Сообщается о первом применении российского морского безэкипажного катера в зоне СВО
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Стало известно о первом применении при проведении специальной военной операции морского дрона-«камикадзе» российской разработки. Безэкипажные катера такого типа создаются в Тульской области. Фактически такое оружие становится ответом для войск киевского режима, решившего, что применение морских дронов – прерогатива исключительно ВСУ/ГУР.
Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель с помощью имевшегося на борту взрывчатого вещества массой до 250 кг.
Сообщается о том, что на данный момент максимальная практическая дальность применения российского БЭК составляет 250 км. И это при базовой нагрузке. При снижении нагрузки или/и увеличении объёма баков такой морской дрон способен преодолевать и более 300 км по воде.
Видео канала «Там за туманами»:
Такие безэкипажные системы могут применяться для осуществления атак на объекты и инфраструктуру врага как на море, так и на побережье. Кроме того, дроны-«камикадзе» могут быть использованы для нанесения огневого поражения целям в руслах крупных рек.
Военные эксперты считают, что российские БЭК способны эффективно действовать и против портовой инфраструктуры, через которую киевский режим осуществляет перевалку оружия, техники и боеприпасов.
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