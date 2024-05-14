Начальник Генштаба ВСУ сообщил о переброске в Харьковскую область войск из стратегического резерва украинской армии

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Начальник Генштаба ВСУ сообщил о переброске в Харьковскую область войск из стратегического резерва украинской армии

Командование ВСУ было вынуждено перебросить в Харьковскую область резервы, остановить продвижение российских войск имеющимися в наличии силами не удалось. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Согласно сообщению украинского Генштаба, причиной для переброски войск из стратегического резерва стали успехи российских войск в районе Волчанска, который защищала сборная солянка из пограничников, нацполиции, подразделений ВСУ и спецподразделений ГУР. Также необходимо было укрепить оборону в районе Липцов.



(...) противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы

— заявил Баргилевич.

Украинский генерал утверждает, что в Харьковскую область перебрасываются подразделения из заранее подготовленного на такой случай резерва, но, по данным наших ресурсов, речь идет о снятых с других направлений бригадах. В частности, в Харьковскую область перебрасывают отведенную на восстановление боеспособности 79-ю аэромобильную бригаду, которая пыталась удержать Новомихайловку, 17-ю танковую и несколько бригад теробороны. Хотели еще 3-ю штурмовую, которая «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России), но командование бригады снова проигнорировало приказ Сырского.

Ранее поступала информация, что главком ВСУ хотел остановить наступление ВС России малыми силами, не снимая бригад с других направлений, поскольку стратегических резервов у ВСУ нет.
18 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:51
    И этих уконтропупим.........
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 06:55
      но командование бригады снова проигнорировало приказ Сырского.
      Эти отморозки могут воевать только против безоружных людей ! А на ЛБС не загонишь !
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +7
        Сегодня, 06:57
        Оне по ЛГБТ больше.... wassat .......
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Сегодня, 06:56
      Очень емкий, высокоинформативный комментарий
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +8
    Сегодня, 07:06
    Вчера веселый день был. 5 тревог почти подряд. А вот укроСМИ сейчас вовсю разгоняют "новости" от бежавших жителей Волчанска. "Оккупанты три дня держали нас в подвалах и ЗАСТАВЛЯЛИ оказывать помощь раненным русским солдатам. И вообще они слышали разговоры, что мирное население нужно расстреливать"
    Эти страшилки специально гонят, чтобы люди ни в коем случае не пытались остаться .
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +7
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Егоза
      Эти страшилки специально гонят, чтобы люди ни в коем случае не пытались остаться .

      Попытаться остаться на ЛБС - так себе перспектива... А куда бежать мирняку? Не через линию фронта же... Вот и уходят в свой тыл. А там без вариантов какие речи вести...
    2. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 07:31
      Оккупанты три дня держали нас в подвалах

      А потом, сьели всю нутеллу, помолились на унитаз и организованно проследовали в плен. wassat
    3. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:32
      Вчера веселый день был. 5 тревог почти подряд

      Да и у нас на Белгородчине не грустный весь день был вчера. hi Постоянно практически ракетная опасность объявлялась.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:11
    «Хотели ещё 3-ю штурмовую, которая "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), но командование бригады снова проигнорировало приказ Сырского» —

    — Они не впервой подтверждают,что Сырский не их главнокомандующий,у них главком где-то в другом месте ...
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 07:43
      Наркоман с компанией всё никак не могут 3ю штурмовую бригаду (Азов) отправить на мясо. Эти каратели воевать не хотят и постоянно оставляют позиции. А иначе от них избавиться никак не выходит, вооружены и оснащены будь здоров и всё в сторону Киева поглядывают.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:15
    в Харьковскую область перебрасывают отведенную на восстановление боеспособности 79-ю аэромобильную бригаду, которая пыталась удержать Новомихайловку, 17-ю танковую и несколько бригад теробороны.
    Отведенная для восстановления и потрепанная российскими войсками бригада у них считается резервом? Ну и показательно поведение "Азова", который не в первый раз отказывается лечь костьми за "неньку". Куда вдруг делся "боевой задор" нациков, с которым они рассказывали в своих роликах, как будут "рвать русских"?
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      0
      Сегодня, 09:36
      У них армия по сути поделена на два сорта, первые это мясные бригады их задача выигрывать время, держать позиции и нести огромные потери под ударами ФАБов, артиллерии, и сбросов ВОГов с коптеров.Вторые к которым себя причисляют Навозцы типа идейная элита, они стоят только в тылу первых, их задача контратаковать в случаи прорывов, и гнать первых обратно в окопы если они побегут. Сырский видимо очень хочет перевести их в мясо, но те отчаянно сопротивляются вплоть до открытого саботирования приказов.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 07:17
    То, что перемещения объявляются громогласно, с военной точки зрения кажется странным. Но, на самом деле, продумано с целью воздействия на население - для чувства сопричастности. А что там на самом деле перебрасывается и куда - дело десятое.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:30
    Откуда их столько берется то? Вроде утюжим тысячами а тут опять новые части подошли, их клонируют чтоль?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Вадим С
      Вроде утюжим тысячами а тут опять новые части подошли, их клонируют чтоль?

      Ну, "части" -громко сказано. Наполняемость же не уточняют. И еще наемники добавляются.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 07:51
      Так у них и могилизация не на секунду не останавливаеться,да и выздоравливающие пополняют ряды.
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:09
    Начальник Генштаба рассказал о передвижении своих войск! belay
    Такое бывает в нормальной армии?
  8. Woroshilow Звание
    Woroshilow
    0
    Сегодня, 09:27
    А сколько подразделений в доль границы с Белоруссией у них, говорили под 100k личного состава, от туда еще могут сдёрнуть.