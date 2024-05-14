В России разработали гранатомётный выстрел для борьбы с небольшими дронами на поле боя

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В России разработали гранатомётный выстрел для борьбы с небольшими дронами на поле боя

В России создан выстрел с дистанционным подрывом для подствольного гранатомета, предназначенный для уничтожения небольших беспилотников противника. Патент на изобретение получила Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.

В академии разработали новый выстрел для подствольника, позволяющий поражать небольшие беспилотники в полете. Как заявляется, применение данного выстрела не требует от военнослужащего какой-то специальной подготовки по борьбе с БПЛА, он должен просто уметь применять подствольный гранатомет.



(...) в настоящее время практически отсутствуют простые в использовании индивидуальные средства, позволяющие без длительной предварительной подготовки каждому военнослужащему эффективно бороться с БЛА противника как при подготовке, так и в ходе боя

- приводит ТАСС выдержку из описания.

От обычного выстрела новый отличается увеличенной плотностью облака осколков, а также возможностью дистанционного подрыва. Выстрел можно применять с подствольными гранатометами ГП-25, ГП-30 или ГП-34.

Стоит отметить, что это не первое изобретение такого рода, запатентованное в России, в 2021 году Военная академия РВСН имени Петра Великого разработала и испытала выстрел для нейтрализации беспилотников. Как сообщалось, боеприпас к гранатомету имел боевую и метательную части, боевая часть выполнена из отдельных поражающих элементов, расположенных внутри корпуса, и поражающих сегментов, скрепленных между собой гибкими элементами, образующими сеть. Других подробностей не сообщалось.

В США также имеется боеприпас для подствольного гранатомета, выстреливающий сеть для нейтрализации дронов.
30 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 07:55
    Во отличная новость. Для подствольника применение есть от дронов.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    -3
    Сегодня, 07:55
    Вопрос, где эти боеприпасы на СВО? Что-то не читал, не видел и не имею никакой информации об их применении.
    В ситуации, когда дроны вместо мух, такие гранаты должны уже давно быть в районе ЛБС у всех бойцов.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +11
      Сегодня, 07:58
      В статье о создан, разработан и патенте, а не о принятии на вооружение и массовом производстве.
      Пока ничего подобного на вооружении не стоит
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        +1
        Сегодня, 08:07
        Если в начальника ГРАу вывезут на ЛБС, на пару дней, и ещё скажут, что это не последний выезд, то на вооружение примут очень быстро.
        1. vinschu Звание
          vinschu
          0
          Сегодня, 08:32
          За что минусят? Мысль вполне здравая.
          1. tatarin1972 Звание
            tatarin1972
            -1
            Сегодня, 09:20
            Здесь это нормально. Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 07:57
    Тут важно как оно себя покажет в реальной ситуации на поле боя, а не на полигонах, чего бойцы скажут реально а не на камеру.Вещь полезная не спорю и пусть лучше будет, чем нет.
  4. KCA Звание
    KCA
    -1
    Сегодня, 08:03
    Не проще-ли в вооружение отделения или БМ ввести дробовик? Толку больше гораздо, тем более что это штатное вооружение спецназа, а не двухстволки дедушки Пихто
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +2
      Сегодня, 08:26
      Уже как с полгода, инженерные части официально комплектуются вепрь 12. Есть видеосюжет на трубе.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        -1
        Сегодня, 09:21
        Инженерные части, а они должны быть в пехоте, у штурмовиков.
        1. Lptsk Звание
          Lptsk
          +1
          Сегодня, 09:23
          Я к тому, что 12 калибр официально принят на вооружение.
          1. tatarin1972 Звание
            tatarin1972
            -1
            Сегодня, 09:28
            В МВД на вооружении ещё с Советских времён стоит КС- 23, с очень большой номенклатурой боеприпасов, думаю , что там есть подходящие - " Шрапнель -10" и " Шрапнель -25".
            1. Lptsk Звание
              Lptsk
              0
              Сегодня, 09:35
              Ну стоит. В мо не стоял. И нет шрапнельных боеприпасов. И этот калибр озбыточен. 12 кал с 3, 5 . со стволом 430 мм и получеком на 15 мм, самое то на 50 метров.
  5. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 08:05
    была идея применения автоматов низкой баллистики типа ЛШО-57 против БПЛА
    подствольники - это такая проба пера на коленке - только и остается
    при чем (где-то) есть 57-мм программируемые снаряды эквивалентные по ВВ мине 82-мм
    - у БПЛА просто нет шансов
    осталось только решить проблему кругового контроля пространства и целеуказания над защищаемой бронетехникой
    и ах да - серийность
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 08:09
    От обычного выстрела новый отличается увеличенной плотностью облака осколков,

    А если свой боец под чужим дроном варежку раззявит, то осколки боевой части гранаты его не заденут?

    Дробовик мне кажется лучше.
  7. жучок120560 Звание
    жучок120560
    0
    Сегодня, 08:09
    Дай то бог чтобы разработчики оказались "пробивными" и не дали "похоронить" свое детище в бюрократических недрах. Сегодня такие боеприпасы на фронте нужны как воздух.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:09
    новый выстрел для подствольника, позволяющий поражать небольшие беспилотники в полете
    Простое индивидуальное средство не требующее дополнительной подготовки, которое конечно необходимо нашим бойцам. Практика применения покажет эффективность нового боеприпаса.
  9. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 08:19
    У Команданте на канале было (есть) видео, где он различными способами, на коротких дистанциях, боролся с дронами. Лучший способ оказался выстрел с сеткой.
  10. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +2
    Сегодня, 08:25
    Ну вот ! То,что я многократно говорил в течении длительного времени начинает свершаться ! fellow Одно из "моих" предложений пошло "в жизнь" ,хотя и не в 100% виде ,но близко к этому (я предлагал боеприпасы на основе подствольной гранаты ГПР-20...там "легче" внедрить осколочно-пучковую "схему" ,"схему" с сеткой ,дистанционный подрыв с помощью неконтактного взрывателя...) ! Надеюсь,что со временем найдут применение и другие "мои" противодронные предложения...(1.перехватчики БПЛА самолётного типа,запускаемые "с руки" , 2."реанимированный" "Колос". 3.малокалиберное,но очень скорострельное стрелковое оружие в концепте "Америкен-180" и ...прочие ! feel
    1. sivuch Звание
      sivuch
      0
      Сегодня, 08:43
      Колос - вряд ли. Дорого , главное, он одноразовый
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 08:50
        Цитата: sivuch
        Колос - вряд ли. Дорого

        С чего бы это ? В своё время он был разработан для массового производства !
        Цитата: sivuch
        Колос - вряд ли, он одноразовый

        Ошибаетесь ! "Колос" -многократного применения !
        1. sivuch Звание
          sivuch
          0
          Сегодня, 08:54
          Дорого - по сравнению с другими средствами поражения.
          Да? А я думал, что трубу сразу выкидывали
          1. Nikolaevich I Звание
            Nikolaevich I
            0
            Сегодня, 09:14
            Цитата: sivuch
            Дорого - по сравнению с другими средствами поражения.

            С какими ? what
            Цитата: sivuch
            что трубу сразу выкидывали

            Нет ."Колос"-перезаряжаемое оружие ! yes
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 08:48
      Про подствольник с сеткой не говорил только ленивый. Я тоже много раз писал и про дробовики...
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 08:59
        Цитата: Аргон
        Про подствольник с сеткой не говорил только ленивый

        Возможно! Говорили...многие! Но есть нюансы..."от меня" ! wink
        1. Аргон Звание
          Аргон
          0
          Сегодня, 09:02
          Я вас впервые вижу. Но до поствольников думал ещё в начале СВО, а про дробовики ещё , когда увидел летающих Дронов блогеров у себя на районе.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:46
    Так есть гранатометный выстрел в серии (или хотя бы переданый промышленности для серийнного производства) или только бумажка под названием "Патент"?
    Это две большие разницы.
  12. Bombaher Звание
    Bombaher
    0
    Сегодня, 08:57
    Бабу-ягу давно научились сбивать, а против фпв вообще никак не поможет, слишком он быстрый
  13. splin44 Звание
    splin44
    0
    Сегодня, 09:01
    Так ведь это здорово!!! долго только, но пусть лучше так, чем как на флоте. Надеюсь Белоусов не пролюбит эту тему так же, как Шойгу УМПК.
  14. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:19
    Дистанцию подрыва как устанавливать? Или она постоянная (строго фиксированная)?