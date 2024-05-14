Село Лукьянцы Харьковского района полностью перешло под контроль армии России

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Село Лукьянцы Харьковского района полностью перешло под контроль армии России

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Под контроль Вооружённых сил РФ перешёл очередной населённый пункт Лукьянцы Харьковского района. Его потерю признаёт и сам противник.

Противник, понеся потери в Лукьянцах, отступил юго-западнее - в сторону Липцов.

Одновременно с этим российские войска продвигаются в городской черте Волчанска. По состоянию на утро 14 мая ВС РФ нанесли огневое поражение противнику, который пытался оборудовать позиции в лесном массиве по обоим берегам реки Волчья в черте города.
Бои идут на территории агрегатного завода. Также противник пытается удержаться на территории Волчанского маслоэкстракционного завода, расположенного на правом берегу реки Волчья, делящей город на две части.





Тем временем украинские паблики предпринимают очередную попытку объявить, что «всё под контролем». Среди прочего утверждается, что «российской армии не удалось соединить коридором две ранее взятых под контроль территории – в Харьковском районе и в районе Волчанска». Однако эти заявления опровергаются уже тем, что ВСУ на своих картах отражаются харьковское приграничье на этом направлении минимум как «серую зону» - то есть, не как зону своего контроля.
7 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +6
    Сегодня, 08:26
    Российские войска продолжают наступательные действия

    Как же приятно читать подобное. После стольких месяцев обороны.
    российские войска продвигаются
    Прям мёд...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 08:34
      Мёд будет когда Харьков возьмут.
      Участие ЧВК Вагнера, «Африканского корпуса» и «Шторма Z» в боевых действиях в составе группировки «Север» также упоминает военный телеграм-канал Condottiero. По данным украинских источников, которые приводят российские профильные каналы, за минувшую ночь несколько дополнительных бригад сухопутных войск ВС РФ, состоящих из тысяч военнослужащих, а также сотен единиц танков, бронетехники и артиллерии, пересекли границу Белгородской и Харьковской областей, используя ранее взятые плацдармы. Предварительно группировка «Север» уже освободила 229 кв. км территории, за двое суток по целям ВСУ в Харьковской области применено порядка 100 авиабомб ФАБ-500/1500, пишет канал «Военная хроника». «Наступление ведет „по-авдеевски“ с быстрым прорывом и зачисткой флангов при помощи бронетехники. Активно работают „реактивные“ танки Т-80 и новейшие Т-90М», — описывает происходящее канал.

      Как отмечают «Военная хроника» и другие источники, наступление Российской армии на харьковском направлении, вероятно, стало неожиданностью для ВСУ. Причем на данный момент командование ВСУ не может оценить численность группировки. При этом «совершенно очевидно, что основные силы и резервы ВС РФ еще не были задействованы». Канал склоняется к тому, что ВСУ встречают наступление с дефицитом средств разведки и наблюдения, без которых сложно владеть обстановкой хотя бы на оперативную глубину обороны. «Особенно сложно обстановка будет складываться в перспективе, когда направление главного удара ВС РФ в этом районе будет определено и потребует от ВСУ еще бо́льших объемов реагирования», — добавляет источник.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 08:44
        Через Липцы идёт дорога на Харьков. Липцы в низине, как на ладоне. Наши взяли высоты. А если взорвать дамбу на водохранилище, то Липцы смоет вместе с бандеровцами, и путь на Харьков свободен. good
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +5
    Сегодня, 08:27
    Хорошая новость от вояк с утра!!!!
    Дай Бог нашим парням стойкости и мужества!!!!
    Идти дальше, работать по врагу дистанционно ФАБами, КАБами, ИСКАНДЕРАМИ,
    Кинжалами и другие варианты есть.
    Работайте братья!!!
    Победа будет будет за нами!!!!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:43
    Под контроль Вооружённых сил РФ перешёл очередной населённый пункт Лукьянцы Харьковского района.
    Наши молодцы, не добавить не прибавить. Украинской стороне для самоуспокоения остается только использовать дежурное " все под контролем" и рассказывать о своих "успехах".
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 08:49
    Хорошие вести, дальше будет интересней с точки зрения тактики, Харьков 2 город по численности населения. Как проявят себя стратеги в кремле, загадка.
  5. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 08:52
    Хорошие новости.. С самого утра