.Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
          2. Rakovor Звание
            Rakovor
            +1
            Сегодня, 09:29
            Да ладно, с Союза все это идет.))
          3. tatarin1972 Звание
            tatarin1972
            0
            Сегодня, 09:33
            Это идёт всё время, со дня сотворения мира. Каждый старается подтянуть свою команду.
        11. ButchCassidy Звание
          ButchCassidy
          +2
          Сегодня, 09:04
          Да много разных. Например, передавать врагу данные о кадровом составе или денег украл, да мало ли
      2. Canecat Звание
        Canecat
        +3
        Сегодня, 07:34
        Ну похоже поэтому гражданского и поставили

        Совершенно верно и зама Шойгу "сняли" под инаугурацию, которая предусматривает смену кабинета.
        МО это несколько группировок интересантов, ставить кого то из этих группировок было бы не логично, по этому поставили человека со стороны, что бы зачистить ряды всех...
      3. Alex_Bora Звание
        Alex_Bora
        0
        Сегодня, 07:45
        А раньше не гражданские были? Что бывший и несколько его замов, что ещё один до него?
    2. bayard Звание
      bayard
      +16
      Сегодня, 06:39
      Кучно пошли дела на руководство МО . Серьёзная чистка нужна . Тут уже не коррупционными схемами пахнет , а изменой . Её и гражданину Иванову инкриминируют . Сталин чистку до Войны успел провести , и нам бы не опоздать .
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +13
        Сегодня, 07:17
        Цитата: bayard
        Серьёзная чистка нужна

        Серьезная чистка нужна во всем правительстве. Там практически все такие, спасибо нашему "рабу на галерах". Просто СВО показывает какие-то моменты, а другие продолжают оставаться незаметными.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +4
          Сегодня, 07:35
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Там практически все такие, спасибо нашему "рабу на галерах".

          Ну, все - это наверное громко сказано, но отдельные личности точно! Например, старая комсомольско-партийная "барыня" подмяла Кисловодск и превратила его в семейную вотчину. Другой хрипатый коррупционер командир промышленности и торговли "приватизировал" Геленджик с окрестностями... Есть еще конечно! yes
          Но! Царь хороший, это бояре плохие! wink
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +3
            Сегодня, 08:36
            Цитата: LIONnvrsk
            Ну, все - это наверное громко сказано

            Практически все - за редчайшим исключением. Понимаете, власть всегда будет коррумпирована в какой-то мере, уж слишком соблазны велики. Даже если расстреливать и сажать на 25 с конфискацией. А у нас вся власть построена по принципу "ты мне верен, а я закрываю глаза на твои художества", это в сущности генеральная линия партии.
            Как и везде, там есть честные люди, но... как исключение из правил.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +22
      Сегодня, 06:44
      Цитата: rusich
      Что-то МО стало похоже на рассадник по преступлениям. Полоть такой сорняк с корнями надо

      А мобилизация в 2022-м году ничего не показала?
      А третий год СВО не толкает ни на какие размышления?
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +10
      Сегодня, 06:46
      Это просто дно. Дальше,ехать некуда. После СВО нужно менять армию. Из окоп- в кадры. Из кадров- в камеры.
    5. _просто Звание
      _просто
      +10
      Сегодня, 06:57
      Ну, да, фруктик с гнильцой... Не говорим о структуре МВД. Там тихий ужас.
    6. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:53
      Конашенков ведь тоже генерал-лейтенант. Совпадение? Не .................
  2. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +10
    Сегодня, 06:23
    Еще один вороватый оказался
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +14
    Сегодня, 06:30
    Вороватым оказаться для Кузнецова это самый лёгкий для него вариант,а вот если обвинение связано с прежней работой в 8 управлении генштаба РФ,то это задница нам всем.
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +7
      Сегодня, 06:32
      это задница нам всем.

      А нам то за что?
      1. Knizhnik Звание
        Knizhnik
        +14
        Сегодня, 06:50
        Потому что этот человек охранял секреты. Воле-неволей возникает вопрос, кому когда и сколько.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +11
      Сегодня, 06:50
      А то то я вижу,как разнузданно НАТО себя ведет..Видимо они знают то,чего им знать ни в коем случае нельзя..
  4. Седое Лихо
    Седое Лихо
    -9
    Сегодня, 06:33
    Шойгу в отставку и сразу посадки. Расследовали при нём а сажают уже без него. Да и секретарь Совбеза, это явное "повышение с понижением". Взял вину на себя? Если так, то жаль - управленец он хороший.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +14
      Сегодня, 06:42
      Управленец хороший???Да при хорошем управленце этой гнили бы не было..Впрочем,система взаимоотношений нынешних испортит любого неплохого человека.
      1. Иван 1980 Звание
        Иван 1980
        -1
        Сегодня, 07:58
        Хороший МЧС чуть не угробил!
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +10
      Сегодня, 06:44
      Ага, хороший-хороший, в чем конкретно правда не понятно он хороший
      Видимо в умении пустить Пыль в глаза и читать красивые доклады , неимеющие связи с реальностью . Про перевооружение и прочее
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +13
      Сегодня, 06:46
      Цитата: Седое Лихо
      Шойгу в отставку и сразу посадки.

      А у нас так всегда...Подождите, когда Путин уйдёт...
    4. qqqq Звание
      qqqq
      +2
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Седое Лихо
      Если так, то жаль - управленец он хороший.

      Это про Шойгу? Если да, то рассмешили, правда смех такой себе-сквозь слёзы.
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +20
    Сегодня, 06:37
    Криворучко следующий?

    «По данным независимых расследований, заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко женат на Екатерине Тороповой, в 2012 году у которых в Майами родилась дочь, и которая по праву рождения получила американский паспорт.

    По данным расследования, за шесть лет до своего назначения, ещё будучи главой «Концерна Калашникова» Криворучко побывал в США 26 раз, в основном он посещал Майами. В 2011 году он открыл там фирму, на которую записал квартиру площадью 255 квадратных метров и стоимостью в несколько миллионов долларов. Но через какое-то время фирму он переписал на сотрудника своей компании – Михаила Тиратуряна. Как предполагается это один из номиналов владений Криворучко.

    Журналисты также нашли и ту информацию, что уже 23 сентября 2016 года у Криворучко в США родилась вторая дочь Анна, которая также получила право на американское гражданство. Будучи заместителем Шойгу, Алексей Криворучко начал скупать дорогую недвижимость и в России. Так, например, в 2019 году он построил дом площадью 1500 квадратов на участке в 35 соток на Рублевке. Сейчас его недвижимость скрыта в базе Росреестра, так как с недавнего времени все декларации чиновников, в том числе представителей министерства обороны засекречены
    @grey_zone

    Это какой-то позор, если правда
    Кем окружил себя тувинский маршал?! Ворон ворону?
    Пригожин был прав во всем!
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +3
      Сегодня, 06:43
      которая по праву рождения получила американский паспорт.
      По праву рождения дают не американский паспорт, а право получить его по заявлению в 18 лет. Так прикрыли тюльку с нигерийками, которые ехали посмотреть на статую Свободы yes с пузом, вызывали роды с помощью подпольных докторов, и оставались как ближайшие родственники урожденного гражданина США.
      Кем окружил себя тувинский маршал?
      Кем надо, тем и окружил yes .
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 07:22
        Дают американское гражданство, а не паспорт. Родитель не имеет права остаться в США на этом основании, но ребенок может вернуться в США в 18 лет.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -2
          Сегодня, 07:35
          Дают американское гражданство
          Дают право получить гражданство. Если 18 (или позже) летнему оно не нужно по какой-то причине, то гражданином он не становится.
          1. Glock-17 Звание
            Glock-17
            +1
            Сегодня, 07:48
            Сделайте поиск на 14 поправку в конституции США.
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      -3
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Ivan№One
      По данным расследования, за шесть лет до своего назначения, ещё будучи главой «Концерна Калашникова» Криворучко побывал в США 26 раз, в основном он посещал Майами. В 2011 году он открыл там фирму, на которую записал квартиру площадью 255 квадратных метров и стоимостью в несколько миллионов долларов.
      recourse "А если это любовь?"(Название фильма) К красивой жизни..... Зато отличный семьянин и безотказный общественник. feel
    3. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 08:16
      А там ещё есть такой господин Цаликов, которого Шойгу за собой уже лет 30 тянет. Если Иванова считали левой рукой Кужугетовича, то Цаликов, без сомнения, был правой. Ждём...
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +7
    Сегодня, 06:38
    материалы в отношении полного тезки начальника управления в рамках уголовного дела

    Эта дeбильная фраза кочует из одного СМИ в другое. Какого именно Кузнецова - до сих пор не понятно. Ну шуму уже полно.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 06:49
      в чем обвиняют генерала, опять же не сообщается
      Наверное скорость превысил !
      Короче, не МО а рассадник, сами знаете кого !
    2. Ватервейс 672 Звание
      Ватервейс 672
      -1
      Сегодня, 06:59
      Похоже, что тёзка - это Мухомор из «Улицы разбитых фонарей».
      «Министр в городе! А у вас что?» stop
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +6
    Сегодня, 06:39
    Видно пришло время выметать мусор, 20 лет без генеральной уборки, развелось много живности.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +14
      Сегодня, 06:45
      Тут вообще непонятно,откуда начинать генуборку..Похоже,с Кремля...Если самый главный не контролирует,а лишь делегирует кому то,оставаясь ни при чем..Чего уж тут говорить.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +3
        Сегодня, 08:59
        Если самый главный не контролирует,а лишь делегирует кому то,оставаясь ни при чем..

        Зато как он говорит, что благосостояние народа улучшается, жить стали лучше, богаче. Вот только вопрос, кто стал жить лучше - ответ напрашивается в этой статье, это вот такое ворье, которыми окружил себя "гарант", начиная с членов правительства, чиновников разных уровней, олигархов, которым узаконили грабёж в государственность уровне... Вот из-за этого мы так "богато" и живём, потому что каждый на своём уровне обворовывает страну, продаёт его по частям, вывозит капитал на свои вторые(пмж)...
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 06:46
      Видно пришло время выметать мусор, 20 лет без генеральной уборки
      Это надо было делать раньше, до начала СВО
      1. ugos Звание
        ugos
        +5
        Сегодня, 07:40
        Это надо было делать раньше, до начала СВО

        Для этого надо было мудрость иметь, а не только старость.'' Но Сталин конечно тиран и палач''.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:39
    «Речь идёт именно о начальнике управления кадров МО» —

    — "Кадры решают всё" ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +12
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Кадры решают всё" ...

      Это при Ленине кадры решали всё. В наше время кадры должны быть согласны с решением руководства, выполнение не обязательно...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 06:43
    Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов задержан в рамках уголовного дела
    Пошел процесс! wink
  10. filichkin.iura Звание
    filichkin.iura
    +2
    Сегодня, 06:46
    Моё личное убеждение, расстрелы совершенно необходимы. Особенно в офицерском корпусе, жуликам и корупционерам там не место. Ещё и погоны перед строем срывать.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 08:24
      А где Вы найдете честных и неподкупных, чтобы доверить им составление расстрельных списков? В нашей реальности эта деятельность будет "монетезированна", как и любая другая. За непопадание в эти списки, и напротив - попадание в них твоего конкурента, будет назначен нехилый такой ценник, и будут платить.
    2. Knizhnik Звание
      Knizhnik
      +1
      Сегодня, 08:31
      Можно и сквозь строй прогонять, бить шомполами. Во флоте можно драть кошками и пропускать под килем. Старые добрые традиции
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 09:18
        Цитата: Knizhnik
        Старые добрые традиции
        Старые добрые традиции - это когда офицер пускал себе пулю в висок, если его подозревали в бесчестном поступке! Сейчас понятия о офицерской чести несколько... оптимизировались!
  11. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 06:57
    Главное управление кадров МО РФ

    Функционал:
    Наличие богатого служебного опыта, прочных деловых навыков позволяют офицерам и гражданскому персоналу ГУК оперативно и с высоким качеством выполнять поставленные перед ними задачи.
    К их числу на современном этапе относятся следующие:
    - формирование и проведение кадровой политики в Вооружённых Силах;
    организация прохождения военной службы военнослужащими по контракту;
    планирование, организация и контроль комплектования Вооружённых Сил военнослужащими по контракту;
    - организация поступления граждан на государственную гражданскую службу, её прохождения и прекращения;
    - организация кадрового обеспечения замещения должностей работников;
    - организация работы с гражданами, имеющими воинское звание офицера, пребывающими в запасе Вооружённых Сил;
    - перспективное и текущее планирование подготовки и накопления офицеров запаса;
    - общее руководство военной подготовкой граждан в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
    - организация работы по награждению военнослужащих и гражданского персонала и вручению им государственных наград Российской Федерации и ведомственных знаков отличия Министерства обороны РФ;
    - организация кадрового обеспечения мероприятий международного военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями;
    - организация выезда из Российской Федерации военнослужащих и гражданского персонала;
    - организация оказания иностранным государствам услуг по подготовке национальных военных кадров и технического персонала;
    - профилактика коррупционных и иных правонарушений;
    - организация и ведение персонального и статистического учёта офицеров, проходящих военную службу по контракту, и офицеров запаса, учёта военнослужащих по личным номерам, персонального и статистического учёта гражданского персонала.


    и

    - участие в разработке и реализации Концепции и Плана строительства Вооружённых Сил Российской Федерации;
    - подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам прохождения государственной службы, регулирования трудовых отношений с работниками воинских частей и организаций, а также по организации работы с гражданами, имеющими воинское звание офицера, пребывающими в запасе Вооружённых Сил;
    - организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам работы с военнослужащими по контракту и гражданским персоналом, поступивших в Главное управление кадров;
    - формирование государственного заказа по закреплённым направлениям деятельности.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:06
    Ни кто из комментаторов почему-то не обращает внимание что у Кузнецова за 20 лет умопомрачительная карьера.
    1. A17ttt
      A17ttt
      +1
      Сегодня, 07:22
      tralflot1832 (Андрей С.)

      «Берегись автомобиля» (1966)
      «Этa нога — у того, у кого надо нога!»
    2. gmss Звание
      gmss
      +1
      Сегодня, 07:26
      Ни кто из комментаторов почему-то не обращает внимание что у Кузнецова за 20 лет умопомрачительная карьера

      так то и раньше неплохо развивался
      в 1990м закончил училище, в 2005м академию генштаба - такой рост за 15 лет мною не объясним
    3. Штааль Звание
      Штааль
      +3
      Сегодня, 08:39
      Нормальная карьера, а что такого?
      Надо просто правильно жениться! Например на родственнице некого Лужкова.
      Кстати, это его супруга является автором книги «Мой дядя Лужков» и совершенно непонятно как главный охранитель государственной тайны не воспрепятствовал прямым контактам супруги с американским учреждением и изданию книги, в которой подвергается нападкам существующий в Российской Федерации государственный строй, а также органы Федеральной службы безопасности РФ.
  13. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -1
    Сегодня, 07:10
    Неужели кто то думает что если капнуть ЛЮБОЕ ведомство , любую администрацию то не найдется нарушений ( преступлений , халатности .... )?
  14. turembo Звание
    turembo
    +8
    Сегодня, 07:13
    Так Вы какое управление не возьмите там чуть потрясти верхушку дерева, там такие фрукты поваляться..... А вообще вопросов должно быть много ко всем. Когда я в своем скромном городе вижу машину за 32 миллиона рублей, у меня появляется вопрос, откуда деньги? И не надо говорить что заработал, потому что если честно вести бизнес такой актив выглядит лишним и не рентабельным, если у человека есть деньги на роскошь, то мне кажется вопросы должны задавать компетентные органы, а по факту вопросы они чаще задают мне, хотя я в жизни больше 500 тыс рублей в глаза не видел.....
  15. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +2
    Сегодня, 07:48
    По классику - "Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.

    Нет войны — я все приму —
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму."
  16. Бек69 Звание
    Бек69
    0
    Сегодня, 08:01
    Что то я подзабыл, сюрстреминг с какой стороны готовится начинает?
  17. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 08:04
    В чем именно подозревают генерал-лейтенанта, не сообщается

    Небось кому-то в военник звание генерала армии вписал за бабки.
    Шоу "Тимур и его команда" продолжается.
    Давно пора там прибраться.
  18. Бек69 Звание
    Бек69
    +2
    Сегодня, 08:05
    Антиресна, а генералки по наследству останутся или свеженьких возьмут?
  19. Юрий ЕВРАЗ
    Юрий ЕВРАЗ
    0
    Сегодня, 08:07
    Самое смешное,что о воровстве в армии,еще до СВО, рассказывали либеральные каналы,которые запрещены и разгромлены.А защищали ведомство Шойгу ,как раз записные патриоты
  20. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 08:09
    "Тимур и его команда -2"
    1. A17ttt
      A17ttt
      +1
      Сегодня, 08:59
      Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович)
      Хотелось бы видеть и другие сиквелы фильма до 2026 года, по направлениям:
      1. Министерство промышленности и торговли, включая и промышленность
      2. Министерство энергетики
      3. Министерство строительства и ЖКХ
      4. Минэкономики и развитие, создание свободных и особых экономических зон, а также территорий опережающего развития
      5. Министерства труда и здравоохранения
      а также в направлении - ФАС, ФТС и Минтранса
  21. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    +4
    Сегодня, 08:11
    А наша паршивая "элита", у которой замки в"дЭРМОкратических" странах только сверх прибыли считает и в оффшоры выводит в связке с наибулиной. Да и производства стали в Китай перемещать. А вот владельцев небольших "свечных заводиков" знаю, которые постоянно организуют помощь нашим бойцам, сами учавствуют в этом и часть прибыли направляют на сию помощь в сво
  22. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    0
    Сегодня, 08:16
    Кучно пошли…. Но министр уже соскочил, с него не спросишь
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 09:20
      vvn_vl (Viktor)
      Не совсем так.
      Решать будет ВС РФ исходя из степени тяжести и других норм, на основе собранных данных.
      А с 2014 года (Крым), ранее (Сирия) и т.д. спектр данных для определения тяжести - существенный.
      Тут главное вовремя включить - резонанс. Чтобы не было закрытых дверей.
  23. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +2
    Сегодня, 08:19
    Небось взятки брал немерянные за определение на хорошее и безопасное место службы. Где можно форму надевать раз в неделю на пару часов.
    1. Юрий ЕВРАЗ
      Юрий ЕВРАЗ
      +2
      Сегодня, 08:22
      Да,слухи ходят,что есть ВИП штрафники,которые проворовались на гражданке(губернаторы,меры,их замы),а потом заявления на СВО пишут,что-бы снять судимость.И снова герои и снова в строю
  24. монстрила Звание
    монстрила
    0
    Сегодня, 08:23
    Присел на дорожку,бу-га-га.А ты не воруй!!!!
  25. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 08:42
    И еще бы проверили ядерное оружие, кто за него отвечает, и т. п., и т. д. На всякий случай, Запад сильно нагло ведет себя!
  26. sgrabik Звание
    sgrabik
    -1
    Сегодня, 08:43
    Здесь поможет только лишь тотальная чистка рядов, необходимо оставить только самых опытных боевых генералов, не запятнавших себя коррупцией и сомнительными серыми схемами, а всех этих паркетных генералов нужно срочно отправить в отставку.
  27. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 08:49
    А другие министерства? Ведь давно известно,что честному человеку не удержаться наверху никогда.Потому что на каждого там наверху у его начальника в Команде должен быть поводок в виде твоих некоторых отступлений от закона( этим и занимаются службы собственной безопасности и ФСБ) Нет поводка- ты неуправляем,тебя любым способом выживут,хоть тебя на это Самый главный поставил.Однако тут есть одна тонкость- если под твоим начальником вдруг зашатался стул,то ты пойдешь в отличие от него не на другое место работы ,а на нары ,место то другим членам Команд надо освобождать,а новый Начальник на твоём примере то должен показывать борьбу с предыдущим,развалившим Все.Это было и будет в системах управления ,где не происходит обновления не выборным путем,а все зависит от Воли первого лица.Однако тут есть одна тонкость.Когда идут боевые действия,о всяких перестановках в Министерствах ,непосредственно причастным к ним,надо молчать на уровне Гостайны,потому что это далеко не способствует повышению Авторитета власти в этот особый период,зато как способствует пропаганде противостоящих тебе (укро) геббельсов.За время ВОВ в НКО кое кого " нивелировали" по разным причинам ,особо в 1941-42гг( видно,было за что,да и десятки всяких бездарей - лизоблюдов из Команды Буденного,Ворошилова, Тимошенко( нет ,это были уважаемые ...рубаки в 1918-21гг) вполне себя вольготно там чувствовали ещё в 1941г.Но "новый" Народный Комиссар Обороны высвистнул и их Начальников,и этих лизунов) Кого куда.Но абсолютно тихо.Потому что тут абсолютно тихо надо было работать.
  28. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 09:00
    Во всех силовых ведомствах "Счетовод", "Кадровик" "Тыловик-Вещевик" и "Строитель" стали влиятельны сверх меры. "Сверчков" надо усадить на их законные "шестки". Счетоводами, например, могут и гражданские дамы быть без погон.

    А еще лучше, сразу заменить их всех на ИскИнтеллект. Он всяко честнее и быстрее посчитает и распределит. Но тогда, глядь, "СисВоенАдмин" в маршальских погонах вылезет;)