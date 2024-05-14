Пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

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Пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

Студент главного вуза страны - Московского государственного университета, ранее задержанный в Москве, был отчислен из МГУ.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт об украинце Сергее Гулько, который публиковал в сети материалы националистического характера и, кроме того, пытался собрать через интернет деньги для поддержки украинской армии.



Издание ссылается на пресс-службу факультета фундаментальной медицины МГУ, где очевидно и обучался Гулько. Там заявили, что он обучался в вузе как иностранный гражданин на платной основе и отметили, что ранее за ним не наблюдалось, чтобы он публично демонстрировал свои политические и идеологические взгляды. По крайней мере, такого не было в стенах университета, говорят на факультете фундаментальной медицины.

Однако из-за выявившихся обстоятельств, когда стало известно о его деяниях и аресте, в образовательном учреждении приняли решение отчислить Гулько из вуза.

Ранее СМИ сообщали об аресте в Москве студента МГУ из Одессы, который призывал наносить удары по российской столице и собирал деньги для ВСУ. Очевидно, что это был именно Гулько.

Напомним, что в феврале в Екатеринбурге по делу о государственной измене была задержана женщина с двойным гражданством – российским и американским. Она также занималась сбором денег для ВСУ.
30 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 09:06
    Гоньба! Ссаными тряпками ....... без альтернотивы вернуться..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:12
      В смысле вернутся?
      Отсидит двадцаточку и депортировать в Канаду. laughing good
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:13
      нее...какой вернуться, его не отпускать, зачем им ещё один идеологический солдат...такого в воспитательно -трудовой лагерь пожизненно без права амнистии...и 24/7 промывать мозги-пусть наши соцпсихологи учатся форматировать людей в интересах России
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:19
      "Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей,простите ВСУ,как в этот момент".
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 09:27
        Какое емкое слово Всук.... bully hi
    4. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 09:22
      Не тряпками. Раз он медик, то отдать его в поликлинику, для опытов.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 09:31
        Бинтами обматать и мумию замострячить.....
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 09:08
    Если все наши высшие учебные заведения ПОЧИСТИТЬ от этих (цензура) что студентов что преподавателей, Авдиевы конюшни покажутся стерильной операционной.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 09:20
      Всё правильно ...Только мужика с конюшнями звали Авгий wink
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 09:22
        dauria hi, благодарю за поправку, клавиатура не привычная поэтому буковки пропускаю или наоборот леплю не нужные.
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 09:24
          Да мелочь. Я и сам без клавы путаюсь в этих Авдейках, Авдиях , Авгиях . Какие-то еврейские, а какие-то греческие.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      +3
      Сегодня, 09:21
      ПОЧИСТИТЬ

      Так чистить надо не только учебные заведения, по ходу вся наша система, общество погрязла в либерастии, где воровать это хорошо, предавать Родину - в порядке вещей, не говоря уж о других "голых вечернках" и его участниках...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:25
        Ильнур hi, институты готовят будующих специалистов в жизненно важных отрослях и если им в головы вложат не любовь к свооей стране это потом трудно исправить, так что начинать надо с образования.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:25
        Головы чистить надо.......
    3. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 09:21
      Наши ВУЗы за деньги даже дьявола обучать готовы, а надо как следует проверять потенциальных студентов не только на размер кошелька.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:22
      Цитата: Ропот 55
      Если все наши высшие учебные заведения ПОЧИСТИТЬ от этих (цензура) что студентов что преподавателей
      Я и удивился, что какая-то фундаментальная медицина в эту компанию затесалась. Много слышал (через половину страны слухи доходят) про истфак МГУ. Там "историки" творят с историей что хотят. И с тем, что было, и с тем, что сейчас происходит. Быть "несогласным" с СВО и Путиным лично - практически "идеологический дресс-код". Про философский и филологический слышал. А тут, внезапно, медицина засветилась... request
      У жены-филолога завкафедрой из "непримиримых пацифистов". Куда, думаете, подался в 2022-м? Правильно, к своим, в МГУ...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 09:28
        Zoldat A hi, там вообще мрак и ужас в этом плане, история с нашим бойцом который ушел в СВО добровольцем там погиб а в университете его память травили с подачи местного профессора " ходили они ещё в тельниках, а сколько их таких.
    5. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 09:26
      Если все наши высшие учебные заведения ПОЧИСТИТЬ

      Одно Вшэ чего стоит. Помнится какие - то скандальные заявления звучали от преподавателей, ещё до СВО....
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:34
        Мsi hi, это заведение уже давно как и Ельцин - Центр показали кто они, так что полное расформирование с постановкой на учет и надзор в соответствующие органы, а не нравиться скатертью дорога в "свободный" Запад.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:37
        Цитата: Msi
        Если все наши высшие учебные заведения ПОЧИСТИТЬ

        Одно Вшэ чего стоит. Помнится какие - то скандальные заявления звучали от преподавателей, ещё до СВО....
        ВШЭ уже лет пять, как минимум, назад при Дорогом Леониде Ильиче расформировали бы, а преподавателей разогнали по провинции, а при Иосифе Виссарионовиче они бы сидели. Ректора и проректоров расстреляли бы.
        Рассадник иноагентов, русофобии, либерастии.
        Не понимаю, почему это любимое гайдаровское детище, созданное на деньги Сороса, до сих пор существует? Гайдара давно черти приласкали, Сороса запретили, а основной профиль работы ВШЭ не изменился - на бюджетные деньги враги России себе смену выращивают.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:16
    « В парламент Канады был приглашён ветеран нацистского вооружённого формирования – дивизии СС "Галичина" 98-летний нацист Ярослав Гунько
    (Военное обозрение
    Новости,23 сентября 2023 г)» —
    «Речь идёт об украинце Сергее Гулько, который публиковал в сети материалы националистического характера и, кроме того, пытался собрать через интернет деньги для поддержки украинской армии» —

    — Гулько от Гунько не далеко падает ...
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 09:29
      Гулько от Гунько не далеко падает ...

      Действительно, какая разница. Нацисты они все на одну морду... пардон, харю...
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 09:16
    Интересное кино, всего лишь отчислили? Это ж по факту экстремистская деятельность, почему срок не впаяли?
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:18
    Ххол останется ххлом
    Хоть ты пусти ЕГО в Европу
    Где надо действовать умом,
    Он напрягает только ж*пу.

    И потому-то на Руси
    Завещано аж Мономахом:
    - Связаться Боже упаси!
    С тремя — ждом, ххлом и ляхом ".

    Коварен жд, хотя и слеп;
    Кичливый лях — похуже бл ** и,
    Ххол же — съест с тобою хлеб,
    И тут же в суп тебе нагадит.

    Не путать ххлов с украинцами. Украинец, это насильственно обращенный русский
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:18
    Иностранец... отправить на хаус, делов то. Отправят защищать неньку, в поля, там и закончится.
  7. kriten Звание
    kriten
    +1
    Сегодня, 09:21
    Его не выслали. Теперь он сможет и зарабатывать на диверсиях и подготовке тер. актов. Связи у него есть. Украинская разведка поможет.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 09:37
      Украинская разведка поможет
      Смеётесь ? Какой разведке нужен такой засветившийся "клиент" ? Только не дать раскручивать эту личность до героя -борца и страдальца. А хорошенько поискать грязь в его биографии и извалять в ней так , чтобы даже родня отвернулась .
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:22
    Сотрудники ТЦК ждут патриота Украины с заслуженной наградой в виде отправки на фронт...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:36
      taiga2018 hi, про депортировать вроде пока тишина, да и "газу" оно даст куда угодно только не на Украину.
  9. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 09:35
    Он должен быть выслан из РФ или сесть, а не быть на свободе, мало ли чего ещё от него ожидать можно.