Сообщается о первом применении российского морского безэкипажного катера в зоне СВО

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Сообщается о первом применении российского морского безэкипажного катера в зоне СВО

Стало известно о первом применении при проведении специальной военной операции морского дрона-«камикадзе» российской разработки. Безэкипажные катера такого типа создаются в Тульской области. Фактически такое оружие становится ответом для войск киевского режима, решившего, что применение морских дронов – прерогатива исключительно ВСУ/ГУР.

Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель с помощью имевшегося на борту взрывчатого вещества массой до 250 кг.







Сообщается о том, что на данный момент максимальная практическая дальность применения российского БЭК составляет 250 км. И это при базовой нагрузке. При снижении нагрузки или/и увеличении объёма баков такой морской дрон способен преодолевать и более 300 км по воде.

Видео канала «Там за туманами»:



Такие безэкипажные системы могут применяться для осуществления атак на объекты и инфраструктуру врага как на море, так и на побережье. Кроме того, дроны-«камикадзе» могут быть использованы для нанесения огневого поражения целям в руслах крупных рек.

Военные эксперты считают, что российские БЭК способны эффективно действовать и против портовой инфраструктуры, через которую киевский режим осуществляет перевалку оружия, техники и боеприпасов.
49 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:50
    «Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель с помощью имевшегося на борту взрывчатого вещества массой до 250 кг» —

    — "Дай Бог не последнюю!" ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 07:38
      Стало известно о первом применении при проведении специальной военной операции морского дрона-«камикадзе» российской разработки.

      Да неужели свершилось? Теперь - догоним и перегоним?
      Ну, если Рэмбович не подведёт! yes
      А пока 250 км будем считать, как пробную версию.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 09:27
        будем считать
        атака на мост в местечке Затока Одесской области. На представленных ниже кадрах, которые датированы 10 февраля 2023 года (по крайней мере, такая надпись отображается на кадрах с камеры видеонаблюдения), можно видеть, как объект на достаточно высокой скорости приближается к мосту по воде. Как только он оказывается непосредственно под мостом, следует взрыв. https://topwar.ru/210728-v-seti-opublikovany-kadry-s-atakoj-mosta-v-zatoke-pod-odessoj-s-pomoschju-morskogo-bespilotnika.html
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель с помощью имевшегося на борту взрывчатого вещества массой до 250 кг» —

      — "Дай Бог не последнюю!" ...

      Солидарен с Вами. Но, сдается мне, зря сообщение о появлении у ВС РФ морских дронов попало в СМИ.
      Это надо было держать в тайне.
      В порту Одессы стоят под разгрузкой много судов доставивших оружие на Окраину, вот цель для этих дронов. Взорвалось судно в порту, - не-не, мы не знаем, ВС РФ не имеют к этому отношение. А в СМИ появилось сообщение - украинские партизаны взорвали судно с боеприпасами для ВСУ. Думаю, так было бы правильно.
  2. Vyacheslav P Звание
    Vyacheslav P
    +7
    Сегодня, 06:51
    Хорошие новости! Побольше таких!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:19
      Кадры испытания русского БЭК с заявленной дальностью хода до 250 км и массой боевой части 250 кг (с планами увеличения до 350 кг).

      Заявляется, что катер-камикадзе оборудован современными спутниками модулями, а также инерциальной системой навигации на отклонении компаса.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 08:26
        Я так понимаю Одессе приготовиться.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 06:52
    российские БЭК способны эффективно действовать и против портовой инфраструктуры
    Вещь нужная и эффективная !
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Uncle Lee
      российские БЭК способны эффективно действовать и против портовой инфраструктуры
      Вещь нужная и эффективная !
      Укры до сих пор "Герани" упорно называют "Шахедами" и свято верят, что нам их Иран поставляет.
      Абсолютно не удивлюсь, если про эти начнут песню, что к нам их из Северной Кореи везут. С них станется - они "сенсации" подгнившие выдумывать любят...
      1. golen Звание
        golen
        +2
        Сегодня, 07:52
        Полагаю Северо-Кореские морские дроны помощнее наших будут. В марте 2023-го КНДР провела испытания беспилотных подводных дронов «Хиэль» (по-корейски «цунами»), способных нести ядерную боеголовку.
        Об этом оружии и его характеристиках мало что известно, однако эти подводные беспилотники в прошлом году были продемонстрированы на военном параде в Пхеньяне. Государственные СМИ страны утверждают, что эти аппараты способны незамеченными проникать во вражеские воды и вызывать там мощные взрывы.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Zoldat_A
        Укры до сих пор "Герани" упорно называют "Шахедами" и свято верят, что нам их Иран поставляет.

        А вы послушайте МО Белоусова, что он говорит по этому поводу.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 06:53
    Очень правильно, ибо нехрен!
    Пусть закрывают украинское судоходство...
  5. Наган Звание
    Наган
    +6
    Сегодня, 06:54
    Если запускать вверх по Днепру, то мостам придет пушной зверек. Технически самое то, вот еще бы решение принять.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +4
      Сегодня, 07:05
      Для подрыва опор мостов БЧ такого катера надо не 250 кг, а 2-3 тонны. Это если говорить о крупных мостах через Днепр.
      Еще желательно, чтобы БЧ была не просто фугасная, а например ударное ядро
      1. Иван 1980 Звание
        Иван 1980
        0
        Сегодня, 07:48
        А если не тротил , а пластид?
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +2
          Сегодня, 07:59
          А если не тротил , а пластид?
          Что это принципиально поменяет? У того же нитроглицерина тротиловый эквивалент 1.54. У гексогена 1.3-1.6. У октогена 1.7. Ну, вместо 3 тонн для того же эффекта потребуется 2 тонны. или около того.
          Подрыв 250 кг в надводном положении у опоры моста слегка поцарапает её и подкоптит. Вся энергия взрыва уйдет в небо.
          1. Иван 1980 Звание
            Иван 1980
            -2
            Сегодня, 08:01
            А если направленный взрыв? По типу комулитивной струи?
            1. abrakadabre Звание
              abrakadabre
              0
              Сегодня, 08:05
              А если направленный взрыв? По типу комулитивной струи?
              Я же так и написал, что просто фугас менее эффективен, чем направленный взрыв. В данном случае, чтобы дробить массивные железобетонные быки-опоры, подошло бы что-то вроде ударного ядра. С учетом очень массивной БЧ, в которой ВВ пару тонн.
              Простой кумулятивный заряд имеет малый диаметр струи и потому сниженную эффективность. Там же не дырку в 3 пальца надо сделать в опоре, а максимально разробить в щебень очень крупный монолит.
          2. Telur Звание
            Telur
            0
            Сегодня, 08:49
            Цитата: abrakadabre
            Подрыв 250 кг в надводном положении у опоры моста слегка поцарапает её и подкоптит. Вся энергия взрыва уйдет в небо.

            а зачем опору повреждать? в нужный момент такой взрыв просто скинет пролет с опоры ну или хотя бы сдвинет, что не даст сбежать отступающему укропу или подбрасывать подкрепление. Повреждение моста не фатальное, наши после этого восстановление достаточно быстро проведут.
        2. Savage3000 Звание
          Savage3000
          0
          Сегодня, 08:05
          1980, а вы знаете что,такое интернет??? Тротил относиительно слабый, пластик еще слабее. Если понимать что это.
          1. Иван 1980 Звание
            Иван 1980
            0
            Сегодня, 08:23
            Пластид по хлеще тратила будет раза в 3
            1. Иван 1980 Звание
              Иван 1980
              0
              Сегодня, 08:26
              Нет соврал в 1,5 раза пластид мощнее тротила.
              1. Иван 1980 Звание
                Иван 1980
                0
                Сегодня, 08:27
                Зато по весу выигрыш большой
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  0
                  Сегодня, 08:50
                  Самое интересное что это народный дрон,созданный в инициативном порядке.
                  Ну что ж, теперь можно сказать официально: проект «Народный БЭК» прошёл испытания.

                  Наши товарищи с канала Там за туманами @BeyondTheFogs опубликовали первые кадры испытаний рабочей версии собственного морского беспилотника. Проект получил поддержку ещё предыдущего Министра Обороны.


                  Заявленная дальность: до 250 км в базовой нагрузке (но можно ставить спокойно и большие баки)

                  Объём взрывчатого вещества: 250 кг (на кадрах), в дальнейшем планируется 350 кг в тротиловом эквиваленте.

                  Оборудован современными спутниковыми модулями, а также инерциальной системой навигации на отклонении компаса.

                  Команда канала Там за туманами прошла большой путь, последовательно обивая дороги всевозможных министерств, структур и заводов, собирая прототипы за свои деньги и доказав эффективность своего продукта.

                  Новому главе Министерства Обороны проект со всей экономической составляющей должны представить для утверждения и масштабирования в ближайшие дни.Самое главное что с территории Крыма и не только с Крыма до Одессы он достанет.
        3. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 09:33
          Цитата: Иван 1980
          А если не тротил , а пластид?

          А если не взрывать опоры? А взорвать пролет, и то только один? Движухи нет, а восстановить пролет не так уж и трудно. Крымский мост Вам в доказательство.
          1. красноярск Звание
            красноярск
            0
            Сегодня, 09:34
            Ведь нам же все придется восстанавливать.
      2. Апис1962 Звание
        Апис1962
        0
        Сегодня, 08:17
        Кроме того нужны системы наведения спутниковые или авиационные.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      -5
      Сегодня, 07:25
      Вы что? Про мосты тут писать нельзя, на сайте целая мостовая секта сидит, любое упоминание мостов яростно минусуют, причем ничего не пишут а тупо минусуют. То ли боятся, то ли писать не умеют, только кликать минусы
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:40
      Там вообще-то плотина в Запорожье стоит, некий Днепрогэс.
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 06:57
    Будем ждать активности в Одесском направлении, там есть место для прямого применения БЭКов.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:06
    Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель
    Судя по видео взрыв мощный и результативный. С почином в применение нового вида оружия!
  8. krot Звание
    krot
    +3
    Сегодня, 07:10
    Катер взорвал берег с мостиком для рыбаков? )) Или вообще воду возле берега..
    Либо это видео с испытаний?
    1. илья63 Звание
      илья63
      +2
      Сегодня, 07:13
      согласен,есть ощущение что он даже не дошел до цели.в воде жахнул
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 07:50
        Да, странно. Бахнуло гораздо раньше, чем катер коснулся препятствия . request
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 07:28
      Катер взорвал берег с мостиком для рыбаков? ))

      Если стоп кадром просмотрите, увидите вторичную детонацию... видимо рыбаки рыбу глушить собирались. ))
      1. krot Звание
        krot
        -3
        Сегодня, 07:30
        Может на минные заграждения спецом..
      2. lwxx Звание
        lwxx
        +1
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Canecat
        Катер взорвал берег с мостиком для рыбаков? ))

        Если стоп кадром просмотрите, увидите вторичную детонацию... видимо рыбаки рыбу глушить собирались. ))
        Детонацию не видел, но на 34 секунде четко видно целый катер. На кой ляд орать о победных реляциях и выкладывать такое видео?
    3. Быков. Звание
      Быков.
      0
      Сегодня, 07:30
      С 250-ми кг. не принципиально.
    4. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 09:04
      У этого берега была особо опасная вода! Да и мостки не для рыбаков, а для пехотинцев-наблюдателей (за красотой закатов)!
      Очень-очень вероятно, что это просто испытания под камеру. Просто так рыбку глушить - дороговато. Нет?
  9. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 07:14
    Ну и вперед - на днепровские мосты!
  10. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 07:27
    Такие безэкипажные системы могут применяться для осуществления атак на объекты и инфраструктуру врага как на море, так и на побережье

    Отличная новость. Видео засмотреться можно. Красиво. good
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:01
    Военные эксперты считают, что российские БЭК способны эффективно действовать и против портовой инфраструктуры, через которую киевский режим осуществляет перевалку оружия, техники и боеприпасов.

    Самое время проверить работоспособность, на скаклах, пока есть возможность.
  12. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 08:42
    Российский БЭК успешно поразил прибрежную цель

    Что-то на видео не видно поражения цели. Взрыв то был, а что поражено- непонятно.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:44

      Что-то на видео не видно поражения цели. Взрыв то был, а что поражено- непонятно.

      Возможно были испытания? recourse
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 08:46
        Даже если это были испытания, которые выдают за поражение реальной цели, все равно непонятно, что поразили. К тому же на испытаниях обычно четко обозначают цель, снимают с разных точек.
  13. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:46
    Цитата: Галеон
    Ну и вперед - на днепровские мосты

    Нельзя, они неприкасаемые (заговоренные)... Да и 250кг несерьезно мало для опоры моста
  14. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    +1
    Сегодня, 09:06
    А что он подорвал ? Пирс деревянный? Их бы направить в Одессу корабль утопить с "зерном" , но чтото мне подсказывет что у нас не такие продвинутые как у всу
  15. Šejkpe
    Šejkpe
    -1
    Сегодня, 09:24
    Na videu je dobře vidět že cíle nedosáhl, že explodoval tak 50m před cílem asi obrannou střelbou.
  16. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 09:34
    Сообщается о первом применении

    А это тогда что:

    https://topwar.ru/210728-v-seti-opublikovany-kadry-s-atakoj-mosta-v-zatoke-pod-odessoj-s-pomoschju-morskogo-bespilotnika.html

    belay