Украинское подполье сообщило о ночных ударах ВС России по военному аэродрому в Умани Черкасской области

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Украинское подполье сообщило о ночных ударах ВС России по военному аэродрому в Умани Черкасской области

ВС России в ночь с понедельника на вторник нанесли серию ракетных ударов по целям в Черкасской области Украины, поразив военный аэродром и ремонтное предприятие. Информация пришла от украинского подполья, об этом сообщил координатор Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, основными целями российских ракет стал военный аэродром и завод, где проходила ремонт военная техника ВСУ. Причем основные прилеты были все же по аэродрому. Первый удар был очень мощный с большим выбросом пламени, потом последовали взрывы потише с последующей детонацией. В сторону аэродрома проехало несколько машин скорой помощи и МЧС, по-видимому, тушить пожар.



Что именно поражено, подпольщики не знают, так как аэродром оцеплен, СБУ ведет поквартирный обход в микрорайонах ДОСы и Слободка, ищут российских шпионов. Сам аэродром готовили к приему истребителей F-16, на нем велись работы. Также он использовался для подскока боевой авиации Воздушных сил ВСУ и обучения молодых пилотов.

Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам, под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

В районе первого часа ночи также был зафиксирован прилет по территории завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где производился ремонт боевой техники ВСУ, в основном гусеничной. Взрыв был мощный, но что именно поражено, данных нет, к заводу никого не подпускают.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:16
    Аэродром в Умани не подходит для базирования Ф16,ВПП бетонные плиты.Это по старым спутниковыми снимкам.Может ПВО грохнули?
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:17
    Интересно где будут размещены датские Ф-16.
    Которые обещают поставить ВСУ в течении месяца.
    Возможно они уже на Украине.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 09:26
      Ну да. По бетонным стыкам они кататься не смогут. Им асфальт подавай или лучше.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:25
    Главное, точность разведд данных и оперативное воздействие по важным целям.
    При всем при том, что технику противник получает из за бугра, иметь собственные ремонтные мощности, необходимо... таскать подбитую технику за бугор, дело долгое и дорогое, на этом многие надорвались.
    Конечно, расходы взяли на себя забугорные спонсоры, но это напрягает и их, что б там они не говорили! Расходные, есть расходы и это нагрузка на налогоплательщика, на бюджет, бесконечно это делать не захотят.