Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

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Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

Немцы намерены обеспечить украинскую армию оружием собственного производства, но под советский калибр, так как он является основным для ВСУ. С предложением выпускать автоматы и пулеметы под советский патрон выступил концерн Heckler&Koch, позиции которого на мировом рынке вооружений уже не так сильны, как было ранее.

По данным немецкого издания Die Welt, руководство концерна приняло решение выйти на оружейный рынок со своими автоматами и пулеметами, но под советский калибр. Связано это с тем, что объемы выпуска традиционной продукции падают, Бундесвер и западные союзники закупают все меньше немецкого оружия. В общем, немцы хотят продавать больше, поэтому расширяют модельный ряд автоматических винтовок и пулеметов.



H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора

- пишет издание.


Основным покупателем на данный момент концерн считает Украину, поскольку она участвует в конфликте и постоянно нуждается в оружии. Продукция H&K уже имеется на вооружении ВСУ, но натовского калибра, теперь будет то же самое, но уже советского. На данный момент немцы уже имеют образец винтовки H&K HK132E под патрон 7,62х39 мм, в дальнейшем под этот калибр и 5,45х39 мм будет переведено и другое оружие концерна. Но все это в среднесрочной и более дальней перспективе, поскольку приоритет все же будет отдан оружию стандартов НАТО.
40 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 07:27
    Ну так ктож от денег то откажется? Выгодные контракты не упустят, на это й войне уже кто только не нажился.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 07:32
      А авторские отчисления за советский калибр оги нам платить будут? smile
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:44
        Если лицензия и была, то срок давно кончился.
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 09:05
        Там по ходу и рожок от калаша!
        1. Woroshilow Звание
          Woroshilow
          0
          Сегодня, 09:17
          Причем тут Украина решительно не понятно, у Укров нет ни одного патронного завода. Зато есть большое число стран имеющих на вооружение стрелковку под калибры 7,62x39 и 7,62x54R и менять на стандарты НАТО ни чего они не будут, их и так всё устраивает. Вот эти рынки Немцы и хотят освоить. И да, отвечая на Ваш вопрос, естественно всё будут делать под магазины АК и пулеметные ленты ПК.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Вадим С
      Ну так кто ж от денег то откажется?
      А в Германии всё ещё есть российские ресурсы? Неважно - напрямую поставляемые или через перекупов (ведь по их мнению, через перекупов газ, например, уже становится "молекулами свободы"). Если есть - перекупам условие поставить. Те же американцы ну ни грамма не постеснялись бы. А на американском СПГ цену посчитают - и дело ограничится даже не опытной партией, а "опытным ящиком".
  2. Тима Звание
    Тима
    +1
    Сегодня, 07:29
    Очень интересно, это еще с прицелом на рынки(страны) где пользуют нашим Российским " Советским" стрелковым оружием.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:36
      Тима hi, да прицел явно на Африку и страны бывшего СССР только тут вопрос в цене, сколько будет стоить такой автомат по сравнению с Калашом. И да концерн Калашников давно выпускает автоматы под НАТО - ские патроны.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:46
        Магазины судя по внешнему виду советские от калаша явно подходить не будут....
        У гансов шахта магазина есть и фиксатор другой.
        Впрочем чехи на своем Vz58 тогда тоже свой магазин сделали - начхали на унификацию в рамках Варшавского Договора, только калибр советский взяли.
        Но разумнее было бы помимо калибра и магазин калашевский использовать - доработать стрелялку для унификации.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:52
          Nexcom hi, интересно другое, где они будут брать патроны нашего калибра? Сами выпускать начнут? А зачем? У НАТО есть и свой 7,62 и 5,56 и линии под производства патронов, зачем им переходить на советский калибр это же не дешево, гнали свою стрелковку и б. к к нему и продолжали бы.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +5
            Сегодня, 07:53
            Ропот 55 hi
            Вы забыли про "братушечек" из Болгарии. Эти расконсервировали завод по производству патронов и боеприпасов советского калибра на деньги США и хреначат их теперь в три смены. Очевидно куда эти патроны и боеприпасы идут.....
            Кроме того болгарское предприятие Арсенал до сих пор выпускает многие советские калибры для американского гражданского рынка (в том числе и ТТшные патроны). Финны тоже производят 7.62х39 и 7.62х54.....
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 08:00
              Nexcom, ну тогда получается что НАТО производить будет советский калибр, только Болгария патроны а дойче оружие под него, тогда всё логично, благодарю за информацию.
          2. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 09:04
            Они поэтому и хотят перейти на наш калибр, что наших патронов на окраине дофига. Им не надо самим их делать.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Ропот 55
        сколько будет стоить такой автомат по сравнению с Калашом. И

        Продукция H&K, всегда стоила в разы дороже, чем продукция Калашникова.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:32
          carpenter hi, про то и речь, ну Украина "купит" что дадут им вилять не дадут. А вот остальные страны могут и того, не купить сославшись на дороговизну.
        2. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 08:46
          А кто сказал, что Окраина будет платить? Она получит оружие в виде дани.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 09:04
            Аken hi, я слово КУПИТЬ специально взял в кавычки, и какая дань??? Дань платит проигравшая и утратившая независимость страна(либо желающая откупиться). А Украина уже давно кукла одетая на руку кукловода.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:08
              Дань платит Германия - оккупированная америкосами страна, без национального суверенитета. Часть дани америкосы переправляют вна Окраину.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 09:12
                Aken, тогда к этому списку можно добавить все Е. С. посмотрите как выпрыгивая из порток они торопятся либо на свои прикупить оружие, либо на прямую поставить это оружие, экономика Украины держиться только благодаря Е. С. и Вашингтону.
        3. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 08:56
          Хеклер не только дороже Калашникова, это вообще довольно не дешевое оружие даже среди западных образцов.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 09:15
            Уарабей hi, ну так, нет там дешевых и рабочих образцов, там либо дорого и рабочие, либо дешево и безпонтово).
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 07:30
    Надеюсь на чудо из кремля, немцы грозятся освоить нашу историческую землю. Страшный сон, на яву.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:31
    «Связано это с тем, что объёмы выпуска традиционной продукции падают, Бундесвер и западные союзники закупают всё меньше немецкого оружия» —

    — Война показала - наше лучше ...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:39
    Немцы намерены обеспечить украинскую армию оружием собственного производства, но под советский калибр
    Немецкие оружейные концерны из кожи вон лезут, чтобы заработать на украинском конфликте. Rheinmetall AG, теперь Heckler&Koch усиленно стремятся заработать под лозунгом "защиты Европы". Интересно кто в итоге оплачивает этот банкет - ЕС или немецкий народ?
    1. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      -3
      Сегодня, 07:55
      Прежде всего, за войну НАТО против России платят русские и украинцы! И со своей жизнью! В любом случае, мы говорим здесь о бизнесе! В Украину приедет весь Запад, низкие налоги если таковые будут и главное дешевая рабочая сила! На данный момент Украина — самая дешевая страна для работы, рабочая сила даже дешевле, чем в Китае.
      1. Митрич73 Звание
        Митрич73
        0
        Сегодня, 08:43
        Ну давай ципсошник рекламируй свою украйну, только не забудь сообщить, что трудовых ресурсов мало, а скоро станет ещё меньше....
      2. Винни76 Звание
        Винни76
        0
        Сегодня, 08:56
        В Украину приедет весь Запад, низкие налоги если таковые будут и главное дешевая рабочая сила!

        Старые Васюки переименуют в Нью Москву, а Москву в Старые Васюки. А в Куive будут проходить межгалактические шахматные турниры
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:40
    Новость нужно так: немецкий концеррн готов принять участие в разворовывании немецкого бюджета.
    Если бы это так просто было бы. А патроны под этот калибр то же будут выпускать? А кто будет это оплачивать? Каждый ствол, выпущенный в Германии, под заказ для Украины, будет стоить как пять-десять АК74.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:46
      Виктор Сергеев hi, согласен HK вряд-ли будет стоит дешевле АК тем более сейчас, а оплатит бюджет Германии, Колбаса и Ко, Химеры вон оплатили и партию стрелковки прикупят, а там глядишь и Нидерланды аль Шведы подтянутся с кошельками.
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -2
    Сегодня, 07:40
    С дешевой украинской рабочей силой, а точнее рабами, в Украину придет еще больше западных корпораций.
    Это одна из причин, почему Запад ведет войну против России за счет украинцев.
    - Экономично перерабатывайте старые материалы и создавайте новые системы вооружения, основываясь на опыте боя.
    - Речь идет о бизнесе! Сегодня в большинстве стран мира никого больше не интересуют человеческие жизни и отдельные судьбы. Вот уже около 15 лет существует финансовый капитализм, при котором большинство людей смотрят только на деньги!

    НО, такой военный производственный цех в Украине тоже хорошая цель!
  8. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 07:42
    Судя по картинке, магазин у них свой, оригинальный, с АК не взаимозаменяем. Ну и ладненько, чем более разнообразна номенклатура вооружений ВСУ, тем больше проблем с логистикой. Диверсификация хороша только с точки зрения политкорректности.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 09:00
      Тут нет цели воткнуть магазин от АК в их образец. Надо просто чтобы советский патрон использовался, чтобы не было логистических сложностей с разномастными патронами.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:48
    Im Kalashnikov kaliber 7.62х39 сделать не трудно, а вот как они справятся с 7,62х54R Im Mosin Kaliber?
    Вот тут, скорее всего, у них облом будет, кроме России, на текущий момент никто не делает оружие под фланцевый патрон.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:13
      Болгары и финны производят 7,62х54R
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 09:13
        Так речь то про оружие под этот патрон. Ну если снайперскую винтовку под него заточить, это одно, а вот если пулемет, с его системой подачи под фланцевую гильзу, это уже другой расклад. Там попотеть при модернизации придется основательно. Может годами измеряться переход на другой боеприпас.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:57
    И кто- то мне будет ещё говорить, что наше оружие хуже? А вон оно что- востребовано! hi
  11. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    -1
    Сегодня, 08:08
    дойчланд швайн ждите большой капут, сколько там дней горел ваш заводик швабы
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:14
    Четвертый еврогейский рейх, только пока еще без гитлера, снова в состоянии войны с Россией.
  13. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 09:09
    Цитата: LeutnantTom
    С дешевой украинской рабочей силой, а точнее рабами, в Украину придет еще больше западных корпораций

    Не придет. Риск для бизнеса слишком велик. Непредсказуемая политическая ситуация, война, коррупция поголовная, высокий уровень криминала организованного, легальные экстремистские организации, фиктивная судебная система... В Гаити много пришел бизнес? В Афганистан? А в Украину повалят все, потому что должны?? Нет.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:33
    Бизнес на крови... такой тоже есть, не вчера все это началось, не завтра это все закончится.