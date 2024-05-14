Начальник Генштаба ВСУ сообщил о переброске в Харьковскую область войск из стратегического резерва украинской армии
Командование ВСУ было вынуждено перебросить в Харьковскую область резервы, остановить продвижение российских войск имеющимися в наличии силами не удалось. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
Согласно сообщению украинского Генштаба, причиной для переброски войск из стратегического резерва стали успехи российских войск в районе Волчанска, который защищала сборная солянка из пограничников, нацполиции, подразделений ВСУ и спецподразделений ГУР. Также необходимо было укрепить оборону в районе Липцов.
— заявил Баргилевич.
Украинский генерал утверждает, что в Харьковскую область перебрасываются подразделения из заранее подготовленного на такой случай резерва, но, по данным наших ресурсов, речь идет о снятых с других направлений бригадах. В частности, в Харьковскую область перебрасывают отведенную на восстановление боеспособности 79-ю аэромобильную бригаду, которая пыталась удержать Новомихайловку, 17-ю танковую и несколько бригад теробороны. Хотели еще 3-ю штурмовую, которая «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), но командование бригады снова проигнорировало приказ Сырского.
Ранее поступала информация, что главком ВСУ хотел остановить наступление ВС России малыми силами, не снимая бригад с других направлений, поскольку стратегических резервов у ВСУ нет.
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