Российские медиа сообщают о задержании начальника Главного управления кадров МО России Юрия Кузнецова
Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов задержан в рамках уголовного дела, такую информацию распространяют российские медиа. В чем именно подозревают генерал-лейтенанта, не сообщается.
По имеющимся данным, накануне, 13 мая, в 235-й гарнизонный суд Москвы поступили материалы в отношении полного тезки начальника управления в рамках уголовного дела для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Ряд российских ТГ-каналов утверждает, что речь идет именно о начальнике управления кадров МО Юрии Кузнецове.
По данным ТАСС со ссылкой на информированный источник, расследование ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета. Однако в чем обвиняют генерала, опять же не сообщается. В Министерстве обороны данную информацию никак не комментируют, нет ни подтверждения, ни опровержения.
Пока известно следующее: накануне в гарнизонный суд поступили материалы на избрание меры пресечения в отношении Юрия Кузнецова, о решении суда информации нет. Также сообщается о проведенных обысках по месту работы и жительства обвиняемого. При этом никакой информации о статье обвинения и т. д. нет.
На сайте Минобороны о Юрии Кузнецове имеется следующая информация: 55 лет, в 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище, в 1998-м — Военную академию ракетных войск стратегического назначения, в 2005-м — Военную академию Генштаба. В 2010 году назначен начальником 8-го управления Генштаба РФ. В 2023 году возглавил Управление кадров Минобороны. Генерал-лейтенант, имеет ведомственные награды.
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