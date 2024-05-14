Пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ
Студент главного вуза страны - Московского государственного университета, ранее задержанный в Москве, был отчислен из МГУ.
Как сообщает РИА Новости, речь идёт об украинце Сергее Гулько, который публиковал в сети материалы националистического характера и, кроме того, пытался собрать через интернет деньги для поддержки украинской армии.
Издание ссылается на пресс-службу факультета фундаментальной медицины МГУ, где очевидно и обучался Гулько. Там заявили, что он обучался в вузе как иностранный гражданин на платной основе и отметили, что ранее за ним не наблюдалось, чтобы он публично демонстрировал свои политические и идеологические взгляды. По крайней мере, такого не было в стенах университета, говорят на факультете фундаментальной медицины.
Однако из-за выявившихся обстоятельств, когда стало известно о его деяниях и аресте, в образовательном учреждении приняли решение отчислить Гулько из вуза.
Ранее СМИ сообщали об аресте в Москве студента МГУ из Одессы, который призывал наносить удары по российской столице и собирал деньги для ВСУ. Очевидно, что это был именно Гулько.
Напомним, что в феврале в Екатеринбурге по делу о государственной измене была задержана женщина с двойным гражданством – российским и американским. Она также занималась сбором денег для ВСУ.
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