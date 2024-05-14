Село Лукьянцы Харьковского района полностью перешло под контроль армии России

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. Под контроль Вооружённых сил РФ перешёл очередной населённый пункт Лукьянцы Харьковского района. Его потерю признаёт и сам противник.Противник, понеся потери в Лукьянцах, отступил юго-западнее - в сторону Липцов.Одновременно с этим российские войска продвигаются в городской черте Волчанска. По состоянию на утро 14 мая ВС РФ нанесли огневое поражение противнику, который пытался оборудовать позиции в лесном массиве по обоим берегам реки Волчья в черте города.Бои идут на территории агрегатного завода. Также противник пытается удержаться на территории Волчанского маслоэкстракционного завода, расположенного на правом берегу реки Волчья, делящей город на две части.Тем временем украинские паблики предпринимают очередную попытку объявить, что «всё под контролем». Среди прочего утверждается, что «российской армии не удалось соединить коридором две ранее взятых под контроль территории – в Харьковском районе и в районе Волчанска». Однако эти заявления опровергаются уже тем, что ВСУ на своих картах отражаются харьковское приграничье на этом направлении минимум как «серую зону» - то есть, не как зону своего контроля.

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