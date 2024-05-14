Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

Из Киева приходит информация о том, что с визитом в украинскую столицу прибыл Энтони Блинкен. При этом визит американского госсекретаря был, как утверждается, неанонсированным.Глава Госдепа США добрался до Киева поездом из Польши, куда ранее прилетел самолётом.Вместе с ним в Киеве высадилась группа американских чиновников, один из которых заявил, что «мы прибыли, чтобы послать чёткий сигнал Украине в плане своей поддержки». По словам неназванного члена делегации Блинкена, «сейчас ситуация для Украине крайне сложна в связи с тем, что русские открыли восточный фронт». Речь идёт о наступлении российской армии в Харьковской области, где под контроль ВС РФ перешли уже не менее 12 населённых пунктов и часть города Волчанск.Блинкен и члены его делегации собираются встретиться с Зеленским.Тем временем, в американском издании Politico ранее появлялась статья, из которой понятно, что визит госсекретаря США на Украину сложно назвать экстренным, так как ещё несколько дней назад о предстоящем визите стало известно журналистам этого издания.Обращает на себя внимание тот факт, что Блинкен прибыл в Киев за неделю до официального истечения президентских полномочий Зеленского. В связи с этим визит может быть связан с персональными заверениями в адрес Зеленского в том, что США продолжат считать его «президентом». Также визит Блинкена и его команды вполне может носить директивный характер – с тем, чтобы Зеленский не вздумал бежать в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и в самом Киеве, где у Зеленского растёт число откровенных оппонентов.Встреча Блинкена на вокзале в Киеве с улыбками и поцелуями (присутствуют посол США в Киеве Бринк и посол Украины в США Маркарова):