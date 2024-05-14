Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

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Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

Из Киева приходит информация о том, что с визитом в украинскую столицу прибыл Энтони Блинкен. При этом визит американского госсекретаря был, как утверждается, неанонсированным.

Глава Госдепа США добрался до Киева поездом из Польши, куда ранее прилетел самолётом.



Вместе с ним в Киеве высадилась группа американских чиновников, один из которых заявил, что «мы прибыли, чтобы послать чёткий сигнал Украине в плане своей поддержки». По словам неназванного члена делегации Блинкена, «сейчас ситуация для Украине крайне сложна в связи с тем, что русские открыли восточный фронт». Речь идёт о наступлении российской армии в Харьковской области, где под контроль ВС РФ перешли уже не менее 12 населённых пунктов и часть города Волчанск.

Блинкен и члены его делегации собираются встретиться с Зеленским.

Тем временем, в американском издании Politico ранее появлялась статья, из которой понятно, что визит госсекретаря США на Украину сложно назвать экстренным, так как ещё несколько дней назад о предстоящем визите стало известно журналистам этого издания.

Обращает на себя внимание тот факт, что Блинкен прибыл в Киев за неделю до официального истечения президентских полномочий Зеленского. В связи с этим визит может быть связан с персональными заверениями в адрес Зеленского в том, что США продолжат считать его «президентом». Также визит Блинкена и его команды вполне может носить директивный характер – с тем, чтобы Зеленский не вздумал бежать в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и в самом Киеве, где у Зеленского растёт число откровенных оппонентов.

Встреча Блинкена на вокзале в Киеве с улыбками и поцелуями (присутствуют посол США в Киеве Бринк и посол Украины в США Маркарова):

58 комментариев
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  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +12
    Сегодня, 07:12
    Что,пригорело и крысы заметались?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 07:17
      Маркарова- настоящий посол Украины. Не спутаешь. Такая свиноматка!( Вышиванки не хватает и свиньи,на поводке.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 07:19
        Встреча Блинкена на вокзале в Киеве с улыбками и поцелуями (присутствуют посол США в Киеве Бринк и посол Украины в США Маркарова):

        Вот бы куда Кинжалом прилететь...
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 07:27
          Цитата: AllX_VahhaB
          Вот бы куда Кинжалом прилететь...

          Не у одного меня такое желание! А как в генштабе нашем?
          1. Telur Звание
            Telur
            0
            Сегодня, 08:54
            Цитата: krot
            Не у одного меня такое желание! А как в генштабе нашем?

            зачем генштаб? а нельзя в искандере или кинжале при введении координат цели ошибиться? ну так, чуть чуть :)
        2. smel Звание
          smel
          +2
          Сегодня, 08:26
          Беги, Зеля... Беги. Но везде тебя кара ждёт.
        3. BecmepH Звание
          BecmepH
          0
          Сегодня, 08:58
          Цитата: AllX_VahhaB
          Встреча Блинкена на вокзале в Киеве с улыбками и поцелуями (присутствуют посол США в Киеве Бринк и посол Украины в США Маркарова):

          Вот бы куда Кинжалом прилететь...

          Не понятно, что мешает? Долой гуманизм. Не время и не место ему (гуманизму).
          С волками жить, ...
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 08:47
        Такая свиноматка!( Вышиванки не хватает и свиньи,.
        ....по фотке сразу ассоциация с текстом песни панк-группы Клиника
        "вечер вчерашний он помнит не чётко
        девки какие то жирные все
        помнит ещё у таксиста брал водку
        что было дальше не помнит вощеее
        понюхать приезжал..какие там он мог вопросы решать... в баньке с бабами жирными покувыркаться...делов то
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:19
      Какой Восточный фронт? fool
      Просто легкий Северный ветерок. laughing
      В Черниговской и Сумской области - тишина. Наступательные действия ведутся в части Харьковской области. Намерение окружить Харьков не просматривается никак. Выглядит так, как будто хотят отодвинуть границу от Белгорода, чтобы прекратить обстрелы города.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +6
        Сегодня, 07:42
        Слишком далеко надо отодвинуть.....
    3. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 08:54
      Обращение к президенту нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович. Отдайте приказ атаковать недругов России на поле боя. Это те самые люди, которые твердили, что должно решиться на поле боя! Киев и есть поле боя и если они посещают поле , то нужно им показать, что такое бой! Устройте гостям киевской хунты прием по всем законам военного времени.
    4. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 09:13
      Еврей еврею приехал слёзки-сопельки ермолкой вытирать
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:15
    Только писала об этом ранее. Приехал решать, что дальше делать. Ну не для поцелуйчиков с Зелей такое расстояние покрывать.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +3
      Сегодня, 07:28
      Егоза....А может и для поцелуйчиков,кто их пи .....в поймёт,не толерантно мыслите.......
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 07:45
        Цитата: alexandreII
        А может и для поцелуйчиков

        Не, убеждать будет, что не надо останавливаться, не надо никаких переговоров, надо продолжать священную nuндoсскую войну до последнего скакуаса! yes
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:38
      Цитата: Егоза
      Приехал решать, что дальше делать. Ну не для поцелуйчиков с Зелей такое расстояние покрывать.
      Я тут как-то говорил, что для Зе главное - момент не упустить, когда пора бежать.
      Заверения США в вечной дружбе и поддержке - это сигнал. ПОРА. Всё как у классика марксизма-ленинизма: "Вчера было рано, завтра будет поздно".
      Начали обхаживать на фоне обвинений в неэффективности и откровенного хамства к хозяевам - верный признак того, что готовят на убой, успокаивают, чтобы мясо жёстким не было.
      Вопрос только - куда бежать? "Друзья" найдут в любой дыре, куда забиться может. Если только в Белоруссии или в России не достанут, но там для него не лучше.
      Хотя...
      Хоть шкурку сохранит - "павшим героем" не сделают и "случайный передоз" не устроят. Это только бараны думают, что пастухи и собаки их от волков охраняют, а на деле - пастухи съедят, а их собаки кости обгладают...
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +2
        Сегодня, 08:49
        Цитата: Zoldat_A
        Хоть шкурку сохранит - "павшим героем" не сделают и "случайный передоз" не устроят.

        Оптимист))) Как Радуев закончил свою жизнь? То же самое будет и с этим бандитом. Его везде замочат. Никто и ничто его не убережёт.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:15
    Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

    Пусть остаются там навсегда...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +9
      Сегодня, 07:17
      Сейчас над головой шум авиации,ракеты.Это на Кубани..Надеюсь ,по очень важной цели.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 08:36
        по очень важной цели

        Наверное, может по опорнику, а может по трансформатору...
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 08:44
      Цитата: ROSS 42
      Пусть остаются там навсегда..

      Пусть живет на родине деда.
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 07:16
    жЫдовская мишпуха собралась! А ведь укры на мУйдане верещали:"жЫдИв на ножи!" Какая-то непоследовательность.. През-жЫд, 3/4 зРады , тоже жЫд2.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Wolfskin1993
      жЫдовская мишпуха собралась! А ведь укры на мУйдане верещали:"жЫдИв на ножи!" Какая-то непоследовательность.. През-жЫд, 3/4 зРады , тоже жЫд2.

      Зиговать когда?
      ЗЫ. Какой ник у вас интересный... Похоже расцвет русских скинов вы не застали, в силу возраста... Как же сейчас то пробавляетесь?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +2
        Сегодня, 08:09
        Цитата: AllX_VahhaB
        Зиговать когда?


        Для Блинкена с Зеленским не вопрос, наверняка друг друга встречают "римским приветствием".
    2. литий17 Звание
      литий17
      -1
      Сегодня, 08:02
      Что то у вас с головой? Вы бы каску одели, а то стукнитесь....
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        0
        Сегодня, 08:53
        Цитата: литий17
        Что то у вас с головой? Вы бы каску одели, а то стукнитесь....

        Кому адресовали?
        А то не понятно "минус" ставить, или "плюс"))
        1. литий17 Звание
          литий17
          0
          Сегодня, 09:09
          нашему общему знакомому, которого Вы протицировали. Если что не так, извиняюсь, Вы образец выдержки и логики!
    3. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Wolfskin1993
      жЫдовская мишпуха собралась! А ведь укры на мУйдане верещали:"жЫдИв на ножи!" Какая-то непоследовательность.. През-жЫд, 3/4 зРады , тоже жЫд2.

      Какой то бред, с претензией на юмор. Несколько раз пришлось перечитать. Понятнее учитесь изъясняться, по-русски, и тогда не будут "минусовать".
  5. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +11
    Сегодня, 07:16
    Надо было ударить по вокзалу искандером, а хай не шастают, и не сунут нос, и разных демократов прикопали бы, приехали зелю поддержать, свежего Герыча подвезли, с Колумбии, и не кто то там, а сам блинкен, вот сейчас курнут!
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:20
    «Обращает на себя внимание тот факт, что Блинкен прибыл в Киев за неделю до официального истечения президентских полномочий Зеленского» —

    — А может "эстракшен" будут ему делать...
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:23
    . Вместе с ним в Киеве высадилась группа американских чиновников

    Подмога прибыла! Сразу в бой! laughing
    1. Русь Звание
      Русь
      +2
      Сегодня, 07:51
      Да все больше словесами.... ну и пинка дать! Под чужим флагом... так сказать.....
    2. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 09:27
      Подмога прибыла! Сразу в бой!
      Ну да, как там у крылатой пехоты: с неба в бой? А тут с поезда в бой - поездатая пехота.
  8. agel26r Звание
    agel26r
    +1
    Сегодня, 07:25
    блаГАДетель приехал, вот и радости полные щеки
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 09:28
      блаГАДетель от слова подгадить.... hi
  9. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 07:26
    Просто жесть, в наглую катаются как к себе домой. Где воля кремля? Полное торжество полосатого зла на русской земле.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 07:28
      Вы думаете эта поездка не согласована с Москвой? Толку от этой поездки, пусть лучше на нее деньги тратят.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:27
    Думаю сначала долго просили Россию не мочить Киев пока там это чучело будет.
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 07:49
      Ваша правда. Без участия кремля такое не возможно. Очень жалко, что правительство России не видит в них врагов и террористов до сих пор. Так мы далеко не уедем, от того места где сейчас стоим.
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:27
    с визитом в украинскую столицу прибыл Энтони Блинкен. Вместе с ним в Киеве высадилась группа американских чиновников
    Прибыла группа поддержки (чирлидинг) для поднятия морального духа. Станцуют, покрутят пятой точкой, помашут ручками с долларами и у Зеленского с командой обязано подняться настроение, а у ВСУ боевой дух. Как-то все стало слишком картинно и показушно происходить со стороны американцев.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: rotmistr60
      покрутят пятой точкой, помашут ручками с долларами и у Зеленского с командой обязано подняться настроение

      Да и "кокса" при этом не забудут, нюхнуть в две ноздри.
  12. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +2
    Сегодня, 07:29
    Вот и настоящее руководство появилось. Кто там хотел уничтожить Зе ? - уничтожайте реального руководителя сейчас.
  13. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 07:30
    А почему бы не уничтожить этот вокзал, чтобы всякие блинкены и прочие русофобы ни ездили в куев
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 08:33
      почему бы не уничтожить этот вокзал

      "Мы не такие! "
      (А на самом деле в сценарии этой войны такого нет, поэтому мосты через Днепр стоят, поезда ходят,....)
  14. golen Звание
    golen
    +1
    Сегодня, 07:32
    А что, нанести ракетный удар по ж/д вокзалу Киева слабо?
  15. Vyacheslav P Звание
    Vyacheslav P
    +1
    Сегодня, 07:32
    Подгорает у тана, ой, как подгорает)))
  16. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 07:47
    Россия, это мог бы быть хороший день, это был бы хотя бы разжигатель войны в вечных охотничьих угодьях.
    Однако защита границ и городов должна быть сосредоточена на 100%!
    История последних двух-трех лет показала, что нападения на Россию всегда происходили, когда «гости» приезжали с Запада или когда маленький Гитлер 2.0 Зеленский отправлялся в путешествие! Особенно атаки, важные для пиара.
  17. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 07:48
    Также визит Блинкена и его команды вполне может носить директивный характер – с тем, чтобы Зеленский не вздумал бежать в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и в самом Киеве, где у Зеленского растёт число откровенных оппонентов.
    - пасут зелю, бежать некуда кто бы его не ловил.
  18. Voronezh Звание
    Voronezh
    -1
    Сегодня, 07:51
    Ох уж эти сигнальщики. Любая говорящая голова какие то сигналы издает
  19. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:52
    Ну че смотрите? Где "Кинжалы", "Искандеры", "Калибры"? Такая цель! Вам пол-Америки скажет совершенно искреннее "Thank you very much!" Нужно ли говорить, что я именно в этой половине, а не в той, что собирается голосовать за Маразматика Джо, даже несмотря на то, что его маразм уже перестал быть государственной тайной, и сделался всеобщим достоянием.
    Let's go Brandon!
    FJB
  20. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:09
    Бомбить надо, чтобы не шлялись по нашей земле.
  21. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 08:11
    "мы прибыли, чтобы послать чёткий сигнал.."

    Да ладно уж! Чтобы послать сигнал, не надо никуда ехать. А вот "любовь" на расстоянии точно не получится :)
  22. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    -2
    Сегодня, 08:13
    " При этом визит американского госсекретаря был, как утверждается, неанонсированным. " ....... Если неанонсированный , значит его как бы и нету the/вна скакуасии ??? Чёй-то наши МиГ-31 застоялись на аэродроме wink wink wink
  23. жучок120560 Звание
    жучок120560
    +1
    Сегодня, 08:13
    Лично меня даже не интересует, что данное тело делает в Киеве? Меня интересует почему туда из Польши еще ходят поезда и вообще ездит что - то?
  24. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:17
    Риторический вопрос, почему кремлевские западные партнеры так спокойно себя чувствуют на перроне укрорейха, точно зная, что по ним никогда не прилетит.
  25. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:30
    прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации

    Ну если бы ситуация была бы действительно сложной, никто бы туда не сунулся. Скорее всего очередные заявления для оправдания и ускорения ввода войск НАТО в окраену
  26. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 08:38
    Цитата: алабурга
    почему кремлевские западные партнеры так спокойно себя чувствуют

    Потому что хозяева...
  27. JonnyT Звание
    JonnyT
    +1
    Сегодня, 09:15
    Приехал имущество свое посмотреть - ведь харьковская область это американская вотчина....... А тут отжимают в наглую, конечно забомбило, сейчас сразу и быстро техники и бойцов американских перебросят - надо же свое имущество защитить