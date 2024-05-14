Украинское подполье сообщило о ночных ударах ВС России по военному аэродрому в Умани Черкасской области
ВС России в ночь с понедельника на вторник нанесли серию ракетных ударов по целям в Черкасской области Украины, поразив военный аэродром и ремонтное предприятие. Информация пришла от украинского подполья, об этом сообщил координатор Сергей Лебедев.
По данным подпольщиков, основными целями российских ракет стал военный аэродром и завод, где проходила ремонт военная техника ВСУ. Причем основные прилеты были все же по аэродрому. Первый удар был очень мощный с большим выбросом пламени, потом последовали взрывы потише с последующей детонацией. В сторону аэродрома проехало несколько машин скорой помощи и МЧС, по-видимому, тушить пожар.
Что именно поражено, подпольщики не знают, так как аэродром оцеплен, СБУ ведет поквартирный обход в микрорайонах ДОСы и Слободка, ищут российских шпионов. Сам аэродром готовили к приему истребителей F-16, на нем велись работы. Также он использовался для подскока боевой авиации Воздушных сил ВСУ и обучения молодых пилотов.
- приводит РИА Новости слова Лебедева.
В районе первого часа ночи также был зафиксирован прилет по территории завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где производился ремонт боевой техники ВСУ, в основном гусеничной. Взрыв был мощный, но что именно поражено, данных нет, к заводу никого не подпускают.
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