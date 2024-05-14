ВС РФ срезали украинский выступ южнее Первомайского в ДНР

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ВС РФ срезали украинский выступ южнее Первомайского в ДНР

Российские войска продолжают наносить поражение противнику в Донецкой Народной Республике. Так, сообщается о продвижении наших войск южнее ранее освобождённого Первомайского. Противник признаёт потерю оставшихся трёх лесополос к югу от этого села вместе с теми позициями, которые им там были оборудованы. Продвижение ВС РФ осуществили по фронту шириной около 1,5 км на аналогичную глубину.

Украинский выступ площадью не менее 2 кв. км, который оставался на данном участке фронта, нашими войсками был срезан.





Также российские войска продвигаются к западу от Авдеевки. Сообщается о выходе нашей армии юго-западнее Уманского - в направлении Яснобродовки.

Помимо этого армия России ведёт наступательные действия в городской черте Часова Яра, куда командование ВСУ вынуждено бросать резервы для удержания этого города, находящегося на господствующих высотах.

На западе ДНР российские войска продвинулись на расстояние до 400 м на западном берегу реки Мокрые Ялы в Старомайорском.


Идёт наступление в северном направление - на Макаровку. Напомним, что ранее этот участок фронта носил название Времьевский выступ.
1 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 09:50
    Мощное давление на противника, владение инициативой...
    Были сообщения, что противник перебазирует/кидает на передовую "стратегические резервы", по крайне мере часть из них...
    Вот и посмотрим, что у них там и по чем, какие резервы, чего они могут, чему их научили, как они снабжены...
    Результатов долго ждать не придётся.